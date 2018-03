Ecco 48 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE

Agenzia per il lavoro seleziona per Studio Professionale di Reggio Emilia, un DOTTORE COMMERCIALISTA

Il profilo ricercato è un laureato in Economia, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Valutiamo sia risorse esperte, già iscritte all'Albo, sia risorse più junior, che però possano effettuare l'iscrizione a breve, quindi che abbiano già svolto il tirocinio previsto per la qualifica e debbano solo sostenere l'esame di Stato.

La persona si occuperà principalmente della parte contabile, quindi sono richieste buone basi e autonomia in questo settore.

Si offre assunzione diretta presso lo Studio con contratto da dipendente, oppure si valutano positivamente anche collaborazioni con possessori di partita IVA, purchè con disponibilità a svolgere il lavoro presso lo Studio.

Orario di lavoro: valutiamo positivamente sia un part time che un full time.

Gradita conoscenza gestionale Teamsystem.





Agenzia per il lavoro seleziona per azienda metalmeccanica di Brescello, un DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO

I candidati ideali sono in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente specializz. meccanica), anche senza esperienza nella mansione.

E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D.

E’ richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello.

Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali

Si offre inserimento DIRETTO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione.

Agenzia per il lavoro seleziona per importante realtà industriale sita in provincia di Reggio Emilia, un

JUNIOR LOGISTIC MANAGER

La persona selezionata, riportando direttamente al Direttore Generale, si occuperà principalmente di analizzare dati e costi legati al flusso di magazzino, in un progetto di migliore gestione economica e funzionale del magazzino, e in un'ottica futura, dell'allargamento dello stesso.

Le mansioni quindi si orientano verso: analisi dei costi, analisi efficienza degli strumenti di lavoro, valutazione dell'economicità ed efficienza dei mezzi utilizzati, elaborazione e presentazione di statistiche tramite matrici e diagrammi, analisi dei fabbisogni materiali, analisi dei flussi/operazioni di magazzino; Analisi sulle Scorte. Implementazione progetti di miglioramento logistici e lean operations. Formulazione analisi e reportistica periodica, indicatori di efficienza e servizio.

A tal proposito è indispensabile una perfetta conoscenza di Excel, in quanto questo sarà il principale strumento di lavoro.

Valuteremo quindi in primis candidature di Ingegneri Gestionali, anche neolaureati; si valutano anche candidature di persone senza tale titolo di studio ma con esperienza già acquisita nella mansione, in questo caso preferibilmente provenienti dal settore agroalimentare.

Indispensabili ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team.

Tipo di contratto offerto: a tempo determinato, di circa 6 mesi, legato al progetto sopracitato. Non si esclude, al termine del periodo, un inserimento stabile in azienda, anche con mansioni di responsabilità e di gestione di alcune risorse, sempre in ambito magazzino/logistica.

Luogo di lavoro: zona di S.Ilario d'Enza.

Agenzia per il lavoro seleziona per Impresa di Pulizie di Parma, un/una: ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Gradita precedente esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: su 6 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, con riposo turnante, dalle ore 5.00 alle ore 9.00. E’ richiesta comunque flessibilità oraria e di spostamento su altri cantieri.

E’ indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

Luogo di lavoro: Parma, zona Campus.

Agenzia per il lavoro seleziona per Impresa di Pulizie, un:

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI E PICCOLE MANUTENZIONI

Luogo di lavoro: zona di Langhirano, presso salumifici. Valuteremo quindi in primis persone residenti in zona.

Mansione: pulizie industriali e piccole manutenzioni di macchinari

Richiesta disponibilità a un orario di lavoro serale/notturno su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 01.00 oppure dalle ore 18.30 alle ore 22.30. E’ richiesta comunque flessibilità oraria e di spostamento su altri cantieri.

E’ indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

Agenzia per il lavoro seleziona per azienda metalmeccanica di Noceto, un PROGRAMMATORE MACCHINA TAGLIO LASER

La risorsa sarà adibita alla programmazione da ufficio tecnico di una macchina altamente automatizzata per il taglio laser della lamiera.

Dovrà inserire i dati di programmazione a pc tramite Autocad, preparare e caricare la macchina (attrezzaggio), seguirla nella lavorazione, effettuare eventuali modifiche nella programmazione a bordo macchina, ed infine verificare tramite gli strumenti di misura la qualità del prodotto.

