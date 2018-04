Cpi, tocca ai proprietari di autorimessa pagare

IL QUESITO

Per il Certificato Protezione Incendi per autorimesse nell'interrato... alcuni condomini, non proprietari di autorimesse, ma con libero accesso al locale interrato, non intendono partecipare alla spesa. Che fare?

F.M.

Mario Del Chicca*

In un condominio sprovvisto di Certificato Prevenzione Incendi, necessario per utilizzare in sicurezza le autorimesse, le spese per il progetto e per l'esecuzione dei lavori sono a carico dei proprietari delle autorimesse.

Si deve infatti alla presenza delle autorimesse se queste opere sono necessarie per ottenere il Cpi. I condomini non proprietari di autorimesse possono, se del caso, contribuire con quote assai minori per solidarietà con gli altri condomini.

Questo naturalmente nel caso che nulla dica in proposito il regolamento di tipo contrattuale.

*Presidente Confedilizia Parma

