Ecco 24 nuove offerte per chi cerca lavoro

TUBISTA/SALDATORE/ CARPENTIERE

Azienda operante nel settore termoidraulico cerca risorse da inserire in qualità di tubista, addetto/a alle saldature e carpentiere. Requisiti indispensabili: pregressa esperienza come tubista/saldatore/carpentiere, disponibilità oraria.

Zona di lavoro: PARMA



ADDETTI ALLA VENDITA

Azienda cerca 3 addetti alla vendita per apertura temporary store. Le risorse si occuperanno di vendita assistita, gestione cassa, allestimenti negozio, vetrine e magazzino. Si richiede ottime capacità comunicative, gentilezza, propensione commerciale e sensibilità all'obiettivo. Pregressa esperienza.

Zona di lavoro: Parma





AGENTE MONOMONDATARIO PRODOTTI UTENSILERIA, BULLONERIA E/O OLEOPNEUMATICE

Azienda che commercializza articoli tecnici: bulloneria, viteria, macchie utensili, e accessori, tubi flessibili, e attrezzature per officine e impianti da oltre 50 anni, cerca Agente Monomandatario con esperienza nella vendita di prodotti nel settore Utensileria, Bulloneria ed Oleopneumatica o affini, per il rafforzamento della rete di vendita nell’ambito di un progetto di consolidamento e crescita. La figura ricercata si occuperà di presidiare, curare, sviluppare e fidelizzare i clienti esistenti assegnati, di acquisire, curare, sviluppare e fidelizzare nuovi clienti, contribuendo alla crescita aziendale. Riceverà gli strumenti ed il supporto necessario alle sue attività ed alla cura dei clienti.

La ricerca è rivolta a persone concrete, produttive, capaci di svolgere questa professione con serietà e costanza, con esperienza nel settore e familiarità con almeno una parte dei prodotti trattati. SI richiede inoltre esperienza consolidata nella vendita diretta di prodotti tecnici, rivolta alle aziende dei settori dell’industria per le macchine alimentari, dell’automazione industriale del packaging, della metalmeccanica, carpenteria ed edilizia e dell’automotive. Il candidato ideale ha un approccio tecnico e capacità di formarsi e tenersi aggiornato sui prodotti dell’azienda, ha ottime doti commerciali, orientamento al cliente, capacità di negoziare ed è automunito.



Zona di lavoro: PARMA, MODENA, REGGIO, PIACENZA



PRODUCTION DEPARTMENT ANALYST



Azienda attiva nel settore plastico, cerca una persona in possesso di una laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Gestionale per il ruolo di Production Department Analyst. La figura inserita si occuperà di supportare la programmazione della produzione, estrapolando dati di produzione ed elaborando statistiche al fine di monitorare l’andamento produttivo. Lo scopo del ruolo è quello di analizzare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione della produzione, per migliorare i processi produttivi.

Il/La candidato/a ideale ha padronanza ottima degli applicativi informatici (in particolare excel) ed ha maturato almeno una pregressa esperienza in contesti produttivi. Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, problem solving e precisione.

Sede di lavoro: provincia di Parma



ADDETTA/O QUALITÀ SCARPE

Azienda del settore fashion cerca un addetto/a al controllo qualità settore scarpe da inserire all’interno del reparto pelletteria (scarpe, cinture e borse). Il ruolo prevede attività di controllo qualità presso 3 /4 aziende contoterziste in Toscana e un giorno alla settimana in sede per la relativa rendicontazione. Si occuperà della verifica della qualità del prodotto ed indicizzazione reperimento delle materie prime. È necessaria competenza nel prodotto finito ed è indispensabile l’esperienza nella medesima mansione.

Zona di lavoro: Parma e Toscana



MODELLISTA PREFERIBILE CONOSCENZA CAD



Azienda di arredamento luxury in provincia di Parma (PR) ricerca una persona preferibilmente con conoscenza CAD per il ruolo di Modellista. La figura inserita si occuperà della progettazione dei prototipi nel rispetto delle tempistiche stabilite; della realizzazione cartamodello; dell’individuazione difetti. Il profilo ideale risponde ad una persona che ha maturato esperienza, anche breve, nella mansione in aziende modernamente strutturate; con buone capacità organizzative, buone doti di problem solving e capacità tecniche. È preferibile una buona conoscenza dei materiali e delle diverse tipologie di tessuti e delle loro caratteristiche. Precisione e manualità sono requisiti indispensabili.

Sarà ritenuto un plus una buona conoscenza del programma CAD.

Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)



JUNIOR PRODUCTION COST CONTROLLER



Azienda del settore metalmeccanico/automazione cerca una persona con esperienza di almeno 2 o 3 anni per il ruolo di Junior Production Cost Controller, che supporti il Direttore di produzione nella gestione dei costi dei macchinari prodotti. Nel ruolo la figura selezionata dovrà occuparsi di raccogliere e analizzare dati e individuare soluzioni utili al miglioramento dell'efficienza produttiva. Si richiede titolo di studio: Diploma o Laurea in ambito economico/gestionale e capacità di effettuare calcoli complessi e analisi dei dati. Il/la candidato/a ideale possiede conoscenze di bilancio, delle metodologie di budgeting e informatiche (in particolare Pacchetto Office).

Sede di lavoro: PARMA



GRAFICO



Azienda attiva nel settore metalmeccanico cerca un grafico. La persona inserita nel ruolo si occuperà di sviluppo ed aggiornamento cataloghi, brochure, rendering e fotografie di prodotti; preparazione documentazione pubblicitaria. Si richiede diploma/attestato di grafico; ottima conoscenza del pc e dei programmi di grafica.

Zona di lavoro: PARMA



PRODUCT SPECIALIST INGLESE FLUENTE



Azienda attiva nel settore dei dispositivi biomedici ricerca una persona laureata in materie scientifiche (per esempio: biologia o applicazioni biomediche o ingegneria biomedica) o eventualmente in possesso di solo diploma in chimica e/o materie scientifiche per ricoprire il ruolo di Tecnico Installatore e Formatore. L’incarico prevede la responsabilità di effettuare e curare l'addestramento dei clienti italiani su tutti i sistemi, di assicurarsi che l'utente finale sia poi perfettamente in grado non solo di utilizzare ogni sistema da un punto di vista tecnico e procedurale, ma anche di prevenire i principali malfunzionamenti dovuti ad un utilizzo non corretto del sistema. Inoltre la figura nel ruolo collaborerà con il Responsabile Vendite Italia per l'organizzazione di giornate promozionali e/o presentazioni di prodotto, sia presso la sede aziendale che al di fuori di essa; garantirà l'assistenza telefonica ai clienti in caso di problemi o richieste di delucidazioni circa l'utilizzo dei prodotti aziendali con relativa registrazione all'interno dei sistemi informatici aziendali (CRM, Galileo ERP, Galileo Quality, etc.); parteciperà a fiere, congressi ed eventi in generale. Si richiede conoscenza fluente dell’inglese e disponibilità a trasferte. Si cercano candidati brillanti, dotati di buone capacità comunicative e relazionali. Sara considerato un plus l'aver conseguito un'esperienza formativa all'estero.

Sede di lavoro: PARMA

NEOLAUREATO INGEGNERIA MECCANICA

Azienda del settore metalmeccanico ricerca una/un neo laureata/o in ingegneria meccanica, una persona propositiva, con buona capacità comunicativa e con voglia di intraprendere un percorso di crescita professionale. Gradita conoscenza dei principali software di progettazione ed eventuale esperienza all'estero.

Sede di lavoro: PARMA

CUCITRICE CON ESPERIENZA

Azienda di arredamento luxury in provincia di Parma (PR), cerca una Cucitrice con esperienza nella mansione, per la cucitura a mano e a macchina e la collaborazione con l'ufficio stile, attraverso la proposta di correzioni relative a misure e materiali utilizzati. Il profilo ideale ha maturato almeno cinque anni di esperienza nella mansione, in aziende modernamente strutturate, preferibilmente operanti nel settore degli arredi o piccola pelletteria. Il candidato ideale possiede esperienza nella lavorazione della pelle, finta pelle e tessuto, inoltre deve conoscere il metodo di ribattitura. Completano il profilo precisione, dinamicità, flessibilità e capacità di lavoro in team.

Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)





ADDETTO UFFICIO ACQUISTI

Azienda leader nel settore plastica ricerca Addetto/a all’Ufficio Acquisti laureato/a in Ingegneria Gestionale con una breve esperienza in ruoli analoghi in aziende manifatturiere strutturate e, preferibilmente, con cultura di Lean Management. La persona, inserita nel ruolo, dovrà saper interpretare i forecast commerciali, rilasciare ordini di programmazione e conoscere le fasi necessarie al rilascio dei piani di produzione. In particolare, si occuperà di definire e curare l'emissione degli ordini di acquisto sulla base delle politiche di acquisto; verificare l'avvenuta consegna delle forniture nel rispetto dei tempi e degli accordi effettuati con i fornitori; gestire i listini, creare nuovi articoli/distinte basi. Si richiede l’ottima conoscenza del pacchetto Office e di un gestionale (preferibilmente SAP). Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma e provincia (zona Parma OVEST)



RESTAURANT MANAGER

Azienda attiva in Italia nel mercato della Ristorazione Commerciale cerca persona con esperienza pregressa in aziende organizzate della ristorazione moderna e nella gestione del food cost e dei costi del personale per il ruolo di Direttore di Ristorante in locale già avviato di Parma. La figura è il punto di riferimento del proprio team, ha la responsabilità del buon funzionamento del ristorante, collabora in prima persona nell'operatività quotidiana ed è responsabile del raggiungimento del budget. Si cercano candidati con ottime doti organizzative e comunicative, disponibilità serietà, esperienza e automuniti.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTI AL RICEVIMENTO MERCI

Azienda nel settore dell'e-commerce cerca candidati dinamici, flessibili e disponibili da inserire nel ruolo di Addetti al Ricevimento Merci - Servizio Navetta per la gestione delle merci in entrata, il controllo di integrità dei bancali in scarico dal camion, la verifica sull’integrità dei singoli prodotti all’interno del bancale per assicurarne la vendibilità. Nel ruolo le persone inserite controllano inoltre la bolla d’arrivo delle merci, verificando che i singoli prodotti corrispondano al numero ordinato dal fornitore. Infine predispongono le merci all’interno del magazzino in base alla zona di riferimento.

Sede di lavoro: Castel san Giovanni (PC)



MACCHINISTA STAMPATORE PER OFFSET 4 COLORI

Azienda specializzata nella stampa e nei servizi multimediali per la scuola cerca persona con pluriennale esperienza in tipografie e stamperie, di stampa sia su quadricromie che su fondi pieni, età indicativa compresa fra i 35 e i 45 anni da inserire con l’incarico di Macchinista Stampatore OffSet per 4 colori Heidelberg SM 102.

Sede di lavoro: PARMA



CAPO CANTIERE IMPIANTISTICA ALIMENTARE

Azienda di produzione impianti per il packaging e l’imbottigliamento cerca Capo Cantiere con conoscenze tecniche ed elettriche dei diversi impianti in ambito packaging per assicurare, di concerto con i superiori diretti, il corretto svolgimento delle attività di cantiere (attività tecniche di installazione, avviamento e collaudo degli impianti), nel rispetto dei costi e dei tempi preventivati. Nello specifico, il capo cantiere dovrà guidare il processo di installazione e collaudo dell'impianto verificandone la conformità, coordinare il personale di cantiere, gestire i tempi extra contratto e le attività impreviste. Rappresentano requisiti di primaria importanza le conoscenze tecniche meccaniche ed elettriche dei diversi impianti in ambito packaging del loro aspetto tecnico e della loro modalità di installazione e manutenzione.

Zona di lavoro: PARMA



GRAFICO WEB

agenzia di comunicazione web in forte crescita ricerca un Grafico Web con esperienza da inserire all’interno di un team giovane, per la realizzazione di grafiche web.

Zona di lavoro: PARMA



RESPONSABILE DI MAGAZZINO

Azienda del settore impiantistica/packaging cerca diplomato o laureato con esperienza pregressa di almeno 3 anni per il ruolo di Responsabile di Magazzino. La figura inserita risponderà al Logistic Manager e avrà la responsabilità di gestire l’intero flusso logistico del materiale (accettazione, stoccaggio, prelievo, asservimento linee), coordinando direttamente 15 operatori. Si occuperà inoltre di gestire i rapporti con i contoterzisti, le consegne da fornitori, i rapporti tra magazzino centrale e lavorazioni esterne; dovrà inoltre supportare il Logistic Manager nei progetti di miglioramento. Si richiede capacità utilizzare SAP WM e SAP R3; buone competenze informatiche; conoscenza dei principi della Lean manufacturing. Gradita conoscenza della lingua inglese

Zona di lavoro: Parma.

TECHNICAL EXPORT MANAGER FAR EAST

Azienda del settore macchine ed impianti food processing cerca, per il ruolo di Technical Export Manager – Paesi del Far East, candidati con conoscenza fluente di inglese e altra lingua, in possesso di laurea Tecnica (preferibilmente Ingegneria Meccanica) ed esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli commerciali nel settore. Nel ruolo, la figura inserita, riportando alla direzione commerciale, si occuperà della gestione del portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale nel mercato internazionale, nel rispetto delle aree assegnate (Paesi del Far East), dedicandosi alle seguenti attività: ricerca e sviluppo di nuovi clienti con attività di scouting, contatto telefonico, visite in loco; scouting e gestione reti di agenti strategici locali; redazione di offerte economiche; fidelizzazione dei clienti già acquisiti; reportistica periodica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; analisi di mercato. Il candidato ideale conosce il mercato internazionale dei distributori di prodotti industriali; ed è abituato a spostamenti e trasferte worldwide. Completano il profilo ottime capacità relazionali, autonomia organizzativa e orientamento al risultato.

Sede di lavoro: PARMA

MECCANICO RIPARAZIONI CAMION

Azienda cerca un Meccanico. La persona inserita eseguirà lavori di riparazione e manutenzione su camion. Si richiede pregressa esperienza in analoga mansione, autonomia nella gestione di riparazioni/controlli su camion con utilizzo di strumentazione meccanica ed elettronica.

Zona di lavoro: PARMA