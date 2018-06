Offerte di lavoro: 47 nuovi annunci

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 26

Addetti/e al confezionamento: ci rivolgiamo a candidati automuniti, disponibili a lavorare su due turni e a contratti di breve durata. Richiesta buona manualità, gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: 3 turni

Luogo di lavoro: Gattatico (RE)

Addetti/e al confezionamento: ricerchiamo per azienda settore cosmetico addetti/e al confezionamento con esperienza nella mansione. Disponibilità anche a contratti di breve durata.

Orario di lavoro: spezzato dalle 8,30-17,00 o due turni

Luogo di lavoro: Mezzani

Addetti/e al confezionamento ricerchiamo per azienda in zona Langhirano (PR) Operai/e addetti/e al confezionamento. Le risorse si occuperanno di dosaggio del prodotto, confezionamento, etichettatura. Si richiede esperienza in produzione/confezionamento industriale e disponibilità immediata. Contratto iniziale di una settimana con prospettive di continuità.

Orario di lavoro: spezzato da lunedì a venerdì

Luogo di lavoro: vicinanze Langhirano

Operatori di produzione-meccanica di precisione: ricerchiamo per azienda multinazionale. Le risorse verranno inserite in produzione per operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea.

Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a controllo numerico.

Si valuteranno anche candidature senza pregresse esperienze lavorative, purché disponibili ad iniziale contratto di stage (6 mesi con rimborso spese di 580 euro netti). Orario di lavoro: full time spezzato.

Zona di lavoro: Fornovo

Magazziniere carrellista: richiesta ottima dimestichezza nella conduzione di carrelli elevatori, patentino per la conduzione aggiornato, utilizzo gestionali di magazzino. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di continuità lavorative. Richiesta disponibilità ad orario spezzato e turni.

Zona di lavoro: Vicinanze Fidenza

Tecnico di manutenzione impianti trattamento acque: il candidato ideale ha esperienza nel ruolo di idraulico manutentore in ambito industriale, possiede competenze in ambito meccanico ed elettrico/elettronico, fornisce disponibilità a frequenti trasferte nel nord e centro Italia; possiede buone capacità relazionali e di lavorare in team. Verranno valutati anche giovani candidati senza esperienza ma in possesso di titolo di studio di perito chimico/elettrico/elettronico desiderosi di rivestire un ruolo operativo.Si offrono: iniziale

contratto a tempo determinato con ottime prospettive di stabilizzazione; automezzo, tablet e cellulare aziendale; buoni pasto.

Addetto/a al Picking:

ricerchiamo per azienda cliente in zona Fontevivo (PR) un Addetto/a al Picking, richiesta pregressa esperienza nella mansione,

utilizzo lettori ottici, radiofrequenze, palmare e transpallet.

Disponibilità IMMEDIATA.

Luogo di lavoro: Fontevivo e, quando necessario, Mezzani (PR)

Orario di lavoro: disponibilità sia su spezzato che su 2 turni

Tipo di contratto: tempo determinato iniziale a rinnovo SETTIMANALE, con prospettive di stabilizzazione.

O.S.S. periodo estivo:

ricerchiamo per residenze per anziani nelle vicinanze di Neviano degli Arduini e Felino, Operatori socio sanitari; richiesta

esperienza di almeno 6 mesi nella mansione, preferibilmente con pazienti geriatrici non autosufficienti.

Richiesto ATTESTATO DI OSS. Orario di lavoro: full-time su turni. Durata contratto: dal 01/06 al 30/09

Infermiere/a: ricerchiamo per RSA sita a Bazzano (comune di Traversetolo) un infermiere/a professionale. Richiesta esperienza di almeno 6 mesi nella mansione e disponibilità a lavorare su turni avvicendati. Contratto: part-time 32 ore settimanali. Durata: dal 01/06 al 30/09

Programmatore: ricerchiamo per azienda cliente informatica di Parma, un Programmatore. Richiesta ottima conoscenza dei linguaggi Net e/o Delphi e buona conoscenza dei database relazionali.

