Ecco 96 nuove offerte per chi cerca un impiego

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell'Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE



OPERAI/E ADDETTI/E ALL'ASSEMBLAGGIO

Per un'azienda che opera nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale da inserire con la mansione di Addetto/a all'assemblaggio

Richiesta minima esperienza nella mansione

Dimestichezza nell'utilizzo del trapano e dell'avvitatore

Disponibilità a lavoro su turni

Luogo di lavoro: Bibbiano



Selezioniamo URGENTEMENTE per azienda cliente operante nel settore tessile

un IMPIEGATO COMMERCIALE MODA/PELLETTERIA

La persona si occuperà di inserimento e gestione anagrafiche di prodotti finiti; elaborazione schede tecniche; controllo Distinte Base; gestione spedizioni e resi prototipi.

Richiesta esperienza di almeno 2 anni in mansione analoga nel settore Pelletteria/Abbigliamento/Scarpe.

Luogo di lavoro: Parma

Contratto a tempo determinato

Selezioniamo URGENTEMENTE per azienda cliente operante nel settore edile

un OPERAIO IDRAULICO JUNIOR

Richiesta esperienza di almeno due anni su impianti civili ed industriali e buon utilizzo degli strumenti da banco, trapano, avvitatore, cacciavite, calibro.

Il candidato svolgerà le seguenti mansioni: istallazione e manutenzione degli impianti idraulici, termo idraulici e di condizionamento.

Luogo di lavoro: Medesano

BARISTI/E ed OPERATORI DI RISTORAZIONE - Part Time 24 ore - per inserimento in punto di ristoro autostradale in zona Parma Est

Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista ed operatore pluriservizio, sono preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.

Mansioni:

-preparazione caffè

-preparazione tavola fredda, insalate, panini

-sbarazzo tavoli, lavaggio, pulizia aree di lavoro

Requisiti:

-Indispensabile mezzo proprio auto/moto per raggiungere il luogo di lavoro

-Disponibilità a turni anche notturni / festivi / week end

-Dinamicità / voglia di fare / flessibilità

-Disponibilità immediata

Contratto part time 24 ore al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi

Zona di lavoro: PARMA (PR) - Ristoro Autostradale

TECNICO/A ADDETTO/A ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.

Il/La candidato/a dopo un periodo iniziale di affiancamento, si occuperà di eseguire con gli appositi strumenti gli interventi di derattizzazione e di disinfestazione secondo il programma prestabilito, compilando i report al termine dell'intervento.

Requisiti richiesti:

Diploma in agraria o affini (requisito preferenziale)

Assenza di fobie su insetti/roditori

Buona costituzione fisica (no allergie)

Buona manualità

Autonomia e capacità organizzativa

Sede di lavoro: Parma e provincia

Orario: full time con disponibilità ad effettuare straordinari

Si offre inserimento con contratto di somministrazione fino a settembre.

CAMERIERA/E

Requisiti richiesti: buona manualità, buona presenza, serietà e disponibilità a effettuare straordinari.

Richiesta esperienza nella mansione richiesta.

Luogo di lavoro: Sant'Andrea Bagni di Medesano (PR). Sarà considerato requisito preferenziale la residenza/domicilio in zona.

Orario di lavoro: part time dalle 20.00 a 00.00 circa

Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile.

ADDETTO/A PULIZIE STAMPI METALLICI.

Requisiti richiesti: buona manualità, buona prestanza fisica, serietà e disponibilità a effettuare straordinari.

Richiesta esperienza nell'utilizzo dell'idropulitrice per lungo tempo.

Solo automuniti

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Sant'Andrea Bagni di Medesano (PR).

Sarà considerato requisito preferenziale la residenza/domicilio in zona.

Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile per lunghi periodi

OPERAIO/A SETTORE CARTOTECNICA addetto/a alla macchina spalmatrice/accoppiamento bobine di carta.

Si richiede:

- precedente esperienza ad operare su linee produttive, anche se non specifica del settore cartotecnica

- serietà e motivazione

Zona di lavoro: zona periferica di Parma

Orario di lavoro: full time

Si offre contratto di somministrazione di 1 mese, con possibilità di proroga.

ADDETTA/O ALLO STIRO E CASSA COMMESSA STIRATRICE.

Requisiti richiesti:

- esperienza nell'utilizzo di FERRO DA STIRO e PRESSA DA STIRO pneumatica.

- esperienza nelll'uso del registratore di cassa

- ottima manualità, serietà, professionalità e flessibilità oraria.

Sede di lavoro: Parma

Orario di lavoro: full time su turni diurni, si richiede disponibilità anche nel week end

Si offre interessante contratto di somministrazione, prorogabile.

COMMERCIALE SETTORE RISORSE UMANE

La risorsa, inserita nella filiale di riferimento, si occuperà di promuovere e sviluppare il business della zona assegnata in accordo con le linee guida aziendali. Consolidare e sviluppare l'attività su clienti a portafoglio, svolgere una forte attività di sviluppo su clienti prospect.

Il candidato/a ideale dovrà essere in possesso di un Diploma /Laurea, aver maturato una significativa esperienza nella vendita di servizi (gradita ma non necessaria la provenienza dal settore APL), buona conoscenza dei principali programmi informatici. A completare il profilo vengono richiesti un forte orientamento al risultato, ottima capacità di relazione e spirito di adattabilità. La posizione prevede un inserimento commisurato all'esperienza e alle capacità professionali acquisite.

