Lavoro: 20 nuove offerte per chi cerca un impiego

DIETISTA

Impresa leader nella ristorazione italiana, presente a 360° in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese cerca Dietista da inserire nella ristorazione collettiva per il territorio di Parma e provincia che si occuperà della ristorazione scolastica, commerciale ed ospedaliera.

Il/la Dietista ha la responsabilità di governare tutto il processo produttivo sia dei Centri produzione pasti sia delle cucine interne alle scuole per garantire l'offerta dei menù concordati con il Comune nel rispetto del capitolato e delle procedure aziendali di igiene degli alimenti. Le principali attività e responsabilità previste dal ruolo sono riconducibili a due macro aree: la prima riguarda le Diete speciali per patologia o per scelte di ordine etico o religioso: il dietista deve elaborarle e sottoporle alla verifica da parte della referente del Comune; elaborare i tabulati diete giorno per giorno da fornire al Cuoco; collaborare con il Cuoco all'individuazione delle corrette materie prime da utilizzare per la preparazione di queste diete; eseguire controlli HACCP in produzione (presso cucina centralizzata e terminali) su grammature e diete speciali; controllare le fasi di preparazione e confezionamento dei pasti contenenti le diete speciali; provvedere alla corretta archiviazione delle diete stesse; provvedere alla formazione del personale di cucina e di servizio sulle corrette procedure da adottare per la preparazione e la somministrazione di diete speciali. La seconda macro area di attività si riferisce all’assistenza al cliente Scuola attraverso il presidio quotidiano delle cucine interne con sopralluoghi per garantire la bontà del servizio e il rispetto delle procedure HACCP e della sicurezza alimentare; monitorando l'insorgere di problematiche di servizio e di prodotto segnalate dal cliente Scuola, collaborando con il Direttore di Locale alla loro risoluzione.

La figura ricercata deve rispondere ai seguenti requisiti: possessi di Laurea in Dietistica o iscrizione all’Albo dei Biologi, sez. A; esperienza minima di un anno maturata preferibilmente nel settore della ristorazione collettiva; esperienza nella progettazione e gestione di diete speciali; ottima conoscenza di Excel; buona conoscenza dei principali strumenti di comunicazione informatica.

Completano il profilo, le ottime capacità relazionali e negoziali con interlocutori di diverso livello; doti d'iniziativa ed intraprendenza, attitudini organizzative e di pianificazione del lavoro.

Sede di lavoro: PARMA



INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA METODO MONTESSORI

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca con urgenza, per scuola Infanzia sita in Parma, un Insegnante Infanzia in possesso del diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori fascia 3-6 anni.

Sede di lavoro: PARMA



OSTETRICA

Azienda Pubblica ricerca ostetrica con disponibilità al lavoro su turni ambosessi.

I candidati devono avere la laurea in ostetricia e avere disponibilità immediata.

Zona di lavoro: Parma



ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

Azienda seleziona manutentori del verde. Richiesta esperienza pregressa nel verde. Fondamentale la capacità di potatura di alberi in quota e di utilizzo di decespugliatore e taglia siepi.

Sede di lavoro: Parma.



AVVOCATO PRATICANTE

Studio di avvocati cerca candidati/e per inserimento in qualità di praticante. La risorsa selezionata parteciperà alle udienze e si occuperà prevalentemente di redazione atti, gestione pratiche e gestione scadenze. I requisiti necessari sono il titolo di laurea conseguito da non più di due anni, la conoscenza delle materie civilistiche con particolare riferimento al diritto dell’unione europea.

Zona di lavoro: PARMA.



INFERMIERI

Struttura assistenziale dedicata ai minori cerca n. 2 Infermieri automuniti. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all'OPI aggiornata al 2018, disponibilità immediata al lavoro full time su turni diurni e alla reperibilità notturna, pregressa esperienza in ruoli a contatto coi minori. Sarà considerata caratteristica preferenziale la pregressa esperienza in reparti di neuropsichiatria infantile.

Sede di lavoro: Provincia Sud di Parma



DISEGNATORE MECCANICO

Azienda del settore metalmeccanico cerca un disegnatore meccanico. Requisito indispensabile il possesso di un diploma o di una laurea di carattere tecnico-meccanico. Fondamentale la conoscenza del disegno meccanico e dei programmi Autocad 2d/3d e Solidworks. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di minimo 2 anni.

