Ecco 43 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE

ADDETTI AL MAGAZZINO

Per una cooperativa che opera nel settore tessile Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di Addetto al magazzino

Richiesta esperienza nel ruolo e disponibilità a lavoro su turni

Luogo di lavoro: Corte Tegge



ADDETTE ALLO SMARCHIO

Per una cooperativa che opera nel settore tessile Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di Addetta allo smarchio dei capi

Richiesta esperienza nel settore tessile

Diploma di perito tessile preferibile

Disponibilità a lavoro su turni

Luogo di lavoro: Corte Tegge





CONDUTTORE DI LINEA ALIMENTARE

Per importante realtà alimentare in zona Fornovo, ricerchiamo dei CONDUTTORI DI LINEA per la produzione alimentare.

La risorsa ideale ha già maturato almeno 2 anni di esperienza in una produzione alimentare in qualità di conduttore, automunita, in possesso di diploma di maturità o laurea ed disponibile a lavorare sui 3 turni, anche nei weekend.

REQUISITI: capacità di avviamento e conduzione delle macchine, capacità di organizzazione e gestione della produzione, controllo qualità del prodotto.

Completano il profilo la flessibilità, proattività e la capacità di lavorare in team.

Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: FORNOVO DI TARO





OPERAI/E PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE SCOPO ASSUNZIONE

Per importante Azienda cliente del settore alimentare, a Parma,

ricerchiamo ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE.

REQUISITI RICHIESTI: precedente esperienza in una produzione alimentare di almeno 1 anno, disponibilità a lavorare sui 3 turni (anche nei festivi), conoscenza delle linee di produzione ed utilizzo del PLC di comando, predisposizione a lavorare in team.

Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato direttamente in Azienda.

Luogo di lavoro: PARMA





MANUTENTORE ELETTRICO SCOPO ASSUNZIONE

Per importante Azienda cliente in zona Fornovo, ricerchiamo un MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza disponibile al lavoro sui 3 turni (comprensivi di festivi).

La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente in ambito alimentare o in campo impiantistico nell'assemblaggio e montaggio di linee produttive o di confezionamento.

Conoscenze tecniche richieste: CONOSCENZA DEGLI SCHEMI ELETTRICI PROGRAMMAZIONE SU PLC (SIEMENS S7) Completano il profilo la flessibilità la proattività e la capacità di lavorare in team.

Luogo di lavoro: Fornovo di Taro (PR)

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE ESPERTO

Agenzia ricerca un ELETTRICISTA INDUSTRIALE ESPERTO

per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di

Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi elettrici

- esperienza come elettricista industriale

- autonomia nel ruolo

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ELETTRICISTA JUNIOR

Agenzia ricerca un ELETTRICISTA JUNIOR per azienda

appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi

- minimo di esperienza come elettricista industriale

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)





FRESATORE CNC

Agenzia ricerca un FRESATORE CNC

per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della

zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa nella conduzione e

programmazione di frese a controllo numerico

- conoscenza linguaggio Fanuc

- ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)





IDRAULICO CIVILE E INDUSTRIALE

Agenzia ricerca un IDRAULICO CIVILE E INDUSTRIALE

per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della

zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienza pregressa nella mansione;

- buona conoscenza degli impianti idraulici e termici;

- buone competenze nell'installazione e manutenzione;

- buona capacità nella carpenteria idraulica.

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità;

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team.-

- disponibilità e flessibilità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

MONTATORE MECCANICO

Agenzia ricerca un MONTATORE MECCANICO

per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della

zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno meccanico e dell'impiantistica industriale

- conoscenza degli strumenti di misura

- disponibilità a trasferte (Italia ed estero)

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- conoscenza di una lingua straniera

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ADDETTO/ADDETTA PRODUZIONE

Agenzia ricerca un/una OPERATORE/OPERATRICE DI PRODUZIONE METALMECCANICA

per azienda cliente della zona della Valceno (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienza pregressa in ruoli di produzione

- buona manualità e precisione

- disponibilità a turni diurni

- flessibilità e motivazione

Completano il profilo:

- intraprendenza e autonomia

- spirito di adattamento

Sede del lavoro: zona della Valceno (PR)

SALDATORE A TIG

Agenzia ricerca un SALDATORE A TIG per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno tecnico

- conoscenza degli strumenti di misura

- solide competenze nella saldatura a tig su acciaio, inox, alluminio

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)





TECNICO ELETTROMECCANICO

Agenzia ricerca un TECNICO ELETTROMECCANICO per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Tra le principali attività, la risorsa dovrà occuparsi di montaggio, manutenzione e assistenza per erogatori idrici, occupandosi della parte sia meccanica sia elettronica.

Dovrà essere disponibili ad aggiornamenti e affiancamenti.

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore in area meccanica, meccatronica, elettrotecnica

- ottima conoscenza del disegno meccanico

- ottima conoscenza degli schemi elettrici

- esperienza pregressa nell'impiantistica elettrico/meccanica o termico/idraulica

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

- orientamento all'obiettivo e alla qualità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

CAMERIERE/A

Agenzia ricerca un CAMERIERE/A per azienda appartenente al settore della ristorazione nella zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- minimo di esperienza pregressa nella mansione

- disponibilità a orari serali, festivi e weekend

- ottime capacità relazionali

- dinamismo ed energia

- attitudine alla mansione e orientamento al cliente

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)





CUOCO/A - AIUTOCUOCO/A

Agenzia ricerca un CUOCO/A - AIUTOCUOCO/A per azienda appartenente al settore della ristorazione nella zona di

Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore o professionale (preferibilmente nel settore)

- disponibilità a part-time, orari serali, weekend e festività

- ottime capacità relazionali

- dinamismo ed energia

- attitudine alla mansione e orientamento al cliente

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ADDETTO/A VENDITA

Agenzia ricerca un ADDETTO/A VENDITA per azienda cliente della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienze pregressa in attività di vendita

- buone doti relazionali

- buona predisposizione per il contatto con il pubblico

- precisione e motivazione

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

JUNIOR LOGISTIC MANAGER

La persona selezionata, riportando direttamente al Direttore Generale, si occuperà principalmente di analizzare dati e costi legati al flusso di magazzino, in un progetto di migliore gestione economica e funzionale del magazzino, e in un'ottica futura, dell'allargamento dello stesso.

Le mansioni quindi si orientano verso: analisi dei costi, analisi efficienza degli strumenti di lavoro, valutazione dell'economicità ed efficienza dei mezzi utilizzati, elaborazione e presentazione di statistiche tramite matrici e diagrammi, analisi dei fabbisogni materiali, analisi dei flussi/operazioni di magazzino; Analisi sulle Scorte. Implementazione progetti di miglioramento logistici e lean operations. Formulazione analisi e reportistica periodica, indicatori di efficienza e servizio.

A tal proposito è indispensabile una perfetta conoscenza di Excel, in quanto questo sarà il principale strumento di lavoro.

Valuteremo quindi in primis candidature di Ingegneri Gestionali, anche neolaureati; si valutano anche candidature di persone senza tale titolo di studio ma con esperienza già acquisita nella mansione, in questo caso preferibilmente provenienti dal settore agroalimentare.

Indispensabili ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team.

Tipo di contratto offerto: a tempo determinato, di circa 6 mesi, legato al progetto sopracitato. Non si esclude, al termine del periodo, un inserimento stabile in azienda, anche con mansioni di responsabilità e di gestione di alcune risorse, sempre in ambito magazzino/logistica.

Luogo di lavoro: zona di S.Ilario d'Enza.

PERITO ELETTROTECNICO

Che verrà inserito e formato in qualità di addetto alla manutenzione su macchine di lavoro aziendali (nello specifico macchine per cucire e tagliare stoffe e tessuti).

La risorsa si occuperà inoltre di manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento dell'azienda.

La manutenzione sarà di tipo preventivo e ordinario.