E' indispensabile quindi la lettura del disegno meccanico e la capacità di utilizzo dei più comuni strumenti per la misurazione dei metalli (calibro, micrometro etc).

Gradita conoscenza di Autocad.

Si valuteranno in primis candidature di persone con diploma tecnico, preferibilmente a indirizzo meccanico.

Valuteremo anche candidature di persone senza esperienza nella mansione, purchè appunto in possesso di diploma tecnico.

Orario di lavoro: full time, dal lunedi al venerdì.

Luogo di lavoro: Noceto.

Imprescindibile residenza in Parma o zone limitrofe (provincia ovest).

Iniziale contratto di somministrazione, con possibilità successiva stabilizzazione in azienda.





Agenzia per il lavoro seleziona per azienda metalmeccanica di Reggio Emilia, un TECNICO COMMERCIALE JUNIOR

Il candidato ideale è un perito meccanico (o diploma tecnico similare, ad esempio geometra) che ha già maturato anche minima esperienza in ambito commerciale.

Si occuperà di gestione e sviluppo portafoglio clienti, gestione ordini, redazione offerte commerciali, mailing, gestione problematiche di clienti italiani ed esteri.

E' gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua inglese e disponibilità a saltuarie trasferte estere (in particolare in occasione di Fiere di settore).

Valutiamo positivamente anche candidati alla prima esperienza, solo se in possesso di Diploma Tecnico.

Modalità di inserimento e di inquadramento verranno valutate in sede di colloquio.

Lavoro Full- time dal lunedi al venerdi.

Luogo di lavoro: Reggio Emilia.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo ING. GESTIONALE. La risorsa verrà inserita in un percorso di formazione e affiancamento.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 GRAFICO con conoscenza di Illustrator, Photoshop e Indesign. Preferibile manualità con plotter da taglio. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato per sostituzione maternità.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. A LAVORAZIONI MECCANICHE. Si richiede manualità o titolo di studio meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.





Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 BACK-OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ESTERO con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TECNICO. La risorsa dovrà dare supporto ai clienti occupandosi di gestire riparazioni o problematiche inerenti la parte meccanica ed elettronica dei prodotti. Si richiede titolo di studio meccanico, preferibili nozioni di studio di fluidodinamica.





Per importante azienda operante nel settore alimentare con stabilimento produttivo a Viadana (MN) cerchiamo ADD. AL CONFEZIONAMENTO/PRODUZIONE. Si richiede disponibilità a lavoro su turni nel weekend.





Per importante azienda operante nel settore alimentare con stabilimento produttivo a Viadana (MN) cerchiamo SUPERVISORI DI PRODUZIONE. Si richiede esperienza nella mansione, provenienza dal settore e disponibilità a lavoro su turni nel weekend.





Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CABLATORE. Si richiede esperienza nella mansione o titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.





Per importante azienda operante in ambito sicurezza in zona Parma (PR) cerchiamo n.2 ADD. AL SERVIZIO PORTINERIA con esperienza minima pregressa. Orari dal lunedì al venerdì ma si richiede disponibilità eventualmente anche sabato e domenica. Si richiede domicilio in zona e disponibilità immediata.





Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 CAMERIERI/E che si occuperanno di servizio ai tavoli e banco bar. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità anche nei weekend.





Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 PIZZAIOLI con esperienza nella mansione. Si richiede massima disponibilità e flessibilità oraria anche nei weekend.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD ALLE MACCHINE CNC. Si richiede lettura del disegno meccanico e titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda.





Per importante azienda in zona Fidenza (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO. Il candidato ideale possiede una pluriennale esperienza nella manutenzione elettrica di macchine movimentazione terra e nella gestione di un team di lavoro. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.





Per importante azienda Metalmeccanica in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLE PRESSE. Richiesta esperienza nella mansione, autonomia nella programmazione e nell' utilizzo delle macchine. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.





Per aziende clienti agenzia ricerca CARRELLISTI ESPERTI

Ricerchiamo magazziniere con esperienza pluriennale nell’utilizzo del muletto in contesti produttivi complessi.

Si richiede disponibilità al lavoro su turni e a frequenti straordinari.

Dal momento che è previsto l’inserimento in somministrazione con iniziali contratti di breve durata, ci rivolgiamo soprattutto a candidati non occupati.

