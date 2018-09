Langhiranese, alla festa arriva... Ronaldo (o quasi)

Alla fine Ronaldo è arrivato a Langhirano ma... per finta, nello spettacolo per i 90 anni della Langhiranese calcio. C'erano voci che davano per certo l'arrivo del campione portoghese al Festival del Prosciutto, ma in realtà oggi sul palco c'era solo una sua imitazione e parodia, nello spettacolo organizzato dal gruppo Effetto Serra insieme alle majorettes Orchidee, per festeggiare i 90 anni dalla fondazione della Langhiranese.