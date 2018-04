Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) FARMACISTA

Azienda del settore sanitario cerca farmacista, Laureata/o in farmacia, preferibilmente con pregressa esperienza in analoga mansione.

Sede di lavoro: PARMA



2) MANUTENTORE TERMOIDRAULICO / MECCANICO

Azienda cera un Manutentore Termoidraulico/Meccanico, per la manutenzione di impianti termici e impianti di condizionamento e il coordinamento dei lavori come Capo cantiere e preposto alla sicurezza. Si richiede Diploma di perito meccanico o equivalente; Patentino II° grado vapore; esperienza nella manutenzione impiantistica di tipo industriale oltre a caldaie ed elementi terminali impianti di condizionamento

Il candidato ideale possiede capacità risolutiva su interventi a guasto, capacità organizzativa e di lavorare in autonomia. Completano il profilo doti relazionali e attitudine a lavorare in team.

Sede di Lavoro: Rubbiano (PR)



3) COMMERCIALE SVILUPPO BTOB

Società di consulenza specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca un/una Commerciale Sviluppo canale btob. La risorsa si occuperà dell’attività di sviluppo del portafoglio clienti, attraverso la promozione di servizi alle PMI quali: Ricerca e Selezione, Formazione, Indagini di mercato in Italia e Scouting all’estero. Il ruolo prevede telefonate per appuntamento, visite commerciali, elaborazione dei preventivi e chiusura ed un costante supporto al cliente. Si cerca una persona con esperienza in ambito commerciale dai 3 ai 5 anni, dotata di forte motivazione, precisa, determinata, con ottime doti comunicative e buona conoscenza degli strumenti informatici, predisposta al lavoro per obiettivi. Rappresenta un requisito preferenziale l’esperienza nella vendita di servizi.

Zona di lavoro: Parma, Reggio, Modena.



4) OPERATIONS/ ADDETTO PRODUZIONE JUNIOR

Azienda del settore gomma-plastica cerca un/a Impiegato/A Ufficio Produzione Junior anche senza esperienza. La risorsa inserita si occuperà di redazione schede di produzione, schede di lavorazione, tempi e costi di produzione. Tra i requisiti richiesti, il possesso di diploma tecnico (ragioneria, perito industriale o geometra), la buona conoscenza del pc e del pacchetto office. Completano il profilo dinamicità e predisposizione al lavoro di squadra. Si valutano anche profili neolaureati senza esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Parma - zona Fidenza



5) COMMERCIALE CANALE GELATERIA

Azienda della provincia di Parma, specializzata nella produzione di prodotti semilavorati, coni e cialde destinate al canale delle gelaterie, ricerca un Commerciale per la gestione e sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà dell’attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti, analisi della redditività, proposta di acquisizione di nuovi prodotti, compilazione della reportistica, confronto con il personale interno. Si cerca una risorsa giovane, dinamica, propositiva, che abbia maturato un’esperienza – anche breve - come venditore, dotata di una naturale predisposizione al contatto col cliente e forte focus sugli obiettivi commerciali.

Sede di lavoro: PR, RE, PC, MN, CR, MO e province



6) SALES MANAGER

Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca una/un Sales Manager con esperienza decennale, che, riportando al Direttore della Business Unit e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, assicuri il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso lo sviluppo e la soddisfazione dei clienti nell’area geografica di competenza. In particolare il ruolo prevede le seguenti responsabilità: la gestione integrale della relazione con il cliente, anche attraverso visite ed azioni volte al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali; la collaborazione con gli Account per la preparazione delle offerte commerciali e definire i termini di negoziazione in accordi con le direttive aziendali; la raccolta e l’analisi delle informazioni relative all’andamento del mercato per contribuire al miglioramento della strategia commerciale; il coordinamento della vendita delle linee della propriabusiness unit; lo sviluppo del CRM per l’area geografica di competenza. La figura inserita nel ruolo collaborerà con le altre funzioni aziendali, in particolare con l’ufficio After Sales Service e Project Management, al fine di garantire il buon esito delle attività come il monitoraggio degli incassi nel rispetto delle dilazioni di pagamento pattuite. Inoltre contribuirà attivamente alla preparazione del Product Plan Development, parteciperà a fiere ed eventi di settore, esplorerà nuove opportunità di business; definirà il budget di vendita garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il candidato ideale possiede diploma o laure ad indirizzo tecnico (meccanico o elettrico o elettronico); ha un’ottima esperienza, con almeno 10 anni nel medesimo ruolo, all’interno di aziende strutturate e organizzate a respiro internazionale del settore merceologico macchinari complessi/sistemi per l’industria btob, meglio se stesso settore. Inoltre conosce molto bene il mercato di riferimento, ha competenze tecniche, meccaniche e/o elettroniche, di automazione e di plastic packaging. Conosce gli strumenti finanziari per la gestione ed applicazione dei contratti commerciali, utilizza il pacchetto Office, Internet e CRM ed ha una conoscenza fluente dell’inglese. Completano il profilo, professionalità ed etica, ottime doti di interrelazione personale, negoziazione, capacità di analisi, pianificazione ed organizzazione, buona capacità decisionale e forte orientamento agli obiettivi. La Risorsa è chiamata ad apportare un forte valore aggiunto alla struttura, in termini di orientamento ai risultati ed all’esplorazione di nuove opportunità di business nei mercati di competenza.

Sede di lavoro: provincia di PARMA



7) ADDETTO BUSTE PAGA

Azienda di Servizi di Parma cerca una/un Addetto elaborazione buste paga con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, quindi, completamente autonoma/o nell’elaborazione dei cedolini. La risorsa si occuperà di: gestire gli adempimenti fiscali, controllare le presenze o le assenze del personale, gestire contributi, ferie e straordinari, elaborare buste paga, archiviare dati e documenti, predisporre la modulistica interna, aggiornare banche dati sul personale.

Luogo di lavoro: PARMA



8) WEB DEVELOPER

Azienda di Servizi di Parma cerca una/un Web Developer con almeno due anni di esperienza nel medesimo ruolo. La risorsa si occuperà di: progettare siti web dal punto di vista funzionale scegliendo la tecnologia più adatta in termini di costi, efficienza e affidabilità; programmare le funzionalità necessarie; eseguire test e simulazioni; offrire consulenza nel medio-lungo periodo per eventuali aggiornamenti ed integrazioni. È fondamentale che il candidato conosca uno o più linguaggi di programmazione (C, C++, Java, Visual Basic, HTML, XHTML, XML, JSP, ASP, PHP, Perl, CGI, SQL, ecc.) e abbia basi di DBMS (Data Base Management System) e Web Security (S/MIME, PGP e SSL: protocolli sicuri di posta elettronica e accesso a Internet).

Luogo di lavoro: PARMA



9) COMMERCIALE JUNIOR SETTORE ALIMENTARE

Azienda della provincia di Parma, specializzata nella produzione di prodotti alimentari cerca una/un Commerciale Junior per lo sviluppo del portafoglio di potenziali clienti. L’attività prevede visite commerciali per l’acquisizione di nuovi clienti, recupero di clienti passati, ampliamento delle referenze acquisite, la compilazione della reportistica, il confronto con la proprietà. È prevista una fase di formazione iniziale, commerciale e sul prodotto, per la condivisione delle zone e degli obiettivi da raggiungere. Si seleziona una persona giovane, dinamica, propositiva, che abbia maturato una breve esperienza come commerciale, dotata di una naturale predisposizione al contatto col cliente e forte focus sugli obiettivi commerciali.

Zona di lavoro: PR, RE, PC, MN, CR.



10) SOCIAL MEDIA MANAGER

Azienda di Servizi di Parma cerca una/un Social Media Manager da dedicare allo sviluppo delle strategie mirate per migliorare la visibilità social dei clienti, valutando obiettivi e budget specifici. Inoltre la figura inserita gestirà operativamente i principali canali social, ideando e condividendo costantemente il piano editoriale. Si cerca una persona con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo.

Luogo di lavoro: PARMA



11) COMMESSA/O

Catena di negozi specializzata nella vendita di prodotti e servizi per la stampa, cerca per il punto vendita di Parma una risorsa da inserire come addetta/o alla vendita. La risorsa dovrà gestire la vendita e tutte le attività di supporto (mantenimento layout, ricerca clienti, mantenimento clienti esistenti, gestione magazzino etc.). Si richiede possesso di diploma di scuola superiore, una buona cultura generale, conoscenza del pacchetto office e esperienza pregressa in ambito commerciale. Completano il profilo ottime doti organizzative e comunicative, puntualità, ottime capacità di ascolto, flessibilità, problem solving, ordine e precisione e orientamento ai risultati.

Sede di lavoro: PARMA



12) INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Azienda metalmeccanica cerca neolaureato ingegnere meccanico per l’inserimento nell’attività di progettazione.

Sede di lavoro: PARMA



13) C# DEVELOPER

Azienda italiana leader nel settore dei Servizi Informatici di System Integration, Managed Services ed IT Consulting per conto di clienti in diversi settori di attività, dall’Industria alla Telecomunicazioni ai Media, ai Trasporti e le Utilities, cerca, per ampliamento del proprio Team di sviluppo, un Programmatore C# Junior. Si selezionano candidati con 1-2 di esperienza professionale in ambito di progetti di sviluppo software, competenza nel .NET framework 4.5 o superiori, Visual Studio e nei linguaggi WPF, WCF, C#, SQL.

Sede di lavoro: PARMA



14) JUNIOR RESTAURANT MANAGER

Azienda di ristorazione commerciale cerca una figura di Junior Restaurant Manager con una solida esperienza di almeno 2/3 nel ruolo preferibilmente in realtà strutturate della ristorazione commerciale-organizzata. La risorsa inserita si occuperà di predisporre gli ordini di acquisto del locale, della gestione ricezione merci e stoccaggio, dell’analisi del PMIX del punto vendita e del food e labourcost, della gestione dei turni del personale. Avrà la responsabilità di supervisionare le attività di cucina, cassa, aperture e chiusure fiscali, versamenti, garantire l’attività del punto vendita in termini di standard di servizio, immagine del punto vendita, allestimento banco, assortimento magazzino, controllo dei prodotti finiti; dovrà presidiare direttamente l’operatività e la gestione del banco e della sala. Verificherà inoltre la la corretta applicazione del piano HACCP e delle norme antinfortunistiche, con particolare riguardo all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature. Il candidato ideale è in possesso di una solida cultura di base (diploma di scuola alberghiera / laurea in discipline gastronomiche o economiche) e di una forte predisposizione all’apprendimento. Sono considerati indispensabili: leadership, sensibilità commerciale, attitudine alla gestione a 360° di un locale, passione per la ristorazione, estrema attenzione al cliente, team working, gestione dello stress.

Sede di lavoro: PARMA



15) SALES ENGINEER ITALIA/ SUD EUROPA

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale cerca figura con esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo, all’interno di contesti internazionali e, preferibilmente, nel settore beverage/ packaging industry da inserire con l’incarico di Sales Engineer Italia/Sud Europa per la promozione dei prodotti e servizi GEBO CERMEX. In particolare il ruolo prevede la responsabilità di mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti nuovi e attuali, monitorare il mercato e gestire l’intero processo di vendita. Il candidato ideale possiede una laurea triennale o specialistica in ambito Tecnico/ Ingegneristico con precedente esperienza nel settore automazione industriale. Requisito fondamentale è la conoscenza di un ottimo livello della lingua inglese. Sarà considerato un plus la conoscenza della lingua francese. Completano il ruolo ottime capacità comunicative, di convincimento e di networking, proattività, forte orientamento al cliente, abilità nell’interfacciarsi con diversi livelli gerarchici incluso il top management, ampia disponibilità a viaggiare in Italia e in Europa.