Gradita esperienza in ambito di applicativi gestionali.

Progettista meccanico: ricerchiamo per azienda cliente un progettista meccanico. L'azienda progetta e produce dispositivi elettromeccanici applicabili in ambito industriale, cantieristico e dei trasporti. La figura si occuperà di sviluppare ed implementare i progetti del direttore tecnico, a cui riferirà direttamente. Richiesto diploma o laurea ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza dei programmi CAD 2D e 3D, esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni.

Completano il profilo capacità di lavorare in team e doti di assertività.

Disegnatore meccanico junior: ricerchiamo per azienda produttrice di macchinari un disegnatore meccanico. La figura, in supporto all'ufficio progettazione, si occuperà del disegno di componenti meccaniche. Richiesto diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica e buona conoscenza dei programmi CAD 3D; gradita esperienza anche solo scolastica nell'utilizzo di Inventor. Si offre contratto di apprendistato con interessanti prospettive di crescita professionale.

Buyer Impiegato/a ufficio acquisti: ricerchiamo per importante azienda leader nel settore metalmeccanico - zona Fornovo, un Buyer - Impiegato/a ufficio acquisti. La Risorsa sarà inserita nel team e riportando al Plant Manager avrà la responsabilità di curare la gestione degli acquisti di materie prime per la produzione.

Il/la candidato ideale possiede significativo background tecnico meccanico ed elettromeccanico, ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di leadership e autonomia.

Intraprendenza, attitudine al lavoro in team, oltre a precisione e spiccate doti di problem solving completano il profilo.

L'azienda offre inserimento diretto con inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza maturata.

Impiegato/a elaborazione paghe: ricerchiamo per studio di Consulenza del Lavoro di Parma centro un Impiegata/o addetta/o paghe e contributi. La risorsa è incaricata dell'elaborazione dei cedolini per le aziende clienti e segue tutte le attività connesse quali adempimenti mensili post-paga, autoliquidazioni Inail, CertificazioneUnica, 770, denunce infortuni, controllo e quadratura contributi. Si richiede esperienza pregressa di 4/5 anni in mansione analoga

Gestionale utilizzato dallo studio: Zucchetti.

Orario di lavoro: full time

OPERATORE DI PRODUZIONE– PATENTINO CARRELLO

ricerchiamo per azienda cliente in zona Mezzani (PR) n° 1 Operatore di produzione

La risorsa si occuperà di dosaggio e miscelazione delle materie prime.

Si richiede esperienza in produzione nei settori chimico e/o alimentare e patentino per carrello elevatore.

Gradito diploma chimico.

Contratto: tempo determinato 1 mese con prospettive di continuità

Orario di lavoro: 2 turni (6-14 e 14-22) con eventuale disponibilità al turno notturno

Sede di lavoro: vicinanze Mezzani (PR)

OPERATORE DI PRODUZIONE – SOSTITUZIONE FERIE

ricerchiamo per azienda cliente in zona Mezzani (PR) n° 1 Operatori di produzione

La risorsa sara addetta ai macchinari chiuditubi.

Si richiede esperienza in produzione nei settori chimico e/o alimentare.

Contratto: tempo determinato periodo estivo (giugno-settembre)

Orario di lavoro: 2 turni (6-14 e 14-22) con eventuale disponibilità al turno notturno

Sede di lavoro: vicinanze Mezzani (PR)

OPERAIO GENERICO DI PRODUZIONE

ricerchiamo per azienda situata nelle vicinanze di Fidenza (PR) n° 1 Operaio/a generico/a di produzione

Il candidato ideale ha pregressa esperienza in reparti di produzione industriale e/o confezionamento in linea, qualsiasi settore.

Richiesta disponibilità per iniziare il 1° LUGLIO.