Informazioni aggiuntive:

Sede di lavoro: Parma

Disponibilità full time

Automunito.

RESPONSABILE CED.

Il/la candidato/a ideale si occuperà di:

- manutenzione ed installazione pc e stampanti

- gestione inventario (controlli e verifiche dati inventario)

- gestione e controllo server aziendali

- verifiche e controlli alla rete aziendale

- salvataggio e back up dati

- manutenzione database aziendale

- stampa etichette per reparti

- centralino telefonico e configurazione cordless

- creazione di nuove distinte, codifiche prodotti e creazione listini

- verifiche server di posta

- verifiche periodiche hardware stabilimento

- verifiche e analisi schede prodotto per costificazione

Requisiti richiesti:

- diploma di ragioneria o laurea in informatica o ingegneria informatica

- esperienza di almeno 5 anni maturata nella medesima mansione

- esperienza nell'utilizzo dei principali sistemi operativi

- esperienza nell'utilizzo dei gestionali TARGET e SAP

- buona conoscenza della lingua inglese

- disponibilità ad effettuare eventuali straordinari il sabato

Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione, con possibilità di successivo inserimento diretto in azienda.

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza maturata dal candidato. SI VALUTANO ANCHE PROFILI JUNIOR

MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza disponibile al lavoro sui 3 turni (comprensivi di festivi).

La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente in ambito alimentare o in campo impiantistico nell'assemblaggio e montaggio di linee produttive o di confezionamento.

Conoscenze tecniche richieste: CONOSCENZA DEGLI SCHEMI ELETTRICI PROGRAMMAZIONE SU PLC (SIEMENS S7) Completano il profilo la flessibilità la proattività e la capacità di lavorare in team.

Luogo di lavoro: Fornovo di Taro (PR)

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.

OPERAI/E PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE SCOPO ASSUNZIONE

Per importante Azienda cliente del settore alimentare, a Parma,

ricerchiamo ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE.

REQUISITI RICHIESTI: precedente esperienza in una produzione alimentare di almeno 1 anno, disponibilità a lavorare sui 3 turni (anche nei festivi), conoscenza delle linee di produzione ed utilizzo del PLC di comando, predisposizione a lavorare in team.

Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato direttamente in Azienda.

Luogo di lavoro: PARMA

CONDUTTORE DI LINEA ALIMENTARE

Per importante realtà alimentare in zona Fornovo, ricerchiamo

dei CONDUTTORI DI LINEA per la produzione alimentare.

La risorsa ideale ha già maturato almeno 2 anni di esperienza in

una produzione alimentare in qualità di conduttore, automunita, in possesso di diploma di maturità o laurea ed è disponibile a lavorare sui 3 turni, anche nei weekend.

REQUISITI: capacità di avviamento e conduzione delle macchine, capacità di organizzazione e gestione della produzione, controllo qualità del prodotto.

Completano il profilo la flessibilità, proattività e la capacità di

lavorare in team.

Si offre inziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: FORNOVO DI TARO

Selezioniamo URGENTEMENTE per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico

un PERITO ELETTRICO O ELETTRONICO JUNIOR

Richiesto Diploma Elettrico-Elettrotecnico

La risorsa dovrà aver maturato esperienza in campo elettrico

Luogo di lavoro Parma

Scopo assunzione

Selezioniamo URGENTEMENTE per importante azienda cliente operante nel settore

produttivo un OPERAIO ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI

Richiesto Diploma di Perito Industriale o titolo equivalente, nonchè un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta ed orale

La risorsa dovrà aver maturato esperienza in aziende strutturate

Luogo di lavoro Parma

Scopo assunzione

Selezioniamo URGENTEMENTE per importante azienda cliente operante nel settore edile

un OPERAIO PER LAVORI IN QUOTA

Richieste buona manualità; disponibilità a lavorare in cantieri di Parma e provincia e in Italia; disponibilità ad effettuare trasferte

Luogo di lavoro Parma

Scopo assunzione

Operatori/operatrici di Sala:

ci rivolgiamo a candidati disponibili a lavorare come camerieri di sala anche nel weekend. Gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: disponibilità richiesta lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma

Operatori/operatrici di Cucina:

si ricerca per aziende clienti della zona di Parma, Busseto, Varano de' Melegari, Sissa personale formato per posizione di aiuto-cuoco/cuoco. Automunito. Necessaria esperienza pregressa nella mansione.

Orario di lavoro: disponibilità richiesta lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma, Busseto, Varano de' Melegari, Sissa

Operatori/operatrici di Sala:

cerchiamo camerieri di sala disponibili anche per il weekend per aziende clienti della provincia di Parma. Necessario essere automuniti. Orario di lavoro: disponibilità richiesta lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Varano de' Melegari, Colorno, Sissa, Busseto, Traversetolo

Personale di Sala e Cucina per Servizio Catering:

ricerchiamo per azienda settore ristorazione personale automunito per servizio di catering. Disponibilità a lavorare il weekend.

