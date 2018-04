Continuano le sparizioni di gatti nel Parmense. Questa volta è toccata ad un anziano gatto, sterilizzato e senza un occhio, che viveva a Pilastro di Langhirano in zona Arola-Calicella. Qualcuno ha visto due persone che lo prendevano in braccio e lo portavano via. Le foto del micione sono su Facebook nella pagina dedicata ai gatti persi, nella speranza che chi lo ha preso fosse solo intenzionato a metterlo al sicuro pensandolo randagio e non che dietro quel gesto ci siano intenzioni diverse.

Chiunque abbia notizie, può chiamare il numero 348/2306539. c.d.c.