Ecco 36 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 9

Agenza ricerca un ELETTRICISTA INDUSTRIALE ESPERTO per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi elettrici

- esperienza come elettricista industriale

- autonomia nel ruolo

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un FRESATORE CNC per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa nella conduzione e

programmazione di frese a controllo numerico

- conoscenza linguaggio Fanuc

- ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

Agenzia ricerca un MONTATORE MECCANICO per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno meccanico e dell’impiantistica industriale

- conoscenza degli strumenti di misura

- disponibilità a trasferte (Italia ed estero)

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- conoscenza di una lingua straniera

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

Agenzia ricerca un OPERATORE DI PRODUZIONE SU MACCHINE AUTOMATICHE/SEMIAUTOMATICHE per azienda cliente appartenente al settore alimentare della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienza pregressa nella mansione e in ambito alimentare

- buona conoscenza di impianti industriali automatici/semiautomatici

- conoscenza cicli produttivi alimentari

- disponibilità a turni, comprese notte e festività

- orientamento alla qualità

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- capacità di apprendimento

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un RETTIFICATORE ESPERTO per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio nel settore o qualifica tecnica

- esperienza pregressa nella mansione

- ottime conoscenze delle varie modalità di rettifica

- ottima conoscenza e uso della strumentazione

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- rispetto di regole e procedure

- disponibilità e flessibilità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un SALDATORE A FILO per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno tecnico

- conoscenza degli strumenti di misura

- solide competenze nella saldatura su ferro

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un SALDATORE A TIG per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno tecnico

- conoscenza degli strumenti di misura

- solide competenze nella saldatura a tig su acciaio, inox, alluminio

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

Agenzia ricerca un BARISTA/BANCONISTA per azienda appartenente al settore della ristorazione nella zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore o professionale (preferibilmente nel settore)

- disponibilità a turni (compresi festivi e notturni)

- ottime capacità relazionali

- dinamismo ed energia

- attitudine alla mansione e orientamento al cliente

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



ADDETTI/E AL MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO MECCANICO Per Azienda del settore metalmeccanico con sede in zona Val d'Enza Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di “montaggio e assemblaggio meccanico”.

Richiesta esperienza nel ruolo e conoscenza dei principali Strumenti di lavoro.



ANNUNCI PRIVATI - 27



Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.

Azienda metalmeccanica ricerca un montatore meccanico.

La risorsa si occuperà di:

- montaggio di macchinari industriali

- manutenzione ordinaria e straordinaria

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- pregressa esperienza ed autonomia nella mansione.

- buona conoscenza del disegno meccanico

Indispensabile disponibilità a trasferte e lavoro in cantieri esterni.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca addetti alla produzione per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

Le risorse verranno inserite sulle linee di produzione semiautomatizzate.

I candidati ideali devono aver maturato, anche una breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore prefabbricazione, edile oppure industriale.

Completano il profilo l’abilitazione all’utilizzo del carroponte, carrello elevatore telescopico e/o carrello elevatore frontale.

Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni.

Richiesto eletto domicilio in provincia di Parma. Automunito.

Studio Legale a PARMA cerca praticanti.

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma).

Lavoro su turni (compresi notturni e festivi). Automunito.

Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell’Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali.

CDR Trasporti operante su tutto il territorio nazionale e con sede a Parma è attualmente alla ricerca di un magazziniere mulettista con immediata disponibilità, con esperienza nel settore e con mansioni da carrellista con patentino per muletto.

Sono richieste le seguenti mansioni:

- Carico e scarico mezzi

- Controllo merce per gestione sinistri.

- Etichettatura Bancali

- Ottima conoscenza dei sistemi informatici

- Ottima padronanza della lingua italiana

- Disponibilità a lavorare su turno centrale o su turni ed eventualmente il sabato

- Automunito

Sede di lavoro: PARMA

Azienda con sede a Parma seleziona 2 collaboratori (anche prima esperienza) da inserire nel proprio organico.

Si richiede diploma e/o laurea, ottime doti relazionali verso il pubblico, predisposizione al lavoro di squadra, buon utilizzo dei sistemi informatici, automunito.

Si offrono ottime opportunità di sviluppo portafoglio clienti, formazione e affiancamento costanti per una crescita personale e professionale garantita.

