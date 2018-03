Venti nuove offerte

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1 COMMERCIALE CANALE GELATERIE

Azienda della provincia di Parma, specializzata nella produzione di prodotti semilavorati, coni e cialde destinate al canale delle gelaterie, ricerca un Commerciale per la gestione e sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà dell’attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti, analisi della redditività, proposta di acquisizione di nuovi prodotti, compilazione della reportistica, confronto con il personale interno. Si cerca una risorsa giovane, dinamica, propositiva, che abbia maturato un’esperienza – anche breve - come venditore, dotata di una naturale predisposizione al contatto col cliente e forte focus sugli obiettivi commerciali.

Sede di lavoro: provincia di PARMA

2 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Azienda della ristorazione italiana, presente a in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel Nord Italia, cerca Impiegata/o da inserire nell’Area Tech per la gestione contabile e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la verifica sul gestionale aziendale dei contratti annuali di manutenzione, l’elaborazione di certificati di pagamento, sal e reportistica mensile e periodica. Il candidato ideale è laureata/o, sa utilizzare Excel e i principali applicativi informatici, possiede conoscenze di base dell’area fiscale e contabile. Completano il profilo l’attitudine alla condivisione e alla collaborazione, le buone capacità comunicative e alto livello di precisione e attenzione alla qualità del lavoro.

Sede di lavoro: PARMA

3 BACK OFFICE AMMINISTRATIVO

Realtà Finanziaria ricerca risorsa per il ruolo di Back Office Amministrativo che si occupi di riconciliazioni cash, anagrafica clienti, capital gain, dividendi, contabilità titoli, verifica fatture e piccola contabilità. La risorsa ideale ha maturato conoscenza dei sistemi informativi finanziari e dei prodotti finanziari dei mercati di riferimento, possiede ottime doti analitiche, precisione. SI richiede ottima conoscenza del pacchetto Office e buone capacità organizzative.

Sede di lavoro: PARMA

4 FARMACISTA

Azienda del settore sanitario ricerca un farmacista con titolo di laurea in Farmacia e preferibilmente esperienza pregressa.

sede di lavoro: PARMA.

5 SALES ENGINEER ITALIA/ SUD EUROPA

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale cerca figura con esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo all’interno di contesti internazionali e preferibilmente nel settore beverage / packaging industry da inserire con l’incarico di Sales Engineer Italia/Sud Europa per la promozione dei prodotti e servizi GEBO CERMEX. In particolare il ruolo prevede la responsabilità di mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti nuovi e attuali, monitorare il mercato e gestire l’intero processo di vendita. Il candidato ideale possiede una laurea triennale o specialistica in ambito Tecnico/ Ingegneristico con precedente esperienza nel settore automazione industriale. Requisito fondamentale è la conoscenza di un ottimo livello della lingua inglese. Sarà considerato un plus la conoscenza della lingua francese. Completano il ruolo ottime capacità comunicative, di convincimento e di networking, proattività, forte orientamento al cliente, abilità nell’interfacciarsi con diversi livelli gerarchici incluso il top management, ampia disponibilità a viaggiare in Italia e in Europa.

Sede di lavoro: Parma

6 OPERATIONS FRIGORISTA

Azienda attiva nel settore della refrigerazione cerca un un Frigorista, in possesso di patentino F-Gas e disponibile a sporadiche trasferte in Italia. Si richiede possesso di diploma tecnico ed esperienza maturata come tecnico specializzato in manutenzione e riparazione su macchine e impianti di

Sede di lavoro: PARMA

7 WEB DEVELOPER

Azienda di servizi cerca un/una Web Developer per la progettazione di siti web dal punto di vista funzionale scegliendo la tecnologia più adatta in termini di costi, efficienza e affidabilità. La risorsa nel ruolo si occuperà di programmare le funzionalità necessarie ai siti; eseguire test e simulazioni; offrire consulenza nel medio-lungo periodo per eventuali aggiornamenti ed integrazioni. È fondamentale la conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione (C, C++, Java, Visual Basic, HTML, XHTML, XML, JSP, ASP, PHP, Perl, CGI, SQL, ecc.) e delle basi di DBMS (Data Base Management System) e Web Security (S/MIME, PGP e SSL: protocolli sicuri di posta elettronica e accesso a Internet). Costituisce un elemento preferenziale l’esperienza di almeno due anni maturata nel medesimo ruolo.

Sede di lavoro: PARMA

8 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Azienda metalmeccanica cerca neolaureato ingegnere meccanico per l’inserimento nell’attività di progettazione.

Sede di lavoro: PARMA

9 LOGISTIC MANAGER

Azienda strutturata seleziona figura da inserire nella funzione Supply Chain come Logistic Manager col compito di gestire e sviluppare le attività di shipment e warehousing, garantendo l'organizzazione e il coordinamento del team di lavoro. Nello specifico, si occuperà di: progettare ed implementare il network logistico nel rispetto degli obiettivi strategici di Gruppo, coordinando i magazzini diretti ed indiretti; definire, in collaborazione con Procurement Department, le strategie di trasporto via terra e via mare; garantire il pieno allineamento del magazzino fisico-contabile e gli obiettivi di costo della funzione definiti in fase di budget, al fine di pianificare un continuo miglioramento dello stesso.

