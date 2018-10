Trovati i corpi senza vita di due anziani a Langhirano: è un omicidio-suicidio?

I corpi senza vita di due anziani sono stati trovati in via Mazzini a Langhirano. Si tratta di Gino Ziveri, 80 anni, e della moglie Gina Riccò. Ziveri era noto in paese per aver gestito un negozio.

In base alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Indagini in corso.