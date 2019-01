Ecco 37 nuove offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 24

ADDETTO CASSE E ALLESTIMENTO GDO Requisiti: disponibilità a lavoro su turni e nel week-end, buona manualità, diploma alberghiero o similare, gradita precedente esperienza nel ruolo.

Disponibilità - Part-time dal lunedì a domenica su 3 turni con riposi compensativi

Durata contratto: 2 mesi con possibilità di proroghe

Inquadramento: CCNL Commercio e Terziario

Sede di lavoro Fidenza (PR)

CAMERIERE PART TIME Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni e nei week end, gradito diploma alberghiero e conoscenza della lingua inglese. Disponibilità: Part-time.

Durata contratto: 2 mesi con possibilità di proroghe. Inquadramento: CCNL Commercio

Sede di lavoro Fidenza e Parma (PR)

ADDETTO VENDITE SETTORE FASHION & LUXURY Requisiti: pregressa esperienza anche se breve nel ruolo, ottime doti relazionali, flessibilità, orientamento al cliente, ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua.

Disponibilità: Full-time e Part-time da Lunedì a Domenica con riposi compensativi

Durata contratto: 6 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda. Inquadramento: CCNL Commercio e Terziario

Sede di lavoro Fidenza (PR)

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO Requisiti: buona manualità, velocità, automuniti, disponibilità a lavorare su turni e nel week-end. Disponibilità: part-time dal Lunedì alla Domenica su 3 turni con riposi compensativi. Durata contratto 1 mese con possibilità di proroghe. Inquadramento CCNL Multiservizi

Sede di lavoro Fidenza (PR)

TECNICO ASSISTENZA Requisiti: diploma elettrotecnico o meccanico, pregressa esperienza di 2/3 anni nel ruolo, conoscenza di manutenzione e riparazione carrelli elevatori presso clienti. Si valuta positivamente l’esperienza in settori affini.

Disponibilità: Full-time da Lunedì a Domenica con riposi compensativi. Durata contratto: 1 mese con possibilità di inserimento diretto in azienda. Inquadramento CCNL Commercio e Terziario

Sede di lavoro Fidenza (PR)

MONTATORE MECCANICO Requisiti: pregressa esperienza, anche se breve nel ruolo, buona manualità, buona conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità: full time da Lunedì a Venerdì. Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe.

Inquadramento CCNL Metalmeccanico e Industria

Sede di lavoro Provincia di Parma (PR)

ELETTRICISTA INDUSTRIALE Requisiti: Diploma di perito elettrico/elettronico. Pregressa esperienza nel ruolo, buona manualità, ottima conoscenza lettura schema elettrico ed utilizzo principali strumenti. Disponibilità full-time. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di proroghe. Inquadramento CCNL Metalmeccanico e Industria.

Sede di lavoro

Provincia di Parma (PR)

PROGRAMMATORE PLC Requisiti: preferibile titolo di studio ad indirizzo elettronico. Esperienza pregressa in ruoli di programmazione, buona conoscenza programmi PLC. Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero. Disponibilità full time. Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente. Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria

Sede di lavoro

Alseno (PC)

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 ADD. UFF. TECNICO E CONTROLLO QUALITA'. E' richiesto un titolo di studio in ambito meccanico. La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico svolgendo anche mansioni di controllo qualità dei pezzi finiti in officina. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO ELETTRICO JUNIOR . Il candidato ideale possiede diploma elettrotecnico, patente B, garantisce flessibilità oraria ed è disponibile a trasferte giornaliere. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO DI PROCESSO per organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA BASE. Si richiede diploma tecnico e minima esperienza in ambito elettrico. Si richiede patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE MACCHINE SEMIAUTOMATICHE. La risorsa si occuperà di impostare, azionare le macchine e seguirà il processo fino allo scarico del pezzo finito. Il candidato ideale ha minima esperienza in ambito metalmeccanico. Richiesto patentino carrello elevatore

