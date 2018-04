Stava facendo parapendio, finendo in un bosco: il Soccorso alpino di Parma è intervenuto nella frazione Quinzano di Sopra (Langhirano). Attivati anche eliambulanze di Pavullo nel Frignano (con personale tecnico SAER a bordo) e Parma, oltre ad Assistenza Pubblica di Langhirano, Carabinieri e VVF. Non si conoscono ancora le condizioni dello sportivo che, comunque, non è in pericolo di vita.