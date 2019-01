Enasarco, il ricongiungimento dei contributi non è previsto

Il quesito

Ho circa 12 anni di contributi Enasarco per aver svolto professione di agente di commercio. Ho una posizione Inps come lavoratore dipendente, e anche come Agente di Commercio. Sono ancora in servizio lavorativo come dipendente, ma ho smesso di fare l'Agente. Esiste il ricongiungimento dei contributi?

P. M.

Riepilogando stiamo parlando di una situazione contributiva in cui non stato raggiunto il minimo contributivo per arriva alla pensione Enasarco e da calcoli richiesti dall'interessato circa 10 anni fa, risultava che per proseguire il versamento volontario, sarebbe stato necessario il versamento di circa 80mila euro.

ENASARCO

Preliminarmente è opportuno chiarire brevemente di cosa parliamo quando trattiamo di Enasarco. L'Ente Nazionale Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti del Commercio è un ente privato che eroga varie prestazioni agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti e che abbiano versato contributi. Tra queste prestazioni ricordiamo la pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi, il Fiir (trattamento di fine rapporto) oltre a tutta una serie di prestazioni sanitarie e integrative.

L’ANOMALIA

L’Enasarco, pur essendo una cassa previdenziale ed integrativa privata, vi è l’obbligo dell’iscrizione all’Ente per tutti gli agenti di commercio pur essendo gli stessi tenuti alla contestuale iscrizione all’Inps. Si verifica così l’anomalia di una doppia iscrizione obbligatoria: una all’Inps e una all’Enasarco. Fatta questa premessa indispensabile vediamo di rispondere ai quesito del nostro lettore.

RICONGIUNGIMENTO

No, non è possibile, ad oggi ricongiungere né utilizzare in alcun modo i contributi Enasarco se non si è raggiunto il requisito minimo per la pensione di vecchiaia erogata dall’Ente Nazionale Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio stessa. Per la cronaca, come già detto, il requisito minimo è fissato per il 2019 a 20 anni di contributi e a 67 anni di età. Ma dirò di più: anche se fosse possibile una qualsiasi forma di ricongiunzione o cumulo trattandosi, come già detto, di periodi concomitanti con contribuzione Inps (l’iscrizione all’Inps è requisito fondamentale per il versamento della contribuzione all’Enasarco fatto salvo per la contribuzione volontaria) questa operazione non porterebbe ad alcun beneficio.

IN FUTURO

C’è da sperare, per il futuro , anche se non c’è da farsi troppe illusioni, che la Fondazione Enasarco preveda, per gli suoi contribuenti che non raggiungono i requisiti minimi per il diritto a pensione di vecchiaia, una sorta di pensione supplementare, come già avviene per l’Inps, che riconosca un diritto a pensione, in presenza di altro trattamento pensionistico in essere, sulla base della contribuzione versata e accreditata.

Ad oggi, purtroppo, non è così con il risultato che la contribuzione che non da diritto a pensione, come nel suo caso, andrà irrimediabilmente persa.

