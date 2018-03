Vigile del fuoco salva tre boscaioli nel Panaro

20 minuti. Solamente 20 minuti. E’ questo il (brevissimo) lasso di tempo che è bastato ai vigili del fuoco del reparto volo di Bologna - tra cui c'era anche il nostro Gabriele Graiani, cornigliese doc, responsabile operativo dei vigili del fuoco elisoccorritori dell’Emilia Romagna - per trarre in salvo tre uomini dalle acque del fiume Panaro, nel modenese.

L’allarme è scattato alle 7,20: la situazione sembrava drammatica. Dalle prime informazioni infatti, sembrava che tre persone - tutti uomini tra i 20 e i 40 anni - si trovassero in balia delle acque del Panaro, nei pressi di Ponte Samone, in provincia di Modenza, dopo essersi ribaltati col trattore. Fortunatamente, invece, i tre (residenti nella zona di Pavullo nel Frignano) erano riusciti a mettersi in salvo uscendo dalla cabina del trattore e rifugiandosi su un isolotto di ghiaia in mezzo al corso d’acqua. Questo, però, i soccorritori ancora non lo sapevano. Mentre le squadre via terra cercavano di raggiungere la zona, immediatamente da Bologna - erano le 7,30 - si è alzato in volo l’elisoccorso dei vigili del Fuoco, che ha risalito il fiume fino al luogo dell’incidente. Subito è stato avvistato il trattore, che si era adagiato su un fianco in mezzo al corso d’acqua, mentre poco lontano, su un isolotto di ghiaia, c’erano i tre uomini, bagnati fradici, stremati ed in evidente stato di ipotermia. I tre boscaioli - che avevano tentato il guado del fiume a valle di Ponte Samone senza fare i conti con il livello e l’impetuosità delle acque a seguito di giorni e giorni di piogge - erano infatti riusciti a mettersi in salvo immediatamente, non appena il trattore aveva iniziato ad adagiarsi sul fianco sospinto dall’acqua. Poche bracciate li separavano dalla lingua di ghiaia sulla quale hanno trovato salvezza e da dove hanno attivato la macchina dei soccorsi. Alle 7.41 l’elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Bologna - attivato dal Comando dei vigili del fuoco di Modena - ha raggiunto i tre «dispersi» sull’isolotto, abbastanza ampio da tentare un atterraggio. I tre uomini erano in buone condizioni di salute, anche se evidentemente infreddoliti. Dopo averli coperti con il telino isotermico - per contenere la dispersione di calore - i vigili del fuoco hanno caricato i tre sull’elisoccorso e li hanno accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, sempre nel modenese, dove sono arrivati alle 8.01 per ricevere le cure del caso.