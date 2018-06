Pagamento degli stipendi: niente contanti dal 1° luglio

IL QUESITO

Visto che a breve scatterà il divieto di pagare stipendi

e compensi in contanti, vorrei sapere quali sono le modalità possibili e se ci sono in cui non c'è l'obbligo?

M.R.

Pietro Boschi

Con l’intento di arginare il fenomeno secondo il quale alcuni lavoratori vengono «obbligati» a controfirmare per ricevuta buste paga con importi inferiori da quelli effettivamente percepiti, la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che a partire dal 1° luglio di quest’anno, i datori di lavoro ed i committenti non potranno più effettuare il pagamento in contanti degli stipendi e dei compensi per tutti i rapporti di lavoro dipendente e le collaborazioni.

Pertanto, le uniche modalità di pagamento ammesse dal 1° luglio 2018 saranno quelle effettuate mediante: bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore; altri strumenti per i pagamenti elettronici; assegno bancario o circolare da consegnarsi direttamente al lavoratore o a un suo delegato; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia precedentemente aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

La decorrenza del 1 luglio 2018, prescinde da ogni principio di competenza delle retribuzioni, quindi, indipendentemente dal periodo oggetto del pagamento, ogni versamento effettuato a partire dalla suddetta data dovrà essere eseguito senza l’utilizzo del denaro contante. In attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti è consigliabile evitare il contante anche nella corresponsione degli anticipi e più in generale per tutti i movimenti finanziari nei riguardi dei lavoratori, siano essi subordinati o parasubordinati; vista la finalità della norma, si ritiene ragionevole pensare sia ancora possibile (anche in mancanza di un’indicazione ufficiale), anticipare contante finalizzato alla creazione del fondo spese corrisposto al dipendente che si reca in trasferta, fermo restando il divieto generale di trasferire denaro contante per importi pari o superiori a 3mila euro e la necessità che tutte le transazioni trovino puntuale riscontro nella rendicontazione.



Come è stato chiarito dall’ispettorato nazionale del lavoro, restano tuttavia esclusi dall’obbligo il pagamento dei compensi derivanti dalle borse di studio, le indennità di partecipazione dei tirocini formativi e i rapporti autonomi di natura occasionale, in quanto non rientrano nel concetto tipico di «retribuzione» inteso dalla legge; restano inoltre esclusi dal provvedimento i lavoratori della pubblica amministrazione e i lavoratori domestici familiari (colf, badanti, baby sitter, etc) che quindi potranno ancora essere retribuiti con moneta contante. Ricordo che la violazione per il pagamento delle retribuzioni in contante comporta a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere pecuniario da 1.000 a 5.000 euro, mentre l’imprenditore che costringe i dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute e a lavorare per un orario superiore a quello concordato, commette, oltre al reato di estorsione, quello di autoriciclaggio come recentemente stabilito dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione.



Consulente del lavoro

