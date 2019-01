Ringhiere tranciate da un'auto: la Massese è ancora molto pericolosa

Ancora la Massese. Ancora un segnale di come questa importante arteria stradale del Parmense sia ancora tanto pericolosa: incidente, nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio a Cascinapiano. Un’auto ha perso il controllo, intorno alle 4 di notte, e ha abbattuto le ringhiere del nuovo marciapiede, costruito prima del bivio per Casatico, ovvero l’intersezione con strada della Casetta, non ancora inaugurato ufficialmente. Non lontano, due anni fa, morì il diciassettenne Filippo Ricotti, travolto da un’auto.