Sede di lavoro: Parma



ASSISTENTE DIREZIONE GENERALE

Piccolo gruppo di società nel settore dei servizi digitali, consulenza aziendale, formazione e selezione del personale, in forte potenziamento della propria struttura organizzativa interna cerca Assistente Segreteria Di Direzione. Il/la candidato/a prescelto/a verrà inserito alle dipendenze del Direzione del gruppo e dovrà essere in grado di lavorare in prima persona con tutte le figure apicali delle società collegate al gruppo stesso, avendo la responsabilità di coordinare le informazioni per la gestione corretta ed efficiente della direzione, il coordinamento delle attività degli altri colleghi professionisti, la gestione della posta elettronica, delle telefonate per l’organizzazione degli incontri, colloqui e meeting su tre sedi in tre città del nord, predisposizione all’organizzazione di eventi e meeting verso i clienti, la gestione per l’ottimizzazione dei viaggi della direzione e dei collaboratori, e l’archiviazione puntuale delle pratiche secondo quanto previsto dalle vigenti normative sulla privacy. Inoltre è richiesta la conoscenza e praticità nella gestione degli scadenziari, aggiornamento e predisposizione di modulistica amministrativa, la gestione anagrafica telematica e archivio cartaceo documenti, nonché essere di forte supporto alla reportistica relativa al personale per il primo screening di selezione e relativo aggiornamento del data base aziendale. Nel suo incarico la figura oltre che a rispondere direttamente dalla direzione del gruppo, opererà in stretto coordinamento con tutte le altre aree operative coinvolte nell’area HR. Sono richiesti a titolo preferenziale l’esperienza minima di 2/3 anni in analoga posizione in aziende di produzione servizi, riservatezza, proattività, buona autonomia operativa, predisposizione alla decisione e al lavoro di gruppo. A completare il profilo è necessaria la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA



RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Azienda cerca un/una Responsabile Amministrativo contabile con ventennale esperienza nella mansione. Requisiti fondamentali sono il possesso di una Laurea in Economia e la padronanza di utilizzo del programma Team-System. La risorsa andrà a coordinare 2 persone e sarà responsabile della gestione amministrativa e contabile, compreso il bilancio aziendale.

Sede di lavoro: PARMA



TECNICO DI FIELD MECATRONICO CON CONOSCENZE DI QUALITÀ

La branch italiana di società impiantistica multinazionale leader, come solution provider nella progettazione, fornitura e manutenzione di impiantistica per il settore del packaging di ultima generazione, con sede a Parma cerca Tecnico di Field con competenze Meccatroniche e di Qualità e Sterilità. La figura verrà inserita nel team dell’After Sales Services Italia composto da altri 5 addetti, ognuno dei quali ha il compito di seguire un gruppo di aziende clienti, recandosi presso i plant dei clienti, localizzati per un buon 40% in zona Sud Italia e per la parte restante distribuiti fra centro e nord Italia, garantendo loro la manutenzione, la qualità e sterilità del prodotto finito lavorato sugli impianti di imballaggio di ultima generazione per latte, succhi piatti, conserve vegetali. Il ruolo, alle dirette dipendenze del responsabile Ufficio Tecnico, comporta la capacità di analizzare problemi rilevati dal cliente si sul piano tecnico elettromeccanico che sul piano dell’assicurazione qualità, per questo ruolo ibrido il candidato prescelto verrà formato adeguatamente grazie ad un percorso di affiancamento interno presso la training school interna. La figura ricercata ha maturato una precedente significativa esperienza di almeno un paio di anni in ambito impiantistico industriale dove ha potuto acquisire una competenza elettronica e di automazioni, applicata a sistemi industriali di packaging, preferibilmente in asettico, di bevande piatte di recente tecnologia. Conosce il PLC Siemens, B&R, per collaudo e avviamento impianti e anche per sviluppo di nuove funzionalità sugli impianti esistenti. Saranno valutati come candidati utili coloro che possiedono Diploma ITIS e/o Diploma di Laurea Universitario in Ingegneria e attestati di studio equivalenti. Ferma restando la effettiva conoscenza di sistemi di automazione industriale. Completano il profilo le seguenti conoscenze linguistiche: Inglese buono, in grado di comprendere correttamente istruzioni in lingua e stendere report in lingua inglese con terminologia tecnica specifica. Gradita la conoscenza di altre lingue straniere, preferibilmente il tedesco, ma non indispensabile.

