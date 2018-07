Ecco le nuove offerte di lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

OFFERTE DI LAVORO - agenzie

INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR

Per posizioni in ufficio tecnico e in ambito ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso professionale in note realtà strutturate della zona. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Parma/Reggio Emilia.

MAGAZZINIERI REGGIO EMILIA/PARMA

Selezioniamo figure di magazzinieri con minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Reggio Emilia e Parma.

ADDETTI ASSISTENZA TECNICA – CONOSCENZA LINGUA INGLESE

Per una nota realtà leader nel proprio settore cerchiamo figure di tecnici elettronici addetti ad attività di customer service/assistenza tecnica. La figura ideale è in possesso di diploma tecnico elettronico e conosce la lingua inglese ad un ottimo livello. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma.

1 INGEGNERE MECCANICO – INGLESE FLUENTE

Per nota azienda multinazionale siamo alla ricerca di figure in possesso di laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese (utilizzato quotidianamente). La figura si occuperà sia di disegno/progettazione meccanica che di prevendita. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Parma.

1 ADDETTO/A COLLAUDO

Selezioniamo giovani candidati con diploma tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota multinazionale del territorio. Richiesta buona manualità e disponibilità immediata. Saranno presi in considerazione anche profili di candidati con esperienza in altri ruoli, purché motivati e volenterosi. Vicinanze Sorbolo.

1 MONTATORE MECCANICO

La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e in grado di leggere il disegno tecnico. Si offre contratto a tempo determinato. Richiesta disponibilità immediata. Parma e Reggio Emilia.

TECNICI ELETTRONICI/MECCANICI TRASFERTISTI

La ricerca è rivolta a candidati con esperienza consolidata nel ruolo, maturata presso aziende del settore packaging/automazione. Le figure richieste sono montatori/manutentori meccanici e collaudatori/programmatori PLC con disponibilità a trasferte internazionali di lunga durata, le esigenze sono legate ad aziende strutturate del territorio di Parma e Reggio Emilia. Offerto contratto a tempo indeterminato.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – RICERCA GUASTI

La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper leggere i disegni tecnici, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC, conoscenza disegno meccanico. Disponibilità sui tre turni. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma.

CARRELLISTA

La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in possesso di patentino. Disponibilità immediata. Provincia di Parma.

CANDIDATI ISCRITTI ALLE CATEGORIE PROTETTE – LEGGE 68/99

La ricerca si rivolge a candidati iscritti alle categorie protette (collocamento mirato, legge 68/99) che abbiano maturato esperienza in ambito impiegatizio e/o produttivo. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Vicinanze Sorbolo.

SALDATORE A FILO

La ricerca è rivolta a candidati con esperienza di saldatura su ferro e acciaio a inox, preferibilmente in possesso di diploma tecnico. Contratto a tempo indeterminato. Provincia di Parma

1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

La ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office commerciale, richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, buona dialettica e capacità relazionali. È richiesta disponibilità alle trasferte. Contratto finalizzato al tempo determinato. Parma.

IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE ESTERO

La ricerca si rivolge a figure con esperienza pregressa di almeno un anno in ruolo analogo. La risorsa dovrà occuparsi di gestione degli ordini, fatturazione extracee, pratiche doganali, spedizioni, solleciti. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma.

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA

La ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office, in possesso di buone capacità relazionali e comunicative. Richiesto buon utilizzo del pacchetto office, titolo preferenziale conoscenza del gestionale SAP. Contratto a tempo determinato. Provincia di Parma.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART TIME

La ricerca si rivolge a candidati che abbiano maturato pregressa esperienza nel settore amministrazione condominiale; la figura si occuperà di segreteria e piccola contabilità. Part time al mattino. Disponibilità immediata. Parma.

Impiegato/a amministrativo/a con esperienza pregressa sul ruolo, per inserimento in ufficio amministrativo di azienda della bassa reggiana dove si occuperà di : contabilità generale, contabilità ordinaria, straordinaria, iva, fornitori/clienti, prima nota, partita doppia

Responsabile della qualità di prodotto e processo per azienda di Poviglio (RE) – Pregressa gestione come responsabile qualità prodotto in aziende di carpenteria pesante o impiantistica industriale. Requisiti: diploma o laurea ad indirizzo meccanico, esperienza nel controllo delle materie prime (lamiera, ferro, componenti metallici), conoscenza dei cicli di saldatura e verniciatura, pregressa gestione come responsabile qualità prodotto in aziende di carpenteria pesante o impiantistica industriale

Fabbro/carpentiere per azienda di Brescello (RE) – specializzato nella produzione e nel montaggio di strutture in metallo, in grado di leggere il disegno tecnico e di eseguire sul pezzo grezzo lavorazioni quali foratura, sagomatura manuale o meccanica, smerigliatura, appuntatura manuale o con l'utilizzo di saldatrice

Progettista meccanico per l’industrializzazione da inserire in Ufficio Tecnico in azienda metalmeccanica della bassa reggiana

