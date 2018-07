Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1 ANALISTA FUNZIONALE SETTORE BANCARIO

Azienda operante nel settore ICT cerca una/un Analista Funzionale Settore Bancario per dare assistenza agli utenti interni ed esterni del cliente sulle varie entità dell'applicazione PPM, una suite di hp composta da diversi moduli. Si richiede predisposizione da PPM per le strutture aziendali, ottima conoscenza Excel e preferibile esperienza precedente sviluppata nel settore amministrativo.

Zona di lavoro: Parma

2 MANAGER IN TRAINING

Multinazionale operante nel settore della Grande Distribuzione, in vista dell’espansione sul mercato Italiano, è alla ricerca giovani talenti di potenziale, laureati, da formare verso una carriera nel ruolo di Store Manager in Training. Nel ruolo i Manager in training sono responsabili di tutti ciò che accade all’interno del punto vendita e garantiscono al cliente una piacevole esperienza di acquisto.

Grazie alle sue doti comunicative e alle sue capacità organizzative il Manager in training diventa punto di riferimento per tutto il team, coordina la squadra e ottimizza le procedure operative all’interno del punto vendita. Il candidato ideale ha un forte orientamento a trovare soluzioni in maniera rapida ed efficace. È flessibile, dinamica ed entusiasta, capace di guidare il team e il punto vendita

La conoscenza della lingua Inglese e/o Tedesca renderanno la candidatura preferenziale.

Sede di lavoro: PARMA

3 ADDETTI E REPARTI GDO – STAGIONE ESTIVA

Azienda della grande distribuzione si rivolge ai candidati alla ricerca di un’occupazione estiva per il ruolo di addetto ai reparti di gastronomia, pescheria e macelleria dei punti vendita.

Si richiede esperienza pregressa, seppure di breve durata, nel settore GDO/ristorazione; è gradito il Diploma o la Qualifica preferibilmente nel settore Alberghiero. Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole completano il profilo del Candidato/a ideale.

Sede di lavoro: PARMA

4 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL PLEXIGLASS

Azienda cerca un giovane ragazzo da inserire in produzione. Il candidato ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella lavorazione del plexiglass, della plastica o come falegname. Si richiede ottima predisposizione ai lavori manuali, con strumenti di officina e macchine automatiche.

Sede di lavoro: PARMA

5 MAGAZZINIERE DA AVVIARE ALLA VENDITA IN ESTERNO

Azienda concessionaria di veicoli industriali per un prestigioso marchio top di gamma del settore, cerca Magazziniere da avviare alla Vendita in Esterno. La risorsa inserita avrà il compito di gestire la movimentazione dei materiali e della ricambistica in termini di ricevimento, stoccaggio, rotazione, conservazione, uscita dal magazzino e correttezza contabile. Si coordinerà con il Responsabile di officina, con i funzionari commerciali e con la proprietà per assicurare i rifornimenti nelle tempistiche accordate con i clienti. Si occuperà, inoltre, della vendita della ricambistica in esterno presso officine e concessionarie partner. Si richiede precedente esperienza nel settore dei veicoli industriali o, in alternativa, in settori affini quali: macchine movimento terra, veicoli commerciali, autovetture, officine meccaniche. Preferibile conoscenza del sistema gestionale AS400. Completano il profilo la propensione commerciale, la proattività e attenzione alla relazione.

Sede di lavoro: PARMA

6 IMPIEGATO/A CUSTOMER CARE

Azienda cerca una risorsa alla quale affidare la gestione del servizio di customer care specializzato in area tecnica. Il profilo ideale ha maturato esperienza in area amministrativa e data entry, è una persona precisa e meticolosa, ha un ottimo eloquio ed una forte passione per la tecnologia.

Sede di lavoro: PARMA

7 TECNICO COMMERCIALE

Azienda con sede a Piacenza, leader nel settore della distribuzione di prodotti e servizi per la pulizia e detergenzia industriale HORECA, in forte potenziamento della propria struttura organizzativa interna per il progetto in area commerciale, cerca Tecnico Commerciale per l’area Parma e provincia. Il/la candidato/a ideale ha un’età compresa fra i 25 e 30 anni con un’esperienza nel settore della ristorazione. La figura selezionata, sotto la guida della Direzione Commerciale, si occuperà di sviluppare un progetto definito “Sani 360°”che consiste nell’installazione di apparecchiature professionali per il lavaggio e la sanificazione degli ambienti, consulenza e assistenza per le corrette procedure per l’igiene e la pulizia. Dovrà inoltre commercializzare prodotti e servizi dedicati alla piccola ristorazione, pizzerie, ristoranti, bar, società di gestione catering e gastronomie. Nello specifico, il ruolo prevede, dopo un necessario periodo di affiancamento e formazione, un’autonomia operativa in tutte le fasi di contatto e avvicinamento con il cliente, la relativa mappatura di possibili nuovi contatti, fino all’elaborazione della proposta commerciale da sottoporre agli stessi.

Sede di lavoro: Parma e provincia

8 TECHNICAL TRAINER

Azienda multinazionale, produttrice di impianti automatizzati, cerca un/una Technical Trainer. Il candidato avrà l'incarico di formare sia gli operatori sia i manutentori sia i tecnici che operano sugli impianti venduti. Nel ruolo la risorsa elaborerà i documenti necessari alla formazione; svilupperà le ore di formazione sia in aula sia sull'impianto; strutturerà le attività di training; valuterà le necessità formative ed i relativi costi; si rapporterà con gli uffici tecnici per sapere gli aggiornamenti tecnologici e per trasmettere le eventuali problematiche riscontrate dagli utenti; si rapporterà con i clienti.

Il candidato ideale ha competenze sia meccaniche sia elettrico/elettroniche; maturato esperienza sugli impianti, anche come trasfertista; diploma o laurea di tipo tecnico: meccanico, meccatronico, elettronico; buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda.

Sede di lavoro: PARMA

9 SCHEDULATORE TWS

Azienda attiva in ambito IT con trentennale esperienza e consulente di clienti nazionali ed internazionali sta ricercando per importante Cliente in Emilia uno schedulatore che abbia maturato esperienze lavorative nell'utilizzo di TWS (Tivoli Workload Scheduler). Il candidato si occuperà dell’utilizzo a pieno in tutte le sue parti di Tivoli Workload Scheduler in ambiente z/OS, creazione e implementazioni di nuove reti di schedulazione con la gestione del passaggio o interfaccia dallo schedulatore dipartimentale a Host e viceversa, creazione o modifica di JCL; creazione di nuovi pannelli Dialog e manutenzione degli stessi, con la modifica di skeleton o programmi REX e/o EASY TRIEVE. Si richiede l’utilizzo delle utility IBM e SORT. Completano il profilo: buona resistenza allo stress, precisione, velocità di comprensione e analisi, propensione al lavoro in team.

Sede di lavoro: PARMA

10 OPERAI CONFEZIONAMENTO PELLAME

Azienda di produzione pelli cerca 5 Operai, che abbiano età da apprendistato ( max 29 anni); esperienza anche minima in comparti di produzione.

Sede di Lavoro: FIDENZA (PR)

11 RESPONSABILE DI NEGOZIO GDO

Realtà del settore GDO cerca un/a Responsabile Punto Vendita. Il/la candidato/a ideale è in possesso di un diploma di maturità ed ha maturato un’esperienza almeno biennale nel settore distributivo (in ruoli quali capo reparto, capo settore, direttore supermercato, vice direttore ecc.).

La risorsa avrà la responsabilità di tutti gli aspetti inerenti la gestione del Punto Vendita, previe specifiche direttive ed indicazioni commerciali provenienti dalla struttura commerciale, in particolare: la gestione commerciale; la gestione contabile e amministrativa e la gestione del personale.

Sede di lavoro: FIDENZA (PR)

12 ELETTRICISTI

Azienda operante nel settore delle manutenzioni impiantistiche/Facility Management cerca Elettricisti con esperienza maturata nell'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici sia civili che industriali. La ricerca è rivolta a profili sia Junior che Senior.

Luogo di Lavoro: PARMA

13 COMMERCIALE LOGISTICA FARMACEUTICO

Azienda di Parma partner esclusivo di una Multinazionale Americana leader per i servizi applicati alla logistica e al trasporto delle merci nel settore farmaceutico, ricerca 1 Commerciale per lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà delle attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti attraverso telefonate commerciali, visite vs prospect, gestione delle offerte e delle trattative commerciali, fino alla chiusura del contratto, rivolte ad aziende del settore farmaceutico. Cerchiamo una risorsa giovane, con una pregressa esperienza nel ruolo di commerciale, con buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Area di lavoro: Nord Italia

14 HR RECRUITER

Azienda leader nella ricerca e selezione del personale ricerca, per il proprio team di Parma, un/una

Hr Recruiter che affianchi il team della filiale rispondendo al Branch Manager. La figura inserita gestirà le attività di Ricerca e Selezione del personale (sia per il servizio di somministrazione che di ricerca e selezione/Permanent), in particolare del sourcing proattivo di candidature, anche attraverso i social network; stesura delle job description e pubblicazione degli annunci di selezione sui principali portali per il recruiting; screening curricula; colloqui di selezione e gestione amministrativa del personale somministrato. Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno 2/3 anni di esperienza nell'ambito dei servizi HR, in ruoli dedicati alla ricerca e selezione. È una risorsa proattiva, autonoma nella gestione del cliente, conosce il territorio di riferimento e le dinamiche tipiche delle società di ricerca e selezione. Sa utilizzare tutti gli strumenti del sourcing proattivo. Completa il profilo una buona padronanza della lingua inglese, l'abitudine consolidata di relazionarsi con professionisti affermati, un ottimo network di contatti professionali e la capacità di lavorare in team.

Sede di lavoro: PARMA

15 NETWORK & SECURITY ENGINEER

Azienda cerca Network and Security Engineer con esperienza di almeno 3 anni, che operi all'interno del proprio team di lavoro dedicato alla clientela enterprise con competenze su Security, in particolare firewall CHECKPOINT e Cisco ASA; Networking (Cisco). Il candidato ideale ha inoltre maturato esperienza possibilmente nella gestione di Antispam Cisco Ironport; di Proxy Bluecoat; nelle certificazioni tecniche di ambito Security (es. CCNA Security / CCNP Security).

Sede di lavoro: PARMA

16 PROCESS FILLING ENGINEERING MANAGER

Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca un/una Process & Filling Engineering Manager che, riportando direttamente alla Direzione Tecnica di Gruppo e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, dovrà garantire il corretto funzionamento dell’area di competenza, operando nel rispetto dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore tecnico di Gruppo. Il ruolo avrà le seguenti responsabilità: trasferire all’area tecnica le strategie e i piani di azione del Gruppo; pianificare le attività volte all’ottenimento dei risultati di breve, medio e lungo periodo, nel rispetto delle procedure di area; assicurare l’attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità; definire le priorità a cui deve attenersi la squadra di lavoro, nel rispetto di quanto concordato, nonché i criteri da seguire dei prodotti, validando le procedure ed esito della qualità; rispondere delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel settore Ufficio Tecnico, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione, ai collaboratori e al Dipartimento; sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società, per quanto riguarda l’aspetto tecnico; alla gestione delle commesse e assicurare il rispetto delle scadenze per il loro avanzamento dal punto di vista tecnico; all'elaborazione dei disegni tecnici e degli ordini clienti e fornitori; nonché collaborare alla programmazione della produzione e delle offerte economiche. La figura nel ruolo fungerà da supporto all’Ente Commerciale nel verificare la fattibilità dei progetti; manterrà il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza condividere con il proprio settore e con gli altri settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria competenza che hanno riflessi sulle attività di interesse; assicurerà la corretta tenuta e l’aggiornamento degli archivi e dei back-up informativi pertinenti al settore di responsabilità. Il candidato ideale è un dinamico manager con una comprovata esperienza di successo, di più di qualche anno in posizione analoga, maturata presso realtà modernamente strutturate e a respiro internazionale del settore impianti di riempimento e processo. Ha Diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico. È proattivo e con ottime capacità di osservazione e ascolto, possiede spiccate doti di analisi, pragmatismo e organizzazione. Efficace nello stile comunicativo, verbale e non, è capace – grazie al proprio stile di leadership – di rapportarsi e negoziare ad ogni livello. In virtù della propria massima flessibilità, sa individuare e disegnare le soluzioni che meglio si attagliano alle problematiche/necessità di volta in volta emergenti. Ha una forma mentis ben orientata nello spazio e nel tempo (sia nel breve che nelle prospettive a lungo termine). Risulta necessaria la buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata e, delle principali applicazioni del pacchetto Office.

