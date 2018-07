46 annunci per chi cerca un impiego

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 28

• Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA RIBALTA E AL MAGAZZINO. Necessaria esperienza, anche minima nella mansione e patentino del muletto. Richiesta disponibilità ai tre turni.

• Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza e patentino del carrello elevatore. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

• Per importante punto vendita GDO in zona Parma (PR) cerchiamo n. 3 GASTRONOMI. Necessaria esperienza, anche minima. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

• Per importante ristorante/pizzeria in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 PIZZAIOLO. Si richiede domicilio in zona e disponibilità a lavorare nel weekend

• Per azienda in zona SALA BAGANZA(PR), ricerchiamo n. 1 SALDOCARPENTIERE. Si richiede lettura del disegno e buona manualità nel montaggio meccanico . Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

• Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO. Si richiede esperienza nella mansione, gestione pregressa di almeno 5 persone e patentino del carrello elevatore.

• Per importante azienda in zona COLORNO (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con esperienza . Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

• Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 BACK-OFFICE COMMERCIALE. Richiesta esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione con prospettive di assunzione diretta in azienda.

• Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR) cerchiamo n. 1 ASFALTISTA con esperienza anche minima nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

• Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE TIG con esperienza in contesti strutturati. Il candidato ideale possiede buona autonomia nella saldatura su acciaio e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.

• Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo 1 ADD ALLA PRODUZIONE E LAVORAZIONE LAMIERA. Si richiede anche minima esperienza in ambito metalmeccanico.

• Per importante studio di commercialisti in zona SAN POLO D'ENZA (RE) cerchiamo 1 CONTABILE ESPERTO. Si richiede esperienza nella mansione e chiusura del bilancio.

• Seleziona per azienda cliente, settore metalmeccanico un

PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI CNC

Requisiti:

- 3/4 anni di esperienza nel ruolo

- diploma di scuola media superiore ad indirizzo meccanico

- conoscenza dei linguaggi di programmazione macchine utensili (ISO, FANUC, SIEMENS)

- capacità di lettura del disegno tecnico e di utilizzo strumenti di misura

- capacità di piazzamento macchine

Completano il profilo flessibilità oraria, precisione e massima serietà.

Tipologia contrattuale:

Assunzione diretta da parte dell'azienda cliente. Il trattamento economico sarà commisurato all'esperienza maturata.

Sede di lavoro:

Provincia di Reggio Emilia

La ricerca ha carattere di urgenza.

• Seleziona per azienda cliente del settore automotive che opera nel settore della progettazione e produzione di componenti per veicolo ad alto contenuto tecnologico un

Addetto Controllo Qualità

Il candidato responsabile del mantenimento della certificazione Iso TS. Si interfaccerà con l'ufficio R&D, l'ufficio acquisti e la produzione.

Sarà responsabile dell'area accettazione.

Requisiti richiesti:

- Diploma tecnico

- Buona conoscenza delle normative ISO

- Buona conoscenza degli strumenti di misura e del disegno tecnico

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Esperienza di almeno 2 anni nell'ambito qualità, preferibilmente del settore automotive

Tipologia contrattuale:

Assunzione diretta da parte dell'azienda cliente. Il trattamento economico sarà commisurato all'esperienza maturata.

Sede di lavoro:

Provincia di Reggio Emilia

La ricerca ha carattere di urgenza.

• Seleziona per azienda cliente del settore maglieria un

ADDETTO/A MACCHINE DA MAGLIERIA SHIMA SEIKI

Requisiti:

- esperienza di almeno 2 anni sulle macchine SHIMA SEIKI

- disponibilità a lavorare su turni

- precisione e buona manualità

Zona di lavoro: Reggio Emilia

Tipologia contrattuale:

Assunzione diretta da parte dell'azienda cliente. Il trattamento economico sarà commisurato all'esperienza maturata.

Sede di lavoro:

Provincia di Reggio Emilia

• Back Office Commerciale Italia/Estero

Sinapsi Group Srl, società di Parma specializzata nello sviluppo commerciale, ricerca:

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

MANSIONI

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione richieste di clienti attivi, redazione offerte e preventivi, caricamento ordini e gestionale e monitoraggio stato di avanzamento ordini fino alla loro evasione.