Requisiti: Laurea in ingegneria meccanica/meccatronica o diploma di perito meccanico , autonomia, creatività e attitudine al problem solving, conoscenza utilizzo CAD 2D 3D (preferenziale Solid Edge), padronanza nei calcoli per i dimensionamenti strutturali e simulazioni, capacità di lavorare in team

Disegnatore meccanico junior per azienda metalmeccanica della bassa reggiana Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico , conoscenza del disegno meccanico (lettura, realizzazione e norme di riferimento), conoscenza

ed utilizzo dei programmi Solidworks o Solid Edge

Montatori meccanici/elettromeccanici con esperienza pregressa anche minima nel settore, in grado di leggere il disegno meccanico

Magazzinieri in possesso di patentino del muletto, disponibili a lavorare sia su orario spezzato che su turni

OFFERTE DI LAVORO - privati

Importante gruppo è alla ricerca, per la propria filiale di Viadana (MN), di una persona dinamica e motivata per ricoprire il ruolo di COLLABORATORE COMMERCIALE.

Offriamo compenso fisso e provvigioni tra le più alte del mercato, formazione ed affiancamento continuo in Agenzia con personale specializzato, un ambiente di lavoro serio e dinamico.

Richiediamo, se possibile, esperienza pregressa nel settore commerciale, attitudine al contatto col pubblico, automunito/a, residente in zona.

Negozio di ortofrutta cerca COMMESSO/A MAGGIORENNE E PATENTATO per lavoro stagionale.

Azienda Alimentare in Sala Baganza cerca profili professionali da inserire nel proprio organico:

- TECNOLOGO ALIMENTARE se possibile con esperienza;

- MANUTENTORE MECCANICO SPECIALIZZATO per industria;

- OPERAI SPECIALIZZATI in disossatura prosciutti;

- ADDETTI PULIZIE INDUSTRIALI.

Tempocasa seleziona N.2 DIPLOMATI automuniti da inserire nel proprio organico. Si offre fisso mensile.

Cercasi COLF CONVIVENTE CON PATENTE (non chiamare se non si sa guidare) per lavori domestici (pulire, stirare, cucinare, ecc.). Amante di cani e di piccolo giardinaggio.

Si offre compenso, vitto e alloggio.

Hotel in Parma cerca N.1 ADDETTA/O AL RICEVIMENTO con disponibilità immediata. Contratto PART-TIME venerdì/sabato/domenica.

Si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese. Il/la candidato/a dovrà essere automunito/a.

Curriculum con foto

Siamo alla ricerca di un VENDITORE PER AUTOMEZZI NUOVI E USATI. Il candidato dovrà attivare e mantenere relazioni con il cliente, sviluppare l'attività di business e di networking per incrementare l'attività commerciale, effettuare analisi dell'area di vendita e del mercato potenziale, preparare e gestire il processo contrattuale con il cliente.

La/il candidata/o ideale ha una buona dimestichezza nell'utilizzo di software gestionali oltre che di capacità di lavorare per obiettivi e secondo processi e procedure aziendali dovrà essere fortemente motivato, possibilità di crescita all'interno della squadra di vendita. Completano il profilo propensione commerciale, propensione alla risoluzione dei problemi, passione e conoscenza del settore. Nell'oggetto delle mail indicare rif. 159.

Ristorante in centro a Parma cerca CAMERIERA/E CON ESPERIENZA per lavoro serale.

Curriculum con foto

Leader nel settore della distribuzione di prodotti e servizi per la pulizia e detergenza industriale HORECA, con sede a Piacenza, cerca TECNICO COMMERCIALE per l'area di Parma e provincia.

Il candidato/a ideale ha un’età compresa fra i 25 e 30 anni con un’esperienza nel settore della ristorazione.

La figura selezionata, sotto la guida della Direzione Commerciale, si occuperà di sviluppare un progetto definito ''Sani 360°'' che consiste nell’installazione di apparecchiature professionali per il lavaggio e la sanificazione degli ambienti, consulenza e assistenza per le corrette procedure per l’igiene e la pulizia. Dovrà inoltre commercializzare prodotti e servizi dedicati alla piccola ristorazione, pizzerie, ristoranti, bar, società di gestione catering e gastronomie.

Nello specifico, il ruolo prevede, dopo un necessario periodo di affiancamento e formazione, un’autonomia operativa in tutte le fasi di contatto e avvicinamento con il cliente, la relativa mappatura di possibili nuovi contatti, fino all’elaborazione della proposta commerciale da sottoporre agli stessi.

Cosa offriamo:

- Un'interessante percentuale su fatturato mensile con un anticipo provigionale

- Un rimborso spese mensile fisso per l'utilizzo della propria auto o l’utilizzo di auto commerciale aziendale

- Assegnazione di un eventuale pacchetto di clienti già acquisiti e direzionali (assegnazione da valutare in base alle competenze del candidato).

- Ulteriori incentivi su nuovi clienti e maggior fatturato, rispetto a quanto stabilito da budget annuale.