Orario di lavoro: venerdì - domenica

Luogo di lavoro: Parma e provincia

ADDETTO MONITORAGGIO ATTIVITA' CASEIFICI

La risorsa sarà adibita al monitoraggio delle attività dei caseifici di produzione di parmigiano reggiano nelle aree di Parma, Reggio Emilia, Modena (saltuariamente nella bassa mantovana e nella prima provincia di Bologna).

Dovrà effettuare in primo luogo un conteggio delle forme di prima e seconda qualità e verificarne la relativa documentazione, al fine di garantire regolare processo di certificazione di qualità del prodotto e monitorare eventuali non conformità.

In secondo luogo si occuperà di verificare la rigatura sulle forme di seconda qualità e la sbiancatura sugli scarti.

L'attività di monitoraggio dovrà essere supportata da rilievi fotografici e reportistica documentale.

E' richiesto preferibilmente diploma di Tecnico Agrario o laurea in Scienze Alimentari (o affini), gradita precedente esperienza nel settore agro alimentare.

Si richiede tassativamente il possesso della patente B e la residenza nella provincia di Parma o Reggio Emilia. Verrà fornita auto aziendale per gli spostamenti.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: provincia di Parma e Reggio Emilia

DISEGNATORE DI SCHEMI ELETTRICI

La persona avrà il compito di realizzare gli schemi elettrici delle macchine.

Il profilo verrà integrato in ufficio tecnico in affiancamento a progettisti senior, pertanto valutiamo volentieri anche candidature Junior.

Requisiti:

- Diploma di Tecnico della Industrie Elettriche (IPSIA), oppure Perito elettronico/elettrotecnico (ITIS) oppure Laurea Triennale/Specialistica in Ingegneria Elettronica.

- Buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra.

- Buona comprensione di schemi elettrici.

- Gradita conoscenza di sistemi di disegno elettrico (es ELPLAN o Autocad Electrical)

- Gradita conoscenza delle varie normative internazionali riguardanti gli impianti elettrici.

Si offre contratto a tempo determinato full-time con scopo assunzione.

Sede di lavoro: Parma città.

Indispensabile domicilio in zona.

FRESATORE CNC

La risorsa sarà adibita all'utilizzo di macchina fresatrice a controllo numerico.

Dovrà inserire i dati di programmazione, preparare e caricare la macchina, seguirla nella lavorazione ed infine verificare tramite gli strumenti di misura la qualità del prodotto.

E' indispensabile quindi la lettura del disegno meccanico e la capacità di utilizzo dei più comuni strumenti per la misurazione dei metalli (calibro, micrometro etc).

Gradita conoscenza di Autocad ed esperienza, ma verranno valutate anche figure junior purchè in possesso di diploma tecnico, preferibilmente a indirizzo meccanico.

Orario di lavoro: full time o turni, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Parma.

Iniziale contratto di somministrazione, con possibilità successiva di stabilizzazione in azienda.

JUNIOR LOGISTIC MANAGER

La persona selezionata, riportando direttamente al Direttore Generale, si occuperà principalmente di analizzare dati e costi legati al flusso di magazzino, in un progetto di migliore gestione economica e funzionale del magazzino, e in un'ottica futura, dell'allargamento dello stesso.

Le mansioni quindi si orientano verso: analisi dei costi, analisi efficienza degli strumenti di lavoro, valutazione dell'economicità ed efficienza dei mezzi utilizzati, elaborazione e presentazione di statistiche tramite matrici e diagrammi, analisi dei fabbisogni materiali, analisi dei flussi/operazioni di magazzino; Analisi sulle Scorte. Implementazione progetti di miglioramento logistici e lean operations. Formulazione analisi e reportistica periodica, indicatori di efficienza e servizio.

A tal proposito è indispensabile una perfetta conoscenza di Excel, in quanto questo sarà il principale strumento di lavoro.

Valuteremo quindi in primis candidature di Ingegneri Gestionali, anche neolaureati; si valutano anche candidature di persone senza tale titolo di studio ma con esperienza già acquisita nella mansione, in questo caso preferibilmente provenienti dal settore agroalimentare.

Indispensabili ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team.

Tipo di contratto offerto: a tempo determinato, di circa 6 mesi, legato al progetto sopracitato. Non si esclude, al termine del periodo, un inserimento stabile in azienda, anche con mansioni di responsabilità e di gestione di alcune risorse, sempre in ambito magazzino/logistica.

Luogo di lavoro: zona di S.Ilario d'Enza.

PERITO ELETTROTECNICO

Che verrà inserito e formato in qualità di addetto alla manutenzione su macchine di lavoro aziendali (nello specifico macchine per cucire e tagliare stoffe e tessuti).

La risorsa si occuperà inoltre di manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento dell'azienda.

La manutenzione sarà di tipo preventivo e ordinario.

Si ricerca quindi una figura di perito elettronico/elettrotecnico, anche senza esperienza, che dia disponibilità a fare i primi 3 mesi di formazione spesata e retribuita in Svizzera dal lunedì al venerdì.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato tramite agenzia, con scopo assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

OPERATORE DI PRODUZIONE

La risorsa sarà adibita allo smistamento e sistemazione prosciutti in magazzino e preparazione dei bancali per il trasporto.

E' richiesta forza fisica per la movimentazione del prodotto che sarà effettuata tramite mezzi elettrici o a mano.

Si valuteranno in primis candidature di persone in possesso del patentino per il muletto.

Indispensabile attestato HACCP.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00

Luogo di lavoro: Medesano.

