EmiliAmbiente assume 4 persone a tempo determinato: aperte le selezioni

EmiliAmbiente, società con sede a Fidenza che gestisce il Servizio Idrico Integrato di 11 Comuni del Parmense, ha aperto le selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato (36 mesi) di quattro persone: un addetto Regolazione Qualità e Rapporti con Organismi di Vigilanza, due addetti Reti e Sollevamenti Fognari e un addetto tecnico alla Ricerca Perdite.

I bandi di selezione, in cui si trovano tutte le informazioni utili a partecipare, sono consultabili sul sito www.emiliambiente.it nella sezione “Lavora con noi”: per fare richiesta c’è tempo solo fino alle ore 12 del 13 luglio.

Info su www.emiliambiente.it e sulle pagine Facebook e Linkedin dell'azienda.