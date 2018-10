Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.



ADDETTA/O QUALITÀ SCARPE

Azienda del settore fashion cerca un addetto/a al controllo qualità settore scarpe da inserire all’interno del reparto pelletteria (scarpe, cinture e borse). Il ruolo prevede attività di controllo qualità presso 3 /4 aziende contoterziste in Toscana e un giorno alla settimana in sede per la relativa rendicontazione. Si occuperà della verifica della qualità del prodotto ed indicizzazione reperimento delle materie prime. È necessaria competenza nel prodotto finito ed è indispensabile l’esperienza nella medesima mansione.

Zona di lavoro: Parma e Toscana



ADDETTO UFFICIO ACQUISTI

Azienda leader nel settore plastica ricerca Addetto/a all’Ufficio Acquisti laureato/a in Ingegneria Gestionale con una breve esperienza in ruoli analoghi in aziende manifatturiere strutturate e, preferibilmente, con cultura di Lean Management. La persona, inserita nel ruolo, dovrà saper interpretare i forecast commerciali, rilasciare ordini di programmazione e conoscere le fasi necessarie al rilascio dei piani di produzione. In particolare, si occuperà di definire e curare l'emissione degli ordini di acquisto sulla base delle politiche di acquisto; verificare l'avvenuta consegna delle forniture nel rispetto dei tempi e degli accordi effettuati con i fornitori; gestire i listini, creare nuovi articoli/distinte basi. Si richiede l’ottima conoscenza del pacchetto Office e di un gestionale (preferibilmente SAP). Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma e provincia (zona Parma OVEST)



TUBISTA/SALDATORE/ CARPENTIERE

Azienda operante nel settore termoidraulico cerca risorse da inserire in qualità di tubista, addetto/a alle saldature e carpentiere. Requisiti indispensabili: pregressa esperienza come tubista/saldatore/carpentiere, disponibilità oraria.

Zona di lavoro: PARMA



RESPONSABILE DI MAGAZZINO

Azienda di commercio all’ingrosso, in fase di apertura di un nuovo magazzino, cerca Responsabile di Magazzino con precedente esperienza nel ruolo da inserire alle dirette dipendenze della proprietà. Il ruolo prevede la piena responsabilità nella gestione operativa di un magazzino di articoli commerciali garantendo l’efficienza delle procedure e il coordinamento dei magazzinieri. I compiti e le responsabilità della figura inserita saranno: coordinare il lavoro di una squadra di 5 collaboratori tra magazzinieri e autisti per le consegne del materiale; gestire il materiale in ingresso, classificandolo per la corretta destinazione fisica nel magazzino; provvedere all’evasione degli ordini dei clienti anche coordinando gli autisti e i mezzi di consegna; gestire le procedure di carico e scarico dei materiali al fine di garantire la corretta contabilità di magazzino; organizzare gli inventari periodici. Il candidato ideale ha esperienza nell’utilizzo di sistemi di radiofrequenza per la movimentazione delle merci di magazzino ed un’ottima dimestichezza con gli strumenti informatici. È una persona precisa con capacitò di pianificazione e attitudine al lavoro di squadra e al problem solving.

Sede di lavoro: nelle immediate vicinanze di Parma città.



CONTABILE ESPERTO

Azienda cerca Contabile Esperto diplomata/o o laureata/o in discipline economiche ed aziendali con esperienza in analogo ruolo maturata presso Aziende di medie dimensioni. Nel ruolo, la figura inserita avrà la responsabilità della gestione della contabilità generale, dell’elaborazione mensile ed annuale del Bilancio Civilistico, della liquidazione mensile e annuale IVA, dell’intrastat e F24, dell’analisi periodica del Cash flow, della redazione budget e reporting. Completano il profilo ottime capacità relazionali, riservatezza, senso di responsabilità e orientamento a lavorare per obiettivi. È gradita la conoscenza buona della lingua INGLESE. Necessaria la conoscenza di base di SAP.

