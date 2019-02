Dal gazebo di Langhirano un messaggio: "Violenza sulle donne, casi in calo". Ma la Polizia non molla

La Questura di Parma, nell’ambito del progetto “QUESTO NON E’ AMORE”, ha organizzato un altro gazebo a Langhirano, per offrire, anche in provincia, un servizio di informazione e sensibilizzazione relativamente al fenomeno della violenza contro le donne. Un fenomeno trasversale a tutte le fasce sociali: per combatterlo è necessario anche un deciso cambiamento culturale che possa aiutare le donne a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna, nella consapevolezza di avere degli strumenti di contrasto, di sostegno e di tutela. Proprio per questo vengono organizzati i gazebo: per far conoscere alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica e sociale, che esiste una fitta rete di istituzioni, enti locali, CAV ed associazioni di volontariato che ogni giorno si impegnano per affermare una parità di genere contro stereotipi e pregiudizi e che il poliziotto

rappresenta uno snodo fondamentale di questa rete. Occasione per fornire anche le cifre di questo fenomento, con i reati commessi nell’anno 2017 e nell’anno 2018.

Quanto ai reati di violenza sessuale, nell’anno 2017 si sono registrati 30 reati a Parma città e 48 in provincia; nell’anno 2018, invece, sono stati commessi 13 reati a Parma città e 18 reati in provincia. Per quanto riguarda il reato di percosse, calano gli episodi: nel 2017 38 casi a Parma città e 64 in provincia; nell’anno 2018, 32 a Parma città e 51 in provincia.

Il reato di stalking , a Parma città, registra 85 casi nell’anno 2017 e 52 nell’anno 2018. Così come si nota una drastica riduzione per il reato di maltrattamenti in famiglia: sempre a Parma città 71 nel 2017; 50 nel 2018.