Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

1) ELETTRICISTI

Azienda operante nel settore delle manutenzioni impiantistiche/Facility Management cerca Elettricisti con esperienza maturata nell'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici sia civili che industriali. La ricerca è rivolta a profili sia Junior che Senior.

Luogo di Lavoro: PARMA

2) NETWORK & SECURITY ENGINEER

Azienda cerca Network and Security Engineer con esperienza di almeno 3 anni, che operi all'interno del proprio team di lavoro dedicato alla clientela enterprise con competenze su Security, in particolare firewall CHECKPOINT e Cisco ASA; Networking (Cisco). Il candidato ideale ha inoltre maturato esperienza possibilmente nella gestione di Antispam Cisco Ironport; di Proxy Bluecoat; nelle certificazioni tecniche di ambito Security (es. CCNA Security / CCNP Security).

Sede di lavoro: PARMA

3) SISTEMISTA

Per ampliamento del proprio organico Azienda informatica cerca un sistemista Unix Like su Parma.

Il candidato ideale ha competenze sulle attività sistemistiche su piattaforma Unix e l'installazione dei principali applicativi e middleware.

Gradita la competenza su Oracle Weblogic.

Luogo di Lavoro: PARMA

4) COMMERCIALE LOGISTICA FARMACEUTICO

Azienda di Parma partner esclusivo di una Multinazionale Americana leader per i servizi applicati alla logistica e al trasporto delle merci nel settore farmaceutico, ricerca 1 Commerciale per lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà delle attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti attraverso telefonate commerciali, visite vs prospect, gestione delle offerte e delle trattative commerciali, fino alla chiusura del contratto, rivolte ad aziende del settore farmaceutico. Cerchiamo una risorsa giovane, con una pregressa esperienza nel ruolo di commerciale, con buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Area di lavoro: Nord Italia

5) RESPONSABILE RELAZIONE CLIENTI

Azienda multinazionale in ambito audio protesico cerca, da inserire all’interno della propria struttura commerciale per la filiale di Parma, un/una Responsabile Relazione Clienti che abbia buona capacità a lavorare in autonomia e in team, disponibilità ad ascoltare l'interlocutore e capacità di individuarne i bisogni.

Nel ruolo la figura si occuperà del servizio clienti nel rispetto degli standard qualitativi aziendali. Inoltre si occuperà dell’accoglienza clienti gestendo il primo contatto telefonico, la customer care, l’agenda degli appuntamenti degli audioprotesisti, l’organizzazione delle attività e dei tempi della filiale.

Infine la figura inserita avrà delle responsabilità amministrative, incuso i rapporti con enti esterni ed interni, l’aggiornamento degli archivi di filiale, la gestione della modulistica, l’applicazione delle procedure fiscali e amministrative, l’inserimento delle commissioni a sistema e gestione delle pratiche di evasione di richieste/accettazione prodotti da magazzino di sede.

Completano il profilo, l’uso del PC e principali pacchetti informatici, l’attenzione, la precisione e la puntualità.

Sede di lavoro: PARMA

6) MANUTENTORE ELETTRICO

Impresa leader nella ristorazione italiana presente a 360° in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese, che ha ampliato la sua offerta all’area Soft Service (pulizie civile e industriali, cura del verde, logistica, lavanolo) e Tech (manutenzioni industriali, progettazione e realizzazione di impianti, gestione energia, efficienza degli impianti e piccole costruzioni) , cerca, per il territorio di Parma un Manutentore Elettrico. La persona inserita dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici civili, industriali e terziario garantendo la piena efficienza attraverso attività di ripristino, prevenzione di guasti, anomalie di funzionamento e attività di miglioramento. Requisiti necessari sono il possesso di Diploma ad indirizzo elettrico o elettrotecnico e l’esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo all’interno di contesti industriali strutturati. Si richiede familiarità con manutenzione preventiva e predittiva su Macchine e Attrezzature elettromeccaniche; la conoscenza di quadri elettrici, sensori, pannelli di comando, PLC, ecc. Dimestichezza con le procedure di sicurezza in ambito industriale ed elevati standard procedurali e documentali. Affidabilità ed autonomia nella programmazione delle attività e dei progetti di propria competenza, dinamismo e capacità di problem solving completano il profilo

Sede di lavoro: PARMA

7) PROGETTISTA MECCANICO

Azienda metalmeccanica cerca Progettista Meccanico. Il candidato dovrà avere una formazione tecnica e pluriennale esperienza nel ruolo.

