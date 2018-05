Ecco 20 nuove offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.



DEPARTMENT MANAGER STORE MONOBRAND



Noto marchio del settore sportivo, cerca Department Manager Store Monobrand da inserire all'interno dello store. La risorsa si occuperà della gestione quotidiana di un reparto, con coinvolgimento diretto nell'attività di vendita e nel servizio al cliente. Sarà responsabile del visual e dell'allestimento del reparto secondo le linee guida aziendali. Lavorerà a stretto contatto con l'Assistant Manager e lo Store Manager del negozio nella gestione dello staff del reparto e nelle dinamiche di vendita e servizio al cliente. Si richiede esperienza pregressa di almeno 1 anno in ruolo gestionale all'interno di uno store, in aziende strutturate. Gradita una buona conoscenza della lingua inglese. Necessario utilizzo di Microsoft Office. La passione per il prodotto e il mondo dello sport completano il profilo.

Sede di lavoro: Parma



OPERAI DI LINEA ALIMENTARE

Azienda alimentare cerca Operai di Linea con esperienza di almeno un anno come conduttore di linea alimentare e addetto al reparto di confezionamento. Il candidato ideale ha capacità di lavorare in team, proattività e motivazione al ruolo. Si richiede conoscenza delle linee di produzione industriali ed utilizzo del PLC di comando. Completano il profilo doti di flessibilità e velocità, capacità organizzative e problem solving.

Luogo di lavoro: PARMA



TEAM LEADER TECNICO BANCARIO

Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica ricerca Team Leader Tecnico con Competenza Bancaria con esperienza pregressa nel ruolo di almeno 7 anni e conoscenza nell’ambito bancario e dell'ambiente Mainframe. Si richiede capacità di gestione dei rapporti con il cliente e di coordinamento di un gruppo di lavoro, attitudine al problem solving.

Sede di lavoro: zona di Parma



COMMERCIALE INFORMATICA PARMA E PIACENZA

Azienda che si occupa dello sviluppo di soluzioni ad hoc in ambito comunicazione e organizzazione digitale e soluzioni ERP SAP, ricerca 1 Commerciale Informatica per Parma e Piacenza. La risorsa sarà dedicata alla gestione e allo sviluppo del portafoglio clienti per la vendita diretta di servizi di consulenza organizzativa, soluzioni ERP e servizi di comunicazione digitale su PMI e grandi imprese. Nell’operatività si occuperà della gestione e sviluppo del portafoglio clienti attraverso visite commerciali su clienti attivi e prospect, analisi delle esigenze, elaborazione di offerte commerciali, presentazione progetti e demo, negoziazione e chiusura trattative. Si cercano risorse con esperienza di consulenza e/o vendita nel settore informatico. Il candidato ideale è una risorsa con un forte orientamento alla vendita e al customer care, empatica, positiva ed autonoma, con ottime capacità di negoziazione ed orientamento all’obiettivo. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Zona Lavoro: PARMA e Provincia, PIACENZA



JUNIOR TAX SPECIALIST

Azienda attiva nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa cerca laureato/a in Giurisprudenza o Economia da inserire con il ruolo di Junior Tax Specialist alle dirette dipendenze della Direttrice Amministrazione e Finanza.

La figura inserita dovrà dare supporto alle divisioni aziendali nella valutazione fiscale delle iniziative commerciali, della contrattualistica e degli investimenti. In particolare, si occuperà dei bilanci di fine anno, in riferimento alla parte fiscale; della manutenzione dei libri societari; della valutazione di aziende di potenziale acquisizione, delle convocazioni di Assemblee. Calcolerà le tasse in collaborazione con lo Studio di Consulenza in materia fiscale e provvederà alla manutenzione di un sistema adeguato di procedure e linee guida aziendali in ambito fiscale.

Il/la candidato/a ideale ha una esperienza di due/tre anni nell'area fiscale/societaria in azienda, oppure all'interno delle società di revisione contabile (divisione TAX), la conoscenza dell’inglese è buona e, ottima, quella del pacchetto office.

Sede di lavoro: PARMA



FRESATORE

Azienda metalmeccanica ricerca un operatore su frese. Requisiti: pregressa e consolidata esperienza in analoga mansione, conoscenza linguaggio Heidenhain e Fanuc, pregresso utilizzo di software CAM.

