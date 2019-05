Libia: 376 morti e oltre 45.000 sfollati

(ANSA) - TUNISI, 02 MAG - E' salito a 376 il numero dei morti e a 1.822 quello dei feriti dall'inizio degli scontri a Tripoli e dintorni, il 4 aprile scorso. Lo ha reso noto su twitter l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, aggiungendo di "unirsi all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) e ad altre organizzazioni nel chiedere un immediato cessate il fuoco". Sono 45.200 intanto gli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni, secondo l'Ocha in un aggiornamento sulla situazione. Sono 3.340 i rifugiati e migranti intrappolati in centri di detenzione situati in aree colpite dai combattimenti o in aree a rischio di conflitto armato.