Come riscattare la laurea (e quando conviene)

IL QUESITO

Mi sono laureata nel 2014, dopo un anno di precariato sono stata assunta con un contratto a tempo determinato.

Ai fini previdenziali vorrei sapere se posso riscattare la laurea, quali sono le modalità, ovvero se mi conviene presentare la domanda subito o se posso aspettare.Su questo argomento sento pareri contrastanti, vorrei fare chiarezza. Grazie per l'attenzione.

C.P.

La risposta è positiva: è sicuramente possibile riscattare il corso legale di laurea a condizione che il periodo di studio non sia già coperto da contribuzione. La modalità è semplice: i lavoratori iscritti all’INPS devono inoltrare domanda a questo istituto. La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica , sostanzialmente, con due modalità:

1.Direttamente, accedendo al sito Inps se forniti, alternativamente, di

a.Pin (Personal Identification Number) che altro non è che il codice identificativo personale che consente l'accesso ai servizi online dell'Inps. Il Pin viene rilasciato, a richiesta, dall’Inps.

b.Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

c.CNS carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria).

2.Rivolgendosi ad un Patronato

Non serve alcun documento particolare.

E’ utile allegare alla domanda un’autocertificazione dalla quale risulti il primo anno di iscrizione, la facoltà, l’Università dove si è conseguita la laurea, la durata del corso legale e la data in cui è stato conseguito il titolo e il titolo conseguito. Sarà l’Inps a verificare il tutto direttamente con l’Università.

Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento: non esiste un termine entro il quale la domanda può essere presentata. È bene, però, chiedere il riscatto al più presto, in quanto il costo è tanto maggiore quanto più vicina è la data del pensionamento (fattore età). Inoltre, per la determinazione dell’onere, si tiene conto delle ultime retribuzioni; è quindi evidente che retribuzioni «basse», e generalmente all’inizio dell’attività lavorativa è proprio così, corrisponderà un onere più basso.

E’ CONVENIENTE RISCATTARE LA LAUREA?

Qui il discorso si fa complesso in quanto molti sono i fattori che possono influenzare la scelta. Il riscatto è sicuramente vantaggioso se questo porterà a un anticipo del pensionamento rispetto all’età per la pensione di vecchiaia, oggi fissata a 66 anni e 7 mesi ma che crescerà nel tempo per il meccanismo dell’aspettativa di vita. E’ vantaggioso anche nel caso serva a raggiungere i requisiti contributivi minimi per il pensionamento di vecchiaia.

A mio avviso un po’ meno vantaggioso, se lo scopo è solo quello di aumentare l’importo di pensione poiché si tratta di versare, oggi, contributi che daranno un beneficio economico dopo una quarantina d’anni. In ogni caso io consiglio di inoltrare la domanda di riscatto e attendere la comunicazione dell’Inps circa l’onere dello stesso. Una volta a conoscenza del costo si potrà valutarne la convenienza. La semplice domanda di riscatto non implica alcun obbligo a versare poi l’onere.

TRE COSE IMPORTANTI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

L’onere del riscatto è deducibile dal reddito (abbassa il reddito imponibile) per cui se il richiedente è soggetto fiscalmente attivo (tenuto al pagamento dell’Irpef- imposta reddito sulle persone fisiche) il costo totale sarà inferiore per effetto dello sconto/recupero fiscale. Il pagamento può avvenire in 120 rate mensili (10 anni). È possibile anche il riscatto parziale (solo alcuni periodi).

*www.tuttoprevidenza.it

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a

esperto@gazzettadiparma.net