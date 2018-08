Ecco 35 occasioni per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 17

Agenzia seleziona per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanica un/a Stagista area qualità/personale

La risorsa ricercata inserita all'interno dell'ufficio di competenza lavorerà a stretto contatto con il responsabile aziendale e si occuperà di

- Modulistica relativa alla sicurezza

- Registri

- Rilevazione presenze

- Screening curricula e rapporti con le Agenzie

Il profilo ricercato possiede:

- Diploma

- Buone doti relazionali

- Buon uso del PC

- Precisione e flessibilità

Tipologia contrattuale:

Si offre contratto di stage retribuito di 6 mesi finalizzato all'assunzione diretta in azienda.

Sede di lavoro: Gattatico

Agenzia seleziona per prestigiosa azienda cliente settore metalmeccanico un PROGETTISTA MECCANICO

Il/ la candidato/a laureato/a in ingegneria meccanica 3-5 anni sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico ricoprendo la posizione di progettista. La persona è un professionista in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di un prodotto meccanico partendo dallo studio di fattibilità fino al disegno tecnico. Dovrà occuparsi dell'elaborazione dei disegni utilizzando CAD 3D e dovrà interfacciarsi con clienti e fornitori.

Requisiti:

- laurea in ingegneria meccanica o meccatronica

- esperienza di almeno 3-5 anni in aziende metalmeccaniche

- conoscenza delle tecniche e degli strumenti di progettazione quali CAD e linguaggi di programmazione.

- buono utilizzo degli strumenti informatici e pacchetto Office.

Tipologia contrattuale:

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Zona di lavoro: Montecchio Emilia

Agenzia seleziona per prestigiosa azienda cliente settore ristorazione MANAGER IN TRAINING SETTORE RISTORAZIONE

Per azienda cliente settore ristorazione, selezioniamo personale con esperienza maturata nello stesso settore, motivata a ricoprire inizialmente tutte le postazioni previste nel ristorante: sala, cucina, griglia, magazzino, lavaggio; acquisirà successivamente responsabilità nella gestione dei turni del personale e nella formazione di tutte le risorse su tutte le postazioni.

Requisiti:

Si richiedono solarità, empatia, carisma, capacità di lavorare in team, flessibilità oraria, disponibilità alla mobilità territoriale, disponibilità a lavorare su turni.

Tipologia contrattuale:

Si offre un inserimento diretto da parte dell'azienda cliente e training adeguato.

Zona di lavoro: Emilia Romagna

Agenzia seleziona per prestigiosa azienda cliente settore metalmeccanico PERITO MECCANICO-MECCATRONICO anche appena diplomato, disponibile a lavorare su diverse tipologie di macchine.

Tipologia contrattuale:

Si offre un iniziale periodo di somministrazione volto all’inserimento diretto in azienda con un contratto di apprendistato.

Zona di lavoro: Gattatico

Agenzia seleziona per importante azienda cliente settore metalmeccanico un RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA'

Il candidato/a si occuperà di:

coordinare il personale del controllo qualità, verificare i piani di controllo, verificare la conformità del materiale in accettazione e redigere ISIR E PPAP.

Requisiti:

- ottima conoscenza disegno meccanico,

- nozioni di metrologia,

- ottimo utilizzo strumenti di misura,

- ottima conoscenza Production Part Approval Process(PPAP),

- buone doti di comunicazione e relazione,

- capacità di risoluzione dei problemi.

Sarà requisito necessario aver maturato almeno 5 anni all'interno del controllo qualità settore meccanico.

Zona di lavoro: Reggio Emilia

Tipologia contrattuale:

Assunzione diretta da parte dell'azienda.

Il trattamento economico sarà commisurato all'esperienza maturata.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. AL TAGLIO LASER. La risorsa dovrà saper leggere il disegno meccanico e avere esperienza nella mansione. Si offre contratto in somministrazione iniziale con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza in magazzino e patentino del carrello elevatore. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO. Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante catena della GDO in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 GASTRONOMO. Si richiede domicilio in zona e disponibilità a lavorare nel weekend. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione o in realtà similari.

Per azienda in zona Langhirano (PR), ricerchiamo n. 1 AIUTO IDRAULICO . il candidato ideale ha maturato una minima esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. SALA part time. Si richiede disponibilità a lavorare nel weekend. Il candidato ideale è automunito.

Per importante punto vendita in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. BANCO PANETTERIA. Si richiede flessibilità oraria ed esperienza minima nel settore delle vendite.

