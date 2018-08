Licenziamenti nei The Space Cinema: anche a Parma sciopero sabato e domenica

The Space Cinema (multinazionale di proprietà britannica) dopo i quattro licenziamenti effettuati a Livorno "ignora la richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil di ritiro dei licenziamenti e di apertura di un confronto per affrontare le criticità del settore e le difficoltà del mercato".

A dirlo è proprio una nota sindacale, che continua: "Per tutta risposta The Space ha proseguito con l’intimazione di licenziamenti individuali a Bari e a Salerno aggirando così le leggi sui licenziamenti collettivi che avrebbero obbligato l’azienda ad aprire un confronto con le rappresentanze dei lavoratori per tentare di individuare soluzioni condivise a salvaguardia dell’occupazione.

Pertanto, nell’ambito dello stato di agitazione, che già prevede la sospensione di tutte le prestazioni accessorie (straordinari, flessibilità, etc), è stato indetto uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e lavoratori di The Space Cinema, che a Parma, fanno sapere le segreterie di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil provinciali, prevede l’astensione dal lavoro nelle giornate di sabato 1° settembre, dalle ore 19 alle ore 22, e di domenica 2 settembre, dalle ore 16 alle ore 19".