Sede di lavoro: PARMA



16) IMPIEGATA GESTIONE TRASPORTI

Azienda cerca figura per l’Ufficio Gestione Trasporti per la gestione dei viaggi, l’ottimizzazione dei trasporti in considerazione dei costi/esigenze aziendali e del cliente. L’impiegata/o risponderà direttamente al Coordinatore Area Programmazione e si occuperà principalmente di attività di emissione ordini di carico; gestione dei trasporti; controlli e verifiche. La figura inserita sa utilizzare il pacchetto office (in particolare EXCEL) e la posta elettronica (in particolare OUTLOOK). Si richiede Diploma ad indirizzo tecnico, conoscenza approfondita delle attività di Magazzino e Logistica; delle normative relative al trasporto merci e aggiornamento costante; dei contratti e dei capitolati di trasporto in vigore. Costituiranno requisito preferenziale caratteristiche personali di ordine e precisione, capacità di relazionarsi con l’esterno e lavorare in gruppo, capacità di analisi e sintesi.

Sede di lavoro: Provincia di PARMA



17) ADDETTA/O CONTROLLO QUALITÀ

Azienda del settore gomma - plastica nelle vicinanze di Fidenza, cerca Addetto/a controllo qualità e gestione documentazioni certificazione. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà della gestione del Sistema Qualità aziendale, supervisionando sia i processi produttivi che il mantenimento e l’acquisizione delle certificazioni aziendali. Il candidato è laureato ed ha esperienza pregressa nella mansione. Si richiedono ottime competenze nell’uso degli strumenti di controllo e misura; capacitò di gestione comunicazioni/interfacce con clienti e fornitori, conoscenza della certificazione ISO 9001 o successive e dei Sistemi di gestione nonché delle regole generali di controllo statistico dei prodotti.

Sede di Lavoro: Provincia di PARMA



18) ADDETTE/I ALLA CASSA ED ALLESTIMENTO

Gruppo della grande distribuzione cerca per il proprio punto vendita Addette/i alla cassa e all’allestimento da inserire sotto la supervisione del Responsabile di Negozio. La/le risorse inserite si occuperanno dell’attività di registrazione della spesa; della gestione dei metodi di pagamento; dell’assistenza alla clientela; dell’attività di carico/scarico merce e del rifornimento sugli scaffali della merce; dell’attività di cassa. Gradito il possesso del Diploma, il candidato ideale ha pregressa esperienza nella gestione di cassa maturata preferibilmente in contesti GDO e orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Sede di Lavoro: PARMA



19) INGEGNERE AMBIENTALE ENERGETICO

Azienda del settore vetro cerca Ingegnere Ambientale/Energetico per l’inserimento all’ interno del team Glass Technical Department. La figura nel ruolo si occuperà di supervisionare le attività produttive per il corretto funzionamento dell’impianto fusorio secondo i parametri qualitativi concordati; di assicurare la corretta conduzione dei forni e garantire il risparmio energetico annuale previsto; di supportare la progettazione del forno con azioni di bilancio termico, calcoli di dispersione strutturale ed efficienza energetica. Il/la candidato/a ideale ha conseguito una laurea in Ingegneria Ambientale/Energetica ed ha maturato anche breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente presso vetrerie strutturate o in società di consulenza energetica. Si richiede un’ottima conoscenza di strumenti di matematica statistica, del pacchetto Office e della lingua inglese. Completano il profilo disponibilità a trasferte, attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, orientamento al risultato e gestione delle priorità.

Sede di Lavoro: PARMA OVEST



20) PROGETTISTA TECNICO MECCANICO

Società di consulenza in Ingegneria presente, oggi, in oltre 20 paesi, nell’ottica di un potenziamento della nostra struttura, cerca Progettista Tecnico Meccanico – Pharma laureato/a in Ingegneria Meccanica, con esperienza superiore a 5 anni in ufficio tecnico. La risorsa, inserita in un team di progetto in ambito farmaceutico, si occuperà di progettazione tecnico meccanica per apparecchiature/isolatori di contenimento. Si richiedono competenze approfondite nei sistemi di modellazione Solid Works, preferibilmente con il modulo piping; di disegno CAD (3D) e di analisi critica della documentazione di progetto meccanica su impianti di processo e clean utilities farmaceutici (P&Id – Liste parti – data sheet componenti); la capacità di progetto autonoma per impiantistica in skid e su sale preparazione (acqua / processi / fermentazioni etc.). Completano il profilo proattività, capacità di lavorare in autonomia.