Luogo di lavoro: Fidenza / Parma e provincia / Reggio Emilia e provincia

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura esclusivamente tramite l’indirizzo parma.gramsci@manpower.it

inserendo nell’oggetto la posizione cui ci si candida.





ANNUNCI PRIVATI

Selezione risorsa per posizione addetto service-desk it

Glove ICT Srl è una società di sviluppo e consulenza in ambito informatico di Parma, operante nel settore ICT e rivolta ad una clientela esclusivamente B2B.

Il candidato che si ricerca per la posizione di addetto Service Desk IT di I e II livello svolgerà attività di supporto agli utenti delle aziende clienti per tutte le problematiche che si presentano nell'utilizzo quotidiano degli hardware e software in dotazione (rispondere alle telefonate e alle e-mail in arrivo, identificare la problematica riscontrata, provvedere alla risoluzione o inoltrare la chiamata a un tecnico di II livello con competenza tecnica più specifica). L’operatore avrà il compito di eseguire la registrazione dei ticket nel sistema di gestione specifico.

REQUISITI DEL CANDIDATO

Età e residenza: max. 25 anni, residente nella provincia di Parma, e zone limitrofe

Esperienza professionale: non richiesta

Attitudini: passione per l’informatica, predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving, buone capacità organizzative.

Competenze: buona conoscenza di Windows, reti, posta, MS Office.

Titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore (preferibilmente con indirizzo informatico o liceo scientifico).

Conoscenze linguistiche e livello: necessaria un’ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese

MODALITÀ DI INSERIMENTO

Tirocinio formativo retribuito (600 euro mensili) in affiancamento alle risorse interne della durata di 6 mesi. Buone possibilità di inserimento con contratto di apprendistato al termine dello stesso (impiegato full time 40 ore settimanali, CCNL Commercio, 14 mensilità)

Data inserimento: aprile 2018

Orario di lavoro: il gruppo di lavoro in cui si inserisce la risorsa effettua turni di 8 ore con copertura 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì

Benefit: ticket restaurant, coffee & water





Impresa di costruzioni generali con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un/a diplomato/a in materie economiche da inserire in un percorso di tirocinio formativo in ambito amministrazione e contabilità di stabilimento.

Ci rivolgiamo a candidati/e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso professionalizzante in ambito amministrativo/contabile.

Verrà considerato come plus aver maturato una breve esperienza professionale.

L’ottima padronanza dei sistemi informativi e buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo. I

Cercasi addetto/a settore ristorazione-bar-cucina, possibilmente automunito/a, per locale di Sorbolo (PR).

Agriturismo a Medesano (PR) cerca due figure professionali per le mansioni di aiuto cuoco, da affiancarsi a cuoco esperto, e cameriere, che abbiano già svolto questo tipo di lavoro, con buone capacità di relazione, ordinati e automuniti. Assunzione a tempo determinato per 8 mesi.

Azienda di Collecchio (PR), settore comunicazione/stampa, distribuzione articoli promozionali e cancelleria, cerca giovane grafico/a max 28 anni per inserimento nel proprio organico.

Si richiede ottima conoscenza dei seguenti programmi: InDesign, Illustrator, Photoshop, nonché abilità nella gestione dei social media, siti web e piattaforme e-commerce.

Contratto proposto stage sino al 31.12.18, successivamente contratto di apprendistato a tempo indeterminato, settore commercio; al fine di un futuro contratto sarà determinante anche la capacità di lavorare in team.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo JUNIOR BUYER per attivazione stage della durata di sei mesi.

La figura verrà inserita nel team Sourcing e sarà dedicata principalmente alle seguenti attività:

- Gestione ordini di acquisto dalla pianificazione al ricevimento della merce attraverso l’utilizzo del sistema gestionale JDedwards (oracole)

- Attività di expediting ordini

- Gestione del fornitore e valutazione in base ai risultati da esso raggiunti in collaborazione con il Quality control

- Ricerca nuovi fornitori ed attività di co-design con i fornitori e nostro ufficio tecnico in ottica di miglioramento continuo della qualità e costi

- Attività di reportistica per ufficio acquisti

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

Requisiti richiesti:

- Laurea in Economia o Ingegneria gestionale

- Conoscenza della lingua inglese

- Determinazione ed orientamento al risultato

- Pregressa esperienza nello stesso settore (preferibile)

- Buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti

- Capacità di lavorare in gruppo





Azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente immobiliare per il potenziamento della propria struttura.

Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.

Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

Si offre:

- Formazione professionale e affiancamento.

- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.

- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.

- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.

- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica

- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse

Obiettivo: aprire la tua agenzia.

Sede di lavoro: Parma e provincia

La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77)

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un gruista per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

La risorsa dovrà essere munito di patentino in corso di validità all’utilizzo di autogru semoventi a braccio telescopico.

Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni.

Richiesto eletto domicilio in provincia di Parma.

Automunito.

Sede di lavoro: provincia di Parma

Agenzia Assicurativa in Parma cerca impiegato/a.



Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nell’ambito dei sistemi informativi bancari in relazione a Prodotti Software, System Integration e Project Management.

Parte di un prestigioso Gruppo, vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha registrato, anno dopo anno, un costante incremento di fatturato.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: ANALISTA FUNZIONALE

Desideriamo entrare in contatto con professionisti brillanti ed ambiziosi che abbiano maturato una pregressa esperienza nel ruolo e provenienti dalle seguenti aree del settore bancario:

- Finanza (nello specifico in almeno uno dei seguenti ambiti: Risparmio Amministrato, Risparmio Gestito, Derivati Listed, Derivati OTC)

- Estero

- Pagamenti

- Monetica

L’attività consiste nell’individuare e progettare soluzioni software avvalendosi della capacità di:

- Intermediazione fra aspetti di analisi finanziaria ed aspetti di sviluppo software

- Interazione con il cliente per verificare la corrispondenza delle sue interpretazioni e aspettative con quanto analizzato e realizzato

- Esecuzione di analisi “ad hoc”

- Fornitura di assistenza e consulenza sul progetto nella fase di realizzazione.

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita professionale costante in relazione alle dinamiche di evoluzione ed innovazione del mercato.

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

STAGE PROJECT MANAGER ASSISTANT

Per importante azienda multinazionale leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo LAUREATO/A IN INGEGNERIA GESTIONALE per attivazione stage della durata di sei mesi a partire dal mese di marzo 2018. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale.

La figura verrà inserita nel team Project Management e si dedicherà principalmente alle seguenti attività:

- Analisi del programma di produzione;

- Organizzazione del lavoro;

- Mappatura del processo di realizzazione dei prodotti;

- Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse;

- Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali;

- Supporto alla gestione burocratica dei progetti.

Requisiti richiesti:

- Laurea in Ingegneria Gestionale;

- Conoscenza della lingua inglese;

- Ottima conoscenza del pacchetto office;

- Determinazione ed orientamento al risultato;

- Proattività;

- Capacità di lavorare in gruppo.

Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nell’ambito dei sistemi informativi bancari in relazione a Prodotti Software, System Integration e Project Management.

Parte di un prestigioso Gruppo, vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha registrato, anno dopo anno, un costante incremento di fatturato.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: ANALISTA TECNICO

Desideriamo entrare in contatto con professionisti brillanti ed ambiziosi che abbiano maturato una pregressa esperienza nel ruolo e provenienti dalle seguenti aree del settore bancario:

- Finanza (nello specifico in almeno uno dei seguenti ambiti: Risparmio Amministrato, Risparmio Gestito, Derivati Listed, Derivati OTC)

- Estero

- Pagamenti

- Monetica

L’attività consiste nel documentare e testare le realizzazioni software avvalendosi della capacità di:

- Essere in grado di definire in autonomia le specifiche del software a lui affidato, anche in presenza di indicazioni sintetiche e non dettagliate, con un elevato livello di precisione e completezza

- Verificare l’adeguatezza del software realizzato in riferimento alle specifiche ricevute

- Eseguire un test approfondito delle applicazioni rilasciate

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita professionale costante in relazione alle dinamiche di evoluzione ed innovazione del mercato.

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nella gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System Integration/Project Management; parte di un prestigioso Gruppo vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha ottenuto, anno dopo anno, una crescita di fatturato costante.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: SALES ACCOUNT

Desideriamo entrare in contatto con professionisti brillanti ed ambiziosi che abbiamo maturato una pregressa esperienza nella vendita di prodotti e/o servizi IT nel settore bancario.

Il candidato ideale possiede buone capacità di analisi, attitudine al lavoro per obiettivi e conoscenza del mercato.

Durante lo svolgimento della propria attività avrà la responsabilità di sviluppare new business su clienti e su prospect in coerenza con le strategie definite dalla Direzione Commerciale nonché monitorare e garantire, di concerto con l’area Tecnica, la corretta e puntuale erogazione del servizio. La conoscenza delle principali normative di settore costituirà titolo preferenziale.

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita e formazione costante

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nell’ambito dei sistemi informativi bancari in relazione a Prodotti Software, System Integration e Project Management.

Parte di un prestigioso Gruppo, vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha registrato, anno dopo anno, un costante incremento di fatturato.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: ANALISTA PROGRAMMATORE

Desideriamo entrare in contatto con professionisti brillanti ed ambiziosi che abbiano maturato una pregressa esperienza nel ruolo e provenienti dalle seguenti aree del settore bancario:

- Finanza (nello specifico in almeno uno dei seguenti ambiti: Risparmio Amministrato, Risparmio Gestito, Derivati Listed, Derivati OTC)

- Estero

- Pagamenti

- Monetica

L’attività consiste nello sviluppare e testare le realizzazioni software avvalendosi della capacità di:

- Effettuare una scrittura strutturata e performante del codice

- Verificare l’adeguatezza del software realizzato rispetto alle specifiche ricevute e nel rispetto degli standard aziendali

- Eseguire un test di primo livello delle applicazioni realizzate.

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita professionale costante in relazione alle dinamiche di evoluzione ed innovazione del mercato.

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nell’ambito dei sistemi informativi bancari in relazione a Prodotti Software, System Integration e Project Management.

Parte di un prestigioso Gruppo, vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha registrato, anno dopo anno, un costante incremento di fatturato.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: CAPO PROGETTO

Desideriamo entrare in contatto con professionisti brillanti ed ambiziosi che abbiano maturato una pregressa esperienza nel ruolo e provenienti dalle seguenti aree del settore bancario:

- Finanza (nello specifico in almeno uno dei seguenti ambiti: Risparmio Amministrato, Risparmio Gestito, Derivati Listed, Derivati OTC)

- Estero

- Pagamenti

- Monetica

Il candidato ideale, in possesso di un solido background tecnico, ha buone capacità di analisi e sintesi, leadership, predisposizione al lavoro per obiettivi e propensione alla gestione di team di lavoro.

Durante lo svolgimento della sua attività il professionista gestisce i progetti a lui affidati coordinando le risorse coinvolte, ed in particolare:

- Detta le specifiche per le varie realizzazioni e cura la predisposizione di adeguata documentazione

- Verifica l’adeguatezza del software prodotto rispetto alle specifiche predisposte

- Si accerta dell’adeguato livello di test delle applicazioni rilasciate

- Verifica che le realizzazioni avvengano nel rispetto degli standard aziendali

- Gestisce i rapporti con i referenti dei clienti sui progetti di competenza

- Avere cura del personale facente parte del gruppo di lavoro del progetto dal punto di vista della crescita professionale e della capacità di lavoro in autonomia

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita professionale costante in relazione alle dinamiche di evoluzione ed innovazione del mercato.

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

Azienda presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni, leader nell’ambito dei sistemi informativi bancari in relazione a Prodotti Software, System Integration e Project Management.

Parte di un prestigioso Gruppo, vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha registrato, anno dopo anno, un costante incremento di fatturato.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: ESPERTO SICUREZZA INFORMATICA

Desideriamo entrare in contatto candidati che abbiano conseguito un titolo di studio ad indirizzo tecnico e che provengano da un’esperienza nel ruolo. L’attività proposta consiste nel governare il processo di prevenzione dei rischi in ambito Information Technology; nello specifico il professionista si impegnerà nell’individuare minacce e conseguentemente nuove tecnologie in ambito di sicurezza aziendale migliorando le procedure interne e presidiando gli strumenti tecnici a supporto.

Requisiti:

Laurea in ingegneria informatica o titolo equipollente

Buona conoscenza lingua inglese

Pregressa esperienza in ambito di cybersecurity

Costituisce titolo preferenziale l'essere in possesso di una certificazione in ambito di sicurezza informatica CompTIA Security+, CompTIA CASP (o equivalenti), o l'essere in possesso di una certificazione rilasciata da CISCO, come la CCNP Security.

L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita professionale costante in relazione alle dinamiche di evoluzione ed innovazione del mercato.

Sede di lavoro: Trento

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati:

“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003?.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo Addetto/a Ufficio Tecnico, laureato/a in Ingegneria Gestionale o Economia per attivazione stage della durata di 6 mesi a partire dal mese di marzo 2018. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico e in affiancamento al Responsabile manuals, seguirà prevalentemente la parte di gestione della manualistica e si relazionerà con il personale esterno per quanto riguarda la realizzazione di brochures e manuali.

Si occuperà inoltre di:

- Codifica componenti commerciali

- Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

- Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

Requisiti richiesti:

- Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia

- Conoscenza del pacchetto Microsoft office

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda)

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro

- Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti

Stage Ufficio Marketing e Comunicazione

Testata giornalistica online ricerca un collaboratore/collaboratrice (max 27 anni) per attività di comunicazione e marketing.

La risorsa, preferibilmente laureata in studi umanistici e/o marketing, si occuperà di redazione di articoli giornalistici e contatti uffici stampa, supporto nelle attività commerciali e gestione clienti, campagne web marketing, analisi e ricerca nuovi mercati, back office per organizzazione fiere ed eventi.

Capacità e competenze richieste

- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale

- Conoscenza delle regole e delle dinamiche della comunicazione online e dei social media

- Dimestichezza con gli strumenti digitali e portali web

- Predisposizione alle relazioni

- Proattività e buone capacità di problem solving

- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica

- La conoscenza dell’ottimizzazione testi in ottica SEO, del linguaggio HTML e di programmi di grafica (es. Photoshop) è un plus.

Azienda artigiana con sede a Sissa Trecasali cerca impiegato/a full time.

Richiesti: diploma, esperienza in attività di ufficio, residenza in zona (Sissa Trecasali, Colorno, Roccabianca, San Secondo, Fontanellato, Torrile, Parma nord-ovest).

Stage Ufficio Tecnico (area Customer Service)

Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico, ricerchiamo LAUREATO/A IN ECONOMIA/SCIENZE POLITCHE/LINGUE per attivazione stage di sei mesi, a partire dal mese di marzo 2018.

La figura verrà inserita all’interno della funzione Tuna Business e si dedicherà principalmente a:

- Gestire il database di manutenzione macchine;

- Comunicare con i reparti manutenzione clienti al fine di reperire informazioni da inserire nel gestionale e garantire un livello di efficienza ottimale delle macchine;

- Analisi del magazzino ricambi, anche secondo la metodologia LEAN PFEP;

- Studio e sviluppo di piani di manutenzione preventiva;

- Gestione documentazione sicurezza per trasfertisti;

- Attività di Customer Care/Service

Requisiti richiesti:

- Laurea in economia/scienze politiche/lingue;

- Conoscenza pacchetto Microsoft office;

- Conoscenza lingua inglese, preferibilmente anche spagnola;

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda);

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro.

Trattoria cerca cameriere/a per il week end automunito.

Azienda seleziona per prestigiosa realtà settore metalmeccanico (provincia di Parma) ricerchiamo un MONTATORE MECCANICO.

La risorsa ideale è in possesso di diploma o qualifica tecnica ed ha una ottima conoscenza del disegno meccanico.

Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza, anche breve, presso aziende metalmeccaniche come montatori.

Disponibilità a lavoro full time

Ricerchiamo figura Capo Progetto, che dovrà svolgere funzione analisi e studio dei processi aziendali, stendendo procedure da utilizzare come interfaccia nei vari uffici; anche interfacciandosi con l'area informatica; sviluppo dei sistemi informativi.

È richiesta Laurea in Ingegneria Gestionale. La figura verrà inserita inizialmente tramite tirocinio extracurriculare. Gradita precedente esperienza, anche tramite tirocinio.

Hotel a pochi chilometri da Parma cerca cameriera ai piani, preferibilmente con esperienza.

Azienda metalmeccanica in provincia di Parma (Noceto), ricerca le seguenti figure: Tornitori CNC - Fresatori - Montatori meccanici - Saldatori specializzati TIG/Filo - Saldocarpentieri - Elettricisti industriali.

Le figure ricercate, come requisito fondamentale, dovranno avere una pregressa esperienza nel proprio campo di riferimento.





Cercasi addetto/a gelateria per contratto part-time dal lunedì al sabato dalle 12 alle 16.

È gradita esperienza.