Zona di lavoro: PARMA



MECHANICAL COORDINATOR

Multinazionale del settore beverage packaging, e fornitore di alcune tra le maggiori brand del FMCG cerca per l’unità produttiva di Parma un Coordinatore Meccanico. La figura inserita, alle dirette dipendenze dell’Engineer Manager, lavorerà nel nuovo impianto dedicato alla produzione di lattine e contenitori in alluminio per il beverage, con la responsabilità di organizzare lo staff giornaliero delle attività meccaniche, assegnando i compiti di manutenzione e riparazione, seguendo i lavori e la turnazione degli equipaggiamenti, definendo il livello di cambi in magazzino. La risorsa dovrà suggerire eventuali azioni migliorative, collaborerà con la Produzione per definire le azioni di manutenzione e gestirà con l’Engineering i periodi di manutenzione.

La figura ricercata possiede un titolo di studio tecnico o superiore nell’ambito dell’ingegneria industriale, oppure la laurea in Ingegneria Meccanica, ha competenze operative e un’esperienza di almeno otto anni nella Manutenzione Industriale. Completano il profilo l’uso del PC, l’orientamento alla sicurezza come priorità, doti comunicative, capacità di fare squadra. Inglese e italiano devono essere fluenti

Luogo di lavoro: PARMA



AUTISTA AUTOTRENI

Azienda cerca autisti di autotreni in possesso di patente e, preferibilmente, pregressa esperienza in analoga mansione. Si richiede una buona conoscenza delle provincie di Parma.

Zona di lavoro: PARMA



ELECTRICAL COORDINATOR

Multinazionale del settore beverage packaging, e fornitore di alcune tra le maggiori brand del FMCG cerca, per l’unità produttiva di Parma, un/una Electrical Coordinator che, alle dipendenze dell’Engineer manager, coordini il team di elettrotecnici, per fornire il supporto alla linea di produzione di imballaggi in alluminio. La risorsa assicurerà l’adozione dei piani di manutenzione programmati, l’analisi dei data performance, individuerà potenziali aree di miglioramento e ottimizzazione. Il profilo ricercato risponde ai seguenti requisiti: titolo di elettrotecnico qualificato o Ingegnere elettronico in possesso di un importante background nel settore elettrotecnico, un forte orientamento alla sicurezza come priorità ed esperienza possibilmente maturata in contesti manifatturieri ad alta intensità produttiva. Si richiedono almeno 8 anni di esperienza nella gestione di squadre di elettrotecnici e, preferibilmente, esperienza nel Allen Bradley PLC o nella programmazione con RS logix Rockwell Software. Doti comunicative e di problem solving completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA



BUYER

Multinazionale del settore beverage packaging, e fornitore di alcune tra le maggiori brand del FMCG cerca per l’unità produttiva di Parma un Buyer, che riporti direttamente al Supply Chain Manager. Il principale obiettivo del ruolo è l’attività di procurement efficiente, da un punto di vista dei costi, per il nuovo sito di Parma e l’acquisto di tutti i materiali di produzione, confezione, ricambi, e servizi. Le principali responsabilità del ruolo riguardano l’organizzazione e il mantenimento di tutti gli aspetti legati al procurement e al supply chain, la negoziazione con i fornitori, la gestione degli ordini, la gestione delle attività con la divisione logistica. Inoltre la figura nel ruolo supervisionerà i contratti, raccoglierà dati statistici sui costi di fornitura e i materiali in uso. Il ruolo richiede il titolo di scuola superiore, nell’ambito della logistica, degli acquisti e del Business Administration. Almeno tre anni di esperienza lavorativa in un contesto industriale, conoscenza di SAP e utilizzo del PC. Completano il profilo doti comunicative e di negoziazione, conoscenza delle procedure d’acquisto e di trasporto. Si richiedono Inglese e italiano fluenti.