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico a Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. IMPORT. La risorsa sarà inserita nell’Ufficio Import Area Pianificazione e Logistica e risponderà direttamente all’Import Manager. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e preferenziale conoscenza della lingua francese. Si occuperà di gestione ordine di import, verifica rispetto tempi e monitoraggio tracking, gestione operazioni di sdoganamento e arrivo della merce a magazzino

Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 CONTROLLER. Il candidato ideale possiede laurea in materie economiche e si rende disponibile per una formazione iniziale fuori sede. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE. Il candidato ideale possiede laurea in ingegneria meccanica o chimica. Si richiede esperienza nella mansione e di coordinamento di un team di 35 persone.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR), ricerchiamo 1 ADD. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI part-time. Il candidato ideale si occuperà di attività amministrative, gestione appuntamenti, centralino, fatturazione e bollettazione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona Langhirano (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con esperienza. La risorsa verrà inserita per manutenzione elettromeccanica macchinari e linee di produzione. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1 RIVESTITORE DI CALDAIE. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio rivestimento e conoscere il processo di coibentazione. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 AUTISTA PATENTE C - CQC. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona San polo di Torrile (PR), ricerchiamo 1 DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO. La risorsa è in possesso di un diploma tecnico e verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

OFFERTA DI LAVORO AUTISTI C, CQC Azienda Si tratta di una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, quotata in borsa e attiva nei settori teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali, e dei servizi tecnologici.

Descrizione: Il nostro cliente ci ha chiesto di ricercare: OPERAI AUTISTI per le sedi di PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA. Conduzione mezzi per i quali è previsto il possesso della patente C e CQC, ai fini della raccolta dei rifiuti, presso utenze domestiche e non domestiche, e nello spazzamento meccanizzato, nell'ambito del territorio cittadino assegnato. Esecuzione, nel percorso, di operazioni di movimentazione dei contenitori di rifiuti e relativi aggancio e sgancio dal mezzo, per lo svuotamento automatizzato dei rifiuti. Il profilo: Il candidato ideale deve possedere la patente di categoria C e la qualificazione CQC. Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto attività di raccolta rifiuti con patente C. Specificare l'eventuale possesso dello stato di disoccupazione e dichiarazione d’immediata disponibilità (DID) o appartenenza a categorie protette. Età inferiore a 30 anni.

Luogo di lavoro: TORINO / PIACENZA / PARMA / REGGIO EMILIA

Tipo di rapporto: contratto di apprendistato

Livello di studio: scuola dell'obbligo o superiore.

ANNUNCI PRIVATI - 13

Società regolarmente iscritta presso l’OAM (albo Agenti e Mediatori del Credito) in qualità di mediatore creditizio con numero M359, da oltre 15 anni ci occupiamo di prestiti online, cessioni del quinto, mutui casa e ristrutturazione su tutto il territorio nazionale.

Per la regione Emilia Romagna stiamo cercando una risorsa come COLLABORATORE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE. La risorsa dovrà occuparsi della gestione del portafoglio clienti assegnato e gestire il rapporto con il cliente sino al completamento delle pratiche di finanziamento. Offriamo la possibilità di lavorare in un ambiente giovanile e stimolante con possibilità di carriera all'interno dell'Azienda.

Cerchiamo un candidato motivato, predisposto al raggiungimento dell’obiettivo e orientato al Cliente.

Il compenso sarà costituito da un fisso mensile più provvigioni e premi per il raggiungimento di obiettivi.

L'annuncio è rivolto anche per candidati alla prima esperienza.

Luogo di lavoro: Reggio Emilia, Parma e Modena

Per Azienda operante nel settore ICT si ricercano OPERATORI HELP DESK, anche senza esperienza, per svolgere assistenza tecnica onsite sotto la supervisione di personale esperto.

Si richiede disponibilità ad effettuare brevi trasferte. Requisito fondamentale patente B. Impegno richiesto circa 20 ore settimanali.

