Vendere un terreno: il rebus della valutazione (e delle plusvalenze)

Il quesito

Vorrei un'informazione sulla vendita di un terreno: è edificabile e il comune valuta 60 euro al metro quadro, io lo devo vendere a 10 euro al metro quadro; posso farlo oppure devo pagare una penale?

L.S.



Ma quanto vale un immobile? «Poco» (è un classico) si difende il cittadino davanti all’Ufficio Entrate, raccontandone i difetti e le difficoltà di mercato. «Tanto» sostiene l’Ufficio Entrate, presentando tabelle che conservano numeri ancora di tempi felici, quando la proprietà di un immobile era quasi un tesoro, non scalfito dal peso delle tasse.

LA VALUTAZIONE

L’introduzione della valutazione automatica, basata sulle rendite catastali, ha avuto il merito di ridurre uno storico e immane contenzioso, che però rimane aperto per terreni, negozi, capannoni che non hanno la protezione delle rendite. E’ necessario ricordare che gli accertamenti degli Uffici non riguardano quale sia stato il corrispettivo (accertamento che si riferisce agli atti in ambito IVA) ma quale sia il valore (teorico) di mercato che, per chi comprando ha fatto un affare, potrebbe davvero essere più alto. Quindi cercare di difendersi presentando copia degli assegni e degli estratti conto in questo caso non serve.

PLUSVALENZE

Gli accertamenti riguardano l’acquirente, ma anche il venditore ne è in qualche modo coinvolto, in quanto obbligato «in solido». Riceverà anch’egli la notifica dell’accertamento, perché sia avvisato che, se l’acquirente non pagasse, dovrà essere lui a sostenere il peso delle maggiori imposte accertate. Ma qui si sta parlando di vendita di terreno edificabile, ed è importante ricordare che in questo caso c’è un’imposta da pagare a carico di chi vende, calcolata sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita.

LA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE

Anche quest’anno, come ormai da tempo succede, è concessa la possibilità di rivalutare, tramite perizia giurata, il valore di partenza. E anche quest’anno con termine al 30 giugno. Rivalutazione più cara, non più il 4 per cento come all’inizio e nemmeno l’8 per cento come lo scorso anno. Quest’anno si rivaluta al 10 per cento (sul valore del terreno da vendere). Con un’importantissima avvertenza. Le eventuali precedenti rivalutazioni, effettuate su valori più alti, non vanno più bene, devono essere rifatte. Perché il valore a cui si è rivalutato è il cosiddetto «valore normale», che possiamo tradurre in «valore obbligatorio», da cui non è possibile discostarsi. Vendendo a valori più bassi di allora occorrerà una nuova perizia che sia allineata al nuovo prezzo di vendita. E un nuovo versamento di imposta, da cui però è possibile scalare l’imposta versata in precedenza. Salvo che non si convinca l’acquirente, magari rimborsandolo della maggiore tassazione, a chiedere di pagare la tassa su un valore più alto del prezzo di vendita.

LA RISPOSTA AL QUESITO

Che può arrivare dal discorso appena fatto sulla rivalutazione. Per evitare accertamenti è possibile chiedere di pagare le imposte non sul prezzo ma sul più alto valore di mercato (facendo attenzione a coordinare le cifre esposte con quelle risultanti dalla perizia di rivalutazione). Oppure, altro non rimane, sfidare le tabelle degli uffici, spesso non troppo aggiornate alla nuova realtà economica. Si può contare sulla riduzione della sanzione se si rinuncia al contenzioso e si concordano gli importi. Anche se, nel caso del Lettore, i due valori esposti paiono davvero inconciliabili.

Arturo Dalla Tana

Notaio