Sede di lavoro: PARMA



CUSTOMER TECHNICAL SERVICE ENGINEER

Multinazionale del settore beverage packaging, e fornitore di alcune tra le maggiori brand del FMCG cerca per l’unità produttiva di Parma una/una Customer Technical Service Engineer con almeno tre anni di esperienza, che riporti direttamente al Sales Manager. Nel ruolo il/la candidato/a assicurerà che le linee di riempimento dei clienti operino in modo sicuro ed efficiente, garantendo l’integrità e la continuità degli ordini. Tra le principali responsabilità vi è l’assistenza tecnica a specifici clienti per garantire la piena soddisfazione delle esigenze, il supporto al Sales Manager in caso di necessità. La figura inserita si occuperà operativamente di: organizzare le visite ai clienti, analizzare per conto del cliente o indipendentemente la qualità del prodotto. Promuoverà iniziative per ridurre i costi o per offrire nuovi servizi e training al cliente, fornirà assistenza tecnologica nelle fasi di prova della linea dedicata al cliente e in tutte le fasi di riempitura, assicurando l’efficienza del processo e l’integrità del prodotto del cliente. La figura deve avere esperienza nella doppia graffatura e nei processi del beverage. Orientamento al cliente e alla qualità, priorità alla sicurezza, problem solving e doti organizzative e comunicative completano il profilo. Inglese e italiano, scritto e orale sono eccellenti

Sede di lavoro: PARMA



COMMERCIALE ALIMENTARE

Azienda specializzata nella produzione di prodotti alimentari cerca 1 Commerciale Junior per lo sviluppo di potenziali clienti. L’attività prevede visite commerciali per l’acquisizione di nuovi clienti, recupero di clienti old, ampliamento delle referenze acquistate, compilazione della reportistica, confronto con la proprietà. È prevista una fase di formazione iniziale, commerciale e sul prodotto, per la condivisione delle zone e degli obiettivi da raggiungere. Si cerca una risorsa giovane, dinamica, propositiva, che abbia maturato una breve esperienza come commerciale, dotata di una naturale predisposizione al contatto col cliente e forte focus vs gli obiettivi commerciali.

Zona di lavoro: PR, RE, PC, MN, CR.



HR SPECIALIST

Agenzia per il lavoro seleziona, per il potenziamento del proprio organico interno dell’ufficio di Parma, un/a Addetto/a alla Selezione Del Personale. Il candidato/a, rispondendo direttamente al responsabile di filiale, seguirà le attività di ricerca e selezione dei profili e di erogazione dei servizi di filiale confrontandosi direttamente col cliente. Si richiede forte motivazione; buona conoscenza dei principali sistemi informatici e, in via preferenziale si richiede precedente esperienza maturata nel settore delle agenzie per il lavoro.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTI ALLA RISTORAZIONE FAST FOOD

Uno dei principali gruppi di ristorazione del mondo per il ristorante di prossima apertura a Parma (PR), cerca Addetti Alla Ristorazione Fast Food. Dopo un adeguato periodo di formazione finalizzato ad acquisire gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere il ruolo, la risorsa si occuperà di garantire un eccellente servizio al cliente, in relazione al buon funzionamento del fast food. Nello specifico si occuperà di accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento.

La risorsa eseguirà in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

valutaerà la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene; rispettando le norme HACCP e della sicurezza;

Inoltre avrà la responsabilità della preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante; svolgerà attività di pulizia dell'area sala, bagni ed esterno.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore;

non è richiesta alcuna esperienza precedente; capacità di lavorare in team.

Sede di lavoro: PARMA



SISTEMISTA

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI cerca Sistemista che si occupi dell’assistenza tecnico sistemistica ai clienti: piccole e medie imprese e studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno tre\cinque anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, la figura che verrà selezionata è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili. In merito alle competenze tecniche il/la candidato/a conosce approfonditamente i sistemi operativi Server 2003 -2012 e client Xp – Win10 Microsoft, sia la gestione che l’installazione. Tra i requisiti è richiesta anche la conoscenza ed esperienza su active directory 2003 - 2012, exchange 2003 – 2016, vmware vsphere 4.0 – 6.5, sia gestione che installazione, e la conoscenza ed esperienza su networking. Inoltre il/la candidato/a ha competenze nell’utilizzo, gestione e configurazione di routers e firewall, sia Linux che Cisco, conosce e gestisce i server posta elettronica, la gestione domini, DNS. Il/la candidato/a ideale ha un’ottima capacità di problem solving e lavoro in team, sa relazionarsi in maniera corretta con i clienti. È considerata indispensabile la capacità comunicativa, che deve essere ottima per rapportarsi in maniera corretta e professionale con i clienti.

