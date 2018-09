Lavoro: 20 nuovi annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1 APPRENDISTA COMMERCIALE BACK OFFICE

Azienda cerca un Impiegato Commerciale Back Office da inserire in apprendistato.

La figura si occuperà della gestione completa dell'ordine, fatturazione, DDT, spedizioni.

Necessario essere in possesso di un diploma di Ragioneria.

Si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua francese.

Zona di lavoro: Pieve Modolena (Re)

2 PROGETTISTA MECCANICO

Società impiantistica leader nella progettazione, fornitura e manutenzione di impiantistica per il settore del riempimento, con sede in provincia di Parma ricerca Progettista Meccanico con breve esperienza La figura verrà inserita nel team dell’ufficio tecnico, ricerca e sviluppo con il compito di seguire la progettazione ex novo e lo sviluppo di progetti già esistenti di impianti di riempimento per uso prevalentemente alimentare e farmaceutico e sviluppare soluzioni meccaniche customizzate per alcune aziende committenti. La figura avrà la responsabilità delle commesse che gli verranno affidate a partire dalla progettazione fino alla realizzazione dell’impianto presso il cliente, sviluppando il layout dell’impianto da realizzare. Il ruolo comporta la capacità di analizzare e risolvere problemi di progettazione sia sul piano tecnico meccanico che impiantistico in senso lato. Il candidato ideale ha maturato una precedente esperienza in ambito disegno e progettazione di impianti industriali preferibilmente per le lavorazioni alimentari e farmaceutiche. Si richiede una preparazione tecnica adeguata: il possesso di un diploma di perito meccanico o un diploma di laure in ingegneria meccanica. Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese e di Solid Edge, Solid Works o Autocad 2D o 3D

Sede di lavoro: Fidenza (PR)

3 ENERGY MANAGER

Multinazionale operante nel settore di servizi logistici a temperatura controllata cerca Energy Manager per la gestione di tutta la parte energetica per il perimetro delle Filiali italiane e per il mondo surgelato Italia (impianti quindi di trigenerazione) da inserire sotto la responsabilità del Responsabile Acquisti.

Tra gli incarichi della figura inserita vi sarà quella dei certificati bianchi, del controllo di gestione sulla materia energia, dei certificati dogana, delle gare d’appalto per l’energia e della gestione e supervisione dei consumi di tutte le piattaforme Italia attraverso un unico gestionale.

Il profilo ideale è quello di una persona diplomata o laureata in discipline ambientali o affini, con esperienza maturata in medesimo ruolo, preferibilmente in contesti strutturati, che si interessi inoltre di borsa dell’energia per cogliere le opportunità più interessanti per il Gruppo in Italia.

Completano il profilo la capacità di gestire le relazioni con i molteplici livelli aziendali.

Sede di lavoro: Fidenza (PR)

4 SW ENGINEER

Azienda del settore dei Macchinari Industriali ad alto contenuto tecnologico cerca un Embedded Software Engineer per l'ampliamento dell'organico attuale. La risorsa verrà inserita all'interno del R&D e avrà la responsabilità di scrivere le specifiche dettagliate di design; sviluppare il codice in accordo con le specifiche di progetto; garantire la qualità e la intelligibilità del software scritto; contribuire allo scouting tecnologico per raggiungere soluzioni più efficaci; supportare il Validation Specialist, spiegando la logica della soluzione sviluppata; collaborare a stretto contatto con altre Funzioni coinvolte nei progetti: Application, Testing, Validation, Project Management, After Sales. Il candidato ricercato proviene dal settore industriale, possiede una laurea in Ingegneria informatica, elettronica o affini ed ha una comprovata competenza di sviluppo software in linguaggio C. Problem solving e capacità di lavoro in team e forte propensione all'innovazione tecnologica completano il profilo. Gradita conoscenza di C#.

Sede di lavoro: PARMA

5 PROGETTISTA ELETTRONICO

Azienda metalmeccanica con sede a Parma cerca Progettista Elettronico laureato/a in Ingegneria Elettronica o, se con importante esperienza in aziende di produzione, anche solo in possesso di diploma di Perito Elettronico, da inserire in ufficio tecnico elettrico.

Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e autonomia con i programmi di progettazione: Siemens - TIA Portal, Omron e Allen Bradley.

Sede di lavoro: PARMA

6 INGEGNERE INFORMATICO

Azienda del settore packaging industriale cerca Ingegnere Informatico O Delle Telecomunicazioni Neolaureato o Junior da adibire alla programmazione software impianti LGV.

Non è richiesta esperienza nel ruolo ma motivazione a crescere professionalmente e formarsi in un ruolo altamente tecnico. La risorsa inserita, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione, si occuperà della progettazione Software completo per gestire il sistema di supervisione navette driverless a guida laser; della progettazione layout del sistema LGV e simulare l’impianto; del confronto col cliente e ingegneria di vendita; della programmazione del PLC dove presente e del disegno del layout dell’impianto; di fornire supporto ai collaudatori dell’impianto in cantiere. Il candidato ideale possiede una laurea in ingegneria informatica o Telecomunicazioni, competenze nella lettura di uno schema elettrico e idraulico. Si richiede conoscenza dell’ambiente di sviluppo Visual Studio .NET; del linguaggio C# e/o C++; dei paradigmi di OOP (Object Oriented Programming).

Completano il profilo la conoscenza approfondita di SQL Server e database relazionali e della lingua inglese ad un livello buono

Sede di lavoro: PARMA

7 OPERATIONS/ COLLAUDATORE TRASFERISTA

Azienda del settore packaging cerca Perito Elettronico/Informatico o Telecomunicazioni da adibire a collaudatore trasfertista. Non è richiesta esperienza nel ruolo ma tanta voglia di crescere professionalmente e formarsi in un ruolo altamente tecnico.

La risorsa inserita, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione, si occuperà della progettazione dell'architettura software e gestione collaudo di LGV presso i clienti in supporto al tecnico trasfertista. Oltre al diploma di elettronica/elettrotecnica/ informatica/ telecomunicazioni o cultura equivalente, si richiede capacità di utilizzare dei software di disegno meccanico come autocad o similari e una buona conoscenza dell'inglese. Completano il profilo una buona capacità manuale e utilizzo di strumenti come trapano, cacciavite, la capacità di modificare quadri elettrici e il possesso di nozioni di base di elettrotecnica e idraulica. Sarà considerato un titolo preferenziale la conoscenza pregressa su progettazione sistemi LGV e AGV.

Sede di lavoro: PARMA

8 TIROCINIO ADDETTO/A ALLA REDAZIONE E MARKETING

Azienda cerca una figura da inserire in tirocinio formativo come addetto/a ad attività di redazione, partecipazione a conferenze stampa, marketing e gestione clienti. Il profilo ideale è una persona con una forte passione per la scrittura che ha eventualmente maturato un'esperienza anche breve nel marketing e nella gestione dei siti e delle piattaforme social. Si richiede una laurea in lettere/scienze delle comunicazioni/giornalismo/lingue e la disponibilità a partecipare a trasferte nazionali ed estere per eventi stampa.

Sede di lavoro: PARMA

9 RESPONSABILE COMMERCIALE

Prosciuttificio cerca Responsabile Commerciale da inserire alle dirette dipendenze della proprietà, col compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e di sviluppo commerciali per le aree assegnate. Il profilo ideale corrisponde ad una persona con esperienza di alcuni anni nel medesimo ruolo in aziende di prodotti alimentari freschi, preferibilmente produttrici di salumi. La figura inserita si occuperà della gestione della rete vendite Italia, del portafoglio clienti italiani dell’azienda; dello sviluppo del mercato GDO Italia; del mercato estero, nelle aree Europa e Giappone

Inoltre parteciperà - a eventi e fiere nazionali ed internazionali europei ed extraeuropei.

Si richiede una buona conoscenza delle lingue inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma

10 OSTETRICA

Azienda Pubblica ricerca ostetrica con disponibilità al lavoro su turni ambosessi.

I candidati devono avere la laurea in ostetricia e disponibilità immediata.

