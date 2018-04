Ecco 58 annunci per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE

INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso professionale in note realtà strutturate della zona. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Parma/Reggio Emilia.

MAGAZZINIERI REGGIO EMILIA/PARMA: selezioniamo figure di magazzinieri con minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Reggio Emilia e Parma.

ADDETTI ASSISTENZA TECNICA: per una nota realtà leader nel settore elettronico/automazione cerchiamo figure sia junior che senior per attività di help desk/customer service. Le risorse si occuperanno di fornire supporto da remoto e on site, sono richieste conoscenze a livello informatico/sistemistico e/o di sviluppo/programmazione a livello industriale. La figura ideale mostra forte motivazione al ruolo e flessibilità di orari. Contratto a tempo indeterminato. Provincia di Reggio Emilia.

1 PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D, Solidworks è preferibile. La figura sarà inserita nell’area R&D di una nota realtà del terrtirio. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma.

1 ADDETTO/A COLLAUDO: selezioniamo giovani candidati con diploma tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota multinazionale del territorio. Richiesta buona manualità e disponibilità immediata. Saranno presi in considerazione anche profili di candidati con esperienza in altri ruoli, purché motivati e volenterosi. Vicinanze Sorbolo.

1 MONTATORE MECCANICO: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e in grado di leggere il disegno tecnico. Si offre contratto a tempo determinato. Richiesta disponibilità immediata. Parma e Reggio Emilia.

TECNICI ELETTRONICI/MECCANICI TRASFERTISTI: La ricerca è rivolta a candidati con esperienza consolidata nel ruolo, maturata presso aziende del settore packaging/automazione. Le figure richieste sono montatori/manutentori meccanici e collaudatori/programmatori PLC con disponibilità a trasferte internazionali di lunga durata, le esigenze sono legate ad aziende strutturate del territorio di Parma e Reggio Emilia. Offerto contratto a tempo indeterminato.

MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper leggere gli schemi elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC, conoscenza disegno meccanico. Disponibilità sui tre turni. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma.

1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO: la ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office commerciale, richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, preferibile la conoscenza del gestionale SAP. Contratto iniziale a tempo determinato. Salsomaggiore Terme (PR)

IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE: la ricerca si rivolge a figure con esperienza pregressa in ambito customer service – preferibilmente in aziende del settore abbigliamento/accessori. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Richiesta disponibilità a breve. Contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma.

1 VERNICIATORE: la ricerca si rivolge a candidati/e che abbiano maturato precedente esperienza nel ruolo, richiesta capacità di effettuare verniciatura a spruzzo. Completano il profilo precisione e buona manualità. Contratto iniziale a tempo determinato. Provincia di Parma.

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA: la ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office, in possesso di buone capacità relazionali e comunicative. Richiesto buon utilizzo del pacchetto office, titolo preferenziale conoscenza del gestionale SAP. Contratto a tempo determinato. Provincia di Parma.

CARRELLISTA ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in possesso di patentino. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda. Vicinanze Fidenza.

IMPIEGATO/A ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE: La ricerca si rivolge a candidati iscritti alle categorie protette (collocamento mirato, legge 68/99) con esperienza preferibile in ufficio spedizioni. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. provincia di Parma

SALDATORE A FILO: La ricerca è rivolta a candidati con esperienza di saldatura su ferro e acciaio a inox, preferibilmente in possesso di diploma tecnico. Contratto a tempo indeterminato. Provincia di Parma

Per importante azienda ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA ICT per assistenza, monitoraggio e risoluzione problematiche. Zona di lavoro Parma. Requisiti: conoscenza sistemi operativi Windows o Linux, competenze di rete/networking, esperienza di almeno un anno nella mansione. Contratto di somministrazione di sei mesi iniziali a tempo determinato con scopo assunzione.

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza in magazzino e consegne al cliente. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. A LAVORAZIONI MECCANICHE. Si richiede manualità o titolo di studio meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 BACK-OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ESTERO con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TECNICO. La risorsa dovrà dare supporto ai clienti occupandosi di gestire riparazioni o problematiche inerenti la parte meccanica ed elettronica dei prodotti. Si richiede titolo di studio meccanico, preferibili nozioni di studio di fluidodinamica.