Si ricercano candidati automuniti e residente in zona.

Iniziale contratto di somministrazione, con possibilità successiva stabilizzazione in azienda.

PROGRAMMATORE JUNIOR PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Requisiti:

- Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico (ITIS), oppure Laurea in Ingegneria Elettronica/dell'Automazione/Informatica/meccatronica (anche neo-laureati prima esperienza)

- Domicilio o possibilità di domicilio in Parma

- Gradita conoscenza di base PLC, OOP, C/C++, conoscenza e utilizzo delle tecniche di programmazione PLC, Automation Engineering.

Saranno presi in considerazione sia profili senior, che profili junior purchè aventi i requisiti tecnici richiesti.

Non è necessaria la disponibilità ad effettuare trasferte, se non sporadiche e di breve durata.

Si offre inserimento in una realtà giovane ed in espansione, con concreta possibilità di crescita professionale.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Gradita precedente esperienza nella mansione.

ORARIO DI LAVORO: 18,5 ORE SETTIMANALI DALLE 6.00 ALLE 7.45. GIORNO DI RIPOSO: MARTEDI. RICHIESTA DISPONIBILITA' ANCHE PER SABATO E DOMENICA DOVE C'E' RIENTRO POMERIDIANO DALLE 12 ALLE 14.00 CIRCA

E' indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

Luogo di lavoro: Fontanellato

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI E PICCOLE MANUTENZIONI

Luogo di lavoro: zona di Langhirano, presso salumifici. Valuteremo quindi in primis persone residenti in zona.

Mansione: pulizie industriali e piccole manutenzioni di macchinari

Richiesta disponibilità a un orario di lavoro serale/notturno su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 01.00 oppure dalle ore 18.30 alle ore 22.30. E' richiesta comunque flessibilità oraria e di spostamento su altri cantieri.

E' indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

PROGRAMMATORE MACCHINA TAGLIO LASER

La risorsa sarà adibita alla programmazione da ufficio tecnico di una macchina altamente automatizzata per il taglio laser della lamiera.

Dovrà inserire i dati di programmazione a pc tramite Autocad, preparare e caricare la macchina (attrezzaggio), seguirla nella lavorazione, effettuare eventuali modifiche nella programmazione a bordo macchina, ed infine verificare tramite gli strumenti di misura la qualità del prodotto.

E' indispensabile quindi la lettura del disegno meccanico e la capacità di utilizzo dei più comuni strumenti per la misurazione dei metalli (calibro, micrometro etc).

Gradita conoscenza di Autocad.

Si valuteranno in primis candidature di persone con diploma tecnico, preferibilmente a indirizzo meccanico.

Valuteremo anche candidature di persone senza esperienza nella mansione, purchè appunto in possesso di diploma tecnico.

Orario di lavoro: full time, dal lunedi al venerdì.

Luogo di lavoro: Noceto.

Imprescindibile residenza in Parma o zone limitrofe (provincia ovest).

Iniziale contratto di somministrazione, con possibilità successiva stabilizzazione in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE CALDAIE . La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione a domicilio. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto in somministrazione iniziale con ottime prospettive di inserimento in azienda.



Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza in magazzino e consegne al cliente. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO. Si richiede esperienza e disponibiltà a lavorare su 3 turni. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante ristorante/pizzeria in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 PIZZAIOLO. Si richiede domicilio in zona e disponibilità a lavorare nel weekend

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MECCANICO CAMION. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO IN INGEGNERIA MECCANICA O CHIMICA . La risorsa sarà inserita con un contratto di Stage presso l'ufficio tecnico con il compito di collaborare alla stesura delle linee guida relative agli standard di ingegneria del gruppo. La risorsa collaborerà a stretto contatto il responsabile dell'ingegneria e lavorerà su tutte le tematiche dell'ingegneria, così suddivisi:

- Standard di progettazione

- Templates

- Standard dei materiali

- Norme tecniche

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 SALDOCARPENTIERE con esperienza nella saldatura a filo ed elettrodo per costruzione di cancelli e inferiate. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD ALLE MACCHINE CNC. Si richiede lettura del disegno meccanico e titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 ADD. AGLI SCAVI con esperienza nella mansione e nella posa cavi. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTA ALLA SEGRETERIA. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese. Richiesta persona disabile L. 68/99. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE TIG con esperienza in contesti strutturati. Il candidato ideale possiede buona autonomia nella saldatura su acciaio e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE IN QUOTA con esperienza . Il candidato ideale possiede attestato per DPI di III categoria con utilizzo cestello. Si offre contratto in somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Manutentore Elettrico Elettronico

Strutturata e dinamica azienda ci ha incaricati di selezionare un manutentore elettrico elettronico.

Il candidato, inserito in produzione, sarà il responsabile dei seguenti incarichi:

analisi degli impianti;

ricerca guasti;

riparazione su macchinari complessi;

gestione della manutenzione elettrica/elettronica preventiva, ordinaria e straordinaria;

miglioramento delle performance dei macchinari;

riduzione dei fermi macchina.

Si richiedono:

esperienza decennale nella posizione;

conoscenza del cablaggio elettrico, dell'installazione del plc, del collaudo.

il lavoro è su turni

Programmatore C

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un programmatore C.

