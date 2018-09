Commercio: alla domenica lavorano soprattutto le donne

Quando i negozi sono aperti alla domenica, a lavorare sono soprattutto le donne. Nel settore del commercio, le donne rappresentano il 61,1% dei lavoratori domenicali rispetto a una quota media sul totale degli occupati pari al 47,8%. E’ quanto emerge dall’audizione Istat alla Commissione Attività Produttive della Camera sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Inoltre, i lavoratori domenicali sono relativamente più giovani: il 42,9% ha meno di 35 anni rispetto a una presenza del 35,9% nella media del settore.

Nel complesso dell’economia, gli autonomi che lavorano alla domenica sono il 23,5% del totale, un valore nettamente sotto la media europea (34,3%) e degli altri grandi paesi dell’area dell’Euro (39,3% per la Francia, 35,0 per la Germania e 31,2%), ha spiegato il direttore del dipartimento per la produzione statistica dell’Istat, Roberto Monducci, illustrando lo studio dell’Istituto alla Commissione.

Diverso il dato per i lavoratori dipendenti impiegati di domenica, che rappresentano il 20,6% dell’occupazione alle dipendenze (dato 2017), quota leggermente al di sotto della media Ue (22,5%) e superiore a quella degli altri paesi: in Francia tale quota è pari al 20,1%, seguita a breve distanza da Spagna (19,8%) e Germania (18,4%).

Più bassa, rispetto al complesso dell’economia, la quota di lavoratori autonomi che lavorano la domenica nel settore del commercio, che supera di poco il 20% (21,1%), un valore pressochè stabile nel tempo (era il 20,3% nel 2008). Lavorano più spesso la domenica i giovani di 15-34 anni (26,1%), le donne (22,9%) e nel Mezzogiorno (23,0% in confronto al 18,6% del Nord).

Al contrario, la quota di lavoratori alle dipendenze impiegati la domenica nei settori del commercio è sensibilmente più alta rispetto a quello del complesso dell’economia. Su un totale di 2 milioni di lavoratori dipendenti stimati nel settore, circa 628.000 (pari al 30,6%) risultavano aver lavorato di domenica almeno una volta nel mese precedente l’intervista; tra questi il 20,2% almeno 2 volte nello stesso mese.

Il peso relativo degli occupati dipendenti che hanno lavorato almeno una volta al mese di domenica è andato aumentando ininterrottamente negli ultimi dieci anni, passando dal 19,6% del 2008 al 30,6% del 2017.

Nel decennio 2003-2014, la domenica risulta l’unico giorno in cui aumentano gli acquirenti, la crescita però è contenuta (poco meno di due punti percentuali) e concentrata quasi esclusivamente nel periodo 2003-2009. Il sabato resta il giorno con la più alta incidenza di acquirenti (51,9%), percentuale che scende al 43% nei giorni feriali.