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MECCANICO CAMION. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA CUCINA. Si richiede esperienza nella mansione, massima flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei weekend. Preferibile domicilio a Parma.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CABLATORE. Si richiede esperienza nella mansione o titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 SALDOCARPENTIERE con esperienza nella saldatura a filo ed elettrodo per costruzione di cancelli e inferiate. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 CAMERIERI/E che si occuperanno di servizio ai tavoli e banco bar. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità anche nei weekend.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD ALLE MACCHINE CNC. Si richiede lettura del disegno meccanico e titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Fidenza (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO. Il candidato ideale possiede una pluriennale esperienza nella manutenzione elettrica di macchine movimentazione terra e nella gestione di un team di lavoro. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda Metalmeccanica in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLE PRESSE. Richiesta esperienza nella mansione, autonomia nella programmazione e nell' utilizzo delle macchine. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

RETTIFICATORE ESPERTO

Agenzia ricerca un RETTIFICATORE ESPERTO per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR). Requisiti richiesti:

- titolo di studio nel settore o qualifica tecnica

- esperienza pregressa nella mansione

- ottime conoscenze delle varie modalità di rettifica

- ottima conoscenza e uso della strumentazione

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- rispetto di regole e procedure

- disponibilità e flessibilità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ADDETTO/ADDETTA PRODUZIONE MACCHINE AUTOMATICHE/SEMIAUTOMATICHE

Agenzia ricerca un/una OPERATORE/OPERATRICE DI PRODUZIONE SU MACCHINE AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

per azienda cliente appartenente al settore alimentare della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienza pregressa nella mansione e in ambito alimentare

- buona conoscenza di impianti industriali automatici/semiautomatici

- conoscenza cicli produttivi alimentari

- disponibilità a turni, comprese notte e festività

- orientamento alla qualità

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- capacità di apprendimento

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

CUOCO/A – AIUTOCUOCO/A

Agenzia ricerca un CUOCO/A – AIUTOCUOCO/A

per azienda appartenente al settore della ristorazione nella zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore o professionale (preferibilmente nel settore)

- disponibilità a part-time, orari serali, weekend e festività

- ottime capacità relazionali

- dinamismo ed energia

- attitudine alla mansione e orientamento al cliente

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ELETTRICISTA JUNIOR

Agenzia ricerca un ELETTRICISTA JUNIOR per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi

- minimo di esperienza come elettricista industriale

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ADDETTO/A VENDITA

Agenzia ricerca un ADDETTO/A VENDITA per azienda cliente della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienze pregressa in attività di vendita

- buone doti relazionali

- buona predisposizione per il contatto con il pubblico

- precisione e motivazione

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ELETTRICISTA INDUSTRIALE ESPERTO

Agenzia ricerca un ELETTRICISTA INDUSTRIALE ESPERTO

per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi elettrici

- esperienza come elettricista industriale

- autonomia nel ruolo

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

TECNICO ELETTROMECCANICO

Agenzia ricerca un TECNICO ELETTROMECCANICO

per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Tra le principali attività, la risorsa dovrà occuparsi di montaggio, manutenzione e assistenza per erogatori idrici, occupandosi della parte sia meccanica sia elettronica. Dovrà essere disponibili ad aggiornamenti e affiancamenti.

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore in area meccanica, meccatronica, elettrotecnica

- ottima conoscenza del disegno meccanico

- ottima conoscenza degli schemi elettrici

- esperienza pregressa nell’impiantistica elettrico/meccanica o termico/idraulica

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

- orientamento all’obiettivo e alla qualità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

SALDATORE A TIG

Agenzia ricerca un SALDATORE A TIG per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR). Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno tecnico

- conoscenza degli strumenti di misura

- solide competenze nella saldatura a tig su acciaio, inox, alluminio Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



ANNUNCI PRIVATI

Studio fotografico cerca addetto/a al laboratorio con buona conoscenza di Photoshop.

Cercasi operaio elettromeccanico addetto al montaggio, riparazione e collaudo su gru dietro cabina e piattaforme aeree. È necessario aver maturato almeno 4 anni di esperienza in posizione analoga.

Punto vendita di Ponte Taro ricerca personale come addetti alle casse e ai reparti.

Si richiede:

- Residenza zone limitrofe

- Disponibilità nei week end e festivi

Locale in centro storico a Parma cerca personale con o senza esperienza per preparazione patatine fritte e panini. È richiesta la massima educazione.

Azienda agricola a Medesano (PR) cerca agricoltore per coltivazione orto di medie dimensioni.

Si richiede esperienza nel settore orticoltura e uso attrezzi.

Assumiamo procacciatori d’affari e venditori ambosessi dai 18 ai 60 anni in tutta Italia con la mansione di ricerca clienti che possano incrementare l’attività nel territorio per un periodo di 6 mesi. Non sono richieste qualifiche particolari.

Ristorante a Parma ricerca personale di sala part-time, orario 12-15 dal lunedi al venerdi, possibilmente età compresa tra i 18 e 28 anni.