Attività di prospection ed indagini di mercato per la ricerca di potenziali clienti tramite campagne marketing e contatti telefonici in lingua, organizzazione appuntamenti e visite commerciali, gestione di offerte e preventivi, gestione ordini dall'acquisizione all'evasione.

Costante contatto con partner produttori/distributori e clienti finali.

SKILL

Cerchiamo una risorsa dotata di: precisione, organizzazione, forte motivazione, proattività e predisposizione al lavoro per obiettivi, con ottime doti comunicative e commerciali e visione di insieme.

» indispensabile la conoscenza avanzata della lingua inglese ed Ë preferibile la conoscenza di una seconda lingua (tedesco, spagnolo, francese).

ZONA DI LAVORO

Sede dell'azienda: Parma

PROPOSTA CONTRATTUALE

- Contratto a progetto

- Fisso mensile

- Possibilità concreta di crescita all'interno dell'azienda

• Impiegato/a Commerciale Estero

Sinapsi Group Srl, società di Parma specializzata nello sviluppo commerciale, ricerca:

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO

MANSIONI

La risorsa si occuperà di ricercare nuovi contatti commerciali all'estero - distributori, importatori e reti di vendita - attraverso un'attività di scouting telefonico e ricerche da siti internet, per l'ampliamento del portafoglio clienti.

SKILL

Il candidato ideale ha una conoscenza fluente delle lingue inglese e di una seconda lingua (tedesco o francese) ed un'ottima conoscenza dei principali strumenti informatici.

Completano il ruolo: proattività e flessibilità, capacità di analisi e gestione dei progetti in autonomia.

ZONA DI LAVORO

Sede dell'azienda: Parma

PROPOSTA CONTRATTUALE

- Contratto a progetto

- Fisso mensile

- Possibilità concreta di crescita all'interno dell'azienda

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante azienda cliente operante nel settore ortofrutta, un/a:

COMMESSO/A SETTORE ORTOFRUTTA

Si ricercano candidati con esperienza nella vendita e nell'utilizzo della cassa e pos per pagamenti con carte e bancomat, provenienti da precedenti esperienze nel settore ORTOFRUTTA.

La risorsa si occuperà di rifornire le corsie, di eseguire le operazioni di cassa e di servire il cliente.

» richiesta disponibilità a spostarsi su pi˘ punti vendita presenti a Parma città e in provincia.

Verranno valutate con priorità le candidature con esperienza nel settore ORTOFRUTTICOLO.

Orario di lavoro: full-time da lunedì a sabato con orario flessibile (il lavoro potrebbe svolgersi sia su turni sia con orario spezzato).

Si offre inziale contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione diretta.

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Impresa di Pulizie di Parma, un/una:

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Gradita precedente esperienza nella mansione.

ORARIO DI LAVORO: 8 ORE SETTIMANALI DALLE 6.00 ALLE 7.45 IL LUNEDI E IL GIOVEDI O IL MERCOLEDI E IL VENERDI, PIU' SABATO E DOMENICA. GIORNO DI RIPOSO: MARTEDI. RICHIESTA DISPONIBILITA' PER IL SABATO O LA DOMENICA PER RIENTRO POMERIDIANO DALLE 12:00 ALLE 14:00 CIRCA

» indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

Luogo di lavoro: Fontevivo.

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Impresa di Pulizie, un:

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI E PICCOLE MANUTENZIONI

Luogo di lavoro: zona di Langhirano, presso salumifici. Valuteremo quindi in primis persone residenti in zona.

Mansione: pulizie industriali e piccole manutenzioni di macchinari

Richiesta disponibilità a un orario di lavoro serale/notturno su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 01.00 oppure dalle ore 18.30 alle ore 22.30. » richiesta comunque flessibilità oraria e di spostamento su altri cantieri.

» indispensabile quindi essere automuniti e in possesso di patente B.

Assunzione in somministrazione tramite la nostra agenzia.