Sede di lavoro e mobilità territoriale: Provincia di Parma





INGEGNERE CIVILE

Azienda cerca ingegnere civile che si occupi di progettazioni strutturali di edifici civili ed industriali in cemento armato ed in acciaio e di progettazione geotecnica. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, anche minima, e conoscenza dei software di progettazione di calcolo e disegno.

Zona di lavoro: Parma



TECHNICAL EXPORT MANAGER

Azienda del settore macchine ed impianti food processing cerca per il ruolo di Technical Export Manager, laureata/o preferibilmente in Ingegneria Meccanica, con almeno 5 anni di esperienza in ruoli commerciali in settori affini. La persona seleziona riporterà alla direzione commerciale e si occuperà della gestione del portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale nel mercato internazionale (World Wide), nel rispetto delle aree assegnate, dedicandosi alle seguenti attività: ricerca e sviluppo di nuovi clienti con attività di scouting, contatto telefonico, visite in loco; scouting e gestione reti di agenti strategici locali; redazione di offerte economiche; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; reportistica periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; analisi di mercato.

Il ruolo prevede la capacità di supportare il cliente nella definizione degli standard tecnici richiesti e di preventivare l’offerta autonomamente. Richiede per tanto la conoscenza mercato internazionale dei distributori di prodotti industriali e la conoscenza fluente della lingua Inglese e di una seconda lingua.

Completano il profilo ottime capacità relazionali, autonomia organizzativa e orientamento al risultato.

Sede di lavoro: PARMA



MANUTENTORI MECCANICI

Azienda operante nel settore delle manutenzioni, cerca persone con buona manualità con l’utilizzo dell’attrezzatura e con esperienza di impianti, Civili/Industriali per il ruolo di Manutentori Meccanici. Si richiede conoscenza medio elevata della materia, diponibilità a lavorare su turni e con eventuale reperibilità, propensione alla mansione, capacità di lavorare in autonomia.

Sede di Lavoro: Bologna - Reggio Emilia - Parma



TECHNICAL EXPORT MANAGER FAR EAST

Azienda del settore macchine ed impianti food processing cerca, per il ruolo di Technical Export Manager – Paesi del Far East, candidati con conoscenza fluente di inglese e altra lingua, in possesso di laurea Tecnica (preferibilmente Ingegneria Meccanica) ed esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli commerciali nel settore. Nel ruolo, la figura inserita, riportando alla direzione commerciale, si occuperà della gestione del portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale nel mercato internazionale, nel rispetto delle aree assegnate (Paesi del Far East), dedicandosi alle seguenti attività: ricerca e sviluppo di nuovi clienti con attività di scouting, contatto telefonico, visite in loco; scouting e gestione reti di agenti strategici locali; redazione di offerte economiche; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; reportistica periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; analisi di mercato. Il candidato ideale conosce il mercato internazionale dei distributori di prodotti industriali; ed è abituato a spostamenti e trasferte worldwide. Completano il profilo ottime capacità relazionali, autonomia organizzativa e orientamento al risultato.

Sede di lavoro: PARMA



PRODUCTION DEPARMENT ANALYST

Azienda cliente del settore plastico, cerca laureata/o in ingegneria Gestionale con una padronanza ottima degli applicativi informatici (in particolare excel) da inserire con il ruolo di Production Department Analyst. La persona inserita si occuperà di supportare la programmazione della produzione, estrapolando dati di produzione ed elaborando statistiche al fine di monitorare l’andamento produttivo. Lo scopo del ruolo è quello di analizzare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione della produzione, per migliorare i processi produttivi. Il/la candidato/a ideale è in possesso di una laurea Triennale o Magistrale ed ha maturato una pregressa esperienza in contesti produttivi. Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, problem solving e precisione.