Si ricerca quindi una figura di perito elettronico/elettrotecnico, anche senza esperienza, che dia disponibilità a fare i primi 3 mesi di formazione spesata e retribuita in Svizzera dal lunedì al venerdì.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato tramite agenzia, con scopo assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Gradita precedente esperienza nella mansione.

ORARIO DI LAVORO: 18,5 ORE SETTIMANALI DALLE 6.00 ALLE 7.45. GIORNO DI RIPOSO: MARTEDI'. RICHIESTA DISPONIBILITA' ANCHE PER SABATO E DOMENICA DOVE C'E' RIENTRO POMERIDIANO DALLE 12 ALLE 14.00 CIRCA

E' indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

Luogo di lavoro: Fontanellato

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI E PICCOLE MANUTENZIONI

Luogo di lavoro: zona di Langhirano, presso salumifici. Valuteremo quindi in primis persone residenti in zona.

Mansione: pulizie industriali e piccole manutenzioni di macchinari

Richiesta disponibilità a un orario di lavoro serale/notturno su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 01.00 oppure dalle ore 18.30 alle ore 22.30. E' richiesta comunque flessibilità oraria e di spostamento su altri cantieri.

E' indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.





PROGRAMMATORE MACCHINA TAGLIO LASER

La risorsa sarà adibita alla programmazione da ufficio tecnico di una macchina altamente automatizzata per il taglio laser della lamiera.

Dovrà inserire i dati di programmazione a pc tramite Autocad, preparare e caricare la macchina (attrezzaggio), seguirla nella lavorazione, effettuare eventuali modifiche nella programmazione a bordo macchina, ed infine verificare tramite gli strumenti di misura la qualità del prodotto.

E' indispensabile quindi la lettura del disegno meccanico e la capacità di utilizzo dei più comuni strumenti per la misurazione dei metalli (calibro, micrometro etc).

Gradita conoscenza di Autocad.

Si valuteranno in primis candidature di persone con diploma tecnico, preferibilmente a indirizzo meccanico.

Valuteremo anche candidature di persone senza esperienza nella mansione, purchè appunto in possesso di diploma tecnico.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Noceto.

Imprescindibile residenza in Parma o zone limitrofe (provincia ovest).

Iniziale contratto di somministrazione, con possibilità successiva stabilizzazione in azienda.





ANNUNCI PRIVATI

Bar di Parma cerca barista.

Cercasi 5/6 persone per servizio vendita panini/merende a ricreazione presso il bar dell'ITIS Berenini di Fidenza (PR). 2 ora al giorno, al mattino, dal lunedì al sabato.





Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnico programmatore PLC.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:

- Pregressa esperienza nella mansione.

- Conoscenza HMI, PLC Siemens (eventualmente SCADA)

- Gestione del lavoro in autonomia

- Disponibilità a trasferte

- Conoscenza della lingua inglese

Orario: full time.

Ricerca per ampliamento del proprio organico: 5 Impiegate Commerciali Part Time a Parma.

Le risorse si occuperanno di: fissare appuntamenti di qualità per la rete di vendita interna ed esterna. Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

Il candidato ideale dispone di ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, proattività e forte orientamento all'obiettivo. Ha maturato un'esperienza di almeno 6 mesi in contesti aziendali e/o di studi professionali, meglio se svolgendo attività di telemarketing, customer care e/o teleselling.

à richiesta infine unàottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Word ed Excel.

- Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali) è richiesta preferibilmente la disponibilità in orario 14-18

- Fisso mensile

- Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita

Zona di lavoro: Parma





Ricerca: 1 Stagista - Addetta/o Ricerca & Selezione a Parma.

La risorsa si occuperà di supportare la divisione Ricerca & Selezione, per le attività di: redazione e pubblicazione di annunci di lavoro, screening delle candidature in ingresso e colloqui di selezione.

Rappresentano un requisito fondamentale: laurea in discipline economiche o umanistiche, ottima conoscenza di MS Word, MS Power Point e MS Excel.

Cerchiamo una risorsa dotata di forte motivazione, precisa, determinata, con ottime doti comunicative e commerciali, predisposta al lavoro per obiettivi.

