Ecco 76 annunci per chi cerca lavoro

ANNUNCI AGENZIE - 34

Importante azienda della provincia di Reggio Emilia che si occupa di progettazione, prototipazione e produzione di tutti gli allestimenti di ambulanze, auto mediche e trasporto disabili ricerca ADDETTI AL MONTAGGIO/ ASSEMBLAGGIO. La risorsa, inserita nel reparto produttivo, dovrà occuparsi di assemblaggio e montaggio di componenti di vari materiali. Si richiede esperienza minima pregressa in produzione e in lavori manuali e di montaggio, buon utilizzo di avvitatori e utensili manuali. La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Gattatico

Seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un SALDATORE. Il candidato/a ha maturato esperienza nella mansione di 1-2 anni.

REQUISITI:

- conoscenza disegno tecnico;

- saldatura a ELETTRODO, TIG, FILO CONTINUO.

- posizionamento e assemblaggio parti da saldare;

- esperienza di almeno 1-2 anni;

Zona di lavoro: Boretto

Si valutano esperienze maturate sia in carpenterie pesanti che leggere.

Ricerca urgentemente per importante cliente, un MECCANICO DIAGNOSTICO PER AUTO.

Requisiti richiesti:

- esperienza pluriennale nel ruolo di meccanico diagnostico

- ottimo utilizzo degli strumenti di analisi diagnostica meccanica.

- Serietà e flessibilità completano il profilo

Sede di lavoro: Parma. Orario di lavoro: full time con disponibilità ad effettuare eventuali straordinari. Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca urgentemente per importante cliente un/a MECCANICO RIPARATORE AUTOVEICOLI per auto. Indispensabile aver maturato esperienza pluriennale nel ruolo di meccanico riparatore di mezzi come automobili, camper e/o furgoni. L'utilizzo dei principali strumenti di officina meccanica. Puntualità, attenzione alle esigenze del cliente e ottima manualità completano il profilo ideale che stiamo cercando. Richiesta, inoltre, disponibilità a straordinari e al lavoro durante il fine settimana nel caso fosse necessario.Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile.

Sede di lavoro: Parma. Orario di lavoro: full time. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca per importante cliente un/a ADDETTO/A ALLA CARROZZERIA E VERNICIATURA. Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, capace di riparazioni su carrozzeria, preparazione e verniciatura auto, sa lavorare in autonomia ed è automunito. Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Parma (CR). Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca, per cliente operante nel settore oleodinamico un/a IMPIEGATO/A CED e servizi generali.

Requisiti richiesti:

- Diploma Ragioneria o titolo di studio equipollente o Laurea a indirizzo informatico

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Ottima dimestichezza con i programmi base di Windows e di un sistema gestionale (MEGLIO SE TARGET O SAP O AS 400)

- Conoscenza del disegno tecnico

- Conoscenza delle distinte base

- predisposizione al lavoro di squadra

- Passione per l'informatica

- Flessibilità, dinamicità, capacità di problem solving

- Esperienza pregressa almeno triennale all'interno di un ufficio tecnico-informatico.

Il/la candidato/a ideale, inserito/a in un contesto dinamico, svolgerà la sua funzione in diversi reparti aziendali e si interfaccerà con enti esterni (ditte informatiche, Aziende di Telefonia) per la risoluzione delle specifiche problematiche insorte.

Sede di lavoro: Brescello. Orario di lavoro: 08.30-12.30 e 14.00-18 (LUN-GIOV) 08.30-12.30 e 14.00-17.00 (VENERDì). Si offre assunzione con contratto di somministrazione, prorogabile per lunghi periodi.

Ricerca, per cliente operante nel settore oleodinamico un/a OPERAIO/A SETTORE METALMECCANICO.

Requisiti richiesti:

- possesso attestato per la conduzione di carrelli elevatori

- buona manualità

- corporatura robusta

- buona conoscenza del pc e di un programma di produzione (preferibilmente target/AS400 o similari)

- conoscenza del disegno tecnico

- esperienza come operaio/a maturata in aziende metalmeccaniche

Il/la candidato/a ideale si occuperà della preparazione della linea, imballaggio, raccolta materiale, taglio tubi, inserimento etichette, utilizzo pc per avanzamento produzione.