La sede di lavoro: provincia di Parma.

17 SISTEMISTA

Per ampliamento del proprio organico Azienda informatica cerca un sistemista Unix Like su Parma.

Il candidato ideale ha competenze sulle attività sistemistiche su piattaforma Unix e l'installazione dei principali applicativi e middleware.

Gradita la competenza su Oracle Weblogic.

Luogo di Lavoro: PARMA

18 RESPONSABILE RELAZIONE CLIENTI

Azienda multinazionale in ambito audio protesico cerca, da inserire all’interno della propria struttura commerciale per la filiale di Parma, un/una Responsabile Relazione Clienti che abbia buona capacità a lavorare in autonomia e in team, disponibilità ad ascoltare l'interlocutore e capacità di individuarne i bisogni.

Nel ruolo la figura si occuperà del servizio clienti nel rispetto degli standard qualitativi aziendali. Inoltre si occuperà dell’accoglienza clienti gestendo il primo contatto telefonico, la customer care, l’agenda degli appuntamenti degli audioprotesisti, l’organizzazione delle attività e dei tempi della filiale.

Infine la figura inserita avrà delle responsabilità amministrative, incuso i rapporti con enti esterni ed interni, l’aggiornamento degli archivi di filiale, la gestione della modulistica, l’applicazione delle procedure fiscali e amministrative, l’inserimento delle commissioni a sistema e gestione delle pratiche di evasione di richieste/accettazione prodotti da magazzino di sede.

Completano il profilo, l’uso del PC e principali pacchetti informatici, l’attenzione, la precisione e la puntualità.

Sede di lavoro: PARMA

19 INGEGNERE MECCANICO

Azienda di Parma cerca una risorsa junior da inserire nel proprio organico. Il candidato si occuperà della gestione della produzione, dopo un periodo di affiancamento e formazione. Richiesta laurea in Ingegneria Meccanica, massima disponibilità e buone doti comunicative.

Sede di lavoro: PARMA

20 RESPONSABILE DI PRODUZIONE CARPENTERIA MECCANICA

Storica azienda di produzione gru e benne mobili cerca Responsabile di produzione Carpenteria Meccanica. Il candidato, a diretto riporto della proprietà, avrà il compito di sovraintendere la produzione assicurando una gestione efficace ed efficiente delle risorse dirette e indirette anche nel rispetto delle normative contrattuali, della sicurezza sul lavoro, del piano della qualità.

Inoltre assicurerà il corretto andamento dei flussi produttivi e coordinerà la programmazione della produzione. Il responsabile di produzione inoltre analizza e trasmette alla Direzione tutti i dati ritenuti necessari per valutare l'efficienza della produzione e laddove necessario presentare proposte di miglioramento. Il candidato ideale ha maturato almeno 5/7 anni di esperienza nel ruolo, all'interno di aziende operanti nel settore metalmeccanico – carpenterie; possiede un diploma o laurea ad indirizzo tecnico meccanico e conosce l’MRP. Ha ottime e comprovate capacità gestionali, organizzative, oltre che doti di analisi, pianificazione e controllo; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Zona di lavoro: provincia di Parma.