Proposta contrattuale:

- Stage/Tirocinio formativo

- Rimborso spese

- Possibilità concreta di inserimento in azienda dopo lo stage





Azienda di Distribuzione Informatica, che opera nel settore del commercio dal 2006 con sede a Lemignano di Collecchio (PR) è alla ricerca di un candidato in tirocinio formativo per la mansione di magazziniere e reparto Back Office, le caratteristiche richieste sono:

- Predisposizione al lavoro in Team

- Puntualità e precisione

- Possesso del diploma di maturità

- Buona capacità utilizzo del pc e del pacchetto office e conoscenza lingua inglese (anche base)

- Dinamicità e voglia di imparare

- Residenza in zona, auto/moto munito/a

Cerca due figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo.

Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile pià provvigioni, possibilità di fare carriera all'interno dell'azienda.

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma). Lavoro su turni (compresi notturni e festivi). Automunito.

Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell'Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali.

Azienda leader nel settore turistico-alberghiero assume N. 2 FACCHINI in Hotel 4 stelle a Parma.

Le risorse si occuperanno della pulizia degli spazi comuni dell'Hotel.

Si richiede:

- disponibilità immediata, disponibilità anche nei giorni festivi e week-end

- domicilio a Parma

Orario di lavoro: part time su turni, dal lunedì alla domenica (1 giorno di riposo a rotazione)

Offresi iniziale contratto a tempo determinato.

NO VITTO E ALLOGGIO

Azienda leader nel settore turistico-alberghiero assume N. 3 Cameriere ai Piani in Hotel 4 stelle a Parma. Le risorse si occuperanno della pulizia delle camere dell'Hotel.

Si richiede:

- disponibilità immediata, disponibilità anche nei giorni festivi e week-end

- domicilio a Parma

Orario di lavoro: part time dalla mattina fino al primo pomeriggio, dal lunedì alla domenica (1 giorno di riposo a rotazione dal lunedì al venerdì. Offresi contratto part time

NO VITTO E ALLOGGIO



AGENZIA GENERALE DI PARMA, ricerca 2 Consulenti Commerciali.

Il Consulente à un professionista specializzato nel cogliere i bisogni dei clienti e nel proporre le migliori soluzioni assicurativo/finanziarie all'interno di un mercato in continua evoluzione, con l'ausilio di strumenti digitali e all'avanguardia.

Il candidato avrà la possibilità di seguire un percorso formativo che gli consenta di ricoprire in breve tempo un ruolo manageriale e diventare specialista di settore.

REQUISITI RICHIESTI:

- Entusiasmo e motivazione;

- Forte propensione alla comunicazione e alle relazioni interpersonali;

- Organizzazione, Flessibilità, Curiosità ed Iniziativa;

- Spiccata motivazione alla crescita in Azienda;

OFFRIAMO:

- Un Programma di Formazione Professionale;

- Rimborso spese fisso + provvigioni + Incentivi e Premi al raggiungimento degli obiettivi;

- Materiale Operativo Professionale;

- Back Office interno altamente specializzato;

- Contesto giovane e dinamico;

- Piano di Crescita Aziendale

La ricerca è rivolta AMBOSESSI età compresa 25/35(L. 903/77).





Ristorante in provincia di Parma ricerca personale di sala come cameriera/e e cucina (aiuto cuoco).

Cercasi commessa/o part-time con passione per la vendita.

Conoscenza KPI, spirito collaborativo, intraprendenza e competenze di problem solving.





Si seleziona impiegato/a amministrativo/a per sostituzione maternità.

La persona si occuperà della registrazione di prima nota, gestione scadenziario fornitori e clienti, fatturazione attiva e passiva con uso del software Teamsystem.

Procedure pagamenti con home banking attraverso il programma YouBusiness Web del Banco Popolare, oltre che al rapporto diretto con le banche.

Gestione cedolini paga dei dipendenti con uso del software Zucchetti.