Sede di lavoro: Sorbolo. Orario di lavoro: 08.30-12.30 14.00-18.00 da lun a gio - 08.30-12.30 14.00-17.00 ven (si richiede disponibilità ad effettuare straordinari). Si offre contratto di somministrazione, con possibilità di lunghe proroghe

Ricerca per importante cliente un/a ADDETTO/A ALLA LATTONERIA ESPERTO/A. Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, disponibilità a lavorare su ponteggi e piattaforme aeree, sa lavorare in autonomia ed è automunito/a. Indispensabile patentino per utilizzo di piattaforme aeree e lavoro in alta quota. Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR). Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca, per cliente operante nel settore termoidraulica un/a ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE CALDAIE con esperienza pregressa. Il/la candidato/a si occuperà di assistenza tecnica e manutenzione caldaie presso privati e provvederà alla redazione della documentazione necessaria. In possesso di patente B

Zona di lavoro: Cadelbosco e provincia di Reggio Emilia. Orario di lavoro: full time con disponibilità ad effettuare straordinari

Ricerca per importante cliente un/a IMBIANCHINO ESPERTO/A. Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, sa lavorare in autonomia ed è automunito/a. Dovrà occuparsi di tinteggi esterni ed interni. Gradita esperienza come cartongessista. Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Parma e provincia. Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca urgentemente un/a ADDETTO/A PULIZIE IN CAMERA BIANCA C/O PROSCIUTTIFICIO. Indispensabile esperienza pregressa nella mansione conoscenza del materiale e strumenti per pulizia e igienizzazione. Automunito/a. Orario di lavoro: part time 5/7 ore al dì, orari serali/notturni

Luogo di lavoro: Traversetolo (PR). Si offre inserimento con contratto di somministrazione, prorogabile La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/a ADDETTO/A AL TORNIO E/O FRESA TRADIZIONALE. Si richiede esperienza pregressa minimo 2 anni nella medesima mansione e conoscenza lettura disegno tecnico.

Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE). Orario di lavoro: full time con disponibilità a straordinari

Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di ADDETTO VENDITA NELL'AMBITO GDO. Il candidato ideale deve avere maturato esperienza nella vendita di salumi, formaggi, Carni e piatti pronti. È disponibile su diversi reparti. Necessario essere automuniti.

Luogo di lavoro: Langhirano

ADDETTI/E AL PICKING

Per azienda di servizi ricerchiamo addetti/e al picking con minima esperienza nella mansione. Richiesto utilizzo palmari e lettori per barcodes. Orario di lavoro: da lunedì al venerdì 8.00-12.00 13.00/17.00 Si offre iniziale contratto di breve durata con prospettive di continuità lavorativa.

Zona di lavoro: Interporto

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO

Per azienda di servizi ricerchiamo addetti/e al confezionamento con minima esperienza in mansioni analoghe. Richiesta disponibilità a lavorare su orario giornaliero e 2 turni. Si offre iniziale contratto di breve durata con prospettive di continuità lavorativa.

Zona di lavoro: Mezzani

Siamo alla ricerca di: ADDETTI GRANDE DISTRIBUZIONE. Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: addetti rifornimento scaffali, cassieri, banconisti ortofrutta, banconisti macelleria, banconisti pesce, reparto gastronomia, ottici, farmacisti.

Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE IN LINEA. Il candidato ideale deve in possesso di Attestato Formazione Generale Accordo Stato Regioni. Preferibile esperienza pregressa di almeno 6 mesi come operaio in linea.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO IN ING. ELETTRONICA. Si richiede conoscenza base della programmazione C e C++. E’ Gradita la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR) cerchiamo n. 1 GOMMISTA. Il candidato ideale ha maturato una minima esperienza nella stessa mansione ed è automunito. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. BACK-OFFICE SERVICE per organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A TIG. Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TUBISTA. Il candidato ideale ha esperienza in impiantistica idraulica o come saldatore tig di tubi. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 ADD. UFF. ACQUISTI con breve esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato..