Sede di Lavoro: PARMA

8) SISTEMISTA

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI ricerca Sistemista. Il\la candidato\a si occuperà, sulle provincie di Parma e Reggio Emilia, di assistenza tecnico sistemistica a clienti delle piccole e medie imprese, nonché per studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno 3\5anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili. Il ruolo richiede conoscenze approfondite sistemi operativi Server 2003 -2012 e client Xp – Win10 Microsoft, sia gestione che installazione; conoscenza ed esperienza su active directory 2003 - 2012, exchange 2003 – 2016, vmware vsphere 4.0 – 6.5, sia gestione che installazione; conoscenza ed esperienza su networking; utilizzo, gestione e configurazione routers e firewall, sia linux che Cisco.

Il candidato conosce a gestisce server posta elettronica, gestione domini, DNS; ha un’ottima capacità di problem solving e lavoro in team e sa relazionarsi in maniera corretta con i clienti. Completano il profilo doti e ottime capacità comunicative e nel rapportarsi correttamente con i clienti.

Luogo di Lavoro: PARMA

9) OPERATIONS TRASFERISTA MECCANICO

Azienda di automazione industriale cerca figura, con almeno 3 anni di esperienza in analoga posizione e disponibile a trasferte, da inserire nel ruolo di Montatore Elettromeccanico per il supporto agli operatori di produzione nella fase di premontaggio e collaudo delle attrezzature e dei macchinari; la gestione dell’avviamento degli impianti direttamente presso i clienti; il supporto tecnico post vendita; le manutenzioni elettromeccaniche straordinarie.

Il candidato ideale possiede un Diploma di perito meccanico/industriale; conosce la lingua inglese e della programmazione PLC. Completano il profilo lo spirito d’iniziativa, autonomia operativa, orientamento al lavoro di squadra.

Sede di lavoro: provincia di Parma

10) EXPORT MANAGER

Per ampliamento organico, azienda di import-export di prodotti beauty and care cerca un Export Manager. Il/la candidato/a ideale ha maturato una precedente esperienza di almeno 4/5 anni in ambito commerciale preferibilmente, ma non obbligatoriamente, nel settore Beauty & Care. Nel ruolo la figura risponderà direttamente alla Direzione dell’azienda e acquisirà progressivamente la gestione autonoma di mercati italiani ed esteri dopo un iniziale periodo di formazione e affiancamento presso la sede dell’azienda con la finalità di concordare le strategie per la gestione dei clienti già acquisiti e per lo sviluppo nuovi mercati. Le responsabilità del ruolo prevedono la negoziazione dei contratti di vendita e delle condizioni commerciali in genere; la gestione dei rapporti con i clienti/distributori e fornitori presenti nelle aree geografiche gestite; la partecipazione alle fiere di settore in Italia e nel mondo in accordo con la Direzione. Il ruolo richiede l'ottima conoscenza dell'inglese, gradita la conoscenza del tedesco o del cinese; Diploma o Laurea. Completano il profilo buone doti organizzative, flessibilità, energia e determinazione, attitudine a relazionarsi in modo propositivo.

Sede di Lavoro: Parma Ovest.

11) OPERATIONS PROGRAMMATORE PLC

azienda settore packaging, per potenziamento organico cerca un Softwarista Per Ufficio R&D. La figura supporterà l'R&D per analisi e progettazione dell'architettura software, modifiche macchine in produzione e programmazione software in sede. Si richiede esperienza nel ruolo di almeno 5 anni e preferibilmente nel settore pallettizzazione/incartonatrici. La figura, che ha una formazione tecnica, (Diploma o Laurea) ha maturato esperienza nello sviluppo e programmazione software, preferibilmente PLC Siemens Tia Portal Motion Control, è capace di leggere e interpretare i disegni meccanici e schemi elettrici, penumatici ed elettronici.

