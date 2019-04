Enasarco, contributi integrativi. Non è possibile «totalizzare»

il quesito

Ho versato 8 anni di enasarco (dall’80 all’87) ma non Inps perché non ero iscritto né mi fu mai richiesto. La legge era confusa e i 3 enti (Enasarco, Inps e Cciaa) non erano collegati. Possono essere considerati non coincidenti avendo dall’87 in poi versato solo Inps essendo diventato un quadro aziendale?

V.C.

Il suo caso è emblematico di quanto sia complessa la previdenza italiana. Stiamo parlando dell’Enasarco (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) ente di previdenza integrativa che, unico caso in Italia, prevede l’iscrizione obbligatoria all’Inps. Quindi siamo in presenza di una doppia iscrizione e contribuzione obbligatorie. Appunto per questo mi risulta difficile capire come sia stato possibile, per Lei, non versare la contribuzione all’Inps: ma tant’è.

IMPOSSIBILE REGOLARIZZARE

Oggi, è quasi impossibile regolarizzare la posizione Inps in quanto la contribuzione obbligatoria per gli anni fino al 1987 è ormai prescritta; la prescrizione è quinquennale. In verità ci sarebbe una possibilità: quella di chiedere il riscatto (costituzione di rendita vitalizia per contribuzione omessa e prescritta) ai sensi della legge n° 1338 del 1962 che opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ma ci sono parecchi problemi. Il primo è quello che la facoltà di costituire la rendita può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti e non anche a favore del titolare dell’impresa artigiana o commerciale. Per cui, se lei era titolare dell’azienda non si può fare nulla.

DATA CERTA

Il secondo problema è quello che bisogna dimostrare con documentazione di “data certa” (documentazione originale dell’epoca) l’esistenza del rapporto di collaborazione nell’azienda. Il terzo, e forse più importante, sta nel fatto il riscatto è, generalmente, molto molto oneroso in quanto non si tratta di pagare gli importi dovuti ora per allora ma l’onere viene calcolato con un sistema attuariale che tiene conto della situazione anagrafica e retributiva al momento della domanda.

TOTALIZZAZIONE

Per quanto riguarda una eventuale totalizzazione contributiva in quanto i contributi Enasarco non sono coincidenti, una recente sentenza della suprema Corte di Cassazione, la numero 23349 del 27 Settembre 2018, ha escluso questa possibilità in quanto i contributi Enasarco hanno natura integrativa. In linea teorica la totalizzazione sarebbe possibile solo per contribuzione Enasarco antecedente al 1966. Tanto per non farsi mancare nulla chiudo con la ciliegina sulla torta.

CONTRIBUTI ENASARCO

Che fine faranno i contributi Enasarco? Con soli otto anni di contribuzione l’Ente non riconosce il diritto ad alcuna prestazione pensionistica o previdenziale, ne servono almeno 20 di anni di contribuzione; quindi, in buona sostanza, questa contribuzione andrà persa senza alcuna possibilità di recuperarla anche perché non è più possibile chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari in quanto la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività; trascorso questo termine di decadenza il diritto alla contribuzione volontaria non potrà essere più esercitato.

Paolo Zani*

*www.tuttoprevidenza.it