Casa, ereditare e ristrutturare: e se poi si vende?

Il quesito

Vorrei sapere se è soggetta a tassazione la plusvalenza per la vendita di immobili ereditati e trasformati da negozi a box e cantine con lavori sostenuti dagli acquirenti in nome e per conto del venditore.

P.Q.

Come già segnalato in una precedente risposta tempo fa a un quesito posto da un lettore sul medesimo argomento, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni rientrano tra i redditi diversi previsti dall’articolo 67 del T.u.i.r..

Tale articolo prevede tuttavia specifiche eccezioni, per cui alcune cessioni a titolo oneroso di fabbricati acquistati o costruiti da non più di 5 anni non producono reddito in capo al venditore. Una di queste eccezioni riguarda proprio la cessione di fabbricati acquisiti a seguito di successione.

Pertanto, tali redditi non daranno mai origine a componenti positive da tassare in capo al venditore, indipendentemente dalla data da cui decorre il possesso dell'immobile.

IL NODO DELLA CONTINUITA'

In riferimento allo specifico quesito posto dal lettore la problematica è legata non tanto al cambio di destinazione o a chi abbia effettuato i lavori ma al fatto che gli immobili siano stati oggetto di ristrutturazione prima di essere ceduti.

Non sono presenti riferimenti normativi che chiariscano in modo univoco come si debba operare in tali situazioni. Per risolvere la problematica, occorrerà verificare se i lavori abbiano portato o meno a un totale rifacimento dell’immobile. Occorrerà capire se vi sia continuità o meno tra il nuovo e il vecchio edificio. Tale attività potrà essere effettuata, ad esempio, verificando l’eventuale aumento della volumetria complessiva.

IL RUOLO DEL TECNICO

Pertanto per capire se la cessione dell’immobile oggetto del quesito sia o meno soggetta a tassazione occorrerà analizzare, con l’ausilio di un tecnico, l’entità delle modifiche volumetriche effettuate.

Nel caso in cui non siano presenti sostanziali modifiche nella volumetria complessiva, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla mancata tassazione della plusvalenza da cessione sarà possibile sostenere che tale comportamento è stato giustificato dal fatto che il fabbricato non sia stato oggetto di nuova costruzione, ma semplicemente di ristrutturazione.

*Studio Erreì Commercialisti