Sede di lavoro: PARMA

12) MANUTENTORI MECCANICI

Azienda operante nel settore delle manutenzioni cerca Manutentori Meccanici con esperienza di impianti, Civili/Industriali. Si richiede buona manualità con l'utilizzo dell'attrezzatura e capacità di lavorare in autonomia; conoscenza medio elevata della materia

Sede di Lavoro: Ricerchiamo per Bologna - Reggio Emilia - Parma

13) PROGETTISTA SCHEMI ELETTRICI

Azienda metalmeccanica in zona Parma Nord cerca Progettista Schemi Elettrici. La figura ideale deve avere un minimo d'esperienza di 4/5 anni nel settore della produzione di macchine del settore Packing, pallettizzatori, depallettizzatori, riempitrici, incartonatrici, robotica in genere. Deve saper usare Eplan e Spak e saper dimensionare la potenza dei componenti. La conoscenza della componentistica da utilizzare per uno schema elettrico completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA NORD

14) PROCESS FILLING ENGINEERING MANAGER

Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca un/una Process & Filling Engineering Manager che, riportando direttamente alla Direzione Tecnica di Gruppo e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, dovrà garantire il corretto funzionamento dell’area di competenza, operando nel rispetto dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore tecnico di Gruppo. Il ruolo avrà le seguenti responsabilità: trasferire all’area tecnica le strategie e i piani di azione del Gruppo; pianificare le attività volte all’ottenimento dei risultati di breve, medio e lungo periodo, nel rispetto delle procedure di area; assicurare l’attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità; definire le priorità a cui deve attenersi la squadra di lavoro, nel rispetto di quanto concordato, nonché i criteri da seguire dei prodotti, validando le procedure ed esito della qualità; rispondere delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel settore Ufficio Tecnico, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione, ai collaboratori e al Dipartimento; sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società, per quanto riguarda l’aspetto tecnico; alla gestione delle commesse e assicurare il rispetto delle scadenze per il loro avanzamento dal punto di vista tecnico; all'elaborazione dei disegni tecnici e degli ordini clienti e fornitori; nonché collaborare alla programmazione della produzione e delle offerte economiche. La figura nel ruolo fungerà da supporto all’Ente Commerciale nel verificare la fattibilità dei progetti; manterrà il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza condividere con il proprio settore e con gli altri settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria competenza che hanno riflessi sulle attività di interesse; assicurerà la corretta tenuta e l’aggiornamento degli archivi e dei back-up informativi pertinenti al settore di responsabilità. Il candidato ideale è un dinamico manager con una comprovata esperienza di successo, di più di qualche anno in posizione analoga, maturata presso realtà modernamente strutturate e a respiro internazionale del settore impianti di riempimento e processo. Ha Diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico. È proattivo e con ottime capacità di osservazione e ascolto, possiede spiccate doti di analisi, pragmatismo e organizzazione. Efficace nello stile comunicativo, verbale e non, è capace – grazie al proprio stile di leadership – di rapportarsi e negoziare ad ogni livello. In virtù della propria massima flessibilità, sa individuare e disegnare le soluzioni che meglio si attagliano alle problematiche/necessità di volta in volta emergenti. Ha una forma mentis ben orientata nello spazio e nel tempo (sia nel breve che nelle prospettive a lungo termine). Risulta necessaria la buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata e, delle principali applicazioni del pacchetto Office.

La sede di lavoro: provincia di Parma.

15) SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR

Azienda di automazione industriale appartenente ad un importante Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca un/una Sviluppatore Software Senior che, riportando direttamente al Responsabile Global Automation e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, dovrà garantire la corretta programmazione del software per l’automazione delle macchine/impianti; lo sviluppo di librerie di funzione per controlli automatici; eseguirne la validazione e collaudo. Il candidato ideale possiede le seguenti competenze: diploma o laurea ad indirizzo tecnico, preferibilmente laurea in Automazione /Informatica o diploma di Programmatore Informatico; buona esperienza, con almeno 3/4 anni nel medesimo ruolo, all’interno di aziende metalmeccaniche. Per ricoprire il ruolo si richiede la conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione (es. Twincat Beckhoff e Siemens Step 7) di bus di campo (etherCAT, PROFIBUS/PROFINET) nonché la padronanza ad un livello buono della lingua inglese. Completano il profilo la capacità di analisi e sintesi, di pianificazione ed organizzazione, problem solving e l’attitudine alle relazioni interpersonali e una buona capacità di gestione dello stress.