Sede di lavoro: zona Fidenza (PR)

Orario di lavoro: disponibilità su 3 turni (6/14, 14/22 o 22/6) a ciclo continuo da lunedì a domenica.

Contratto iniziale di 1 mese con prospettive di continuità

MAGAZZINIERE CARRELLISTA

ricerchiamo per azienda del settore gomma-plastica un carrellista esperto.

La figura si occuperà di gestire le operazioni di carico/scarico dei camion ed il rifornimento delle linee produttive.

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su orario giornaliero; richiesta saltuaria disponibilità a straordinari il sabato mattina.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di successiva stabilizzazione.

Addette/i alla pulizie:

ricerchiamo per azienda cliente Addette/i alle pulizie

Ci rivolgiamo a candidati con disponibilità IMMEDIATA, con esperienza anche minima nella mansione di pulizie industriali, in alberghi, ambulatori e uffici, automuniti e con disponibilità oraria flessibile.

Zona di lavoro: Parma centro.

BARISTI/E ed OPERATORI DI RISTORAZIONE

Temporary spa Agenzia per il lavoro filiale di Parma ricerca per Cliente Direzionale leader nei servizi della ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale BARISTI/E ed OPERATORI DI RISTORAZIONE - Part Time 24 ore - per inserimento in punto di ristoro autostradale in zona Parma Est

Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista ed operatore pluriservizio, sono preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.

Mansioni:

-preparazione caffè

-preparazione tavola fredda, insalate, panini

-sbarazzo tavoli, lavaggio, pulizia aree di lavoro

Requisiti:

-Indispensabile mezzo proprio auto/moto per raggiungere il luogo di lavoro

-Disponibilità a turni anche notturni / festivi / week end

-Dinamicità / voglia di fare / flessibilità

-Disponibilità immediata

Contratto part time 24 ore al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi

Zona di lavoro: PARMA (PR) - Ristoro Autostradale

ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per importante cliente operante nel settore della sanificazione ambienti un/a TECNICO/A ADDETTO/A ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.

Il/La candidato/a dopo un periodo iniziale di affiancamento, si occuperà di eseguire con gli appositi strumenti gli interventi di derattizzazione e di disinfestazione secondo il programma prestabilito, compilando i report al termine dell'intervento.

Requisiti richiesti:

Diploma in agraria o affini (requisito preferenziale)

Assenza di fobie su insetti/roditori

Buona costituzione fisica (no allergie)

Buona manualità

Autonomia e capacità organizzativa

Sede di lavoro: Parma e provincia

Orario: full time con disponibilità ad effettuare straordinari

Si offre inserimento con contratto di somministrazione fino a settembre.

OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIA STAMPI METALLICI

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per azienda cliente operante nel settore pulizia/igienizzazione ambiente un/a ADDETTO/A PULIZIE STAMPI METALLICI.

Requisiti richiesti: buona manualità, buona prestanza fisica, serietà e disponibilità a effettuare straordinari. Richiesta esperienza nell'utilizzo dell'idropulitrice per lungo tempo.

Solo automuniti

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Sant'Andrea Bagni di Medesano (PR).

Sarà considerato requisito preferenziale la residenza/domicilio in zona.

Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile per lunghi periodi

OPERAIO/A SETTORE CARTOTECNICA

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente, operante nel settore cartotecnica un/a OPERAIO/A addetto/a alla macchina spalmatrice/accoppiamento bobine di carta.

Si richiede:

-precedente esperienza ad operare su linee produttive, anche se non specifica del settore

cartotecnica

- serietà e motivazione

Zona di lavoro: zona periferica di Parma

Orario di lavoro: full time

Si offre contratto di somministrazione di 1 mese, con possibilità di proroga.

ADDETTA/O ALLO STIRO E CASSA

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante cliente una COMMESSA STIRATRICE.

Requisiti richiesti:

- esperienza nell'utilizzo di FERRO DA STIRO e PRESSA DA STIRO pneumatica.