Sede di lavoro: Parma e provincia

Associazione sportiva dilettantistica discipline equestri con sede ad Imbersago (LC), da sempre attiva nell’ambito della disabilità e del disagio sociale, si occupa ormai da diversi anni di organizzare soggiorni residenziali per utenti diversamente abili, sia fisici che mentali, avvalendosi dal 2007 di una sede a Bobbio, in provincia di Piacenza.

Qui si organizzano settimane di vacanza, comprensive di pernottamento, per ragazzi ed adulti con disabilità, che vengono pertanto costantemente assisti da personale qualificato ed esperto.

Anche per la stagione estiva 2018 proponiamo a Bobbio (PC) soggiorni nei mesi di luglio e agosto.

Stiamo pertanto cercando persone competenti con attestato di qualifica O.S.S., A.S.A., EDUCATORI E INFERMIERI per un inserimento lavorativo per l’iniziativa e il periodo sopra descritti.

Le mansioni richieste sono relative alla soddisfazione dei bisogni primari e a favorire il benessere e l’autonomia dei nostri ospiti che soggiornano in un contesto di vacanza caratterizzato da proposte ludiche e di relax. Si tratta di svolgere attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nella quotidianità ed aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali.

Le principali prestazioni riguardano: assistenza diretta alla persona, aiuto nella vita di relazione, accompagnamento in caso di scarsa mobilità, igiene e pulizia personale, aiuto alle funzioni di alimentazione, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione.

Chiediamo una disponibilità minima di almeno 15 giorni

Oltre al compenso economico vengono garantiti vitto e alloggio.

Studio di consulenze in materia di Sicurezza/Qualità/Ambiente sito in Parma cerca un/a TIROCINANTE/STAGISTA FULL TIME per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie tecniche o scientifiche, buona padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office), buona capacità di lavorare in team.

Trattoria cerca ragazzo/a volenterosa per SERVIZIO AI TAVOLI NEI WEEK END.

Azienda specializzata nella distribuzione di sistemi di stampa in piccolo e grande formato seleziona GIOVANI COMMERCIALI, possibilmente con formazione grafica per la vendita e il noleggio di stampanti, plotter e software grafici.

Cercasi urgentemente CUOCO/A per trattoria in Parma.

Gruppo tra i principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per l'industria degli ascensori, ricerca, per la sede di Parma, un/a ADDETTO/A UFFICIO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE, interessato/a a cogliere un'opportunità di formazione professionale in un contesto di business in forte espansione.

Il/la candidato/a potrà svolgere un importante periodo di tirocinio e ricevere formazione relativamente all'implementazione di nuovo processo di produzione, fornirà inoltre supporto nell'emissione di ordini di produzione e di acquisto.

Sono richieste:

- sufficiente padronanza della lingua inglese, parlata e scritta;

- pragmatismo, doti organizzative e buone capacità relazionali;

- orientamento ai risultati, flessibilità e dinamismo;

- spiccata capacità nella analisi dei dati.

Si desidera entrare in contatto con giovani che manifestino espresso interesse personale a svolgere un'esperienza di tirocinio in ambito aziendale presso una realtà modernamente organizzata e all'avanguardia.

Struttura ricettiva di Parma, ricerca un/una ADDETTO/A ALLA RECEPTION.

Posizione lavorativa: Addetto/a alla reception

Attività:

- Accoglienza clienti

- Operazioni di check-in e check-out

- Gestione prenotazioni

- Supporto gestione struttura

Caratteristiche del profilo ricercato:

- Diploma di scuola superiore o laurea

- Conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua, costituirà titolo preferenziale.

- Conoscenza del pacchetto Office

- Doti relazionali e capacità di lavorare in gruppo

Possesso patente B ed automunito/a

Tipo di contratto: Stage con scopo assunzione

Orari di lavoro: part time

Giorni lavorativi: dal lunedì al sabato.





Azienda leader nel settore turistico-alberghiero assume N. 2 FACCHINI in Hotel 4 stelle a Parma.

Le risorse si occuperanno della pulizia degli spazi comuni dell’Hotel.

Si richiede:

- disponibilità immediata, disponibilità anche nei giorni festivi e week-end

- domicilio a Parma

Orario di lavoro: full time su turni, dal lunedì alla domenica (1 giorno di riposo a rotazione)

Offresi iniziale contratto a tempo determinato.

Se interessati ed in possesso dei requisiti sopraelencati inviare CV (con foto, OBBLIGATORIO)

NO VITTO E ALLOGGIO

Ristorante in centro a Parma cerca giovane LAVAPIATTI per lungo periodo.

Si ricerca per inserimento in organico: ADDETTO/A CUCINA/SALA.

Sono tassativamente richiesti: esperienza in cucina e/o fast food, ampia disponibilità oraria e a lavorare su turni spezzati, weekend e festività. Non vi sono limiti di età.

Cv munito di fotografia

APPRENDISTA PER CENTRO STAMPA DIGITALE, COPISTERIA E LEGATORIA

Centro stampa digitale, copisteria e legatoria a Parma cerca N°1 persona per assunzione a tempo indeterminato come apprendista.