Sede di lavoro: provincia di Parma

16) AUTOMATION MANAGER

Azienda di automazione industriale appartenente ad un importante Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca l’Automation Manager, figura che, riportando direttamente alla Global Automation Manager e alla Direzione Tecnica di Gruppo e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, dovrà garantire il corretto funzionamento dell’area di competenza, operando nel rispetto dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore automation di Gruppo. Il ruolo avrà le seguenti responsabilità: coordinare le attività del Dipartimento Automazione, gestire i rapporti con i settori aziendali e di Gruppo e con gli enti esterni; verificare la fattibilità (in termini di tempo, costi e utilizzo delle risorse) e il successivo sviluppo della macchina; sovrintendere e pianificare la progettazione dei sistemi elettrici e del software garantendo il rispetto dei tempi e dei costi del progetto; garantire le attività di test sulle macchine al fine di assicurarne l'efficienza e garantire la consegna nei tempi previsti. Inoltre la figura inserita si occuperà di supervisionare e coordinare le attività di controllo della qualità sui quadri elettrici e il bordo macchina e garantire lo sviluppo del prodotto in termini di qualità dello stesso e delle funzionalità; gestire la ricerca e lo sviluppo a medio termine sulla base delle esigenze di Automation Division (sviluppo del progetto, prototipazione, ingegneria su scala industriale); mantenere il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza divulgando al proprio settore ed agli altri settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria competenza che hanno riflessi su altre attività. Si assicurerà della tenuta e dell’aggiornamento degli archivi e dei back-up pertinenti al settore di responsabilità e fisserà gli obiettivi dei propri collaboratori, gestendoli e valutando le loro performance, in un’ottica di crescita, motivandoli e supportandoli. Il candidato ideale è un dinamico manager con una comprovata esperienza di successo, di più di qualche anno in posizione analoga, maturata presso realtà modernamente strutturate e a respiro internazionale del settore impianti di per il settore food. Ha laurea in Ingegneria Elettronica/Automazione o equivalente.

Proattivo e con ottime capacità di osservazione e ascolto, possiede spiccate doti di analisi, pragmatismo e organizzazione.

Efficace nello stile comunicativo, verbale e non, è capace – grazie al proprio stile di leadership – di rapportarsi e negoziare ad ogni livello.

In virtù della propria massima flessibilità, sa individuare e disegnare le soluzioni che meglio si attagliano alle problematiche/necessità di volta in volta emergenti. Ha una forma mentis ben orientata nello spazio e nel tempo (sia nel breve che nelle prospettive a lungo termine).

Risulta necessaria la buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, che delle principali applicazioni del pacchetto Office.

Sede di lavoro: provincia di Parma.

17) OPERATORE POLITICHE ATTIVE

Agenzia per il lavoro ricerca per ampliamento del proprio organico interno della propria filiale di Parma, 1 operatore/trice addetto/a alle politiche attive del lavoro. La figura ricercata si occuperà di accoglienza, consulenza orientativa, orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro rivolti a diverse tipologie di destinatari. Si richiede esperienza almeno triennale nelle attività di Politiche Attive e/o nei servizi al lavoro. Gradita la conoscenza del pacchetto Office e degli applicativi per la gestione dei servizi al lavoro.

Luogo di lavoro: PARMA.

18) SENIOR BRAND & TERRITORY MANAGER PRIMARY CARE

Multinazionale farmaceutica in forte espansione internazionale, molto orientata all’innovazione e alla valorizzazione del proprio capitale umano, ricerca per la propria Divisione Farmaceutici Italia un/una Senior Brand & Territory Manager Primary Care. Inserita nella funzione Marketing della BU Primary Care, la posizione presidia e garantisce, in accordo agli indirizzi definiti dal Marketing Manager e dal Group Brand & Territory Manager, lo sviluppo della redditività e della competitività dei prodotti gestiti, attraverso l’ideazione e la gestione di iniziative e progettualità a livello nazionale e territoriale. La figura sarà responsabile del prodotto più importante del portfolio aziendale e seguirà il lancio di un nuovo prodotto strategico. I progetti e le attività della posizione sono dedicate sia a GMp sia al target Specialistico. La posizione prevede un ampio ambito di delega sui progetti/prodotti affidati ed esposizione ai massimi livelli dell’organizzazione aziendale.

Sede di lavoro: PARMA

19) RETTIFICATORE TANGENZIALE

Azienda metalmeccanica ricerca un operatore su rettifica semiautomatica piana. Si richiede pregressa e consolidata esperienza in analoga mansione

Zona di lavoro: PARMA

20) BACK OFFICE PRODOTTO SETTORE TESSILE

Azienda diplomato preferibilmente ad indirizzo tessile con buona conoscenza dei principali applicativi informatici da inserire con il ruolo di Back Office Prodotto Reparto Tessile.

La risorsa inserita avrà la responsabilità della creazione della scheda tecnica e delle distente base, di prodotti del settore tessile in particolare pelletteria e si occuperà in particolare di inserire e gestire a