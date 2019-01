E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot del SuperEnalotto a un giocatore di Pilastro: centrato però un 5 da 24mila euro, con la schedina convalidata all’Alibi Bar (Strada Massese per Parma 24 A). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 88,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.