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda cliente, operante nel settore pelletteria, un/a

ADDETTO/A FINISSAGGIO SCARPE/PELLETTERIA

La persona sarà adibita prettamente alla mansione del finissaggio, durante la quale la calzatura o l'accessorio viene manualmente e al banco, rifilata, lucidata, colorata, spazzolata, impermeabilizzata con appositi pennelli, creme e strumenti.

Pertanto la persona ideale che stiamo cercando ha una buona manualità e proviene possibilmente da una scuola artistica o professionale moda (Liceo Artistico, Tecnico Abbigliamento Moda o affini.).

Valuteremo in primis candidature di persone con età inferiore ai 30 anni.

Indispensabile domicilio in Parma o limitrofi.

Iniziale contratto di lavoro in somministrazione tramite Agenzia, con scopo di stabilizzazione in azienda, previa congruo periodo di prova.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Parma.

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per società di logistica

AUTISTI ADDETTI ALLE CONSEGNE

per consegne pacchi di piccole/medie dimensioni (max 15 kg).

Requisiti richiesti:

- Patente B in corso di validità

- Buona conoscenza dello stradario della Provincia di Parma e Reggio Emilia

- Buon utilizzo di device tipo navigatori GPS, smartphone con sistema Android

- Disponibilità dal Lunedì al Sabato per 32 ore settimanali, trasformabili successivamente in un full time

- Disponibilità al lavoro su tutto il periodo estivo (da metà Luglio in poi)

- Gentilezza, predisposizione al contatto col pubblico, ottima padronanza della lingua italiana

Si offre un contratto diretto in azienda a tempo determinato di 6 mesi, con 3 mesi di prova; inserimento con un part time di 32 ore settimanali su 4 giorni a settimana turnanti, da Lunedi a Sabato. Inquadramento: livello 4J logistica-trasporti (1050Ä nette per 32 ore settimanali), con possibilità di straordinari retribuiti.

Sede logistica a San Polo di Torrile (PR).

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante azienda cliente operante nel settore tessile, un/a

PERITO ELETTROTECNICO/MANUTENTORE DI IMPIANTI

La risorsa si occuperà di manutenzione di macchine da lavoro aziendali, nello specifico macchine per cucire e tagliare stoffe e tessuti.

Inoltre curerà la manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento dell'azienda.

La manutenzione sarà di tipo preventivo e ordinario.

Si ricerca una figura di perito elettronico/elettrotecnico, anche senza esperienza, che dia disponibilità a fare i primi 3 mesi di formazione spesata e retribuita in Svizzera, con stipendio svizzero.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato tramite agenzia, con scopo assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

Luogo di lavoro: PARMA

• Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda cliente, operante nel settore Pelletteria e beni di lusso, sita in Parma, un/a

STAGISTA UFFICIO STILE

La persona ideale Ë in possesso di titolo di studio legato alla moda (Tecnico Abbigliamento Moda, Liceo Artistico, Operatore della Moda, Laurea in Moda e Design, Laurea in Design Industriale etc), ed ha uno spiccato interesse e passione per il mondo della moda in generale.

Le mansioni per cui si verrà addestrati infatti afferiscono alle necessità di supporto all'Ufficio Stile, quali:

- coordinamento delle collezioni

- contatti con i fornitori per l'acquisto dei tessuti

- osservazione delle fasi di creazione e lancio dei campionari

- ricerche di mercato

- presenza a fiere di settore

- creazione di trend book carrie primavera-estate e autunno-inverno

- realizzazione di campioni per la produzione

- attività di supporto nella scelta dei colori di tendenza e dei materiali.

Indispensabile domicilio in Parma o zone limitrofe.

Si offre un contratto di tirocinio di 6 mesi altamente formativo.

L'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi.

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003.

Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot. 1146-SG 6/12/2004

• Operatori/operatrici di Sala:

ci rivolgiamo a candidati disponibili a lavorare come camerieri di sala nella zona di Parma e provincia. Automunito. Gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: richiesta disponibilità lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma e provincia

• Operatori/operatrici di Cucina:

si ricerca per aziende clienti della zona di Parma e provincia personale formato per posizione di aiuto-cuoco/cuoco. Automunito. Necessaria pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: richiesta disponibilità lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma e provincia

• Barista

ricerchiamo per azienda cliente della zona di Parma un/una barista con esperienza anche nella preparazione dei cocktail di base.

