Ecco 20 nuove offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.





IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO SALUMIFICIO

Storico salumificio della provincia di Parma cerca impiegato/a Back Office Commerciale Estero per la gestione richieste di clienti attivi; la redazione offerte e preventivi; l’inserimento degli ordini e per l’aggiornamento del gestionale nonché il monitoraggio sullo stato di avanzamento ordini fino alla loro evasione. La persona inserita nel ruolo si occuperà inoltre dell’attività di prospection ed indagini di mercato per la ricerca di potenziali clienti tramite campagne marketing e contatti telefonici in lingua, organizzazione appuntamenti e visite commerciali, contatto con partner produttori/distributori e clienti finali, partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero. Il candidato ideale è una persona dotata di precisione, organizzazione, forte motivazione, proattività e predisposizione al lavoro per obiettivi, con ottime doti comunicative e commerciali e visione di insieme. È indispensabile la conoscenza avanzata della lingua inglese e di altre 2 lingue europee.

Sede di lavoro: provincia di Parma



IMPIEGATO UFFICIO QUALITA’

Azienda cerca persona laureata in ambiti chimici, tecnico alimentare, e affini con esperienza su sistemi di gestione qualità non operativa, per l’incarico di Gestione Qualità, intesa come progettazione/mantenimento/sviluppo documentazione di sistema e procedure/istruzioni relative con follow up della conseguente applicazione (Riferimenti ISO 9001:2015 e GMP e FSSC 22000). La figura inserita nel ruolo opererà presso l'Ufficio Qualità e Sicurezza, con funzioni di supporto e assistenza al Responsabile d'Area. Costituiranno requisiti preferenziali nella selezione del candidato: l’abilitazione auditor interno ISO 9001:2015, la conoscenza normative in materia di Sicurezza e Igiene su Lavoro, la gestione ambientale e rifiuti, la gestione delle non conformità interne di produzione. Si richiedono capacità relazionali (anche con personale operativo), predisposizione al lavoro in team e al problem solving.

Sede di lavoro: provincia di Parma



CAPO CONTABILITÀ

Azienda appartenente ad un prestigioso Gruppo industriale, cerca Diplomato/a o Laureto/a in discipline economiche ed aziendali con esperienza in analogo ruolo maturata presso Aziende di medie dimensioni da inserire sotto la responsabile del titolare dell’azienda e del CFO del Gruppo, con il ruolo di Capo Contabile. L’incarico prevede la gestione della contabilità generale; l’elaborazione mensile ed annuale del Bilancio Civilistico; la liquidazione mensile e annuale IVA, intrastat e F24; l’analisi periodica del Cash flow; la redazione budget e reporting; la gestione di tre risorse all'interno del team. Completano il profilo ottime capacità relazionali, riservatezza, senso di responsabilità e orientamento a lavorare per obiettivi. È gradita la conoscenza buona della lingua inglese in quanto la risorsa verrà inserita in un contesto aziendale di respiro internazionale.

Sede di lavoro e mobilità territoriale: Parma NORD





MERCHANDISER SELL OUT SPECIALIST

Azienda nel settore della cioccolateria, cera un/a Merchandiser/Sell Out Specialist con esperienza, disponibile da subito. Il candidato ideale possiede buone doti comunicative e propensione per l'attività commerciale ed ha un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni. La risorsa dovrà essere in grado di relazionarsi con i vari capi reparto o direttori dei punti vendita che andrà a visitare, al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti. Il ruolo comprenderà anche una parte di sistemazione a scaffale e di posizionamento del materiale POP a supporto.

La zona di lavoro comprenderà i punti vendita delle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza



BRANCH MANAGER

Azienda attiva nel settore delle ricerche e gestione delle risorse umane, per l’attuazione dei piani di sviluppo 2018, seleziona un/una Branch Manager cui affidare il coordinamento dello staff della filiale e dei risultati economici della stessa, sulla base degli obiettivi assegnati. La figura nel ruolo si occuperà dello sviluppo commerciale e dell’implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio. Cercherà e acquisirà aziende interessate ai servizi HR, gestirà gli accordi commerciali (dal preventivo all’incasso), fidelizzerà i clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con gli staff delle Divisioni specializzate nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Crea valore per il cliente proponendo servizi e soluzioni, promuovendo una politica commerciale di cross selling. Supervisiona il processo di delivery e delle Politiche Attive. Supporta la crescita e lo sviluppo professionale dello staff della filiale. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un’esperienza in ruoli commerciali, di almeno 5 anni, all’interno di Agenzie per il Lavoro o Società di Consulenza HR. Completano il profilo: approccio consulenziale, orientamento al cliente e alla qualità del servizio, problem solving e capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative.

