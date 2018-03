Non ce l'ha fatta Marco Bottazzi, l'uomo di 43 anni investito venerdì mattina in via Langhirano poco prima della rotatoria per il Campus. L'uomo è spirato ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore dov'era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo l'incidente. Un incidente avvenuto in uno dei punti più a rischio della città. Una zona pericolosissima, come confermano anche le statistiche: degli oltre 150 sinistra che si sono verificati a Parma nel 2017 ben ventinove hanno avuto come teatro via Langhirano. Una vera e propria emergenza confermata da residenti e forze dell'ordine. La sua famiglia ha concesso l'espianto degli organi.

L'approfondimento sulla Gazzetta di Parma.