Per struttura assistenziale per minori a sud di Parma (PR), ricerchiamo urgentemente n. 2 INFERMIERI automuniti. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione OPI aggiornata al 2018, disponibilità immediata al lavoro full-time su turni diurni e alla reperibilità notturna, esperienza in ruoli a contatto con minori. Preferenziale esperienza in reparti di neuropsichiatria infantile. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di inserimento a tempo indeterminato presso l'azienda utilizzatrice.

Per importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore alimentare cerchiamo 1 BACK-OFFICE ITALIA. Si richiede esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA CONTABILITA’ PART TIME. Si richiede esperienza minima nella mansione e domicilio in zona.

Per importante azienda in zona Sala Baganza (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE TIG con esperienza in contesti strutturati. Il candidato ideale possiede buona autonomia nella saldatura su acciaio e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

ANNUNCI PRIVATI - 19

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma.

Si ricerca COMMERCIALE DIPENDENTE per sviluppo nuova rete vendita.

Sei un Giovane Diplomato o Laureato interessato all'ambito commerciale?

Vuoi intraprendere un percorso di crescita e sviluppo in una consolidata azienda leader del proprio settore?

Sei dinamico e con buone doti relazionali? Sei orientato al risultato?

Contratto t. determinato 1 anno con prospettiva di successivo t. indeterminato + sistema premiante, serio percorso formativo, tutor aziendale.

Requisiti:

- automunito

- disponibile a periodo iniziale in trasferta

- flessibilità oraria

Società di consulenza e formazione, che opera dal 1994 nelle seguenti aree: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tutela ambientale; prevenzione incendi; tutela della privacy; acustica; sicurezza alimentare; tutela igiene nelle piscine; certificazioni di sistema e di prodotto.

Della struttura fanno parte n°3 professionisti laureati ed un "medico competente".

La figura ricercata sarà inserita in un contesto dinamico e svolgerà le seguenti attività:

- supporto operativo nelle attività riferite alla tutela della privacy e della nuova direttiva GDPR;

- supporto operativo nella compilazione di documenti relativi alla sicurezza lavoro;

- gestione ed elaborazione di documentazione tecnico-scientifica.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE (chimica, tecnologie alimentari, scienze biologiche, ingegneria).

Non è richiesta una pregressa esperienza in ruolo analogo.

Sono richieste:

- Conoscenza di strumenti software per la gestione e manutenzione dell’accesso profilato a contenuti e documenti (files, folders, emails, ecc) necessari per una corretta gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati personali all’interno di un’azienda;

- Conoscenza avanzata del sistema operativo Microsoft Windows e dei software Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

- Conoscenza di base dei software Adobe Acrobat e Adobe Photoshop;

- Conoscenza dei principali browser internet (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) sia per quanto concerne il loro utilizzo che per la loro configurazione (impostazione proxy, limitazione accesso a determinati siti web, ecc.);

- Esperienza nella gestione e configurazione di caselle di posta elettronica e relativi strumenti di consultazione (MS Outlook, Apple Mail);

- Spiccate doti organizzative, precisione ed ordine, capacità di gestire priorità e scadenze;

- Capacità di lavorare in piccoli di team di lavoro.

Gradita la conoscenza della lingua inglese

Disponibilità dal 1° settembre 2018

Per potenziare proprio organico interno si ricerca RESPONSABILE TECNICO DI COMMESSA JUNIOR.

Si richiedono diploma/laurea in elettrotecnica/automazione, esperienze nella gestione di commesse o progettazione impianti industriali.

La risorsa si occuperà della pianificazione di commessa, costi/ricavi, verifiche di cantiere e mantenimento rapporti con il cliente finale.





Cercasi APPRENDISTA CUOCO possibilmente diplomato in scuola alberghiera.

Salone è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio negozio di Colorno (PR). Ricerchiamo HAIRSTYLIST, ambo sessi, con comprovata esperienza in taglio uomo donna, colore, riflessature.

Associazione che da anni organizza soggiorni sollievo a Bobbio (PC) per persone diversamente abili, ricerca personale con la qualifica di: ASA/OSS/EDUCATORE/INFERMIERE per il periodo estivo fino al 1 settembre 2018.

Si richiede disponibilità minima di 15 giorni.

Massima serietà. Si offre vitto, alloggio e adeguato compenso.

Hotel a pochi chilometri da Parma cerca 2 figure da inserire nel proprio organico:

- Addetto/a alla reception

- Portiere Turnante

Requisiti richiesti: lingua inglese fluente, scritta e parlata

Cercasi CUOCA/O A DUBLINO (IRLANDA)

Sono richiesti: diploma alberghiero e minimo due anni di esperienza nella preparazione di antipasti, primi e secondi.