Società di servizi della CGIL di Parma convenzionata CAAF CGIL Emilia Romagna, seleziona personale per assunzione a tempo determinato (aprile - giugno 2019) per la COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (modello 730 - modello redditi). Requisiti richiesti: - diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente in materie economiche/amministrative;

- laurea in materie economiche o giuridiche;

- conoscenze informatiche di base.

- Inviare richieste entro il 12 gennaio 2019

I candidati dovranno seguire un corso di formazione tenuto dalla Società.





Ricerchiamo ESTETISTA per prossima apertura nuovo salone estetica in Parma.

Si richiedono:

- possesso della qualifica professionale Estetista (obbligatoria);

- competenze pratiche;

- predisposizioine al contatto con il pubblico.

Si offre contratto full-time a tempo determinato (prova), per poi passare a tempo indeterminato.

Locale in centro a Parma cerca PIZZAIOLO.

Ristorante in provincia di Parma (Sala Baganza) ricerca personale full-time per sala (CAMERIERA/E E RESPONSABILE DI SALA) e per cucina (AIUTO CUOCO) con esperienza e/o titolo di studio adeguati alla mansione.

Trattoria cerca CAMERIERE/A PER IL WEEKEND.

Agriturismo in Parma cerca CUSTODE o coppia disponibile a trasferirsi e vivere presso bilocale all'interno dell'agriturismo. Il custode dovrà di giorno preparare le colazioni, occuparsi del check out, pulire le camere. La sera risiedere nella casa concessa ad uso gratuito, tenere in ordine il cortile e svolgere attività di giardinaggio nel pomeriggio. Se coppia, la moglie come domestica presso abitazione privata.

Gelateria cerca ADDETTO/A BANCONISTA per tirocinio formativo retribuito, finalizzato all’assunzione, all’interno del punto vendita di Parma. Verranno valutate positivamente eventuali esperienze pregresse nel settore, ma ciò che più interessa è: se possiedi l’attitudine a sviluppare buoni rapporti interpersonali;

se hai un forte spirito di gruppo;

se sei una persona curiosa, con la voglia d’imparare in maniera costante.

Dal momento che le gelaterie sono spesso visitate da clienti stranieri, la buona padronanza della lingua inglese è un’altra skill che viene molto apprezzata.

Pizzeria da asporto in Parma cerca ADDETTO/A AL VOLANTINAGGIO in orario diurno (mattina) e ADDETTO/A ALLE CONSEGNE A DOMICILIO AUTOMUNITO/A in orario serale.

CASTING 2019 PER ANIMATORI TURISTICI ESTERO

RUOLI: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci.

SEDI: Resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema.

DESTINAZIONI: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, Messico, Bahamas.

REQUISITI: Preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere.

• Attività per bambini

• Sports

• Dj, sound & lights

• Guest services

• Gestione team

Titoli preferenziali

• Diploma scuola media superiore

• Esperienze di studio/lavoro all’estero

• Familiarità nelle pubbliche relazioni

• Esperienza nel settore

Completano il profilo del candidato

• Propensione al lavoro in team

• Passione per i viaggi

• Spirito d’iniziativa

• Capacità al lavoro in piena autonomia operativa

• Motivazione ad inserirsi in un contesto dinamico ed internazionale

• Conoscenza di almeno una lingua straniera

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente o di future selezioni.

Offresi lavoro part time di PROMOZIONE EDITORIALE . Contratto prestazione di lavoro autonomo occasionale

Periodo: gennaio-marzo 2019 Durata: 3-4 settimane Orario: mattina 7.30-8.30

Zona: provincia di residenza

Necessari: internet, automobile e telefono cellulare

Compenso: € 250,00 - € 300,00

Selezioniamo NEOLAUREATO/A IN ARCHITETTURA, COMUNICAZIONE O ATTINENTI CON CONOSCENZE NELL'USO DEI SOCIAL NETWORK E WEB COMUNICATION. Offriamo tirocinio formativo + assunzione con contratto di apprendistato. Solo full-time.

Le sedi di lavoro sono Fidenza e Salsomaggiore (PR), quindi è condizione essenziale la residenza in questi comuni o zone limitrofe.