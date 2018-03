Riparare il balcone? Spetta al proprietario

IL QUESITO

La mia proprietà non ha il balcone e pur essendo nel lato della casa senza gli stessi è giusto che debba pagare come tutti gli altri la parte non calpestabile di ogni balcone?

A.C.

Mario Del Chicca*

La giurisprudenza più recente è ormai concorde nel sostenere che tutte le spese relative alla riparazione dei balconi aggettanti (per intenderci quelli che sporgono dalla sagoma del condominio) sono a carico del proprietario del balcone.

Il balcone viene considerato un prolungamento dell'appartamento, e del resto viene a questo titolo pagato dall'acquirente, e quindi ogni spesa spetta al proprietario dell'appartamento.

L'unica eccezione è quando il parapetto dei balconi o il frontalino degli stessi dà pregio alla facciata del palazzo, caratterizza la facciata stessa ; in questo caso la riparazione di questi elementi è a carico di tutti i condomini, proprietari e non proprietari di balconi, in proporzione dei millesimi di proprietà come del resto quando si parla di lavori di riparazione della facciata.

*Presidente Confedilizia Parma