Sede di lavoro: provincia di Parma



TECNICO INSTALLATORE E TRAINER

Azienda del settore dei dispositivi biomedici ricerca una/un Tecnico Installatore e Trainer per l'addestramento dei clienti italiani su tutti i sistemi, assicurandosi che l'operatore cliente sia poi perfettamente in grado, non solo di utilizzare ogni sistema da un punto di vista tecnico e procedurale, ma anche di prevenire i principali malfunzionamenti dovuti ad un utilizzo non corretto del sistema. Detta attività verrà effettuata sia presso la sede aziendale sia presso quella dell'operatore.

La figura inserita collaborerà con il Responsabile Vendite Italia per l'organizzazione di giornate promozionali e/o presentazioni di prodotto, sia presso la sede aziendale che al di fuori di essa.

Inoltre garantirà l'assistenza telefonica ai clienti in caso di problemi o richieste di delucidazioni circa l'utilizzo dei prodotti aziendali con relativa registrazione all'interno dei sistemi informatici aziendali (CRM, Galileo ERP, Galileo Quality, etc.). L’incarico prevede inoltre la partecipazione a fiere, congressi ed eventi in generale.



Il/la candidato/a ideale è laureato/a in materie scientifiche (biologia o applicazioni biomediche o ctf o ingegneria biomedica; sarà valutato anche il solo diploma in chimica e/o materie scientifiche); possiede una conoscenza fluente della lingua inglese. Completano il profilo buone capacità comunicative e relazionali. Sarà considerato un plus l'aver conseguito un'esperienza formativa all'estero.

Sede di lavoro: PARMA



PRODUCT ASSURANCE MANAGER

Azienda del settore aerospaziale, cerca persona con esperienza di Product Assurance per componenti spaziali, in particolare parti meccaniche per l’inserimento con la qualifica di Product Assurance Manager. Nel ruolo la persona inserita si occuperà di quality assurance di prodotto, in particolare, definendo e implementando il processo qualità del prodotto e dei componenti in fibra di carbonio.

Competono al ruolo la partecipazione a incontri di review e ispezioni interne ed esterne, inoltre la figura inserita garantisce che i requisiti di qualità siano inclusi nel progetto e individua azioni preventive in caso di problemi ripetitivi, gestisce le non conformità; si occupa della negoziazione con clienti e fornitori esterni in merito a standard, requisiti, deroghe etc;

Agisce come focal point interno, verso il cliente e verso i sub contractor per tutte le discipline di Product Assurance.

Oltre all’esperienza, il/la candidato/a possiede un’ottima conoscenza della norma ISO 9001 e EN 9100;

della lingua inglese re degli standard ECSS. Completano il profilo caratteristiche personali di flessibilità, proattività, capacità di problem solving, autonomia, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, attitudine al team working.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



RESPONSABILE UFFICIO SPEDIZIONI

Azienda nel settore plastica cerca persona con esperienza in ruoli analoghi in aziende manifatturiere strutturate, preferibilmente con cultura di Lean Management per il ruolo di Responsabile Ufficio Spedizioni. L’incarico prevede l’organizzazione e coordinamento, monitoraggio delle attività dei collaboratori per l'avanzamento degli ordini rilasciati da parte del Customer Service secondo criteri di evasione concordati con la Direzione della Supply Chain. Gestisce l’avanzamento dello stato logistico gli ordini, verificando le disponibilità dei prodotti occupandosi degli eventuali trasferimenti tra il magazzino centrale e magazzini satelliti ed eventuali terzisti. Inoltre la figura nel ruolo organizza le spedizioni nelle finestre di carico definite, monitora l'avanzamento delle spedizioni fino a destino, si confronta costantemente con i vettori e gli spedizionieri per le diverse aree geografiche, per il rispetto dei calendari e delle diverse tipologie di servizio sulla base delle ripartizioni ricevute dalla Direzione Supply Chain. Infine collabora alla formulazione dei tender mare e via terra, usando gli strumenti a disposizione mantenendo aggiornato l'archivio sia cartaceo che elettronico ed ha la responsabilità del rilascio della documentazione necessaria al trasporto, packing list, alla fatturazione per le triangolazioni con le filiali, delle bolle doganali e per tutte le obbligazioni comunitarie ed extra comunitarie. Completano il profilo orientamento ai risultati, proattività, buone doti analitiche e spiccate capacità di conteggio, problem solving, ottima capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con diverse funzioni aziendale. È richiesta l’ottima conoscenza del pacchetto Office e di un gestionale (preferibilmente SAP).