Il/la candidato/a ideale è laureato/a in Ingegneria Gestionale o in Economia e ha conseguito, preferibilmente, un master in Supply Chain o in Logistics; ha maturato una consolidata esperienza nella pianificazione di network logistici internazionali complessi (con presenza di 3 PL e 4 PL) e nella gestione dei flussi operativi in ambito logistico e distributivo. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto MS Office e dei principali sistemi gestionali. Il/la candidata/o ideale ha spiccate capacità di leadership, di gestione del team e di negoziazione. Completano il profilo l’orientamento al risultato, capacità di sviluppare progetti complessi e gestione dello stress.

Sede di lavoro: PARMA OVEST

10 IT SPECIALIST STATI UNITI

Azienda operante nel settore alimentare cerca IT Specialist diplomato perito informatico con almeno due anni di esperienza in ambito aziendale, preferibilmente nel manufacturing e, in particolare nel food. La figura inserita nel ruolo dovrà partecipare alla implementazione dei progetti, per entrare attivamente nella conoscenza e gestione degli aspetti IT dei processi produttivi dello stabilimento. Inoltre garantirà il corretto funzionamento dei sistemi informativi di fabbrica e delle relative interfacce con l’impianto e con gli altri sistemi aziendali (ERP, BI, ecc). La risorsa saprà interfacciarsi con gli utenti di stabilimento e comprenderne i problemi, in ottica di problem solving, erogazione di training o proposte rivolte al miglioramento continuo. L’IT Specialist conosce i flussi produttivi nell’ottica di sapere individuare le fonti dati che caratterizzano i principali KPI di controllo; si relaziona in coordinamento con il proprio responsabile con i fornitori per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e applicazioni IT. Il candidato ideale è orientato alla “vita in reparto”, ed in costante rapporto con gli utenti di fabbrica e i sistemi informativi interfacciati (impianto, ERP, BI, ecc..); è interessato alla conoscenza dei processi produttivi da gestire con l’IT ed alla conoscenza delle macchine operatrici (Multivac, Bizerba, robot, ecc..) che dovranno essere gestite dal sistema informatico di fabbrica. Si richiedono ottime conoscenze informatiche per configurazione di PC, Stampanti, Pistole RF, etc.; buone conoscenze su networking Cisco, e sui sistemi HP blade (server), vmware, palo alto firewall e DB SQL. Necessari l’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA/ MILANO

11 TACNICO CONDUTTORE FORNI

Azienda operante nel settore vetro cerca un Tecnico Conduzione Forni da inserire all’interno del team Glass Technical Department con la responsabilità di supervisionare le attività produttive per il corretto funzionamento dell’impianto fusorio, secondo parametri qualitativi concordati e assicurare la corretta conduzione dei forni garantendo il risparmio energetico annuale previsto. Inoltre la figura inserita supporterà la progettazione del forno con azioni di bilancio termico, calcoli di dispersione strutturale ed efficienza energetica. il/la candidato/a ideale ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica/Energetica o ad indirizzo Chimico ed ha maturato esperienza, anche minima in analoga mansione, preferibilmente presso vetrerie strutturate. Si richiede un'ottima conoscenza di strumenti di matematica statistica, del pacchetto Office e della lingua inglese. Completano il profilo disponibilità a trasferte, attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, orientamento al risultato e gestione delle priorità.

Sede di lavoro: Provincia PARMA

12 ACCOUNT COMMERCIALE AREA PARMA

Agenzia per il lavoro in fase di espansione e consolidamento sul territorio nazionale, cerca Account Commerciale per lo sviluppo commerciale della zona di competenza tramite contatti, visite, presentazione dei servizi e gestione delle trattative per l’acquisizione di nuovi clienti. Il candidato ideale possiede esperienza di vendita di servizi, preferibilmente nel settore della somministrazione del lavoro. Sono considerati requisiti fondamentali: spirito di iniziativa, deciso orientamento ai risultati, facilità di relazione, naturale predisposizione al lavoro di squadra, solide motivazioni ad operare in questo settore.

Sede di lavoro: PARMA

13 SUPPLY CHAIN

Azienda cerca laureata/o in Ingegneria Gestionale o materie economiche con esperienza nella programmazione ed organizzazione della produzione e degli acquisti da inserire nel ruolo di Supply Chain. Si richiede capacità nella gestione delle risorse e di farsi attore di cambiamenti di metodo e cultura. Requisito necessario è la buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA NORD

14 MANUTENTORE TERMOIDRAULICO/ MECCANICO

Azienda cerca Manutentore Termoidraulico/Meccanico per la manutenzione di impianti termici e impianti di condizionamento, per l’attività di capo cantiere e coordinatore lavori e preposto alla sicurezza. Si richiede Diploma di perito meccanico o equivalente; patentino II° grado vapore ed esperienza nella manutenzione impiantistica di tipo industriale oltre a caldaie ed elementi terminali impianti di condizionamento. Completano il profilo la capacità risolutiva su interventi a guasto, di lavorare ed organizzarsi in autonomia, buone capacità relazionali.