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) operante nel settore Trasporti, ricerchiamo 1 ADD. ALLA CARPENTERIA. La risorsa si occuperà di taglio lamiera e ferro e basi di saldatura. Si richiede domicilio in zona.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ con esperienza. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore di ricambistica auto a Collecchio (PR), ricerchiamo 1 COMMERCIALE. La risorsa si interfaccerà direttamente con i clienti per prendere carico dell’ordine da portare in officina e si occuperà anche delle consegne con il mezzo aziendale. Si offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1 RIVESTITORE DI CALDAIE. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio rivestimento e conoscere il processo di coibentazione. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona Parma (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE E ALLE PULIZIE appartenente alle categorie protette L. 68/99. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante ristorante in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/A. Il candidato ideale ha esperienza in ristoranti e ottime doti relazionali. Preferibile formazione o passione per il settore enogastronomico. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento diretto.

Per importante catena della grande distribuzione a Parma (PR), cerchiamo n. 1 GASTRONOMO PART TIME con minima esperienza nella mansione. Il candidato ideale ha avuto esperienze come aiuto cuoco ed offre flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei weekend. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) operante nel settore alimentare, cerchiamo n. 1 ADD. AD ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI con minima esperienza nella mansione. Il candidato ideale ha conseguito studi in ambito economico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Ricerca ADDETTI AL MAGAZZINO E-COMMERCE. Le figure dovranno prelevare la merce, stoccarla in magazzino seguendo le indicazioni che appaiono sul palmare, dovranno inoltre verificare la qualità dei prodotti e svolgere le attività di impacchettamento delle merci.

Requisiti:

- Diploma

- Conoscenza base del pacchetto Office;

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Ottima manualità.

Sede di lavoro: Parma Nord

ANNUNCI PRIVATI - 42

Cercasi GRAFICO PUBBLICITARIO conoscenza Adobe Suite CC, inglese scolastico, francese scolastico, anche prima esperienza, patente B (no automunito). Assunzione a tempo indeterminato, 8 ore al giorno.

Cercasi BARMAN SERALE, CUOCO, BARISTA. Solo persone volenterose, senza vizi, tassativamente automunite.

Cercasi APPRENDISTA CON DIPLOMA DI RAGIONERIA e buon uso del computer e del programma Excel.

Si Grade SpA è presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni ed è leader nella gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System Integration/Project Management; parte di un prestigioso Gruppo vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha ottenuto, anno dopo anno, una crescita di fatturato costante. Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: PROJECT MANAGER JUNIOR. Desideriamo entrare in contatto con giovani laureati in discipline tecniche o economiche che abbiano preferibilmente maturato una pregressa esperienza in qualità di PMO preferibilmente nel settori servizi/IT/bancario. Il candidato ideale possiede buone capacità di analisi, attitudine al lavoro per obiettivi ed ottime capacità organizzative. La conoscenza delle principali normative di settore e della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. L’azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante ed opportunità di crescita e formazione costante

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

Si Grade SpA è presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni ed è leader nella gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System Integration/Project Management; parte di un prestigioso Gruppo vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha ottenuto, anno dopo anno, una crescita di fatturato costante. Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: SOFTWARE DEVELOPER. Selezioniamo brillanti neolaureati in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (Matematica, Informatica, Ingegneria informatica) per attività di sviluppo software da avviare ad un percorso professionale e formativo all’interno di SiGrade SpA

REQUISITI

- conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (Java, C, C++, etc.)

- passione per le nuove tecnologie

- gradita conoscenza della piattaforma .NET (in particolare del linguaggio di programmazione C#)

- gradita conoscenza della programmazione su sistemi centrali (in particolare del linguaggio Cobol)

- Interesse per la programmazione, attitudine all’analisi tecnica e/o funzionale, ambizione e motivazione alla crescita, buone capacità relazionali e di problem solving.

Durante il percorso di inserimento sono previsti interventi formativi in aula e OTJ volti all’acquisizione di competenze in ambito informatico/bancario su specifiche tecnologie. L'azienda offre un ambiente giovane, dinamico con opportunità di crescita e formazione costanti oltre a interessanti percorsi retributivi e di carriera

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

Cercasi candidato/a per ruolo di IMPIEGATO/A UFFICIO TRASPORTI, con età massima pari a 28 anni, diploma di scuola media superiore (preferibile con indirizzo economico), OTTIMA conoscenza della lingua inglese e conoscenza pacchetto office.

Per importante Associazione, operante nel campo biologico/biodinamico, ricerchiamo un professionista che si occupi dell'ORGANIZZAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DELLA STESSA AD EVENTI FIERISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. Il candidato ideale è un professionista, operante abitualmente nel settore fieristico, che abbia sia una significativa esperienza nella comunicazione e nell'organizzazione di eventi sia una buona conoscenza di documenti di trasporto e di pratiche doganali. Sono richieste, infine, eccellenti capacità di promuovere incontri all'interno dello stand e disponibilità a presenziare agli stessi.

È gradita la conoscenza del campo biologico/biodinamico.

La società Technolog Srl è alla ricerca di una figura giovane con una grande passione per l'informatica e che abbia il desiderio di crescere ed approfondire le sue conoscenze nello SVILUPPO DI SOFTWARE. Technolog è una società di Parma specializzata in soluzioni per l'intralogistica e l'automazione industriale, settori nei quali opera con successo da quasi 25 anni su tutto il territorio nazionale e all'estero. La figura ricercata verrà inizialmente inserita nel team di assistenza tecnica in cui avrà modo di iniziare a conoscere i nostri prodotti, ed il mercato in cui sono inseriti. Lavorando in Technolog il candidato avrà la possibilità di lavorare con personalità di spicco nel campo della programmazione. Il candidato ideale, preferibilmente con età inferiore ai 29 anni, è in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma tecnico Informatico e/o Laurea in informatica o percorso formativo similare.

- Buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per interfacciarsi con i nostri clienti esteri.

- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Pascal.

- Buona conoscenza del linguaggio SQL.

- Ottimo utilizzo del pacchetto Office.

Competenze trasversali richieste:

- Buone capacità organizzative e relazionali.

- Capacità di Problem Solving.

- Propensione al lavorare in Team.

- Impegno, precisione e senso di responsabilità.

- Buone doti di comunicazione.

È richiesta inoltre la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed internazionale. Necessario il possesso della patente B, meglio se automunito.

ATTIVITÀ DI E-MERCHANDISING - Nel dettaglio la risorsa si dovrà occupare di seguire attività di e-merchandising, assicurando che tutti i prodotti siano posizionati in maniera strategica sul sito, e seguire l’aggiornamento e lo sviluppo di: elenchi di categorie, pagine di designer e cross-selling e up-selling. Sarà anche affiancato dal responsabile della logistica in quanto nei periodi di maggior flusso di ordini sarà dirottato nel dipartimento. Siamo alla ricerca di figure dinamiche, intraprendenti e curiose, con una forte propensione al mondo del digitale e alle nuove piattaforme/tecnologie. Utilizzatore abituale di internet e con spiccate doti di curiosità. Possibilità di periodo di prova con conseguente inserimento in Azienda. Compenso in base alle qualifiche e alla reale esperienza.

Ristorante in centro a Parma cerca un/a CAMERIERE/A e un/a LAVAPIATTI.

PIU' MUTUI CASA SPA, leader della mediazione creditizia del gruppo TEMPOCASA, seleziona 2 GIOVANI COLLABORATORI ambosessi, dinamici e motivati con buone doti relazionali, automuniti, anche alla prima esperienza da avviare alla professione.

Offresi:

- collaborazione con uffici immobiliari fidelizzati

- convenzione con i principali istituti finanziari

- back office dedicato e altamente qualificato

- corsi settimanali di formazione e aggiornamento tecnico e commerciale

- supporto commerciale personalizzato

- fisso mensile

- provvigioni e premi mensili

- crescita professionale

Il candidato si occuperà dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo del portafoglio già acquisito dell'azienda attraverso il collocamento di prodotti creditizi.

Esperienza, capacità e competenze richieste:

- capacità relazionali e competenze commerciali

- abitudine a lavora per obiettivi e in squadra.

Contratto di lavoro: Partita Iva. Si ricerca nella zona di Parma.

Pensi veramente che lavorare in assicurazione voglia dire vendere polizze? Lavorare in Alleanza è molto più che fare l’assicuratore: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi e tanto altro...

Selezioniamo 5 GIOVANI LAUREATI (E/O DIPLOMATI), DA INSERIRE NELLA STRUTTURA COMMERCIALE.

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma.

Hotel a Collecchio cerca ADDETTO/A ALLA RECEPTION per lavoro su turni diurni/notturni. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Hotel a Collecchio (PR) cerca CAMERIERA AI PIANI.

Studio Legale a PARMA cerca diplomate o laureate che non stiano né studiando né lavorando età massima anni 29 anni (o iscrizione effettuata a Garanzia Giovani entro i 29 anni) per un TIROCINIO RETRIBUITO DI 6-12 MESI (MANSIONI DI SEGRETERIA).

Si ricerca MECCANICO APPRENDISTA E/O ESPERTO per officina moto con sede a Pontetaro (PR).

Si ricerca una/un PARRUCCHIERA/E APPRENDISTA per ampliamento salone a Pontetaro (PR).

Azienda alimentare di Roncole Verdi - Busseto (PR), cerca OPERAIO/A, FULL TIME, con buona conoscenza dell'uso dei computer, possibilmente con titolo in materia. Preferibilmente in possesso del patentino per muletto e/o con esperienza in merito. Disponibile all'occorrenza a lavorare anche di sabato (non sempre, ma può capitare). Assunzione a tempo indeterminato se si passa il periodo di prova.

Si ricerca TIROCINANTE 6/12 MESI LAUREATO IN SCIENZE ALIMENTARI, oppure economia o comunicazione per affiancarci nell'organizzazione di eventi, festival, consulenze, marketing territoriale. È richiesta la presenza full time, stage retribuito. A partire da Dicembre 2018.

Cercasi giovani disponibili a chiamata per SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI. Tra le mansioni richieste: allestimenti, hostess/stuard, animazione, somministrazione cibi e bevande.

Pizzeria in centro a Parma cerca ragazzo/a con meno di 24 anni di età per CONSEGNARE PIZZE A DOMICILIO con scooter/bicicletta e con opportunità di crescere in sede da banconista e, perché no, anche aiuto pizzaiolo/a. Contratto a chiamata.

Ristorante in centro a Parma cerca PERSONALE CON ESPERIENZA PER SALA. Bella presenza. Max 28 anni.

Prestigiosa azienda operante nel settore dell'estetica e dei servizi, specializzata in tecnologie laser per l'epilazione, ricerca ESTETISTA per ampliamento del team di lavoro nella zona di Parma e provincia. Il lavoro consiste nel recarsi presso i centri di estetica affiliati nella zona, con mezzo proprio e con il macchinario laser dato dall'azienda, ad effettuare i trattamenti di epilazione. Richiesta qualifica di estetista. Contratto di lavoro: part-time - tempo pieno

Ricerca PROGRAMMATORI per il reparto di sviluppo della piattaforma di MES – DMP della sede di Parma. È richiesta la conoscenza di .NET, C#, e SQL, Javascript ed HTML. L’assunzione sarà a tempo indeterminato. La retribuzione sarà commisurata alla capacità e all'esperienza del candidato.

Seleziona IMPIEGATO/A COMMERCIALE.

La risorsa deve provenire dall'ambiente metalmeccanico, quindi possedere almeno esperienza triennale nel settore.

Caratteristiche della mansione:

- analisi del mercato e incremento strategie commerciali per aprire nuovi flussi con la clientela

- svolgere appuntamenti con i clienti per vendita, gestire ed incrementare rapporti con clienti/fornitori

- coordinare proprie attività con altri reparti aziendale con maggior attenzione per ufficio produzione al fine di migliorare la vendita

Requisiti richiesti:

- Diploma/Laurea ad indirizzo meccanico

- Buona conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua cinese

- Automuniti

- Ottimo utilizzo del pacchetto office e gestionale aziendale

- Determinazione, bella presenza, leadership, indipendenza, forte senso per la comunicazione

Sede di lavoro

Montecchio Emilia (previsti spostamenti nel raggio di Reggio Emilia, Parma, Modena per appuntamento coi clienti)

Azienda con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE) ricerca tirocinante per posizione di DISEGNATORE MECCANICO da inserire nell'ufficio tecnico.

Cercasi CAMERIERA/E max 29 anni con esperienza al banco e in sala per importante ristorante nel centro di Parma.

Cercasi urgentemente ESTETISTA con qualifica professionale.

Cercasi PERSONALE DI SALA per ristorante in centro a Parma. Orario serale con contratto a intermittenza. È richiesta esperienza minima.