Zona di lavoro: Parma

11 AREA MANAGER

Multinazionale del settore tabacco in vista del lancio di un nuovo prodotto sul mercato cerca un/una Area Manager. La figura inserita riporterà al Project Manager, in qualità di Team Leader e dovrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati di acquisizione, gestione e sviluppo di nuovi clienti nell’Area di competenza. In particolare si occuperà di pianificare e supervisionare le attività commerciali di un team composto da venditori diretti e da collaboratori esterni; assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita nell’area di competenza attraverso il costante monitoraggio dei risultati e dei KPI. L’Area Manager in qualità di riferimento commerciale si occuperà di interagire con i distributori presenti sul territorio di competenza e sviluppare reti relazionali al fine di promuovere nuove opportunità di business. In qualità di team leader avrà inoltre la responsabilità di formare il proprio team (on/off the job training), trovare e coinvolgere nuovi collaboratori.

Il candidato ideale ha un’esperienza di almeno 2/3 anni nel coordinamento di una sales team nel settore beni di largo consumo (Food&Beverage, GDO HO.RE.CA, telecomunicazioni, servizi, energia, assicurazioni, banche) e un’ottima conoscenza del territorio di riferimento e una vasta rete di conoscenze nel territorio stesso.

Si richiede un buon livello di conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata) – B1 e buona padronanza del pacchetto Office. Comprovate capacità di pianificazione delle attività di vendita e monitoraggio dei KPI e forte orientamento al raggiungimento e superamento dei target commerciali completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA

12 ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda cliente cerca Addetto/a alle pulizione con esperienza pregressa nelle pulizie di hotel e condomini. Si richiede flessibilità oraria, serietà ed affidabilità.

Sede di lavoro: PARMA

13 QUALITY ASSURANCE ASSISTANCE

Azienda alimentare multinazionale cerca un/una Quality Assurance Assistant da inserire alle dirette dipendenze del Responsabile Assicurazione Qualità, per dare supporto all’analisi e ottimizzazione e integrazione dei sistemi Qualità dei processi, fornendo, in particolare, supporto per lo sviluppo di nuove procedure QA relative a nuove produzioni alimentari destinate a clienti del settore pharma. Il candidato ideale ha maturato una precedente significativa esperienza di almeno 5 anni in ambito quality assurance presso aziende strutturate del settore alimentare o farmaceutico.

La figura nel ruolo si occuperà, nello specifico, delle analisi delle procedure di assicurazione qualità esistenti, dei manuali e del loro miglioramento continuo nel rispetto delle nuove versioni delle norme FSSC 22000, BRC, sotto la direzione del responsabile di Area. Si occuperà della creazione di nuove procedure di QA in relazione a nuovi processi produttivi attivati, inerenti nuovi prodotti alimentari con particolare riguardo alla produzione di prodotti di ingredientistica utilizzata nel settore pharma.

Offrirà supporto al responsabile di Area per tutte le attività di rinnovo di certificazione di qualità, attività di auditing di seconda e terza parte e rapporti con gli enti di certificazione e con gli auditor.

Si richiede una preparazione tecnica adeguata, preferibilmente un titolo di studi di laurea in ingegneria chimica, chimica industriale, scienze e tecnologie alimentari, chimica e tecnologia farmaceutica. Gradito titolo di frequenza di corso o master post laurea in Sistemi e Certificazioni di Qualità nel settore alimentare. Completano il profilo le seguenti caratteristiche, indispensabili per ricoprire il ruolo: Inglese buono/ottimo livello; conoscenza nelle norme standard FSSC 22000 per i sistemi di sicurezza agroalimentari, delle GMP per i sistemi di qualità integrati secondo le ISO applicate al mondo alimentare e farmaceutico, gli standard BRC; conoscenza pacchetto Office.