Contratto di lavoro: Tempo determinato per sostituzione maternità

Luogo di lavoro: Parma (PR)





Siamo alla ricerca di una persona da inserire nel nostro organico e formare sulle ultime tecnologie informatiche in ambito sistemistico e security. Le mansioni previste saranno di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di rete e di security, per diverse tipologie di aziende ed enti pubblici.

Competenze richieste (non obbligatorie):

- Firewall: Linux IPTables e Stomshield/Netasq

- Antivirus con gestione centralizzata: F-secure, NOD 32

- VPN: IPSEC, SSL (openvpn) e pptp

- Sistemi di filtraggio siti: Squid Proxy e Stormshield/Netasq

- Sistemi antispam: Spamassassin, Amavis, Libra ESVA, F-Secure Proofpoint

- Vulnerability assesment/ penetration testing: Kali Linux, Nessus, wpscan, zap, openvas

- Hypervisor: VMware Vsphere 5.x e 6.x in configurazione stand alone e clustering su storage FC/ISCSI

- Sistemi operativi: Windows 2003, 2008 e 2012, Linux Redhat, Centos e Debian

- Backup: Veeam, ghettovcb, Tivoli TSM

- Gestione rete e routing su Linux

- Sistemi di gestione cloud: Ceph, Openstack

- Hardware: server HP e Lenovo/IBM, storage SAN HP e Lenovo/IBM

Preferibile, ma non necessaria, formazione pertinente (laurea in discipline tecniche affini à Ingegneria e/o informatica -, diploma tecnico e competenze e/o certificazioni sui prodotti/software).

Indispensabile passione per l'informatica e le tematiche evidenziate.

Si offre contratto a tempo indeterminato, previa valutazione della esperienza durante periodo di prova a tempo determinato (1 anno).

Sede di lavoro: Viadana (MN), con trasferte giornaliere in centro e nord Italia.

Ditta operante nel settore TLC ricerca apprendista tirocinante da inserire nel proprio organico.

Requisiti: patente B, preferibilmente esperienza nel settore elettrico elettronico, diploma tecnico IPSIA o ITIS o similare.

Palestra a Parma cerca neo laureati oppure studenti in scienze motorie da inserire nel nostro gruppo operativo come stagisti.

Bar di Parma cerca barista con esperienza da inserire subito in organico.

Contratto a chiamata. Disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi.

Cerchiamo una figura dinamica per lavoro full time all'interno del nostro locale/bar situato in zona centrale.

Requisiti: disponibilità nel weekend, flessibilità di orari e con precedente esperienza nel settore.

Si seleziona un/a tirocinante per attività di inserimento dati in ambito amministrativo.

Requisiti: diploma o laurea, iscrizione a Garanzia Giovani, disponibilità full-time.





Cerchiamo urgentemente un programmatore part-time, inizialmente poche ore settimanali.

In ufficio, orario a piacere e ritenuta d'acconto; a domicilio partita Iva.

Adattabile a richieste plurifunzionali per sola gestione portale web in partenza, interattivo con il pubblico. Attività supportata da operatrice grafica.

Si presenta inoltre importante opportunità di entrare direttamente, anche sempre come freelance, nello sviluppo del sistema con responsabilità informatica, con importanti prospettive.





Gruppo certificato ISO, dal 1997 specializzato nel settore antincendio, formazione e medicina del lavoro seleziona n.2 FUTURI AGENTI DI VENDITA.

La ricerca è rivolta a risorse serie, determinate da inserire nella nostra Filiale di Parma, con ambizione ad una crescita professionale ed economica, anche senza esperienza e automunite.

I candidati ideali si occuperanno della vendita diretta dei prodotti e servizi antincendio obbligatori per legge (D.LGS. 81/08) e della gestione clienti nella zona di Parma, provincia e Piacenza.

Il nostro gruppo offre formazione quotidiana e costante con affiancamenti sul territorio, sviluppo carriera, inserimento in azienda con MINIMO GARANTITO 1000 EURO di partenza più premi mensili e annuali.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/77 e 125/91.