È richiesta iscrizione all'INPS per eventuale prova con i voucher.

Consorzio settore metalmeccanico con sede a Brescello (RE) ricerca, per la zona di Parma e provincia, laureati o laureandi in ambito amministrativo, legale, buste paga, commerciale e ingegneri.

Pizzeria ristorante a Fontevivo cerca:

- lavapiatti esperta/o, che sappia usare anche l'affettatrice;

- camerieri/e part-time, che siano anche esperti baristi.



Pizzeria da asporto a Parma cerca personale per consegne a domicilio in scooter (è gradita anche la patente B).



Bar a Parma cerca cameriere-barista-aiuto pizzaiolo con voglia di lavorare. Titolo preferenziale per chi è in grado di svolgere tutte e tre le mansioni.

Negozio di scarpe cerca giovani neodiplomati e/o neolaureati da meno di un anno per la posizione di TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO presso il punto vendita di Parma centro.

Richiesta attitudine al pubblico e alla moda.

Ristorante in Parma cerca camerieri esperti per il fine settimana.



Cercasi figura professionale brillante, con una spiccata predisposizione ai contatti umani, con flessibilità oraria e buona conoscenza del pacchetto Office, per mansioni di segreteria.

Inquadramento di Formazione part-time (età max 32 anni).

Autista Patente C e CQC E PATENTE E + ADR

Lavoro su motrice a Parma e provincia come corriere espresso.

Orario di lavoro: full time.

Azienda metalmeccanica ricerca un montatore meccanico.

La risorsa si occuperà di:

_ montaggio di macchinari industriali

_ manutenzione ordinaria e straordinaria

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ pregressa esperienza ed autonomia nella mansione

_ buona conoscenza del disegno meccanico

Indispensabile disponibilità a trasferte e lavoro in cantieri esterni.

Per ampliamento organico, ricerchiamo 1 saldocarpentiere esperto.

Il candidato ideale ha esperienza nella saldatura a TIG, ottima lettura ed interpretazione del disegno tecnico, esperienza in assiemaggio e puntatura dei pezzi e utilizzo dei macchinari da officina.

Sede di lavoro: provincia di Parma.

Disponibilità immediata.

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca la figura di un: TORNITORE CNC/tradizionale.

Si richiedono:

- esperienza anche breve nella conduzione di macchine automatiche

- conoscenza dei princiapli strumenti di lavoro tradizionale

- ottima lettura del disegno meccanico

- disponibilità immediata

Si offre contratto iniziale a tempo determinato

Si seleziona per nota azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Emilia un OPERATORE CNC con mansioni di CAPO REPARTO.

La risorsa si occuperà di supervisionare e coordinare il lavoro degli operai.

Il candidato, rispondendo al Responsabile di produzione, si occuperà di:

Gestire la commessa

Distribuire il lavoro in produzione (sceglie materie prime, utensili e macchine, suddividere il lavoro tra le risorse a lui affidate, impostare le tempistiche della commessa)

Gestire i rapporti con i fornitori dei trattamenti effettuati in post produzione

Le mansioni elencate prevedono, qualora necessario, attività fisica di movimentazione, carico e scarico merci anche attraverso mezzi interni aziendali.

Il tutto svolto nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Requisiti indispensabili:

Esperienza pregressa nell’attrezzaggio di macchine utensili cnc

Diploma di perito meccanico

Ottima lettura del disegno meccanico,elle macchine, degli strumenti di misura e di attrezzeria

Ottime doti di coordinamento leadership e organizzazione

Disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Montecchio Emilia

Si seleziona operatori macchine utensili cnc

La risorsa inserita in un ambiente giovane e dinamico si occuperà di attività di tornitura, fresatura e programmazione di controlli numerici per macchine utensili.

È richiesta formazione almeno biennale nel settore.

Requisiti indispensabili:

Qualifica/diploma meccanico

Ottima conoscenza di lettura del disegno tecnico e strumenti di misura

Precisione e responsabilità

Disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Montecchio Emilia

Gruppo importante è alla ricerca, per la propria filiale di VIADANA (MN), di una persona dinamica e motivata per ricoprire il ruolo di collaboratore commerciale.

Offriamo compenso fisso e provvigioni tra le più alte del mercato, formazione ed affiancamento continuo in Agenzia con personale specializzato, un ambiente di lavoro serio e dinamico.

Richiediamo, se possibile, esperienza pregressa nel settore commerciale, attitudine al contatto col pubblico, automunito/a, residente in zona.

Cerchiamo una persona che sappia scrivere comunicati stampa in stile giornalistico e che abbia esperienze e/o formazione PROFESSIONALI con la gestione dei social media.

Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)