Orario di lavoro: richiesta disponibilità lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma

• Addetta/o al banco GELATERIA

ricerchiamo per azienda cliente di Parma una figura junior da inserire come addetta/o al banco in Gelateria. Gradita esperienza pregressa in mansioni simili.

Orario di lavoro: richiesta disponibilità lunedì - domenica con riposo

Luogo di lavoro: Parma

ANNUNCI PRIVATI - 18

• EidÈ Cooperativa Sociale in Parma ricerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE PART-TIME.

La persona affianca e collabora con la Referente dell'ufficio nella gestione di tutti gli adempimenti

amministrativo/contabili assicurandone la correttezza formale e sostanziale ed il rispetto delle relative scadenze; si relaziona per quanto di competenza con le altre aree aziendali.

Nello specifico gli ambiti di lavoro saranno:

- Contabilità generale

- Registrazioni Prima Nota

- Registrazioni fatture passive

- Emissione e inserimento fatture attive

- Gestione pagamenti e incassi

- Preparazione liquidazioni periodiche IVA

- Predisposizione dati per Bilancio

- Pagamenti via telematica modello F24

- Scritture contabili

- Gestione Cespiti

- Ammortamenti, Ratei e Risconti

- Controllo e recupero Crediti

- Rapporti con le banche

- Contatto con clienti e fornitori.

Si richiede:

- Diploma ad indirizzo economico/ragioneria.

- Preferibile esperienza pregressa in mansioni amministrative.

- Ottima dimestichezza con gli strumenti informatici (Pacchetto Office) e software gestionali per aziende.

- Precisione, flessibilità, iniziativa, proattività e senso di responsabilità.

- Capacità di pianificare, monitorare, controllare e portare a termine il proprio lavoro.

- Buone doti relazionali e comunicative, spiccata attitudine al lavoro di cooperazione.

Assunzione Part-Time - Orario di lavoro part-time 15 ore

Se sei interessato/a a partecipare alla selezione puoi inviare il tuo CV

Ti contatteremo per fissare un colloquio.

• ADDETTA ALLE PULIZIE

PRAM s.c. ñ seleziona per pulizia locali e uffici (VAL D'ENZA) ADDETTA ALLE PULIZIE.

Requisiti richiesti: precisione, umiltà, senso del dovere, responsabilità, buona dialettica nel rapportarsi con il cliente

Disponibilità a lavoro part-time 15 ORE

Disponibilità immediata

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003)

• MAGAZZINIERE METALMECCANICO

PRAM s.c. seleziona per azienda leader nel metalmeccanico MAGAZZINIERE con esperienza.

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione preferibilmente all'interno di Aziende metalmeccaniche

Dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking, controllando la corrispondenza documentale.

Gradita conoscenza del disegno tecnico

Gradito attestato patentino muletto

Sede di lavoro: Montecchio Emilia

Disponibilità immediata

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003)

• Ufficio di servizi pubblicitari cerca giovane personale di bella presenza, pratica nella CONTABILITA' E NELL'USO DEL COMPUTER.

Indispensabile ottima conoscenza della lingua italiana ed essere automuniti.

• Locale in centro a Parma cerca PIZZAIOLO con esperienza.

• HOST FABLAB JR.

A.P.S. On/Off cerca un collaboratore o una collaboratrice part-time che affianchi l'Host del

FabLab Parma nella gestione delle attività ordinarie, ma soprattutto prenda in mano la linea

di sviluppo dedicata alla robotica e all'elettronica. Trattandosi di un profilo trasversale e di

un lavoro che si evolve e sviluppa quotidianamente, non si richiede un background tecnico o laurea specifici.