Il candidato, inserito in ufficio tecnico elettronico, si occuperà di sviluppare il sw delle macchine in base alle richieste dei clienti.

Egli si occuperà, anche, di ricerca e sviluppo, seguirà i test sulle macchine e valuterà le migliori soluzioni.

Si richiedono:

laurea in ingegneria o informatica o in elettronica;

buona conoscenza del linguaggio C;

esperienza di 1-2 anni nel ruolo.

Area Manager

Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine automatizzate, un Area Manager.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

gestione del pacchetto clienti già attivo;

ricerca nuovi clienti;

valutazione delle necessità tecniche;

elaborazione delle offerte;

gestione della trattativa;

mantenimento dei rapporti in fase di post vendita;

partecipazione alle fiere di settore.

Si richiedono:

diploma o laurea di tipo tecnico, preferibilmente in elettronica o informatica;

esperienza nel ruolo di 3-4 anni;

buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda;

disponibilità ad effettuare trasferte presso i clienti.



Trainer Tecnico

Cerchiamo, per multinazionale attiva nella progettazione e produzione di impianti automatizzati, un trainer.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

formare gli operatori ed i manutentori, elettrici, elettronici e meccanici, dell'azienda cliente;

sviluppare i testi ed i manuali di formazione;

mantenere i rapporti con i vari uffici tecnici per aggiornarsi sulle nuove soluzioni e trasmettere loro le problematiche incontrate, sugli impianti, dagli utenti.

Si richiedono:

formazione tecnica: o meccanica o elettronica/elettrica;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a fare 200 gg di trasferte nel corso dell'anno.

La sede dell'azienda è Parma

Service Project Manager

Cerchiamo, per strutturata e dinamica azienda attiva nel settore impiantistico, un service project manager.

Il candidato si occuperà di:

identificare il fabbisogno del cliente;

preparare le offerte corrispondenti;

gestire i progetti;

monitorare consegne, costi, tempi;

preparare le offerte;

gestire i progetti dalla registrazione del ordine fino all'accettazione del cliente;

definire la migliore combinazione di Servizi;

gestire l'esecuzione dei contratti di manutenzione o manutenzione straordinaria.

Egli sarà responsabile del rispetto dei costi previsti durante l'esecuzione dei progetti.

Il/la candidato/a ideale possiede una laurea triennale o specialistica in ambito TECNICO con precedente esperienza nel settore industriale preferibilmente nella gestione di progetti/ project management.

Si richiedono: buona conoscenza dell'Inglese e basi di una seconda lingua.

Operatore CNC

Per azienda multinazionale, cerchiamo un responsabile operatore CNC.

Il candidato avrà la responsabilità di programmare ed azionare i centri di lavoro assegnatigli come, ad esempio, torni o frese.

Il candidato ideale:

perito meccanico ma si valuteranno anche periti elettronici o elettrotecnici;

ha maturato diversi anni di esperienza nella programmazione di centri di lavoro CNC;

conosce PLC Bosch o Fanuc, il linguaggio di programmazione G-Code o M-Code.

L'azienda richiede la disponibilità a lavorare su tre turni.

Progettista PLC per Processo

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Programmatore plc per l'area del processo.

Il candidato avrà il compito di eseguire la progettazione plc di tubi, valvole e di tutto ciò che riguarda il processo.

Egli si rapporterà con i fornitori per la scelta dei componenti, con l'uffici meccanico ed elettrico.

Si richiedono:

esperienza nella posizione di 3/4 anni;

buona conoscenza dell'Inglese.



Manutentore Elettrico Elettronico

Azienda multinazionale, produttrice di impianti per il settore alimentare, con varie sedi in Italia ci ha incaricati di selezionare un manutentore elettrico elettronico per le aree di Alessandria, Milano e Piacenza.

Il candidato, inserito nel post vendita, avrà il compito di recarsi presso i clienti per eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle macchine.

Egli si occuperà delle parti elettriche ed elettroniche: cablaggi, fotocellule, sensori, quadri ecc.

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di manutentore elettrico su impianti automatizzati;

disponibilità a recarsi presso i clienti di Alessandria, Milano e Piacenza;

buona conoscenza della lingua inglese: verranno fatti corsi di aggiornamento nella sede tedesca.

Il primo colloquio verrà fatto via skype.

Tecnico Installatore e Manutentore

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore della movimentazione, un installatore / manutentore elettromeccanico.

Il candidato si occuperà delle seguenti mansioni:

manutenzione, riparazione e controllo del funzionamento di gru;

manutenzione, riparazione ed installazione elettrica;

esecuzione dei test inerenti il funzionamento;

collaudi finali su magazzini automatici, navette e traslo.

Si richiedono:

diploma di tipo tecnico;

conoscenza dei sistemi di movimentazione;

disponibilità alle trasferte, soprattutto, in Italia e sporadicamente all'estero;

conoscenza del PLC.

Controllo Qualità settore Meccanico

Dinamica e strutturata azienda, attiva nel settore meccanico, ci ha incaricati di selezionare un addetto al controllo qualit� dei pezzi meccanici.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

controllo dei disegni e dei relativi pezzi;

utilizzo degli strumenti di misura: calibri, micrometri ecc;

modifica, se necessario, dei disegni;

gestione dei rapporti con i fornitori;

disponibilità a fare trasferte, soprattutto in Cina, presso i fornitori.

