Ecco 57 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

info@informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 27

Agenzia ricerca per azienda operante nel settore manifatturiero un

ATTREZZISTA - TORNITORE - FRESATORE - RETTIFICATORE MACCHINE UTENSILI

Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time (disponibilità a turni nel periodo di picco). La risorsa si occuperà di assistenza, manutenzione, riassemblaggio di parti di macchine utensili. Dovrà inoltre provvedere alla manutenzione e riparazione dei macchinari tramite saldature, riprese manuali per aggiustaggio, cambio di inserti e particolari.

Il candidato ideale ha una formazione tecnica ed ha maturato una pregressa esperienza in analoga mansione di 4/5 anni; ha una buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti d’attrezzeria (torni, frese, rettifiche, trapani). Completano il profilo doti di precisione e manualità.

Luogo di lavoro: Parma

Agenzia ricerca per azienda operante nel settore manifatturiero un CAPO TURNO

Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time su turni.

La risorsa si occuperà gestire la pianificazione dei turni di lavoro e dei membri della squadra, garantire un’efficace pianificazione produttiva, assicurare la conformità del sito produttivo alle normative vigenti in materia di sicurezza generale e Food Safety, ottimizzare tempi e risultati, con l’obiettivo di raggiungere la massima efficienza produttiva, controllando i costi e garantendo un prodotto finale di qualità al cliente.

Luogo di lavoro: Parma

Società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all’Estero ricerca per ampliamento dell'organico interno:

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE PART-TIME PARMA

La risorsa si occuperà di: fissare appuntamenti di qualità per la rete di vendita interna ed esterna. Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

Il candidato ideale ha già maturato una significativa esperienza in attività di telemarketing, customer care e/o teleselling e gode di: ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, proattività e forte orientamento all’obiettivo. È richiesta infine un’ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.

Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali) - orario 9-13 oppure 14-18 - Fisso mensile - Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita.

Zona di lavoro: Parma

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR con titolo di studio meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO con esperienza e lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO. Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A TIG. Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 PIZZAIOLO con esperienza. Si offre contratto part-time dal lunedì al venerdì di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante punto vendita GDO in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 GASTRONOMO. Necessaria esperienza, anche minima. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda operante nella ristorazione collettiva, in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 3 ADD. MENSA Si richiede flessibilità oraria ed esperienza minima nel settore delle vendite.

Per struttura assistenziale per minori a sud di PARMA (PR), ricerchiamo urgentemente n. 2 INFERMIERI automuniti. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione OPI aggiornata al 2018, disponibilità immediata al lavoro full-time su turni diurni e alla reperibilità notturna, esperienza in ruoli a contatto con minori. Preferenziale esperienza in reparti di neuropsichiatria infantile. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di inserimento a tempo indeterminato presso l'azienda utilizzatrice.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) operante nel settore alimentare cerchiamo 1 BACK-OFFICE ITALIA. Si richiede esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ con esperienza. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE TIG con esperienza in contesti strutturati. Il candidato ideale possiede buona autonomia nella saldatura su acciaio e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona Collecchio (PR) operante nel settore metalmeccanico cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE E ALLE PULIZIE appartenente alle categorie protette L. 68/99. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

ENTRA NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE CON ROADHOUSE!

Ti piacerebbe lavorare in Roadhouse? Partecipa al recruiting day operatori della ristorazione!

Ti aspettiamo il 25 settembre 2018 presso il Roadhouse di Parma – Viale delle Esposizioni, 3, 43122 Parma, dalle 10 alle 12.

Durante la giornata avrai l’opportunità di conoscere l’azienda e i ruoli all’interno dei ristoranti, ti presenteremo le opportunità di lavoro attive e potrai raccontarci qualcosa di te.

Le figure che selezioniamo sono:

Addetti/e alla sala (ricezione dell’ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale)

Addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze e cottura carne)

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO richiesta pregressa esperienza nella mansione, autonomia nello svolgimento di attività di prima amministrazione, automunito. Disponibile a contratto di lavoro full time. Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe.

Zona: Parma.

OPERATORI DI MAGAZZINO richiesta minima esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a contratti di lavoro full time da lunedì a venerdì su turni. Disponibilità di una navetta.

Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC)

ADDETTI VENDITE gradita esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo, disponibilità sia al full time che al part time. Durata contratto. 1 mese con possibilità di proroga.

Zona: Provincia di Parma.

10 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO: gradita esperienza pregressa nella medesima mansione, disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, disponibilità part time. Durata contratto: 2 settimane + proroghe.

Zona: Parma.

1 MAGAZZINIERI gradita pregressa esperienza nella mansione, in possesso di patentino del carrello elevatore in corso di validità, disponibilità a lavoro su tre turni, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe.

Zona: Parma e Provincia.

ADDETTO ALLE PULIZIE gradita esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a contratti part-time e nei weekend, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe.

Zona: Parma.