L'attività prevede:

- Utilizzo in autonomia dei macchinari di fabbricazione digitale per elaborare le commesse dei clienti e dei makers

- Gestione ordini e manutenzione macchinari

- Supporto nella gestione della community di makers

- Supporto all'ideazione e realizzazione di progetti, allestimenti, eventi sulla fabbricazione digitale

Il candidato e/o la candidata ideale ha per noi le seguenti caratteristiche:

- Conoscenze base di modellazione 3D e programmi CAD

- Conoscenze di robotica, Arduino ed elettronica

- Buona manualità

- Precisione ed efficienza nell'organizzazione di lavoro

- Attitudine al lavoro in team

- Flessibilità negli orari e disponibilità il sabato pomeriggio e il martedì sera

- Doti organizzative, relazionali e comunicative

Cosa offriamo:

- La possibilità di crearti un lavoro su misura, partendo dalle tue competenze e passioni

- L'opportunità di entrare in contatto con una community dinamica, giovane ed eterogenea composta da makers, artigiani digitali e liberi professionisti.

- L'inserimento in un network rodato ma in continua crescita con aziende, istituzioni, enti pubblici, reti e soggetti attivi sul territorio locale e nazionale.

- Occasioni continue di formazione negli ambiti della comunicazione, autoimprenditorialità e fabbricazione digitale

- Una retribuzione idonea e con possibilità di crescita esponenziale

• SALES AGENT

A.P.S On/Off Ë alla ricerca di una figura di SALES AGENT che si occupi di promuovere tra i diversi stakeholder, attuali e potenziali, servizi legati alla fabbricazione digitale, alla comunicazione e all'innovazione sociale.

L'attività prevede:

- Contatto con potenziali Clienti, visita e presentazione dei servizi

- Elaborazione di un piano di comunicazione e marketing

- Stesura dell'offerta, negoziazione e finalizzazione

- Presa in carico e presidio continuo del portafoglio Clienti assegnato per sviluppare nuove opportunità

Il candidato e/o la candidata ideale ha per noi le seguenti caratteristiche:

- Laurea e / o diploma

- Capacità di contatto, di gestione delle relazioni, di gestione delle negoziazioni e delle trattative con i clienti

- Propensione a lavorare in Team e per obiettivi

- Determinazione, dinamismo, sensibilità economica, orientamento ai numeri e al business

- Spirito imprenditoriale ed iniziativa

- Affidabilità, serietà

- Capacità organizzativa e di lavoro per obiettivi

- Eccellenti capacità di vendita, comunicazione e negoziazione

Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese

Cosa offriamo:

- La possibilità di crearti un lavoro su misura, partendo dalle tue competenze e passioni (nel caso coincidano con quelle richieste da noi :).

- L'opportunità di entrare in contatto con una community dinamica, giovane ed eterogenea di professionisti

- L'inserimento in un network rodato ma in continua crescita con aziende, istituzioni, enti pubblici, reti e soggetti attivi sul territorio locale e nazionale.

- Occasioni continue di formazione negli ambiti della comunicazione, autoimprenditorialità e fabbricazione digitale

- Una retribuzione idonea e con possibilità di crescita esponenziale

• SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A

A.P.S. On/Off Ë alla ricerca di una figura che si occupi di SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE: un ruolo chiave per tutte le nostre attività, per ricoprire il quale cerchiamo una persona affidabile, determinata e flessibile. La disponibilità iniziale che richiediamo Ë part-time, con possibilità di ampliare il quadro orario in una fase successiva.

L'attività prevede:

- Gestione fornitori ufficio e scadenze interne;

- Tenuta cassa, banca e valori bollati;

- Utilizzo gestionale interno

- Emissione fatture;

- Predisposizione della documentazione contabile di supporto al commercialista;

- Trasmissione dati al consulente del lavoro;

- Gestione sicurezza segreteria generale (gestione locali ufficio, smistamento telefonate, email e posta in entrata ed uscita);

- Archiviazione (gestione di archivi di documenti, schedari e catalogazione di bolle e fatture)

Il candidato e/o la candidata ideale ha per noi le seguenti caratteristiche:

- Diploma di Maturità o Laurea

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel) e dell'utilizzo degli strumenti web base