Sede: PARMA



HR BUSINESS PARTNER

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca per la propria sede di Parma, un HR Business Partner. La risorsa dovrà assicurare che le normative del lavoro e le direttive definite dalla Direzione vengano rispettate nei processi di gestione dei lavoratori impiegati sui servizi del territorio di competenza (Area Parma). Si occuperà della gestione delle risorse impiegate sui servizi ed in particolare di: adempiere ai compiti amministrativi nella gestione del contratto individuale di lavoro; garantire la tenuta delle relazioni sindacali per le posizioni individuali del singolo lavoratore; elaborare il budget relativo al piano formativo aziendale, organizzare i percorsi formativi e verificare la correttezza dei moduli erogati; assicurare la movimentazione interna e la stabilizzazione del contratto di lavoro per singolo lavoratore; applicare e verificare la correttezza delle procedure relative alle norme in materia di sorveglianza sanitaria. La ricerca è rivolta a professionisti esperti, con forte motivazione, che siano interessati a lavorare in un contesto aziendale dinamico e stimolante, con prospettive di crescita e di sviluppo professionale. Sono indispensabili: possesso del diploma di laurea (preferibilmente quinquennale), conoscenza della normativa giuslavoristica, esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione. Completano il profilo: buone capacità relazionali e negoziali, capacità di lavorare per obiettivi, definendo le priorità, problem solving e orientamento al cambiamento.

Zona di lavoro: Parma e provincia, Reggio Emilia e provincia



SALES ACCOUNT

Azienda costruttrice di carrelli elevatori per l’ampliamento della rete vendita cerca Sales Account Carrelli Elevatori con almeno tre anni di esperienza commerciale (vendita diretta) e provenienza dal settore dei carrelli elevatori o affini, quali attrezzature e batterie, macchine movimento terra, beni industriali. La figura nel ruolo riporterà direttamente al Sales Manager responsabile della filiale ed

eseguirà attività di vendita presso i clienti assegnati nell’area di competenza in linea con gli obiettivi definiti dal responsabile vendite di filiale, dalle quotazioni agli ordini alla gestione dei contratti. In particolare si occuperà di analizzare il potenziale di vendita dell’area assegnata, visita i clienti potenziali e riporta le informazioni nel gestionale dedicato.

Stimolerà i possibili nuovi fabbisogni commerciali dei clienti assegnati per raggiungere i target di vendita. Preparerà quotazioni di vendita ed offerte e segue le fasi di negoziazione. Interagirà con il back office per quanto attiene ad ordini e registrazione/cambi contrattuali.

Il candidato ideale possiede ottime doti commerciali, orientamento all'obiettivo, doti relazionali e di negoziazione; capacità di lavoro in team. SI richiede conoscenza pacchetto Office.

Sede di lavoro/aree assegnate: Piacenza, Reggio Emilia/ Parma





OPERAI/E ALIMENTARI

Multinazionale del settore alimentare a Parma, ricerca Operai/e addetti alla produzione e al confezionamento con pregressa esperienza nella mansione. I candidati selezionati saranno inseriti nel settore produzione dello stabilimento aziendale. Si richiede precedente esperienza in una produzione alimentare, conoscenza delle linee di produzione ed utilizzo del PLC di comando, proattività e predisposizione a lavorare in team; Disponibilità immediata a iniziare a lavorare.

Sede di lavoro: PARMA



GEOMETRA FACILITY MANAGER

Azienda del settore della Grande Distribuzione cerca un/a Geometra/facility manager.

Il/la candidato/a si occuperà della supervisione di cantiere delle nuove aperture e di punti vendita già esistenti nell'area (Lombardia Sud - Emilia Romagna). Sono richieste competenze in ambito strutturale/impianti - logistico e in materia urbanistica.

Zona di Lavoro: Parma.

QUALITY ASSURANCE ASSISTANT

Azienda alimentare multinazionale e leader nel proprio segmento di mercato cerca Quality Assurance Assistant da inserire alle dirette dipendenze del Responsabile Assicurazione Qualità con l’incarico di garantire supporto e analisi nonché l’ottimizzazione dei processi industriali, conseguenti alla implementazione dei sistemi qualità presenti in azienda, in una logica di integrazione. Inoltre, nel caso delle nuove produzioni alimentari destinate ai clienti del settore pharma, darà supporto allo sviluppo di nuove procedure QA. Le attività previste sono: analisi delle procedure di assicurazione qualità esistenti e dei manuali e loro miglioramento continuo nel rispetto delle nuove versioni delle norme FSSC 22000, BRC, sotto la direzione del responsabile di Area. Il ruolo prevede inoltre: la creazione di nuove procedure di QA in relazione a nuovi processi produttivi attivati, inerenti nuovi prodotti alimentari con particolare riguardo alla produzione di prodotti di ingredientistica utilizzata nel settore pharma; il supporto al responsabile di Area per tutte le attività di rinnovo di certificazione di qualità, attività di auditing di seconda e terza parte e rapporti con gli enti di certificazione e con gli auditor; lo studio e segnalazione delle azioni correttive da adottare per contribuire ad alimentare il miglioramento continuo dei processi di produzione e la garanzia della qualità di processo e di prodotto.

