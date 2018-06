Eredità, non si può evitare l'imposta di successione

Il quesito

I miei genitori erano proprietari di un terreno non edificabile (solo bosco) che usavano per recuperare la legna. Nel 2007 essendo mancata mia madre feci la successione ma non nel 2016 quando è mancato mio padre (essendo figlio unico non me ne sono preoccupato). Ora per vendere il terreno che operazioni devo fare? L.P.

Il patrimonio della persona deceduta non si tocca, fino a quando non è stata presentata la denuncia di successione. Regola generale, che conosce una sola eccezione: quando l'eredità non comprende beni immobili ed è devoluta al coniuge o a parenti in linea retta per un importo non superiore a 100.000 euro. Ed è per questo che all'imposta di successione non si sfugge. Prima o poi i depositi in banca vanno ritirati e gli immobili vanno venduti e senza denuncia di successione tutto rimane fermo. Per i beni presenti al momento del decesso, beninteso, perché per i patrimoni che superano le franchigie attuali trasferimenti preventivi o acquisti di titoli di Stato aiutano certe propensioni elusive. Ma questo è un altro discorso.

I DEPOSITI BANCARI

Depositi, conti correnti, investimenti. Tutto deve restare fermo sino alla presentazione della denuncia di successione. Su questo è bene fare chiarezza per un paio di punti, dove ancora la confusione regna. Il primo: per liberare le somme non occorre più come in passato (un passato ormai lontano, che dovrebbe essere stato recepito ampiamente) il pagamento dell'imposta di successione, ma soltanto la presentazione della denuncia: non è quindi giustificato il rifiuto da parte di Istituti di credito a liberare le somme una volta che la denuncia sia stata presentata, pretendendo il pagamento dell'imposta, qualora dovuta. Il secondo: quando vi è esclusione dall'obbligo di presentazione della denuncia la banca non può pretendere una denuncia «ad abundantiam» ma deve soltanto ricevere una dichiarazione di esonero da parte dell'interessato e trasmetterla entro 15 giorni all'Ufficio Entrate competente.

GLI IMMOBILI

Veniamo al caso proposto dal Lettore. «Ero figlio unico e non mi sono preoccupato di fare la denuncia» dice. Ma la denuncia di successione non è lo strumento per attribuire diritti, per favorire un figlio al posto di un altro. «Sapevo che quell'immobile diventava mio e quindi non avevo bisogno di fare nulla», è il suo discorso. Ovviamente sbagliato: la denuncia di successione è solo un adempimento fiscale, il presupposto per corrispondere imposte. Cosa occorre fare quindi per poter vendere? Ovviamente far precedere l'atto dalla denuncia di successione. Anche nello stesso giorno? si chiede. Non se ne vede la ragione, sono due adempimenti del tutto diversi, uno è la compilazione e presentazione di un modulo (e versamento imposte), l'altro è un rogito, un contratto. Comunque se proprio fosse indispensabile si potrebbe fare, magari chiedendosi perché.

L'ACCETTAZIONE TACITA

E' giusto ricordare a chi vende che dopo aver assolto nei termini (un anno dal decesso) le due formalità obbligatorie, la denuncia di successione all'Ufficio Entrate e a seguire la voltura in Catasto, la cosa non finisce lì. Gli atti di vendita per essere opponibili a chiunque vanno trascritti in Conservatoria, ove si accede solo con atti notarili o sentenze. Quindi se non è stato stipulato un atto notarile di accettazione espressa, in cui gli eredi danno atto della loro accettazione e individuano gli immobili a ciascuno attribuiti, occorrerà provvedere a far risultare il passaggio fra defunto ed eredi con la trascrizione dell'accettazione tacita, utilizzando come strumento il rogito di vendita. Anche se per qualcuno può risultare una sorpresa (credevo di aver già fatto tutto, è l'obiezione più diffusa) è necessario per il sistema delle trascrizioni. Che in Italia funziona al meglio.