- Precisione e carattere dinamico

- Capacità di gestione dello stress, di adattamento e di apprendimento veloce

Cosa offriamo:

- Ambiente lavorativo dinamico, giovane e in crescita

- Flessibilità oraria

- Occasioni continue di formazione negli ambiti della comunicazione, autoimprenditorialità e fabbricazione digitale

- Una retribuzione idonea e con possibilità di crescita esponenziale

• Il WEB CONTENT MANAGER di Audiosales verrà inserito all'interno del team marketing dell'azienda e parteciperà all'implementazione e alla gestione delle strategie digitali, con focus sulla creazione dei contenuti.

Responsabilità:

- Collaborazione alla definizione della communication map aziendale e delle strategie su tutte le piattaforme coinvolte (sito, social, newsletter, ecc.)

- Gestione dei progetti di copywriting e di traduzione testi

- Generazione di contenuti grafici e video

- Generazione di reportistica e materiale informativo

Requisiti principali:

- Esperienza di copywriting e progetti digitali

- Buona conoscenza di SEO, SEM e strumenti di analisi (Google Analytics, Google Search Console, ecc.)

- Buona padronanza nella gestione dei social media (Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram)

- Buona padronanza nell'utilizzo di progammi di grafica (Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator)

- Familiarità con piattaforme di e-mail marketing (MailUp, Mailchimp, ecc.)

- Buona esperienza nella creazione di presentazioni (Powerpoint, Keynote, ecc.) e conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel

- Buona conoscenza lingua inglese scritta e orale

- Propensione al lavoro in team, attenzione al dettaglio e orientamento al risultato

Titoli preferenziali:

- Precedenti esperienze nella mansione in aziende B2B operanti nei settori elettronica/IT/audio

- Familiarità con portali web B2B ed e-commerce

Sede di lavoro: Sorbolo (PR)

Inserimento immediato con retribuzione commisurata all'effettiva esperienza professionale acquisita.

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L.903/77).

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

• Proges Cooperativa Sociale Onlus di Parma ricerca OSS (OPERATORE/OPERATRICE SOCIO SANITARIO/A) da inserire con contratto part-time di 26 ore settimanali nei servizi domiciliari di Parma.

Requisito essenziale: patente B.

Oltre al corso OSS, verranno valutate anche persone con esperienza come badanti che abbiano effettuato anche corsi di assistenza di base.

• Studio Legale Defilippi a PARMA cerca AVVOCATI ABILITATI O PATROCINATORI per collaborazione a tempo pieno.

• Agenzia di comunicazione integrata con importante portfolio clienti nazionali ed internazionali ricerca un archivista digitale.

Alla risorsa spetteranno:

- catalogazione, digitalizzazione e archiviazione filmati, pellicole e supporti audiovisivi;

- gestione ed aggiornamento catalogo informatico.

Il/la candidato/a ha svolto preferibilmente studi umanistici e maturato un'esperienza nelle materie archivistiche.

Flessibilità e spirito d'iniziativa, capacità organizzative e riservatezza completano il profilo.

» richiesta una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e un'ottima conoscenza del Pacchetto Office e dei principali programmi di archiviazione.

• Stiamo cercando giovane dinamico/a con precedenti esperienze di VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO, preferibilmente nel settore lusso.

Graditi inglese fluente, padronanza uso pc e bella presenza. Sede di lavoro Parma centro.

• Ditta operante nel settore delle telecomunicazioni ricerca ELETTRICISTA APPRENDISTA.

• Cercasi persona automunita per PULIZIE DOMESTICHE in zona Vicomero (PR). Massima serietà.

• Cercasi SALDATORE A TIG acciaio inox con esperienza, disponibile a orari flessibili diurni.

Disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Reggio Emilia.

• Pizzeria da asporto a Parma cerca ragazzi/e per CONSEGNE A DOMICILIO.

Il punto vendita Globo di Ponte Taro ricerca personale come ADDETTI/E ALLE CASSE E AI REPARTI.

Si richiede:

- Residenza zone limitrofe

- Disponibilità nei week end e festivi