La persona cercata, ha maturato una precedente significativa esperienza di almeno 5 anni in ambito QA presso aziende strutturate del settore alimentare o farmaceutico. Si richiede una preparazione tecnica adeguata, preferibilmente un titolo di studi di laurea in ingegneria chimica, chimica industriale, scienze e tecnologie alimentari, chimica e tecnologia farmaceutica. Gradito titolo di frequenza di corso o master post laurea in Sistemi e Certificazioni di Qualità nel settore alimentare. Completano il profilo la conoscenza dell’inglese a livello buono/ottimo, delle norme standard FSSC 22000 per i sistemi di sicurezza agroalimentari, delle GMP per i sistemi di qualità integrati secondo le ISO applicate al mondo alimentare e farmaceutico, gli standard BRC e del pacchetto office.

Sede di lavoro: provincia a nord di Parma



SALDATORE

Azienda cerca addetto/a saldatura su ferro e acciaio con pregressa esperienza in analoga mansione, ottima conoscenza della saldatura, ottima conoscenza del disegno meccanico, flessibilità oraria.

Zona di lavoro: PARMA



PRODUCTION DEPARTMENT ANALYST

Azienda nel settore plastico, cerca Production Department Analyst analizzare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione della produzione, per migliorare i processi produttivi. In particolare, nel ruolo, la risorsa darà supporto alla programmazione della produzione, attraverso l’estrapolazione dei dati di produzione ed elaborando statistiche al fine di monitorare l’andamento produttivo. Il candidato ideale è in possesso di una laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Gestionale, con una padronanza ottima degli applicativi informatici (in particolare excel) ed ha maturato almeno una pregressa esperienza in contesti produttivi. Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, problem solving e precisione.

Sede di lavoro: provincia di Parma



IMPIEGATO/A STUDIO DENTISTICO

Studio dentistico cerca un impiegato/a. La risorsa si occuperà di attività di segreteria, fatturazione, dell'utilizzo dei social network per la promozione dello studio, ideazione contenuti per sito web, sviluppo campagne di prevenzione dentale.

Zona di lavoro: Parma



PROGETTISTA SOFTWARE PACKAGING

Azienda del settore packaging/imbottigliamento cerca laureato/a in Ingegneria elettronica/informatica o in possesso di Diploma Tecnico, con esperienza di almeno 5 anni per il ruolo di Progettista Software da inserire nell’Ufficio Automazione della Funzione Engineering & R&D per importante. Rispondendo all’Automation Manager, la persona nel ruolo, si occuperà dello sviluppo software di commessa per macchine nel settore Packaging e, quando richiesto, di attività di collaudo interno e di messa in funzione presso il cliente. Lo sviluppo SW delle macchine avverrà utilizzando master STD di partenza a cui occorrerà sviluppare personalizzazioni richieste. Il tecnico dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vendute con le seguenti responsabilità: sviluppo Software; documentazione per ufficio manuali; documentazione/supporto per il collaudo; definizione funzionamento macchina. È indispensabile autonomia nell’uso PLC e panelli operatore SIEMENS e PLC e Pannelli operatore Rockwell; la conoscenza di Motion B&R e delle Reti di comunicazione (Profibus, Profinet, Ethernet/IP). Completano il profilo la conoscenza di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine; la lingua inglese più preferibile altra lingua; l’utilizzo Office - SAP ed altri programmi aziendali; doti di analisi, problem solving, autonomia (nel rispetto delle regole aziendali) e flessibilità.

Zona di lavoro: PARMA



ACCOUNT COMMERCIALE DI FILIALE

Per potenziamento Staff interno della propria filiale, agenzia per il lavoro cerca un/ una Account Commerciale di Filiale. La risorsa, a seguito di un iniziale periodo di affiancamento ed in riporto all'Area Manager, si occuperà dello sviluppo commerciale del territorio assegnato. Sarà responsabile delle attività di vendita dei servizi in ambito H.R. e del presidio commerciale del territorio di competenza, creando nuove opportunità di business e di fidelizzazione delle aziende clienti. Si cercano candidati laureati o neolaureati interessati ad un percorso di crescita nel settore. Non è indispensabile un'esperienza pregressa nella mansione, ma sono necessari entusiasmo, attitudine al lavoro in team e forti doti di negoziazione ed ascolto. Sono richiesti il possesso dell'auto propria e dimestichezza con i più diffusi supporti informatici.