Sede di lavoro: Parma, con possibilità di brevi trasferte infrasettimanali in Italia e Sud Europa



ADDETTO SELEZIONE/AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Agenzia per il lavoro ricerca per potenziamento staff interno un/una Addetto/a selezione e amministrazione del personale. La risorsa, inserita all'interno della filiale di Parma, si occuperà di screening cv, colloqui, mansioni di segreteria, centralino, archivio e attività amministrative. I/le candidati/e ideali hanno un forte interesse per il settore risorse umane, sono in possesso di laurea in materie economiche o umanistiche o psicologia. L'aver maturato una breve esperienza in agenzie per il lavoro rappresenta requisito preferenziale. Completano il profilo ottime doti relazionali e voglia di fare.

Sede di lavoro: PARMA



SALES REPRESENTATIVE

Azienda multinazionale leader nel settore della distribuzione di articoli sul canale B2B, cerca un brillante Sales Representative per il territorio di Parma e provincia. La figura di Sales Representative, rispondendo al responsabile di Area, avrà le seguenti responsabilità: gestione del portafoglio di clienti assegnato promuovendone lo sviluppo e l'espansione, all'interno dell'area di competenza e l’acquisizione di clienti prospect, secondo le linee guida definite dall'azienda; gestione e sviluppo della relazione con i decision maker (sia posizioni operative che manageriali).

Inoltre collaborerà alla stesura del budget per la sua zona di competenza e alla definizione di nuove esigenze del mercato, attraverso ascolto e raccolta fabbisogni clienti. Il candidato ideale è una persona precisa ed affidabile, con buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e un forte orientamento al risultato, è capace di gestire la pressione.

Sa analizzare interpretare i dati ed ha una buona conoscenza di Microsoft Excel.

La conoscenza dell'inglese sarà considerata un plus.

Sede di Lavoro: Parma e Provincia



MECCANICO MEZZI PESANTI

Azienda cerca un meccanico per la riparazione e la manutenzione di mezzi pesanti. È richiesta una buona conoscenza del motore dei camion ed esperienza nella mansione. Requisito preferenziale il possesso della Patente C.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTO/A VENDITE SETTORE ABBIGLIAMENTO BIMBI

Per negozio specializzato in abbigliamento per bambini, ricerchiamo un/una addetto/a alle vendite; la risorsa presterà servizio in qualità di commesso/a, gestirà i rapporti con la clientela, curerà la corretta sistemazione dei prodotti sulle scaffalature ed in esposizione e darà un supporto nella gestione della cassa.Requisiti: disponibilità a lavorare nel weekend, preferibile pregressa esperienza di 2/3 anni come commesso/a nel settore moda/abbigliamento; costituirà titolo preferenziale l'esperienza maturata presso negozi di abbigliamento bimbi.

Zona di lavoro: PARMA



IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO CON TEDESCO

Azienda di Parma specializzata nella Consulenza e Sviluppo Commerciale in Italia e all'Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno Impiegata Back Office Commerciale con conoscenza del Tedesco. La figura nel ruolo si occuperà dell'attività di scounting vs mercati esteri, con l'obiettivo di individuare distributori, importatori e reti di vendita, per potenziare o sviluppare il business dei nostri clienti nei paesi di interesse. Si cerca una persona dinamica, propositiva, che abbia maturato una pregressa esperienza in uffici commerciali, abituate al contatto telefonico verso clienti prospect, metodiche e puntuali, che dispongano di una buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel in modo particolare). Rappresenta un requisito fondamentale l'ottima conoscenza delle lingue Inglese e Tedesco.

Zona Di Lavoro: PARMA



BACK OFFICE COMMERCIALE BULLONERIA

Aziende cerca Back Office Commerciale per il reparto Bulloneria con qualche anno di esperienza in posizione simile, all’interno dell’ufficio commerciale, meglio se in aziende che operano in ambito Produzione Impianti e macchinari, nel settore della Meccanica o carpenteria. Il candidato ideale è una persona precisa, metodica, capace di gestire procedure ma anche fronteggiare picchi di lavoro. La persona selezionata verrà inserita nell’Ufficio Commerciale per il Reparto di Bulloneria e si relazionerà con i clienti, con i colleghi dell’ufficio commerciale interno e con il reparto di Magazzino. Le principali responsabilità nel ruolo includono la codifica, l’inserimento, la conferma e la gestione degli ordini dei clienti, l’archiviazione dei documenti e la carica dei nuovi articoli sul gestionale ERP Navision. Il candidato ideale possiede un Diploma o una formazione coerente con la posizione, h familiarità con prodotti inerenti il settore della meccanica, materiali speciali, articoli tecnici, Viteria e Bulloneria ed conosce bene l’uso del pc, pacchetto Office, Excel, ERP aziendali. Gradita conoscenza Inglese.