Si richiedono:

diploma di tipo meccanico;

esperienza di 1-2 anni nella posizione;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a fare trasferte quando necessario.



Progettista Meccanico

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore meccanico, un Progettista meccanico.

Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà i seguenti incarichi:

sviluppo di nuove macchine;

esecuzione dei necessari calcoli;

elaborazione di disegni e distinte per la messa in produzione;

gestione delle tempistiche e dei costi di produzione.

Il candidato si dovrà interfacciare con l'ufficio elettrico per le indicazioni di sviluppo del sw.

Si richiedono:

diploma o laurea in meccanica;

conoscenza di Inventor ed Autocad;

esperienza di 10 anni nell'ufficio tecnico nel ruolo di disegnatore progettista;

conoscenza della lingua inglese.

Ingegnere Elettronico

Azienda, attiva nel settore elettromedicale, ci ha incaricati di selezionare un ingegnere elettronico che svolga le seguenti mansioni:

progettazione CAD di schede elettroniche;

definizione dello schema elettrico;

sviluppo del circuito stampato;

progettazione elettronica analogica e digitale;

sviluppo delle schede a microcontrollore.

Il candidato ideale ha

laurea in ingegneria elettronica,

esperienza nello sviluppo di microcontrollori;

esperienza nella integrazione hardware e firmware;

conoscenza base del linguaggio C/C++;

conoscenza base di elaborazione dei segnali;

buona manualità e utilizzo della saldatura a stagno di componenti elettronici e della strumentazione di laboratorio.

Il contratto sarà, inizialmente, di un anno ma con lo scopo di trasformarlo a tempo indeterminato.

Programmatore SCADA

Cerchiamo, per strutturata società di engineering, un Programmatore SCADA.

Il candidato avrà il compito di programmare in base alle richieste tecniche dei clienti.

Si richiedono:

diploma o laurea in elettronica o informatica;

conoscenza dei DB;

competenza nello sviluppo di qualche applicativo.

L'azienda offre:

contratto a tempo indeterminato;

formazione continua;

possibilità di crescita in base alle competenze.

Sede di lavoro: Parma

ANNUNCI PRIVATI

Locale in centro a Parma cerca personale in apprendistato per la mansione di banconiere alla preparazione salumi.

Per ampliamento organico, ricerchiamo 1 saldocarpentiere TIG esperto.

Il candidato ideale ha esperienza nella saldatura a TIG, ottima lettura ed interpretazione del disegno tecnico, esperienza in assiemaggio e puntatura dei pezzi e utilizzo dei macchinari da officina.

Sede di lavoro: provincia di Parma.

Disponibilità immediata.

Per ampliamento organico, ricerchiamo SALDOCARPENTIERE FERRO, esperto.

Il candidato ideale ha esperienza nella saldatura a filo, ottima lettura ed interpretazione del disegno tecnico, ha pregressa esperienza nella lavorazione di carpenteria leggera e medio/pesante in ferro, puntuale e preciso.

Sede di lavoro: provincia di Parma.

Disponibilità immediata.

Centro elaborazione dati di studio dottori commercialisti, ricerca impiegata/o esperta/o contabile addetta/o alla tenuta della contabilità con disponibilità immediata.

L'attività da svolgere: tenuta della contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; tenuta e stampe dei registri contabili, beni ammortizzabili; invii telematici della modulistica fiscale; predisposizione bilanci fiscali; dichiarazioni IVA, spesometro; pratiche Ag. Entrate: CIVIS; rateizzazione cartelle; predisposizione dichiarazione dei redditi.

Il candidato ideale deve preferibilmente aver maturato significativa esperienza in analoga mansione presso studi di dottori commercialisti.

Orario di lavoro: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 - giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì.

Completano il profilo, la conoscenza degli applicativi Team System e buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

Azienda Alimentare in provincia di Parma (Collecchio) cerca giovane neo-laureato in ingegneria gestionale.

La risorsa verrà inserita con iniziale contratto di stage all'interno dell'ufficio controllo di gestione.

Si richiede laurea in ingegneria gestionale, disponibilità a lavorare durante il periodo estivo.

Agenzia immobiliare ricerca un VENDITORE IMMOBILIARE

L'Azienda desidera entrare in contatto con persone interessate a svolgere attività di vendita immobili commerciali nella zona di Parma e provincia.

E' requisito preferenziale, ma NON indispensabile, una precedente esperienza nel campo della vendita, nel settore in cui l'azienda opera. è invece fondamentale che i candidati, anche se privi di particolari esperienze nella Vendita, ne abbiano predisposizione, e che abbiano costanza, entusiasmo, ambizione e carica vitale e capacità di instaurare un valido contatto professionale.

Nel caso in cui fosse necessario il patentino di agente immobiliare, la formazione sarà a carico dell'Azienda.

E' previsto in inquadramento con contratto subordinato + provvigioni sul volume d'affari prodotto (per le figure più junior), ma non si escludono forme contrattuali di agenzia in funzione delle preferenze espresse dal candidato.

Per motivi logistici la residenza ideale del candidato è situata nella zona di Parma città o nelle province adiacenti.

Importante gruppo è alla ricerca, per la propria filiale di Viadana (MN), di una persona dinamica e motivata per ricoprire il ruolo di collaboratore commerciale.

