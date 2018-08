E se al Festival del prosciutto arrivasse chef... Ronaldo?

La voce ha iniziato a circolare ieri, e la prima verifica - quella del calendario della serie A - è positiva: con la sfida Parma-Juventus in programma la sera del 1° settembre, il giorno dopo i calciatori avrebbero la giornata libera dagli impegni sportivi. Aggiunta al moltiplicarsi delle fonti, è allora forse più di una boutade la notizia che al Festival del prosciutto possa arrivare il campione Cristiano Ronaldo.

Forse non c'è da aspettarsi che possa cimentarsi ai fornelli come ha fatto ultimamente Federer negli spot Barilla (e proprio il suo "maestro", Davide Oldani, sarà tra i protagonisti della kermesse a Langhirano): domenica 2 settembre CR7 sarebbe in arrivo come super-ospite di uno dei produttori langhiranesi di crudo di Parma.