Sede di lavoro: Parma



EXPORT MANAGER

Azienda di import-export di prodotti Beauty and Care cerca Export Manager con precedente esperienza (4/5 anni) in ambito commerciale preferibilmente, ma non obbligatoriamente, nel settore Beauty & Care. Il ruolo, rispondendo direttamente alla Direzione dell’azienda, prevede un iniziale periodo di formazione e affiancamento presso la sede dell’azienda con la finalità di concordare le strategie per la gestione dei clienti già acquisiti e per lo sviluppo nuovi mercati. La risorsa inserita avrà progressivamente la responsabilità della gestione autonoma di mercati italiani ed esteri, la negoziazione dei contratti di vendita e delle condizioni commerciali in genere; la gestione dei rapporti con i clienti/distributori e fornitori presenti nelle aree geografiche gestite.

Inoltre parteciperà alle fiere di settore in Italia e nel mondo in accordo con la Direzione.

I requisiti per ricoprire l’incarico sono l'ottima conoscenza dell'inglese, gradita la conoscenza del tedesco o del cinese il possesso di un titolo d diiploma o Laurea.

La figura inserita viaggerà per circa il 20% del suo tempo, a seconda delle diverse necessità, e sarà supportata da un back-office commerciale per la raccolta e il delivery degli ordini e la gestione delle casistiche speciali.

Completano il profilo buone doti organizzative, flessibilità, energia e determinazione, attitudine a relazionarsi in modo propositivo.

Sede di Lavoro: Parma Ovest.



EXPORT MANAGER JUNIOR

Azienda leader nella produzione di imballaggi per l’industria alimentare in Italia ed Europa cerca Commerciale Estero Junior, anche con breve esperienza nel ruolo, che rispondendo alle dirette dipendenze della proprietà, si occupi della della gestione del portafoglio clienti Europa e dello sviluppo commerciale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di fatturato per l’area assegnata. Il ruolo prevede: analisi dei mercati di riferimento; sviluppo commerciale con attività di scouting; contatto telefonico; visite in loco; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; redazione di offerte economiche; supervisione degli ordini clienti e del processo di spedizione; reporting periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Il profilo ricercato si caratterizza per la forte predisposizione all’attività commerciale, l’entusiasmo e l’energia, l’autonomia organizzativa e l’orientamento al risultato. È richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di quella francese

Sede di lavoro: provincia di Parma



AUTISTI PATENTE B

Azienda del settore logistico cerca 2 autisti con patente B per attività di consegna merci. Essenziale una esperienza minima di 3 anni nella mansione.

Zona di lavoro: PARMA



OPERATIONS SCHEDE TECNICHE

Azienda del settore tessile ricerca Addetto/a Distinte Base Accessori. La figura inserita avrà il compito di creare anagrafiche modello, compilare distinte base accessori e schede tecniche dalla prototipia alla produzione. Nello specifico, in fase di prototipia e campionario, si occuperà della gestione dell’approvvigionamento dei materiali e interazione con fornitori. È gradita la buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma.



PROGETTISTA SOCIALE

Cooperativa di Parma cerca Progettista Sociale con Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie umanistiche e/o economiche e/o sociali che si occupi della ricerca dati, analisi contesti territoriali, analisi normative di riferimento, analisi organizzazione servizi socio assistenziali/ sanitari /educativi, dell’elaborazione del progetto gestionale del servizio. La figura selezionata ha esperienza in attività di scrittura progettuale, capacità di lettura e analisi dei bandi di gara, conoscenze delle tematiche sociali e dei servizi alla persona. Completano il profilo la capacità di organizzazione del lavoro secondo priorità e scadenze, ottime capacità di lavoro in team, propensione al problem solving, flessibilità, precisione, affidabilità e riservatezza. È necessario buon utilizzo del Pacchetto Office

Sede di lavoro: PARMA