Sede di lavoro: provincia a nord di Parma

14 BRANCH MANAGER

Gruppo nel settore delle Risorse Umane, seleziona, per l’attuazione dei piani di sviluppo 2018, un/una Branch Manager cui affidare la responsabilità del coordinamento dello staff della filiale e dei relativi risultati economici, sulla base degli obiettivi assegnati. La figura nel ruolo si occuperà dello sviluppo commerciale e dell’implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio. Cerca e acquisisce aziende interessante ai servizi HR, gestisce gli accordi commerciali (dal preventivo all’incasso), fidelizza i clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con gli staff delle Divisioni specializzate nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Crea valore per il cliente proponendo servizi e soluzioni, promuovendo una politica commerciale di cross selling. Supervisiona il processo di delivery e delle Politiche Attive. Supporta la crescita e lo sviluppo professionale dello staff della filiale. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un’esperienza in ruoli commerciali, di almeno 5 anni, all’interno di Agenzie per il Lavoro o Società di Consulenza HR. Completano il profilo: approccio consulenziale, orientamento al cliente e alla qualità del servizio, problem solving e capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative.

Sede di lavoro: PARMA

15 RESPONSABILE AREA PARMA

In vista dell’avvio della sede di Parma, azienda operante da oltre 20 anni nel settore dell’edilizia seleziona un/a Responsabile Area. La persona che risponde al profilo del candidato ideale, ha una comprovata esperienza nella gestione diretta di lavori edili. La figura nel ruolo si occuperà della direzione ed organizzazione della sede operativa, dello sviluppo dell’area e della gestione delle risorse umane. In particolare coordinerà le squadre, interverrà nei cantieri, gestirà l’ufficio tecnico e la contabilità di cantiere, nonché l’approvvigionamento dei materiali, mantenendo le relazioni con i clienti. Si richiede diploma di Geometra e/o Laurea in Ingegneria e/o Laurea in Architettura; esperienza pluriennale nella gestione diretta di cantieri residenziali e/o industriali e nella gestione della preventivazione delle opere di risanamento di esterni di immobili;

Completano il profilo una spiccata attitudine commerciale, precisione e ottima capacità organizzativa e gestionali.

Sede di lavoro: PARMA

16 INFERMIERI

Struttura assistenziale dedicata ai minori cerca 2 Infermieri automuniti. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all'OPI aggiornata al 2018, disponibilità immediata al lavoro full time su turni diurni e alla reperibilità notturna, pregressa esperienza in ruoli a contatto coi minori. Sarà considerata caratteristica preferenziale la pregressa esperienza in reparti di neuropsichiatria infantile.

Sede di lavoro: Provincia Sud di Parma

17 DIRETTORE NEGOZIO

Catena di negozi della grande distribuzione cerca Direttore di Negozio con almeno 3/5 anni di esperienza nel settore della GDO, in particolare alimentare, per il punto vendita di Parma. Il profilo ideale ha una forte motivazione al lavoro per obiettivi e predisposizione al contatto con il pubblico. Nel ruolo, la figura inserita, avrà la gestione degli addetti alla vendita e si occuperà dei controlli igienico-sanitari del punto vendita; dell’attività e chiusura cassa; della gestione ed esposizione della merce nel punto vendita; dei contatti con la clientela; degli ordini della merce e della gestione dei dipendenti e del punto vendita.

Sede di lavoro: PARMA

18 TECNICI IMPIANTI TELEFONICI

Azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni cerca Tecnici di Impianti Telefonici per le riparazioni, manutenzioni e costruzioni di reti telefoniche presso i clienti. Si richiede diploma di maturità elettrotecnico o affini; buona manualità e predisposizione al lavoro di squadra.

Luogo di lavoro: Parma e Provincia

19 ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA

Azienda della Grande Distruzione Organizzata cerca persona da inserire presso Reparto Gastronomia del punto vendita. La figura inserita, sotto la supervisione del Responsabile di Reparto, ma in totale autonomia, si dovrà occupare della pulizia e preparazione del banco; del taglio e pesatura di affettati e formaggi e del servizio al Cliente.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, seppur di breve durata, maturata preferibilmente in contesti GDO; autonomia nel taglio di affettati e formaggio e dimestichezza con la pesatura e le bilance. Orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA

20 OPERATIONS FRIGORISTA

Azienda operante nel settore della refrigerazione cerca un/una Frigorista diplomato/a tecnico con esperienza maturata come tecnico specializzato in manutenzioni e riparazioni su macchine e impianti di refrigerazione, scongelamento e conservazione alimenti. Si richiede possesso del patentino F-Gas.

Sede di lavoro: PARMA