ADDETTI/E ALLO SMARCHIO Manpower ricerca profili per attività stagionale di smarchio capi di alta sartoria. Viene richiesta esperienza nel settore (diploma come perito tessile oppure esperienza nella mansione di sarta). Il candidato deve essere automunito

ADDETTI AL MAGAZZINO Manpower ricerca magazzinieri, domiciliati in provincia di RE. Preferibile esperienza, anche breve, nella mansione di magazziniere. Non è indispensabili l'abilitazione all'utilizzo del carrello. Il candidato deve essere automunito.

CARRELLISTI ESPERTI è indispensabile il patentino per l'utilizzo del carrello. Il candidato deve essere automunito.

ANNUNCI PRIVATI - 27

Negozio seleziona N.2 GIOVANI DIPLOMATI, automuniti, da inserire nel proprio organico. È preferibile essere residenti in città.

Si cerca per locale a Noceto (PR) PIZZAIOLO CON ESPERIENZA, automunito, per turni dal giovedì alla domenica.

En.A.I.P Parma, intendendo ampliare il numero dei propri collaboratori, cerca docenti di INFORMATICA, OFFICINA MECCANICA, TECNOLOGIA/DISEGNO MECCANICO, PASTICCERIA E SALA BAR per corsi di:

# Istruzione e Formazione Professionale rivolti a giovani di 15-18 anni;

# formazione permanente e tecnico-professionale rivolti ad adulti.

È gradita pregressa esperienza professionale nell’ambito dell’insegnamento.

Si richiedono diploma o laurea ed esperienza nel settore.

Bar in centro a Parma cerca BARISTA con un minimo di esperienza o anche prima esperienza, età max 29 anni (contratto di apprendistato).

Bar in Parma (zona ospedale) cerca APPRENDISTA BARISTA.

Bar in Parma cerca BARISTA ESPERTA/O.

Azienda con sede a Parma operante nel settore dei servizi per ufficio, attiva sul territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da 40 anni, cerca giovani candidati per impiego di TECNICO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ELETTRONICHE.

Sono richieste: competenze informatiche (configurazioni di stampanti e scanner in rete), capacità manuali, patente di guida e conoscenza della lingua inglese.

Il periodo di prova sarà seguito dai nostri tecnici con pluriennale esperienza.

Saranno prese in considerazione le candidature ricevute entro e non oltre il 5 Ottobre 2018.

Are you ready to elevate your career? Open the door to your future at WITTUR!

Siamo uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per l'industria degli ascensori: a livello mondiale contiamo circa 5.000 dipendenti, 15 aziende di produzione e 21 Trading Companies.

Sei un giovane professionista? Vorresti crescere all'interno di una realtà strutturata? Hai acquisito competenze tecniche che sei interessato a sviluppare?

Nell'ottica del potenziamento del nostro organico, per la sede di Parma, siamo alla ricerca di un GIOVANE INGEGNERE interessato a cogliere un'opportunità di formazione professionale in un contesto di business in forte espansione.

La nostra area Purchasing Italia ha bisogno del tuo supporto per l'implementazione di nuovi prodotti!

Siamo alla ricerca di un'interfaccia interna ed esterna che gestisca i componenti sino alla loro omologazione, che segua la nascita di un nuovo prodotto sino al go live in produzione, che supporti la fase d'acquisto dei componenti.

Possiedi:

• una laurea in Ingegneria?

• la capacità di lettura del disegno tecnico?

• la padronanza della lingua inglese, parlata e scritta?

Studio Legale a PARMA offre un tirocinio retribuito di 3 o 6 mesi a studenti universitari per svolgere mansioni di SEGRETERIA.

Società di sviluppo e consulenza in ambito informatico di Parma, operante nel settore ICT e rivolta ad una clientela esclusivamente B2B.

Il candidato che si ricerca per la posizione di ADDETTO SERVICE DESK IT di I e II livello svolgerà attività di supporto agli utenti delle aziende clienti per tutte le problematiche che si presentano nell'utilizzo quotidiano degli hardware e software in dotazione (rispondere alle telefonate e alle e-mail in arrivo, identificare la problematica riscontrata, provvedere alla risoluzione o inoltrare la chiamata a un tecnico di II livello con competenza tecnica più specifica). L’operatore avrà il compito di eseguire la registrazione dei ticket nel sistema di gestione specifico.

REQUISITI DEL CANDIDATO

Età e residenza: max. 25 anni, residente nella provincia di Parma, e zone limitrofe

Esperienza professionale: non richiesta

Attitudini: passione per l'informatica, predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving, buone capacità organizzative.

Competenze: buona conoscenza di Windows, reti, posta, MS Office.

Titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore (preferibilmente con indirizzo informatico o liceo scientifico).

Conoscenze linguistiche e livello: necessaria un’ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese.