Trattamento economico incentivante e di sicuro interesse.



Azienda di Collecchio (PR), settore comunicazione/stampa, distribuzione articoli promozionali e cancelleria, cerca giovane per inserimento nel proprio organico, al fine di affiancare i responsabili dell’ufficio acquisti e amministrazione.

Si richiede buona dimestichezza con il computer, conoscenza programmi pacchetto office.

Contratto proposto stage fino al 31.12.18, con possibilità di assunzione all’interno dell’azienda con la formula più opportuna; al fine di un futuro contratto sarà determinante anche la capacità di lavorare in team.



Gelateria in centro a Parma cerca commessa/o banconista. Inserimento tramite tirocinio.



Salone cerca a Parma parrucchiera/e con abilitazione per taglio donna.

Si ricerca personale in possesso di qualifica OSS (Operatore Socio Sanitario) da inserire presso propri servizi di assistenza domiciliare di Parma.



Cerchiamo n.1 addetta/o al ricevimento tirocinante (meglio se residente in zona).

Si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese.

La/il candidata/o dovrà essere automunita/o.

Luogo di lavoro Sala Baganza (PR).



Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnico programmatore PLC.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:

- Pregressa esperienza nella mansione.

- Conoscenza HMI, PLC Siemens (eventualmente SCADA)

- Gestione del lavoro in autonomia

- Disponibilità a trasferte

- Conoscenza della lingua inglese

Orario: full time.



Consulenti assicurativi

Si chiama AIR (acronimo di Agile, Innovativo, Reattivo), ed è un percorso strutturato e Remunerato con Fisso Mensile, mediante il quale la Società del Gruppo Assicurativo desidera poter introdurre nel proprio organico i migliori talenti sul territorio. Un percorso di Cattolica Assicurazioni che potrebbe portarvi a ricoprire una posizione di interesse.

Agriturismo a Medesano (PR) cerca due figure professionali per le mansioni di cuoco/a, da affiancarsi a cuoco esperto, e cameriere/a, che abbiano già svolto questo tipo di lavoro, con buone capacità di relazione, ordinati e automuniti.

Assunzione a tempo determinato per 8 mesi.



Bar di Parma cerca barista seria/o con esperienza.



Ristorante in centro a Parma cerca:

- cuoco capopartita full-time;

- cameriera/e con esperienza part-time.





Full stack developer

Società di software specializzata nello sviluppo e distribuzione di applicativi per il demand planning e l'inventory management, con sede a Parma, è alla ricerca di un collaboratore per attività sviluppo software e assistenza clienti.

La risorsa, laureata o diplomata, parteciperà allo sviluppo ed alla personalizzazione dell'applicativo nonché alla implementazione dello stesso in aziende clienti curando anche gli aspetti di interfacciamento con il gestionale aziendale.

Capacità e competenze richieste

- programmazione orientata agli oggetti (OOP) in particolare in ambiente Microsoft.NET (C#, VB.NET) / Java

- HTML, CSS, JavaScript

- buona conoscenza dei database relazionali (SQL Server)

- buona capacità di analisi e progettazione

- predisposizione alle relazioni

- proattività e buone capacità di problem solving

- determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica

Contratto e remunerazione offerti

In base al profilo professionale

Sede di lavoro: Parma



Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA HR.

Il candidato ideale è laureato/a in discipline umanistiche, economiche/giuridiche, psicologiche o sociali per attivazione stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nell’ambito delle Risorse Umane.

La figura sarà di supporto al dipartimento HR nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- Screening CV, colloqui di selezione e inserimento profili junior;

- gestione dei corsi di formazione;

- relazioni con gli enti e agenzie di lavoro;

- elaborazione report per dipartimento HR;

- comunicazione interna;

- organizzazione trasferte (viaggi, hotel e auto);

- supporto al responsabile per la sicurezza.

Requisiti richiesti:

- Laurea in discipline umanistiche, economiche/giuridiche, psicologiche o sociali

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office;

- Buona conoscenza della lingua inglese, possibilmente anche spagnola;

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.

Ristorante in centro storico a Parma ricerca urgentemente un/a cameriere/a.

