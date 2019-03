Telelavoro, scelta volontaria dell'azienda

Il quesito

Ho fatto richiesta di telelavoro all'azienda per cui lavoro Poste Italiane. Ad oggi 90 giorni dalla mia richiesta non ho ricevuto risposta. vorrei sapere come fare per far valere i miei diritti poiché viste le mie invalidità ho difficoltà a raggiungere il posto di lavoro e sono costretta a farmi accompagnare

A.L.



Il telelavoro è un particolare tipo di rapporto lavorativo che si connota per il fatto che l’attività del lavoratore viene svolta in un luogo diverso da quello aziendale, normalmente da una postazione remota fissa; non rappresenta un’autonoma tipologia contrattuale, ma una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

NORMATIVA

Non esiste una legge dalla quale discenda l’obbligo di applicazione del telelavoro, nel settore privato è stato introdotto dall’accordo interconfederale del 9/9/2004 in recepimento dell’accordo quadro europeo del 2002. Il telelavoro dipende unicamente da scelte volontarie dell’azienda in accordo con i propri dipendenti ed in riferimento a norme contrattuali collettive e/o individuali.

Il telelavoro può essere previsto già all’inizio del rapporto di lavoro oppure può scaturire da un impegno successivo; al lavoratore che svolge attività in telelavoro sono garantiti i medesimi diritti di un normale lavoratore dipendente, incluse le coperture per gli infortuni sul lavoro.

SETTORE PUBBLICO

Nel settore pubblico il telelavoro è disciplinato dal Dpr 70/99 e dall’accordo quadro del 23 marzo 2000.

Il telelavoro presenta molte analogie con lo smart-working o «lavoro agile», la cui normativa è contenuta nella legge 81/2017 che ne conferisce una peculiare connotazione; lo smart working ne rappresenta un’evoluzione concettuale in quanto ne specifica modalità applicative più precise e prevede la possibilità di svolgere l’attività lavorativa, oltre che nei locali aziendali, anche in luoghi esterni, senza una postazione fissa predeterminata e con una necessaria alternanza tra l’esterno e l’interno dei locali aziendali.

Un’altra differenza sostanziale rispetto al telelavoro è la previsione legislativa del diritto alla «disconnessione» dalle strumentazioni tecnologie che dev’essere previsto esplicitamente nell’accordo tra azienda e lavoratore.

LEGGE DI BILANCIO

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro di dare priorità alle richieste di smart-working avanzate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e dalla generalità di lavoratori con figli disabili. In merito al quesito, per quanto sia noto che Poste Italiane abbia introdotto il telelavoro già dal 2008, rivolgendo particolare attenzione ai lavoratori con gravi patologie invalidanti o che hanno necessità di assistere familiari portatori di handicap, in questa sede non è possibile desumere per quale ragione l’azienda non abbia ancora fornito risposta al nostro lettore.

Pietro Boschi

*Consulente del lavoro