MODALITA' DI INSERIMENTO

Tirocinio formativo retribuito (600 euro mensili) in affiancamento alle risorse interne della durata di 6 mesi. Buone possibilità di inserimento con contratto di apprendistato al termine dello stesso (impiegato full time 40 ore settimanali, CCNL Commercio, 14 mensilità)

Data inserimento: settembre 2018

Sede di lavoro: via Fantelli, 12/a, Parma

Orario di lavoro: il gruppo di lavoro in cui si inserisce la risorsa effettua turni di 8 ore con copertura 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì

Benefit: ticket restaurant, coffee & water



Cercasi persona per PULIZIE: 2 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.

Si ricerca personale moto-munito per CONSEGNARE PIZZE A DOMICILIO in città dalle 18 alle 22.

Cercasi TECNICO ELETTRONICO/INFORMATICO. Richiesta predisposizione al contatto col pubblico.

Per apertura nuovo locale a Parma cerchiamo personale per svolgere la mansione di VOLANTINAGGIO per 2 ore al mattino.

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca ACCOUNT COMMERCIALE\ AGENTE PUBBLICITARIO per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.

Agenzia Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Pizzeria in centro a Parma cerca PIZZAIOLO, AIUTO PIZZAIOLO e CAMERIERE.

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O FULL TIME con esperienza da inserire nel proprio organico.

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria / Laurea in Economia e Commercio.

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca neo laureata/o part time per INSERIMENTO DATI IN GESTIONALE. I cv non pertinenti non verranno presi in considerazione.

Ristorante in Monticelli Terme (PR) cerca ragazzi/e da inserire nel proprio organico come CAMERIERE/I NEL WEEK-END. Non è richiesta esperienza.

Si offre lavoro occasionale, adatto anche a studenti, per PROGETTI DI RENDERING 3D.

Ricerca figura di EDUCATORE/EDUCATRICE con i seguenti titoli di studio: Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione.

Età indicativa dai 20 ai 35 anni.

Pasticceria in Parma cerca AIUTO PASTICCERE da inserire in laboratorio (reparto cotture, impasti, brioches, etc.). Esperienza minima 2 anni.

Nel dettaglio la risorsa si dovrà occupare di seguire ATTIVITÀ DI E-MERCHANDISING, assicurando che tutti i prodotti siano posizionati in maniera strategica sul sito, e seguire l’aggiornamento e lo sviluppo di: elenchi di categorie, pagine di designer e cross-selling e up-selling.

Sarà anche affiancato dal responsabile della logistica in quanto nei periodi di maggior flusso di ordini sarà dirottato nel dipartimento.

Siamo alla ricerca di figure dinamiche, intraprendenti e curiose, con una forte propensione al mondo del digitale e alle nuove piattaforme/tecnologie.

Utilizzatore abituale di internet e con spiccate doti di curiosità.

Possibilità di periodo di prova con conseguente inserimento in Azienda.

Compenso in base alle qualifiche e alla reale esperienza.

Società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca DUE TECNICI da inserire nel proprio organico nei settori SICUREZZA SUL LAVORO e AMBIENTE (dovranno: conoscere la normativa di riferimento, i sistemi di gestione, sapersi rapportare coni clienti, redigere relazioni tecniche e fare formazione).

Il candidato prescelto dovrà preferibilmente avere una formazione compatibile con quanto richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento; richiesta patente B - automunito.

Si richiede preferibilmente esperienza almeno triennale nel settore.

Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Sono previste trasferte in Italia.

Agenzia seleziona IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI

La risorsa inserita si occuperà in autonomia di:

- Gestire il processo di acquisto, dalla migliore quotazione dei prezzi delle materie prime alle trattative commerciali con i fornitori fino all’inserimento dell’ordine.

- Monitorare che i tempi di consegna dei fornitori siano rispettati

- Gestire ed individuare i migliori fornitori sul mercato, negoziazione e monitoraggio costante dei prezzi

- Collaborare con i rispettivi uffici aziendali di Logistica, Qualità, Produzione e Amministrazione, al fine di garantire la continuità delle forniture secondo gli obiettivi assegnati

- Predisporre la periodica reportistica di analisi delle attività di acquisto, saper trattare e gestire mole di ordinativi

- Monitorare le giacenze di magazzino e saper predisporre un inventario adeguato

Si richiede:

- Titolo di studio ad indirizzo meccanico

- esperienza 2/3 anni nel ruolo

- provenienza dal settore metalmeccanico

- Conoscenza della lingua inglese

- Conoscenza ed utilizzo di un gestionale

- Ottimo utilizzo del pc

La tipologia e l'inquadramento contrattuale saranno valutati in base alle effettive esperienze/capacità del candidato.

Orario full-time da lunedì a venerdì

Zona di lavoro Montecchio Emilia (RE)

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca ADDETTI ALLA PRODUZIONE per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

Le risorse verranno inserite sulle linee di produzione semiautomatizzate.

I candidati ideali devono aver maturato, anche una breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore prefabbricazione, edile oppure industriale.

Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni. Richiesto eletto domicilio in provincia di Parma.

Automunito. Si offre contratto a tempo determinato