Sede di lavoro: RUBBIANO (PR)

15 STORE MANAGER FASHION LUXURY

Realtà mono brand di abbigliamento femminile lusso cerca Store Manager Nel Retail Fashion Luxury da inserire presso la boutique di Parma centro città. La figura inserita nel ruolo riporterà direttamente alla District Manager e sarà responsabile dell’efficiente gestione a 360° del punto vendita sia in termini di attività di negozio sia del personale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita (quantitativi e qualitativi, individuali e di team). Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza nel settore del ready to wear fashion abbigliamento donna come Store Manager; dimostra ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare ed accurato al servizio clienti. Ha una buona conoscenza dei tessuti e ottime capacità di fidelizzazione del cliente. Spirito intraprendente e doti manageriali completano il profilo. Imprescindibile è un’ottima capacità di lavorare in squadra e doti di leadership.

Sede di lavoro: centro città PARMA

16 INGEGNERE ELETTRONICO CON ESPERIENZA UFFICIO TECNICO

Azienda leader in Italia e all’Estero nella produzione di componenti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica, ricerca un Ingegnere meccanico con esperienza da inserire all’interno dell’Ufficio Tecnico con l’incarico di occuparsi del disegno tecnico, della progettazione e sviluppo prodotti, delle prove operative, della valutazione delle richieste dei Clienti Interni ed Esterni sulla personalizzazione di prodotti, della redazione e archiviazione distinte basi. Risponderà al Direttore dell’Ufficio Tecnico e si interfaccerà quotidianamente con: Ufficio Commerciale, Produzione e Clienti Esterni. La risorsa è in possesso di una Laurea in Ingegneria ad indirizzo meccanico e ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni in aziende metalmeccaniche all’interno dell’Ufficio Tecnico e/o Ricerca e Sviluppo; è autonoma nell’utilizzo di software di progettazione 2D/3D e ha buona familiarità con la gestione delle richieste dei Clienti Interni ed Esterni. Completano il profilo: ottima conoscenza della lingua inglese, buone doti di pianificazione, organizzazione e relazionali.

Sede di lavoro: PARMA

17 INGEGNERE ELETTRONICO RESPONSABILE DIVISIONE QUALITÀ

Azienda metalmeccanica cerca Ingegnere Elettronico Responsabile Ufficio Qualità per la gesione delle risorse interne, dei vari processi IT e delle certificazioni software. Si richiede esperienza nella mansione e titolo di Laurea in Ingegneria Elettronica. Completano il profilo ottime doti di flessibilità, dinamicità, organizzazione e precisione unite ad una buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team.

Sede di lavoro: PARMA OVEST

18 PROGETTISTA SOFTWARE TRASPORTI

Azienda del settore packaging/imbottigliamento cerca figura di progettista SW trasporti da inserire nell’Ufficio Automazione. Il candidato prescelto, una volta inserito, si occuperà di Sviluppo SW di commessa per macchine nel settore Packaging. Si richiede esperienza maturata nello sviluppo software di nastri trasportatori di linee complete. Il tecnico dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vendute. Tra i requisiti: il possesso di titolo di Laurea in Ingegneria Elettronica/informatica o di Diploma Tecnico; esperienza di almeno 5 anni nella progettazione SW per trasporti (trasporti fardelli e trasporti sfusi); autonomia uso PLC e panelli operatore SIEMENS; uso PLC e Pannelli operatore Rockwell; conoscenza Motion B&R e delle Reti di comunicazione (Profibus, Profinet, Ethernet/IP). Si richiede inoltre la conoscenza di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine, della lingua inglese e preferibilmente di un'altra lingua. Analisi, problem solving, autonomia (nel rispetto delle regole aziendali) e flessibilità completano il profilo.

Zona di lavoro: Provincia di PARMA

19 COLLAUDATORE INTERNO IMPIANTI

Azienda metalmeccanica cerca tecnico diplomato in Elettronica, con esperienza da inserire nel ruolo di Collaudatore Interno. Si richiede ottima conoscenza del PLC Siemens e Rockwell.

Sede di lavoro: PARMA

20 ADDETTO BUSTE PAGA

Azienda di servizi cerca persona con esperienza nel ruolo per l’incarico di addetto elaborazione buste paga. La figura nel ruolo gestirà gli adempimenti fiscali, controllerà le presenze o le assenze del personale, gestirà contributi, ferie e straordinari, elaborerà buste paga, archivierà dati e documenti, predisporrà la modulistica interna, aggiornerà banche dati sul personale.

Luogo di lavoro: PARMA