Offriamo compenso fisso e provvigioni tra le più alte del mercato, formazione ed affiancamento continuo in Agenzia con personale specializzato, un ambiente di lavoro serio e dinamico.

Richiediamo, se possibile, esperienza pregressa nel settore commerciale, attitudine al contatto col pubblico, automunito/a, residente in zona.

Azienda di progettazione e costruzione macchine per la siderurgia, ricerca giovane ragioniere/a da inserire nel proprio ufficio amministrativo/commerciale.

La risorsa dovrà occuparsi dell'emissione ordini, DDT, gestione commesse di lavorazione, contabilità fornitori, registri iva, prima nota banche.

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza del candidato.

Selezioniamo laureato/a in Architettura, Scienze della Comunicazione, Design o simili, con conoscenze nell'uso di social network, web marketing, ecc.

Offriamo tirocinio formativo retribuito con prospettiva di assunzione tramite contratto di apprendistato, solo full-time.

Le sedi di lavoro sono a Fidenza e Salsomaggiore (PR), quindi è condizione essenziale la residenza in questi comuni o stretti limitrofi.

Pizzeria in Parma cerca addetti alla consegna di generi alimentari per pranzo e cena, dal martedì alla domenica.

Si ricercano urgentemente promoter ambosessi per distribuzione volantini promozionali all'interno di supermercati convenzionati. Promozione progetto turistico. Richieste massima serietà e disponibilità immediata.

Primario studio professionale della provincia di Parma, leader nel campo della progettazione antincendio, per espandere attività progettuale, ricerca un disegnatore tecnico avente i seguenti requisiti:

- Diploma in ambito tecnico (Geometra/Perito);

- Ottima conoscenza di Autocad 2D;

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Autocad 3D e BIM.

Si cerca figura di AIUTO PASTICCIERE con esperienza o almeno con scuola di Pasticceria, per inserimento full time in team, iniziale contratto determinato con prospettiva di inserimento stabile. Con Patente B, domiciliato (o con futuro domicilio) a Parma.

Locale in zona Fidenza (PR) cerca personale di sala con un minimo di esperienza per lavoro extra (concentrato nel fine settimana).

Cercasi barista full-time con esperienza. è richiesta la massima disponibilità ad orari serali e fine settimana. Offresi contratto a tempo determinato, con ottime possibilità di inserimento.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca cameriera/e part-time, età massima 29 anni.

Negozio di parrucchieri a Parma cerca apprendista/stagista da assumere nel proprio organico con contratto a norma di legge.

Si richiede esperienza minima shampoo e servizi tecnici. Si offre formazione. Colloqui immediati. No perditempo.

Rinomato ristorante di Parma, da più di 20 anni punto di riferimento per cucina salutista, bio e vegan e che punta alla piena soddisfazione della sua Clientela, con servizi di alta qualità, al di sopra di ogni aspettativa, cerca per nuova sede: CAMERIERE/A.

La persona che stiamo ricercando ha già maturato esperienza nel settore della ristorazione, è dinamica, intraprendente e possiede spiccate doti relazionali.

La risorsa dovrà occuparsi dell'acquisizione di nuovi clienti, della loro fidelizzazione, dello sviluppo dei volumi, delle frequenze d'acquisto nel locale e della cura dell'ambiente.

Chiediamo spiccate doti organizzative, grande abilità di coinvolgimento, una marcata intraprendenza e propensione al lavoro di squadra.

Offriamo: contratto a tempo determinato ai fini di un inserimento stabile, formazione e affiancamenti finalizzati alla conoscenza dei piatti e degli ingredienti, alla capacità di condividere con il Cliente la cultura della cucina sana e biologica al fine di ottenere i risultati attesi dal ruolo.

Requisiti fondamentali: costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore della ristorazione.

Si richiedono inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e una forte propensione alle relazioni umane; disponibilità per lavoro nel weekend e festivi.

Rinomato ristorante di Parma, da più di 20 anni punto di riferimento per cucina salutista, bio e vegan e che punta alla piena soddisfazione della sua Clientela, con servizi di alta qualità, al di sopra di ogni aspettativa, cerca per nuova sede: PIZZAIOLO - Riferimento PI

La persona che stiamo ricercando ha competenze nel trattare grani antichi e lievito madre o perchè ha frequentato una scuola specializzata o per precedente esperienza; quest'ultima non rappresenta comunque un parametro vincolante nella ricerca in quanto siamo disposti a formare la persona, ma sarà ritenuto titolo preferenziale.

La risorsa dovrà occuparsi dell'intera linea di preparazione della pizza e della cura degli ambienti dedicati.

Chiediamo spiccate doti organizzative, precisione, creatività ed intraprendenza.

Offriamo: contratto a tempo determinato ai fini di un inserimento stabile.

Selezioniamo giovani diplomati da inserire nella nostra struttura d'ingegneria meccanica industriale.

Abbiamo bisogno di persone dotate di entusiasmo e capacità di concentrazione per un lavoro, fatto di progettazione, mediante strumenti di modellazione solida. Non è facile e non è per tutti, ma questo è ciò che tendiamo ad essere, e i nostri valori non cambiano.

Si ricercano urgentemente infermieri ambosessi per strutture residenziali per anziani sia su Parma che provincia (zona S. Secondo).

Richiesta esperienza e professionalità. Se possibile automuniti.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all'estero, ricerca addetti alla produzione per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

Le risorse verranno inserite sulle linee di produzione semiautomatizzate.

I candidati ideali devono aver maturato, anche una breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore prefabbricazione, edile oppure industriale.

Completano il profilo l'abilitazione all'utilizzo del carroponte, carrello elevatore telescopico e/o carrello elevatore frontale.

Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni.

Richiesto eletto domicilio in provincia di Parma.

Automunito.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all'estero, ricerca un Manutentore esperto per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

ll candidato ideale - di età compresa tra i 30 e i 45 anni - deve aver maturato almeno 3 anni in analoga mansione preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati.

Dovrà occuparsi della manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e della manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilimento (centrali termiche, impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti, ecc.).

Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici e bordo macchina, componenti e impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office.

è richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.

Residenza in provincia di Parma.

Si seleziona per azienda cliente con sede a Montecchio Emilia (RE) MAGAZZINIERE.

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione preferibilmente all'interno di Aziende strutturate METALMECCANICHE ed è in possesso del patentino per l'utilizzo del muletto.

Dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking, controllando la corrispondenza documentale.

Si valutano anche candidati alla prima esperienza ma con spiccate doti e voglia di fare

DISPONIBILITA' IMMEDIATA

Disponibilità a lavoro full time

Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

Si seleziona per prestigiosa realtà settore metalmeccanico (provincia di Parma) ricerchiamo un MONTATORE MECCANICO.

La risorsa ideale è in possesso di diploma o qualifica tecnica ed ha una ottima conoscenza del disegno meccanico.

Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza, anche breve, presso aziende metalmeccaniche come montatori.

DISPONIBILITA' IMMEDIATA

Disponibilità a lavoro full time

Azienda in Provincia di Parma ricerca tre figure professionali:

- Ragazza/o da inserire su MACCHINA PER CONTROLLO QUALITA' (controllo bobine di etichette, poi da imballare/inscatolare);

- Ragazza/o, per ruolo SEGRETERIA, diploma possibilmente ragioneria;

- Ragazzo/a da inserire come AIUTO MACCHINA DA STAMPA, diploma possibilmente grafico/montaggista impianti.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all'estero, ricerca un CARRELLISTA per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

La risorsa verrà inserita all'interno del reparto traverse.

Il candidato ideale deve aver maturato esperienza come carrellista, preferibilmente in realtà aziendali industriali.

Indispensabile l'abilitazione alla conduzione di carrelli frontali la disponibilità a lavorare su turni.

Domicilio in provincia di Parma.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all'estero, ricerca CARROPONTISTA per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

La risorsa verrà inserita all'interno del reparto traverse.

Il candidato ideale deve aver maturato esperienza come addetto all'utilizzo del carroponte.

Indispensabile l'abilitazione all'utilizzo del carroponte e la disponibilità a lavorare su turni.

Domicilio in provincia di Parma.

Pizzeria da asporto in provincia di Parma cerca PIZZAIOLO per il fine settimana.

CAMERIERE/A per il week end automunito/a.

Cercasi ADDETTO/A GELATERIA, preferibilmente con esperienza. Settimana intera, orario da definire.

Azienda leader nel settore della sicurezza sul lavoro assume CONSULENTE PER INCARICO DI RSPP E DI CONSULENZA.

Studio Legale a PARMA cerca diplomate/i o laureate/i che non stiano nè studiando nè lavorando età massima anni 29 anni (o iscrizione effettuata a Garanzia Giovani entro i 29 anni) per un TIROCINIO RETRIBUITO DI 3 O 6 MESI (MANSIONI DI SEGRETERIA).

Bar in Piazza Garibaldi 13/a cerca CAMERIERE/A-BARISTA volenteroso/a, con esperienza e massima serietà.

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca ACCOUNT COMMERCIALE\AGENTE PUBBLICITARIO per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.

Pizzeria a Parma cerca cameriera/e per lavoro serale, 3/4 giorni a settimana.

Associazione che da anni organizza soggiorni sollievo a Bobbio (PC) per persone diversamente abili ricerca personale con la qualifica di: asa/oss/educatore per il periodo 1 luglio/1 settembre 2018.

Si richiede disponibilità minima di 15 giorni.

Massima serietà. Si offre vitto alloggio ed adeguato compenso.

Per importante caseificio in provincia di Parma selezioniamo una figura in grado di svolgere sia attività commerciale che di produzione.

Il candidato si occuperà di:

A) Preparare gli ordini (taglio parmigiano reggiano e sua movimentazione).

B) Gestione di un piccolo magazzino di supporto alle vendite.

C) Consegna degli ordini ai clienti.

D) Gestione e sviluppo dei clienti della zona di Parma.

Si richiede esperienza in ambito commerciale, preferibilmente nel settore.

Per importante famiglia di Parma si ricerca un cuoco-cameriere.

Le mansioni comprenderanno: occuparsi della spesa, preparare la tavola, servire in tavola e infine rigovernare la sala da pranzo e la cucina una volta terminata la cena.

Si richiede esperienza.

Assunzione: tempo indeterminato

Orario: Pomeridiano-serale

Cercasi a Fontevivo (PR) figura professionale per assunzione immediata: commis di sala / cameriere, possibilmente con esperienza.

Orari flessibili.