Sede dell’azienda: PARMA



AREA MANAGER FRANCIA

Azienda del settore impiantistico, che opera in contesti internazionali ed in costante crescita, cerca un/a Area Manager Francia. La ricerca è rivolta a candidati/e con esperienza decennale nel settore della vendita all'estero di macchine e impianti su commessa. Il ruolo prevede l’iniziale inserimento presso la sede italiana dell’azienda per la formazione adeguata. Successivamente è richiesta la disponibilità a frequenti trasferte in Francia per lo sviluppo commerciale della zona. La figura risponde direttamente al Sales Director e prevede la gestione e lo sviluppo delle vendite presso importanti clienti internazionali.

Le attività previste nel ruolo riguardano la gestione e sviluppo dei clienti consolidati e prospezione dei potenziali nella zona Francese; il raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di fatturato, volumi e margini; l’organizzazione di visite regolari presso clienti e coordinamento di agenti locali; la collaborazione con l’Ufficio Tecnico e ingegneria nelle fasi di sviluppo del progetto; la redazione delle offerte commerciali avvalendosi del supporto del back office e partecipazione a fiere di settore

Si richiede titolo di laurea o un diploma tecnico, ottima dimestichezza con gli strumenti informatici (pacchetto Office, CRM) e, indispensabile, la conoscenza fluente della lingua francese e inglese.

Completano il profilo le elevate capacità comunicative, spirito di gruppo, proattività, capacità di lavorare per obiettivi e deve essere dotata di spirito di iniziativa.

Sede di lavoro e mobilità territoriale: PARMA



ACCOUNT MANAGER PRODOTTI CASEARI

Produttore di Parmigiano Reggiano, ricerca persona per ricoprire la posizione di Account Manager Prodotti Caseari diplomato o laureato con ottimo curriculum studiorum e consolidata esperienza nel ruolo, maturata per conto di aziende strutturate, modernamente organizzate e fortemente orientate al mercato, preferibilmente operanti nel settore della produzione casearia. Il candidato ideale possiede un’approfondita e documentata conoscenza dei mercati target e delle loro dinamiche commerciale e distributive, ha un’ottima capacità di analisi e valutazione delle opportunità commerciali ed una professionalità orientata sia alla strategia che all’operatività. Completano il profilo, lo spirito imprenditoriale, desiderio di ulteriore crescita professionale in piena sintonia con lo sviluppo dell’azienda; l’attitudine ed abitudine a lavorare per obiettivi ed in tempi ridotti; la passione per il settore e per il proprio lavoro; ottime capacità relazionali, comunicative ed organizzative; personalità giovanile e brillante. Si richiede almeno una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta e preferibile conoscenza di altra lingua europea. La figura nel ruolo svolgerà in completa autonomia, a riporto della Direzione Commerciale, il business development, previa un’efficace analisi del territorio e delle opportunità commerciali e con un approccio fortemente operativo; sondaggi sulla clientela attiva, non più attiva e potenziale per comprendere come possano essere migliorate le dinamiche di fidelizzazione e di acquisizione.

Sarà richiesto di mantenere con costanza - nel tempo - il rapporto con la clientela assegnata ed acquisita, attraverso un elevato livello di servizio e un’alta attenzione alla relazione che verrà gestita in modo sistematico, costruttivo ed efficace. Inoltre la figura inserita si occuperà della reportistica periodica sulle azioni intraprese, sull’evoluzione del mercato di riferimento, su eventuali nuove opportunità commerciali.

Area di lavoro: sede Aziendale in provincia di Parma



ELETTRICISTI

Azienda operante nel settore delle manutenzioni impiantistiche/Facility Management cerca Elettricisti. Si richiede esperienza maturata nell'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici sia civili che industriali. La ricerca è rivolta a profili sia Junior che Senior.

Luogo di Lavoro: Parma



NETWORK AND SECURITY ENGINEER

Azienda del settore ICT cerca un Network and Security Engineer che operi all'interno del proprio team di lavoro dedicato ad un Cliente Enterprise. Le competenze necessarie al ruolo sono di Security, in particolare firewall CHECKPOINT e Cisco ASA e di Networking (Cisco). Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nella gestione di Antispam Cisco Ironport e nella gestione di Proxy Bluecoat e la conoscenza delle certificazioni tecniche di ambito Security (es. CCNA Security / CCNP Security).

Sede di lavoro: PARMA