Sede di lavoro e domicilio richiesto: Parma e provincia.

MECCANICO RIPARAZIONI CAMION

Azienda cerca un Meccanico. La persona inserita eseguirà lavori di riparazione e manutenzione su camion. Si richiede pregressa esperienza in analoga mansione, autonomia nella gestione di riparazioni/controlli su camion con utilizzo di strumentazione meccanica ed elettronica.

Zona di lavoro: PARMA



SARTA/O PROTOTIPISTA CAMPIONARISTA

Azienda italiana nel settore tessile luxury cerca Sarta/o Prototipista/campionarista per l’inserimento all'interno dell'ufficio stile. In stretta collaborazione con il team di creativi e con il modellista la persona inserita nel ruolo dovrà creare il prototipo, produrre le schede tecniche relative, seguire ogni fase della realizzazione fino al prodotto finito e garantire la fattibilità e la qualità del prodotto desiderato.

Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: comprovata esperienza di almeno 3 anni nel ruolo presso aziende del settore tessile/abbigliamento, capacità ed autonomia di relazione con l'ufficio modelli ai fini di migliorare l'industrializzazione del prodotto e capacità nel cucito manuale e con macchina. Completano il profilo ottime doti di orientamento al risultato, problem solving, creatività e precisione, flessibilità, capacità di lavorare in team.

È considerato titolo preferenziale, l'esperienza nel ruolo per prodotti di alta sartoria maschile.

Zona si lavoro: PARMA



CONTROLLER SENIOR

Azienda cerca per inserimento nella divisione Finance, diplomata/o Ragioneria, o laureata/o in materie economiche con almeno 5 anni di esperienza, per il ruolo di Controller Senior . La persona inserita si occuperà principalmente delle seguenti attività: redazione del bilancio consolidato mensile ed annuale; supervisione fiscale e contabile del gruppo; Transfer Pricing; contabilità analitica; collaborazione con società di revisione; attività di reportistica.

Il profilo ricercato possiede una buona conoscenza dell’inglese ed ha buone capacità organizzative.

Rappresenta un requisito preferenziale aver maturato esperienza in società di revisione.

Sede di lavoro: PARMA



KEY ACCOUNT per l’area compresa tra DÜSSELDORF e COLONIA

Azienda del settore ceramico di alta gamma, che opera in contesti internazionali, cerca per l’area compresa tra Düsseldorf e Colonia, un/una Key Account con conoscenza fluente della lingua tedesca ed esperienza di vendita strategica.

La ricerca è rivolta a brillanti e determinati candidati con una buona esperienza commerciale ed un’eccellente conoscenza della lingua tedesca.

Le attività previste per questo ruolo spaziano dalla ricerca e analisi delle migliori opportunità commerciali da cogliere e fidelizzare; alla vendita diretta e/o promozione, attraverso lo sviluppo delle relazioni con clienti nuovi ed esistenti (clienti finali, studi di architettura, interior design, società immobiliari…). La figura inserita si occuperà della mappatura del mercato, dell’approccio a nuovi clienti e della creazione di nuove opportunità di business tedesco; delle analisi del mercato di riferimento.