- esperienza nelll'uso del registratore di cassa

- ottima manualità, serietà, professionalità e flessibilità oraria.

Sede di lavoro: Parma

Orario di lavoro: full time su turni diurni, si richiede disponibilità anche nel week end

Si offre interessante contratto di somministrazione, prorogabile.



COMMERCIALE SETTORE RISORSE UMANE

TEMPORARY Spa, Agenzia per il Lavoro, è tra le prime Agenzie italiane specializzate nella ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane.

In un'ottica di potenziamento e rafforzamento dell'organico interno ricerca un:



COMMERCIALE SETTORE RISORSE UMANE

La risorsa, inserita nella filiale di riferimento, si occuperà di promuovere e sviluppare il business della zona assegnata in accordo con le linee guida aziendali. Consolidare e sviluppare l'attività su clienti a portafoglio, svolgere una forte attività di sviluppo su clienti prospect.

Il candidato/a ideale dovrà essere in possesso di un Diploma /Laurea, aver maturato una

significativa esperienza nella vendita di servizi (gradita ma non necessaria la provenienza dal settore APL), buona conoscenza dei principali programmi informatici. A completare il profilo vengono richiesti un forte orientamento al risultato, ottima capacità di relazione e spirito di adattabilità. La posizione prevede un inserimento commisurato all'esperienza e alle capacità professionali acquisite.

Sede di lavoro: Parma

Disponibilità full time

Automunito.

OPERATORE CED

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per importante cliente un/a OPERATORE CED.

Il/la candidato/a ideale si occuperà di:

- manutenzione ed installazione pc e stampanti

- gestione inventario (controlli e verifiche dati inventario)

- gestione e controllo server aziendali

- verifiche e controlli alla rete aziendale

- salvataggio e back up dati

- manutenzione database aziendale

- stampa etichette per reparti

- centralino telefonico e configurazione cordless

- creazione di nuove distinte, codifiche prodotti e creazione listini

- verifiche server di posta

- verifiche periodiche hardware stabilimento

- verifiche e analisi schede prodotto per costificazione

Requisiti richiesti:

- diploma di ragioneria o laurea in informatica o ingegneria informatica

- esperienza di almeno 2 anni maturata nella medesima mansione

- esperienza nell'utilizzo dei principali sistemi operativi

- esperienza nell'utilizzo dei gestionali TARGET e SAP

- buona conoscenza della lingua inglese

- disponibilità ad effettuare eventuali straordinari il sabato

Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione, con possibilità di successivo inserimento diretto in azienda.

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza maturata dal

candidato. SI VALUTANO ANCHE PROFILI JUNIOR

ANNUNCI PRIVATI - 21

Il punto vendita in Ponte Taro ricerca personale come ADDETTI/E ALLE CASSE E AI REPARTI.

Si richiede:

- Residenza zone limitrofe

- Disponibilità nei week end e festivi

Ristorante in centro a Parma cerca CAMERIERE/A con disponibilità per orari diurni e/o serali, con disponibilità di lavoro per fine settimana e festivi. Full-time 40 ore.

Ristorante in centro a Parma cerca CUOCO/A, con disponibilità per orari diurni e/o serali, per fine settimana e festivi. Contratto full-time.

Agenzia, per nuova apertura a Parma e ampliamento organico nell'agenzia di Sala Baganza (PR), seleziona candidati ambosessi da avviare al ruolo di AGENTI IMMOBILIARI.

Si offre:

- fisso e provvigioni;

- affiancamento e formazione professionale;

- possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e di raggiungere gli obiettivi.

Requisiti richiesti:

- diploma di maturità

- patente B e automuniti;

- predisposizione alle relazioni col pubblico;

- presenza seria e curata;

- disponibilità full-time.

Anche prima esperienza.