Cerchiamo N.1 ADDETTA/O AL RICEVIMENTO HOTEL con disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Sala Baganza (PR) c/o hotel Cortaccia Sanvitale. Possibilmente con esperienza – conoscenza almeno della lingua inglese – candidato automunito. Contratto full time, su turni, dal lunedì alla domenica.

Cercasi COLF CONVIVENTE. CON PATENTE (non chiamate se non sapete guidare) per lavori domestici (pulire, stirare, cucinare, ecc.). Amante di cani e di piccolo giardinaggio. Offro compenso, vitto e alloggio.

SVILUPPATORI JUNIOR PYTHON, JAVA, C#, COBOL, DWH

Sei un appassionato di programmazione e ti interesserebbe formarti e lavorare in un contesto altamente stimolante? Ti piacerebbe far parte di in un team di esperti volto a gestire progetti di eccellenza? Energee3 s.r.l. è una società di servizi attiva nel settore dell’Information & Communication Technology (ICT). Costituita a Reggio Emilia nel 2002, opera nelle aree di servizi che vanno dalla consulenza alla produzione del software ed alla manutenzione delle applicazioni. Energee3 ricerca da inserire nel suo team di professionisti nuove risorse da formare. Quello che ti offriamo è un contratto di assunzione, ed una formazione on the job con affiancamento di un esperto del settore. Quello che ti chiediamo di investire sono la tua passione e le tue capacità tecniche.

Cerchiamo N.1 ADDETTA/O AL RICEVIMENTO, disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Parma, Hotel Forlanini52. Si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese. Il/la candidato/a dovrà essere automunito/a. Contratto: PART-TIME - venerdì/sabato/domenica.

Coldwell Banker - primario network internazionale di Real Estate - ricerca FIGURE COMMERCIALI da inserire all'interno della propria struttura. Le risorse si occuperanno di:

- presidiare il territorio di riferimento;

- intraprendere i contatti con i clienti;

- gestire il portafoglio immobili con l'assistenza dell'Office Manager.

Non è richiesta esperienza pregressa. Fisso mensile + provvigioni.

Compagnia Assicurativa leader nel ramo assicurativo e previdenziale seleziona candidati ambosessi da inserire nella propria STRUTTURA COMMERCIALE (sia part-time che full time) per la zona di Parma e comuni limitrofi. Garantiamo formazione teorica e pratica, con costante affiancamento sul campo, buona possibilità di carriera e di assunzione a tempo indeterminato. Periodo di formazione trimestrale retribuito.

Requisiti minimi:

- età tra i 20 e i 45 anni

- diploma di maturità

- automunito/a

- determinazione e voglia di mettersi in gioco

- propensione al lavoro di squadra.

Ristorante biologico, vegetariano e vegano a Parma cerca PIZZAIOLO PANIFICATORE per lavoro da svolgere dal lunedì al sabato, pranzo e cena, in modo continuativo.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA UFFICIO TECNICO, laureato/a in Ingegneria per attivazione stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione. La figura, inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di:

- Affiancamento al Responsabile manuals

- Gestione della manualistica e relazioni con il personale esterno per quanto riguarda la realizzazione di brochures e manuali

- Codifica componenti commerciali

- Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

- Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

- Supporto Ufficio Service ed Aftermarket

- Supporto Ufficio Acquisti

Requisiti richiesti:

- Laurea in Ingegneria/Economia

- Conoscenza del pacchetto Microsoft office

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all'azienda)

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro

- Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti

Ristorante in Parma ricerca le seguenti figure professionali:

- 1 CUOCO CAPO PARTITA;

- 1 PIZZAIOLO;

- 1 CAMERIERE/A.

Ristorante a Parma cerca CAMERIERE/A PER IL WEEK END AUTOMUNITO/A.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca CAMERIERA/E PART-TIME. Ideale per studenti universitari. Tel. 3201666113

SportCenter Polisportiva, seleziona ADDETTO/A COMMERCIALE. Cerchiamo una risorsa dinamica e proattiva con predisposizione alla vendita, determinata e con forte senso per la comunicazione.

Richiediamo:

- diploma o laurea;

- buona conoscenza del pacchetto office;

- disponibilità full-time;

- disponibilità lavoro domenicale.