Il profilo ideale possiede una laurea o cultura equivalente, una fluente conoscenza della lingua tedesca, che verrà testata in sede colloquiale e delle lingue inglese e/o italiana per poter comunicare con la casa madre. Si richiede inoltre esperienza di vendita strategica; elevate capacità comunicative, spirito di gruppo, proattività, capacità di lavorare per obiettivi e spirito di iniziativa;

dimestichezza con l’uso dei principali strumenti informatici (pacchetto Office e CRM);

Verranno valutati sia candidati già residenti in Germania, sia candidature con residenza in Italia, aperte alla rilocazione in Germania.

Sede di lavoro: tra Düsseldorf e Colonia





ADDETTO UFFICIO ACQUISTI

Azienda metalmeccanica parte di un gruppo multinazionale cerca una/un addetto ufficio acquisti diplomata/o tecnico da inserire nel team acquisti, per diventare il referente della pianificazione degli approvvigionamenti assicurando la disponibilità di materiale in funzione dei fabbisogni produttivi nonché degli ordini di vendita dei ricambi.

In particolare, alla persona inserita nel ruolo competono: l’emissione e gestione degli ordini di acquisto, il piano approvvigionamenti per tutti i fornitori assegnati, il supporto logistico per l’allineamento del piano prelievi con il programma di produzione. L’addetto ufficio acquisti si occupa inoltre dell’allineamento del portafoglio acquisto con il portafoglio di vendita ricambio, del monitoraggio del portafoglio ordini e della gestione dell’expediting in funzione dei programmi assegnati. Infine valuta e controlla le performance dei fornitori e monitora il carico fornitori e relativo bilanciamento e, le performance dei fornitori strategici in sinergia con il responsabile del servizio

Si richiede la conoscenza del disegno meccanico, la pregressa esperienza nel ruolo (3-5 anni).

Luogo di lavoro: vicinanze Parma





IT SUPPORT HD

Azienda nel settore del packaging farmaceutico cerca per l’inserimento nella propria area Sistemi diplomata/o o Laureata/o a indirizzo informatico con esperienza pregressa di almeno 6 mesi in ruolo analogo, una/un IT Support/HD. La risorsa nel ruolo sarà inserita a diretto riporto del responsabile di funzione e si occuperà della gestione delle chiamate help desk e supportare gli utenti nella risoluzione delle problematiche software e hardware; del supporto agli utenti in progetti tecnici e migrazioni; del monitoraggio all’infrastruttura informatica per minimizzare problematiche e disservizi lato cliente. Al ruolo compete inoltre la redazione e aggiornamento della documentazione relativa alla gestione degli interventi, la relazione con l'utente finale per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, supportando la struttura al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dei sistemi informatici aziendali e la pianificazione degli aggiornamenti. Il/la candidato/a ideale possiede una buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto Office, Active Directory e della piattaforma Sharepoint, è capace di installare e configurare postazioni lavoro (desktop, laptop, stampanti, dispositivi mobili), conosce i sistemi operativi server Microsoft e conoscenza di base in ambito Networking, Voip e Virtualizzazione.

Completano il profilo buone capacità di teamworking, precisione nei compiti assegnati e problem solving.

Sede: Fidenza fino a fine 2018, dal 2019 sede di Parma (Lemignano)



ADDETTO ALLA CERTIFICAZIONE ALIMENTARE

Azienda cliente specializzata nel settore multiservizi di Reggio Emilia cerca un/a addetto/a certificazione qualità settore alimentare Diplomato/a o Laureato/a ad indirizzo tecnico-agrario. La persona nel ruolo si occuperà di effettuare controlli e certificazioni di qualità presso aziende produttive locali del settore agroalimentare. Nello specifico dovrà occuparsi di controllare e verificare che le procedure di produzione vengano rispettate in relazione agli standard richiesti, produrre documentazione fotografica e documentale dei prodotti ed elaborare la relativa reportistica. Completano il profilo precisione e puntualità; flessibilità; buon utilizzo del pacchetto Office

Luogo di lavoro: Reggio Emilia