Studio di Consulenze di Reggio Emilia cerca persone rapide ed affidabili per effettuare un INVIO TELEMATICO di una domanda di FINANZIAMENTO INAIL in un orario e in una data precisi, giovedì 14 giugno 2018 alle ore 16:00, il tutto nel minor tempo possibile.

Solo se il progetto inviato otterrà l’ammissibilità al finanziamento dell’INAIL, verrà riconosciuto un compenso pari a € 400,00 netti (500,00 € lordi con ritenuta d’acconto).

Impegno serio che si esaurisce in UNA occasione.

Cercasi ADDETTA/O ALLE PULIZIE per centro sportivo, assunzione a 18 ore settimanali fino al 10 settembre, negli orari 6.30/8.30 e 13.30/14.30.



Offresi lavoro per la mansione di SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Tempo determinato part-time 4 ore al mattino.



BANCONISTA DI GELATERIA con esperienza. La risorsa si occuperà di attività a banco come servizio clienti, cassa, pulizie. La ricerca ha carattere d'urgenza.

Requisiti: esperienza nella mansione, buon utilizzo di bilance e registratori di cassa, attestato come alimentarista.

Luogo e orario di lavoro: Parma, dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 22.00 Contratto: tempo determinato di 3 anni.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (d.lgs n. 198/2006 art. 27).





Cercasi APPRENDISTA IDRAULICO serio e volenteroso, con voglia di crescere professionalmente.



Cerchiamo TATA BABY SITTER zona Baganzola (PR) full time. Ci interessa una persona a cui piace stare con i bambini.



Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma.



Azienda di Parma, occupata nella realizzazione di impianti e componenti di processo per l'industria farmaceutica, chimica e alimentare, ricerca SALDATORI TIG da inserire in organico.

Si richiedono esperienza pregressa e capacità di lettura dei disegni meccanici (in particolare P&ID).



Cercasi ADDETTO/A GELATERIA, preferibilmente con esperienza. Orario da definire, settimana intera.



Studio Legale a PARMA cerca AVVOCATI ABILITATI o patrocinatori per collaborazione a tempo pieno.





Società di restauri cerca personale per cantiere a Parma.

Si cercano 2 RESTAURATORI/RESTAURATRICI E 2 IMBIANCHINI.

Età 25-32 anni. Contratto da definire. Automuniti.

Preferibilmente in possesso del diploma di scuola superiore.

Cooperativa Sociale Onlus di Parma ricerca OSS (Operatore/Operatrice Socio Sanitario/a) per sostituzioni estive da giugno a settembre.

Non si esclude la possibilità di conferme a tempo indeterminato.





Agenzia con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.



Agenzia, leader nel settore assicurativo finanziario ricerca risorse da inserire nel proprio organico aziendale, previo STAGE FORMATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN CAMPO ASSICURATIVO/FINANZIARIO.

REQUISITI RICHIESTI:

- Diploma o Laurea;

- Ottima dialettica e doti relazionali;

- Propensione alla comunicazione e al rapporto col pubblico;

- Ottimo utilizzo del computer e dei principali software (pacchetto Office, etc.);

- Orientamento al cliente;

- Buone capacità organizzative, ambizione e forte motivazione;

- Disponibilità immediata a lavorare full-time;

- Automunito

SI OFFRE:

Contributo di avviamento formativo e progressivo trattamento economico incentivante.

Sarà valutata positivamente la PREGRESSA ESPERIENZA IN MANSIONI AFFINI.





Cerco BADANTE COLF CONVIVENTE 24H/24 con esperienza e massima serietà. Gradite referenze.





Cercasi CUOCO/A ESPERTO/A DI CUCINA TRADIZIONALE PARMIGIANA, con capacità gestionali. Disponibilità immediata.

BAR PASTICCERIA CERCA UN APPRENDISTA con i seguenti requisiti:

- esperienza minima, maturata in contesti simili;

- disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi;

- orientamento al cliente,

- predisposizione al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole.