Ecco 31 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma.

TIROCINIO OPERAIO MECCANICO

Cerchiamo per azienda che opera nel settore meccanico, un operaio da inserire in tirocinio. La persona inserita lavorerà su tre macchine diverse: tornio, ribobinatrice, fustellatrice. Completano il profilo: curiosità e voglia di imparare il mestiere.

Luogo di lavoro: Langhirano.

Orari: full time dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30.

RESPONSABILE MENUTENTORE ELETTROMECCANICO

Cerchiamo una risorsa da inserire in una nostra importante azienda alimentare come responsabile manutentore elettromeccanico. Principali mansioni saranno: gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle macchine di produzione. Orario full time su turni diurni dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Traversetolo.

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO

Cerchiamo per importante azienda cliente, che opera nel settore alimentare, un operaio prosciuttificio. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce e lavorazione del prosciutto. Completano il profilo: ottima flessibilità oraria e capacità di integrarsi nel gruppo di lavoro già formato.

Orario: full time dalle 7:00 alle 16:00, con un’ora di pausa, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Langhirano.

CORSO PER OPERATORI FISCALI 2019

Stiamo ricercando figure da inserire nel Corso Operatori Fiscali per la campagna fiscale del 2019.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma o Laurea in materie Economiche/Umanistiche/Giuridiche;

- Buona capacità nell’utilizzo del pc e Office;

- Attitudine al lavoro in team e al contatto con il pubblico;

- Disponibilità a lavorare con orario flessibile

Il corso avrà una durata di 160 ore che verranno svolte in 2 mesi, a partire da Gennaio 2019.

Gli allievi che supereranno il test finale saranno assunti mediante contratti a tempo determinato, con orario part time o full time.

Luogo di lavoro: Fidenza/Salsomaggiore Terme/Noceto

OPERAIO/A ALIMENTARE

Per azienda alimentare con sede in provincia di Parma, si ricercano operai da inserire con contratto a tempo determinato.

La risorsa ideale è in possesso di patentino del carrello e attestato sicurezza rischio alto.

È richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche a ciclo continuo.

Ricerca per azienda alimentare della provincia di Parma N° 3 DISOSSATORI

Si valuteranno profili con esperienza nel disosso di prosciutti crudi, i candidati dovranno essere in grado di eseguire la disossatura in tutte le fasi di lavorazione.

Si richiede disponibilità a partire da Dicembre.

Orario di lavoro: 7.30/12 e 13.30/17, dal Lunedì al Venerdì

ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA PART-TIME

Ricerca per azienda cliente del settore GDO a Parma un addetto al banco gastronomia part-time 24h settimanali.

La risorsa si occuperà della preparazione del banco e vendita assistita. È richiesta disponibilità e flessibilità a svolgere ruoli diversi all'interno del supermercato, come il rifornimento scaffali ed il servizio cassa.

Il candidato ideale è automunito, residente entro 20 km dal punto vendita e disponibile a lavorare su turni compresi tra le 6.00 e le 21.00 dal lunedì alla domenica. È indispensabile aver maturato esperienza precedente nell'uso professionale di coltelli ed affettatrici.

OPERAIO DISINFESTATORE PART-TIME

Ricerca per azienda cliente del settore servizi un operaio addetto alla disinfestazione part-time 30h settimanali.

La risorsa si occuperà del posizionamento delle esche e del ritiro delle stesse, spostandosi con il mezzo aziendale sul territorio di Parma e zone limitrofe.

Il candidato ideale è in possesso di patente B, ha buone doti interpersonali ed è disponibile ad iniziare a lavorare da subito con orario distribuito dal lunedì al sabato.

IMPIEGATO UFFICIO GARE

Ricerca per azienda cliente del settore servizi a Parma un impiegato per l'ufficio gare d'appalto.

La risorsa si occuperà della preparazione gare e valutazione bandi.

Il candidato ideale è in possesso di laurea in giurisprudenza, ha maturato esperienza pregressa nella mansione ed è disponibile ad un contratto di somministrazione a tempo determinato.

CORSO PER OPERATORI FISCALI 2019

Ricerca partecipanti per "corso per addetti/e assistenza fiscale e dichiarazione dei redditi 730" nel territorio di Parma e provincia.

Le risorse parteciperanno ad un corso di formazione per prendere parte alla campagna fiscale 2019. A seguito del completamento del corso si occuperanno nello specifico della compilazione del 730 e dell'assistenza fiscale ai contribuenti.

Requisiti richiesti:

Diploma o Laurea in materie Economiche, Giuridiche, Umanistiche

Attitudine al lavoro in team ed al contatto con il pubblico

Buona dimestichezza nell'utilizzo PC, Internet e pacchetto Office

Disponibilità ad orario di lavoro flessibile (part-time o full-time)

I lavoratori dovranno essere disponibili ad un primo periodo di formazione intensiva nel periodo gennaio-marzo 2019.

ANNUNCI PRIVATI

Agenzia Immobiliare a Parma (centro) per proprio ufficio ricerca SEGRETARIA.

Scopo assunzione.

Ci rivolgiamo a persone:

Con esperienza lavorativa nel settore immobiliare;

Diplomate;

Residenza in zona;

Che sappiano usare i più comuni programmi informatici e i principali Social Network;

A proprio agio con le pratiche amministrative;

Di buona cultura, sorridenti, portate al rapporto con il pubblico;

Con buone capacità organizzative.

La selezione è urgente. Cerchiamo pertanto persone libere subito o in breve tempo. Previsto affiancamento.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Bar in centro a Parma cerca urgentemente BARISTA-CAMERIERE/A con esperienza, volontà e max serietà.

Pizzeria da asporto a Parma cerca PIZZAIOLO per il weekend. Si offrono 12 € all'ora.

Siamo alla ricerca di personale con la qualifica di:

- INFERMIERE

- OSS/ASA

- EDUCATORE

per accompagnare ed assistere giovani ed adulti diversamente abili durante il loro soggiorno a Bobbio (PC).

Si offre vitto/alloggio ed adeguato compenso.

Periodo di lavoro dal 27 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019.

Cercasi RAGAZZA ALLA PARI per famiglia italo-inglese con 3 bambini in età scolare.

Le mansioni principali sono:

- portare i bambini a scuola e andare a prenderli al pomeriggio;

- aiutarli a prepararsi la mattina;

- seguirli nei compiti al pomeriggio;

- portarli alle varie attività pomeridiane;

- dare cena e accertarsi che siano pronti per andare a dormire ad una certa ora.

Non è richiesta patente.

Richiesto buon senso e pazienza e, preferibilmente, esperienza come baby-sitter o campi estivi comunali o affini.

In cambio si offre: pocket money mensile, tempo libero al mattino per frequentare corsi di inglese, vitto e alloggio.

Richiesta inizio lavoro: 07/04/2019, con arrivo al domicilio non più tardi del 06/01/2019.

Tango Animazione seleziona fino a 100 ANIMATORI, tra i 18 e i 30 anni, per l'inserimento nelle proprie strutture. Figure ricercate:

- capo animatore;

- tecnico audio / luci;

- coreografo;

- fitness;

- ballerine/i;

- animatore sportivo;

- animatore di contatto;

- mini club;

- animatore conoscenza lingue straniere: inglese, tedesco, francese.

Assunzioni con contratto a tempo determinato con fisso mensile più vitto e alloggio presso la struttura ospitante.

Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani CARRELLISTI, con almeno un paio di anni di esperienza, sia per la sede di Busseto (PR) che per la sede di San Polo di Podenzano (PC). Richiesta disponibilità a lavoro su turni e/o orario spezzato. Durante la stagione (metà luglio/fine settembre), anche turni festivi. Automuniti e dotati di attestato per utilizzo carrello in corso di validità.

Assunzione diretta, contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Cercasi con urgenza COLF CONVIVENTE per tre mesi: da gennaio a marzo 2019 a Sala Baganza (PR). Per lavori domestici (pulire, stirare, cucinare, ecc.).

Amante di cani e di piccolo giardinaggio.

Offro compenso, vitto e alloggio.

Solo persone con PATENTE (non contattatemi se non sapete guidare).

Importante azienda alimentare settore conserviero ricerca MECCANICO MANUTENTORE / CONDUTTORE ESPERTO con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).

Importante azienda alimentare settore conserviero ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di MECCANICO MANUTENTORE / CONDUTTORE DI LINEE JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).

Seleziona ASSISTENTE DI SALA FITNESS.

Gradito: Brevetto FIPE; Brevetto assistenza bagnanti FIN.

Disponibilità lavoro domenicale.

Seleziona ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA BAGNANTI in possesso di Brevetto FIN.

Disponibilità lavoro domenicale.

Cercasi ADDETTO/A SALA/BARMAN PART-TIME. Lavoro notturno. È gradita esperienza minima.

Per potenziamento organico interno, ricerca un TECNICO SICUREZZA. La risorsa, con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo, verrà inserita all’interno dell’area sicurezza si occuperà di supportare le aziende clienti nella gestione della sicurezza, di implementare la documentazione inerente la valutazione dei rischi, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della progettazione e dell’erogazione della formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. e redazione di pratiche quali DVR, POS, DUVRI, prevenzioni incendi ecc. Il profilo ideale, (collaborerà con il team aziendale e risponderà al Responsabile di settore) ha un diploma tecnico o laurea in ambito scientifico (tecnico della prevenzione, ingegneria, ecc.), una buona conoscenza del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., padronanza con gli strumenti di office automation, possiede capacità organizzative e di pianificazione, problem solving, predisposizione al lavoro di gruppo e attenzione agli aggiornamenti normativi.

Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti:

diploma tecnico o laurea in materie scientifiche (Tecnico della prevenzione, Ingegneria, Chimica o formazione)

disponibilità all’assunzione di incarichi di RSPP ESTERNO

preferibile residenza nella provincia di Parma e Reggio Emilia

Desideriamo incontrare persone effettivamente motivate al ruolo, pratiche, precise e molto determinate; disponibili full time e automunite.

Si offre assunzione diretta (CCNL Commercio) e la retribuzione sarà valutata, in fase di colloquio, in funzione all’esperienza e alle capacità maturate.

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Apre la posizione per TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO (durata min. sei mesi) per neo diplomati neo laureati e disoccupati.

Richieste: età Max 25 anni, disponibilità anche nei week end, atteggiamento positivo, attitudine alla moda e al lavoro in team.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca un/a CAMERIERE/A PART-TIME, età max 29 anni.

Selezioniamo NEOLAUREATO/A IN ARCHITETTURA, COMUNICAZIONE O ATTINENTI CON CONOSCENZE NELL'USO DEI SOCIAL NETWORK E WEB COMUNICATION. Offriamo tirocinio formativo + assunzione con contratto di apprendistato. Solo full-time. Le sedi di lavoro sono Fidenza e Salsomaggiore (PR), quindi è condizione essenziale la residenza in questi comuni o zone limitrofe.

Pizzeria da asporto a Parma cerca urgentemente PERSONALE AUTOMUNITO PER CONSEGNE A DOMICILIO, max serietà.

Azienda Alimentare in provincia di Parma cerca OPERATORE DI LINEA APPARTENENTE ALLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE DELLA LEGGE 68/99.

La risorsa verrà inserita con contratto a tempo determinato ed opererà nelle diverse linee produttive.

Si richiedono: disponibilità a lavorare su turni (anche notturni), una discreta manualità e buone doti relazionali.

SELEZIONE RISORSA PER POSIZIONE TECNICO INFORMATICO

Società di sviluppo e consulenza in ambito informatico di Parma, operante nel settore ICT e rivolta ad una clientela esclusivamente B2B.

Il candidato che si ricerca per la posizione di Tecnico Informatico verrà inserito nel team che si occupa dell’assistenza sistemistica in ambito IT alle aziende clienti per ciò che riguarda l’infrastruttura tecnologica, dei sistemi e della sicurezza.

REQUISITI DEL CANDIDATO

Età e residenza: max. 30 anni, residente nella provincia di Parma, e zone limitrofe

Esperienza professionale: minima di 1 anno in ambito IT

Attitudini: predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving, buone capacità organizzative, flessibilità, passione per l’informatica e interesse per gli aspetti infrastrutturali e tecnologici.

Competenze:

Installazione e gestione sistemi operativi Windows da Windows XP a Windows 10

Installazione e configurazione software in ambiente Windows, principalmente Office Suite.

Conoscenza basi di networking, gradita esperienza configurazione router/switch/access point.

Installazione e configurazione stampanti (comprese multifunzione).

Gradita esperienza su Microsoft Active Directory e sistemi di virtualizzazione (VMware o Hyper-V).

Titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore con indirizzo informatico o liceo scientifico.

Conoscenze linguistiche e livello: necessaria una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

MODALITA’ DI INSERIMENTO

Contratto di assunzione in base all’esperienza del candidato (impiegato full time 40 ore settimanali, CCNL Commercio, 14 mensilità).

Data inserimento: febbraio 2019

Sede di lavoro: via Fantelli, 12/a, Parma

Orario di lavoro: 9.00 – 18.00; pausa pranzo di 1 ora

Benefit: ticket restaurant