Si richiede bella presenza, esperienza obbligatoria come cameriere/a presso ristoranti e conoscenza dei vini. Contratto di lavoro full-time.

Selezioniamo n. 1 operaio - montatore / serramentista / manutentore.

Siamo alla ricerca di una figura in possesso, preferibilmente, di qualifica diploma in ambito elettrotecnico. Si richiede una minima esperienza in automazioni, Predisposizione a lavorare in team, Dinamismo, Flessibilità, Precisione. Automunito.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).



Pizzeria cerca pizzaioli per il ristorante di Parma. Le risorse si occuperanno della stesura manuale della pasta, condimento della pizza, cottura con forno elettrico, condimento fuori forno. I candidati ideali possiedono anche minima esperienza nella mansione, capacità organizzativa e di gestione dello stress, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali, festivi. Automuniti. Gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.



RICERCA GRAFICO WEB DESIGNER Cerchiamo un grafico - web designer da inserire nel nostro team. Il candidato parteciperà alla definizione delle strategie comunicative dei singoli progetti e alla realizzazione di materiale grafico (brochure/cataloghi) e delle attività di web marketing.

La risorsa si occuperà anche di realizzare contenuti grafici a supporto di tutta la comunicazione digitale come ad esempio siti web ed e-commerce, comunicazione sui social, landing page, facebook advertising, banner, newsletter, realizzazione video.

MUST HAVE:

- Ottimo uso del pacchetto Adobe in particolare dei software Indesign, Photoshop, Illustrator

- Esperienza/conoscenza del mondo della stampa tradizionale (tipografica offset, serigrafica, etc)

- Conoscenza dell’ambito web in termini di formati, risoluzioni, layout responsive

- Conoscenza della lingua inglese

NICE TO HAVE:

- Conoscenza della piattaforma WORDPRESS

- Conoscenza di HTML5/CSS3

- Editing e montaggio video

PERSONAL SKILLS:

- La passione per il web design e la creatività

- Ottime capacità di relazione e di lavoro in team

- Intraprendenza, spirito di iniziativa e ottima autonomia organizzativa;

- Capacità di rispettare le scadenze e di lavorare sotto pressione

- Propensione all’innovazione e al problem solving

- Buone doti di precisione rispetto agli obiettivi e ai tempi fissati

- Interesse all’auto-formazione e all’aggiornamento costante

Sede di lavoro: Parma

Si offre contratto a tempo determinato.

RICERCA SVILUPPATORE WEB Cerchiamo uno sviluppatore/web designer esperto in programmazione web.

La figura ricercata si occuperà di progettazione, realizzazione e mantenimento dei siti web e applicativi dei nostri clienti. Parteciperà con il team di produzione web alla fase di analisi e progettazione e alla successiva implementazione di moduli frontend e backend. Si occuperà degli aspetti di testing e ottimizzazione degli applicativi web anche in ottica SEO friendly.

Formazione e conoscenze operative e requisiti:

- Laurea o Diploma Universitario in discipline informatiche/tecniche

- Conoscenza avanzata di sviluppo temi Wordpress

- Esperienza di lavoro nello sviluppo di applicativi web

- Conoscenza database relazionali, in particolare MySQL

- Conoscenza e padronanza dei linguaggi PHP, di Linux e Apache

- Padronanza di HTML5, CSS3, Javascript e principali framework (Jquery e Bootstrap), logica delle media query per l’approccio responsive

- Conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali:

- Esperienza lavorativa pregressa e acquisita in ambiti di sviluppo applicativi web

- Abilità organizzative, capacità di rispettare le scadenze e di lavorare sotto pressione

- Propensione all’innovazione e al problem solving

- Ottime capacità di lavoro in team

- Buone doti di precisione rispetto agli obiettivi e ai tempi fissati

- Interesse all’autoformazione e all’aggiornamento costante

Sede di lavoro: Parma

Il lavoro proposto è rivolto a candidati in possesso di partita iva e che possiedono ottime capacità relazionali ed un forte interesse verso il settore della comunicazione digitale.



Negozio in strada Cavour, 4/c a Parma cerca personale.

Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Erboristiche, Biologia e affini.



Cercasi esperto in Social Marketing e Digital Marketing con conoscenza Wordpress e Joomla.

Cercasi Ingegnere Sviluppatore Software.