Luogo di lavoro: Parma e Provincia



INGEGNERE ELETTRONICO

Azienda cerca un Ingegnere Elettronico. Il/la candidato/a prescelto/a si occuperà di progettazione software e programmazione di componenti ed impianti per l’automazione industriale. Requisiti indispensabili sono il possesso di laurea in ingegneria elettronica, forte interesse per il settore automazione industriale, disponibilità ad effettuare trasferte.

Zona di lavoro: Parma

TECHNICAL EXPORT MANAGER – PAESE FRANCOFONI

Azienda del settore macchine ed impianti food processing cerca per il ruolo di Technical Export Manager – Paesi francofoni, candidati con conoscenza fluente di inglese e francese, in possesso di laurea Tecnica (preferibilmente Ingegneria Meccanica) ed esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli commerciali nel settore. Nel ruolo, la figura inserita, riportando alla direzione commerciale, si occuperà della gestione del portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale nel mercato internazionale, nel rispetto delle aree assegnate (Paesi Francofoni), dedicandosi alle seguenti attività: ricerca e sviluppo di nuovi clienti con attività di scouting, contatto telefonico, visite in loco; scouting e gestione reti di agenti strategici locali; redazione di offerte economiche; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; reportistica periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; analisi di mercato. Il candidato ideale conosce il mercato internazionale dei distributori di prodotti industriali; ed è abituato a spostamenti e trasferte worldwide. Completano il profilo ottime capacità relazionali, autonomia organizzativa e orientamento al risultato.

Sede di lavoro: PARMA



TECHNICAL EXPORT MANAGER FAR EAST

Azienda del settore macchine ed impianti food processing cerca per il ruolo di Technical Export Manager – Paesi del Far East, candidati con conoscenza fluente di inglese e altra lingua, in possesso di laurea Tecnica (preferibilmente Ingegneria Meccanica) ed esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli commerciali nel settore. Nel ruolo, la figura inserita, riportando alla direzione commerciale, si occuperà della gestione del portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale nel mercato internazionale, nel rispetto delle aree assegnate (Paesi del Far East), dedicandosi alle seguenti attività: ricerca e sviluppo di nuovi clienti con attività di scouting, contatto telefonico, visite in loco; scouting e gestione reti di agenti strategici locali; redazione di offerte economiche; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; reportistica periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; analisi di mercato. Il candidato ideale conosce il mercato internazionale dei distributori di prodotti industriali; ed è abituato a spostamenti e trasferte worldwide. Completano il profilo ottime capacità relazionali, autonomia organizzativa e orientamento al risultato.

Sede di lavoro: PARMA



RESPONSABILE UFFICIO SPEDIZIONI

Azienda nel settore plastica cerca persona con esperienza in ruoli analoghi in aziende manifatturiere strutturate, preferibilmente con cultura di Lean Management per il ruolo di Responsabile Ufficio Spedizioni. L’incarico prevede l’organizzazione e coordinamento, monitoraggio delle attività dei collaboratori per l'avanzamento degli ordini rilasciati da parte del Customer Service secondo criteri di evasione concordati con la Direzione della Supply Chain. Gestisce l’avanzamento dello stato logistico gli ordini, verificando le disponibilità dei prodotti occupandosi degli eventuali trasferimenti tra il magazzino centrale e magazzini satelliti ed eventuali terzisti. Inoltre la figura nel ruolo organizza le spedizioni nelle finestre di carico definite, monitora l'avanzamento delle spedizioni fino a destino, si confronta costantemente con i vettori e gli spedizionieri per le diverse aree geografiche, per il rispetto dei calendari e delle diverse tipologie di servizio sulla base delle ripartizioni ricevute dalla Direzione Supply Chain. Infine collabora alla formulazione dei tender mare e via terra, usando gli strumenti a disposizione mantenendo aggiornato l'archivio sia cartaceo che elettronico ed ha la responsabilità del rilascio della documentazione necessaria al trasporto, packing list, alla fatturazione per le triangolazioni con le filiali, delle bolle doganali e per tutte le obbligazioni comunitarie ed extra comunitarie. Completano il profilo orientamento ai risultati, proattività, buone doti analitiche e spiccate capacità di conteggio, problem solving, ottima capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con diverse funzioni aziendale. È richiesta l’ottima conoscenza del pacchetto Office e di un gestionale (preferibilmente SAP).

Sede di lavoro e domicilio richiesto: Parma e provincia.



ADDETTO CONFEZIONAMENTO

Azienda cerca persona per la funzione di Addetto Al Confezionamento - Servizio Navetta. La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento merci e lavorerà prevalentemente sulla linea occupandosi della trasformazione del prodotto procedendo all'imballaggio. Non è richiesta esperienza nella mansione, ma requisito indispensabile è la puntualità.

Sede di lavoro: Castel san Giovanni (servizio navetta gratuito da parma alla sede di lavoro)