Il candidato deve essere un appassionato della cucina italiana essere ambizioso e capace di lavorare in gruppo.

L'applicante deve avere tutta la documentazione necessaria per poter vivere e lavorare a Dublino.

Non sono forniti né vitto né alloggio.

Il candidato deve:

- essere responsabile della preparazione del cibo e del servizio

- essere a conoscenza e rispettare tutti i principi HACCP

- gestire in maniera efficiente la dispensa evitando sprechi

- controllare la qualità e l'estetica di ogni piatto preparato

- fornire suggerimenti per il menu

Procedura di Assunzione

L'applicante deve sostenere una prova di tre ore non retribuita con il capo chef seguita da un'intervista. Se esse saranno positive si potrà procedere con l'impiego, firma del contratto e quindi a lavorare immediatamente.

Azienda costruttrice di macchine per industria alimentare con sede a Sala Baganza (PR) cerca MONTATORE MECCANICO anche con breve esperienza.

È gradita la provenienza da un Istituto tecnico formativo.

Età minima richiesta: anni 18.





Negozio in centro storico a Parma ricerca personale (preferibilmente ragazzo dato che ci saranno da manovrare anche cartoni pesanti), magari studente, da settembre a fine anno disponibile il fine settimana (sabato pausa pranzo e domenica pomeriggio) e anche uno/due gg settimanali nella pausa pranzo.



Bar in strada Duomo 6/a a Parma cerca un/a BARISTA.

Gruppo leader da 10 anni nel settore immobiliare a Parma ricerca 3 candidati/e per ricoprire il ruolo di responsabile di agenzia.

Si offre formazione continua con l'affiancamento di un tutor per apprendere il metodo lavorativo e inserimento in un gruppo giovane, dinamico, motivato e serio.

Requisiti:diploma di scuola media superiore

patente b

buona dialettica

intraprendenza

Compagnia professionale di danza che opera con realtà teatrali italiane e internazionali cerca una figura da inserire nell’ufficio produzione e organizzazioneOrario di lavoro previsto: full time



Profilo del candidato



La risorsa si occuperà di: - Seguire il processo produttivo di uno spettacolo teatrale, dalla pianificazione alla sua realizzazione

- Distribuire e pianificare l’attività di tournée degli spettacoli prodotti: contratti con enti e teatri, comunicazione con artisti e tecnici, logistica

- Pianificare e seguire, insieme al resto dello staff, progetti e attività della Compagnia

Si richiedono necessariamente:

- massima precisione ed affidabilità

- Ottime capacità organizzative e gestione delle priorità

- flessibilità oraria e disponibilità a saltuarie trasferte e progetti fuori sede

- buona capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche di base

- ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).



E’ considerato un valore aggiunto la conoscenza di una seconda lingua

- Possesso di patente B

Soft skills

- Ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro in team

- doti di problem solving e dinamicità

- Passione per l’ambito teatrale e il lavoro organizzativo

- Conoscenza di base di programmi di gestione e montaggio audio-video

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77. Nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003), informiamo i candidati che i CV ricevuti saranno utilizzati con modalità strettamente riferite alla presente selezione di personale.



Cercasi una figura dinamica, per lavoro full time, all’interno di un locale/bar situato in zona centrale a Parma.

Requisiti max 30 anni, disponibilita’ nel weekend, flessibilita’ di orari e con precedente esperienza nel settore.

Pizzeria cerca speedy pizza per consegne a domicilio e un aiuto pizzaiolo.

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Si offre: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Il Media Digital Consultant concorre al miglioramento dell’azione commerciale della rete di vendita attraverso:

- il supporto nella preparazione delle trattative (analisi del cliente e del mercato)

- l’affiancamento dell’agente nella fase di contatto con il cliente

- la formazione continua delle risorse commerciali su conoscenze tecniche e di prodotto.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

- esperienza di almeno 2 anni nel settore internet, web agency e agenzie di comunicazione ed esperienza nella gestione di piani di marketing evoluti

- approfondite competenze/conoscenze di web marketing: progettazione siti, formattazione pagine SEO, realizzazione campagne adv, search, display, remarketing e campagne adv sui principali social, meccanismi di e-commerce, analisi ROI e web analytics

- buone capacità relazionali e spiccate competenze commerciali

-

precedenti esperienze nella gestione di aule commerciali e tecniche

- titoli di studio preferenziali: laurea in informatica, scienze della comunicazione, marketing, web marketing

Sede di lavoro: Parma



Ristorante in Provincia di Parma ricerca personale full-time per sala (cameriera/e e responsabile di sala) e per cucina (aiuto cuoco).

Richiesta esperienza e/o titoli di studio adeguati alla mansione.