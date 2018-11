Lavori in casa: guida a bonus e detrazioni

Il quesito:

Sto sostituendo la vasca da bagno con una doccia, per fare ciò sarà necessario rompere il muro per predisporre le tracce ed intervenire sull’ impianto idraulico. Questo intervento mi da diritto ad usufruire della detrazione del 50%? Se sì posso anche usufruirne per comprare una credenza (90x189).

---------

Per i lavori effettuati su singole unità abitative è prevista una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro. Sono agevolabili gli interventi contenuti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

GLI INTERVENTI

Gli interventi, contenuti in tale provvedimenti, ricomprendono: le ristrutturazioni edilizie; le manutenzioni straordinarie; il restauro e il risanamento conservativo. Non vengono previsti, e pertanto non sono agevolabili, gli interventi di manutenzione ordinaria. Questo a meno che tali interventi non rientrino in una più ampia attività di ristrutturazione.

Entrando nello specifico: la semplice sostituzione della vasca da bagno; la sostituzione di quest’ultima con il box doccia; la sostituzione dei sanitari o delle piastrelle del bagno non permettono di usufruire della detrazione del 50% in quanto considerate manutenzioni ordinarie.

Gli interventi sopra indicati non possono neppure rientrare tra quelli agevolabili in riferimento agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. La sostituzione, di vasche, doccia, sanitari o piastrelle è tuttavia detraibile nel caso in cui avvenga all’interno di interventi di più ampia portata come ad esempio la modifica degli impianti idraulici. Tale interpretazione è stata confermata di recente da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 3/E del 2 marzo 2016.

IL QUESITO

Riguardo il quesito proposto dal lettore; la modifica dell’impianto idraulico permette di applicare la detrazione del 50%, fino a 96.000 euro, sulla totalità dell’intervento. I lavori effettuati, rientrando quindi all’interno dell’alveo delle ristrutturazioni edilizie, rendono possibile l’utilizzo del bonus mobili. Tale bonus permette di usufruire di una detrazione del 50%, su un importo massimo di 10.000 euro, riguardo le spese sostenute per l’acquisto appunto di mobili e grandi elettrodomestici. L’ammontare delle spese a cui si applica tale detrazione è indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

*Errei Commercialisti Associati