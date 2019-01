Ecco 20 nuove offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

DIRETTORE NEGOZIO

Catena internazionale della grande distribuzione, cerca per punto vendita candidati per la figura di Direttore Negozio. Si richiedono almeno 3/5 anni di esperienza nella GDO, in particolare nel settore alimentare, forte motivazione al lavoro per obiettivi e predisposizione al contatto con il pubblico. L’incarico prevede la gestione dei dipendenti del punto vendita, i controlli igienico-sanitari del punto vendita; l’attività e chiusura cassa, la gestione degli ordini e dell’esposizione della merce. Sede di lavoro: PARMA



INGEGNERE ELETTRO STRUMENTALE

Azienda chimico farmaceutica multinazionale specializzata nella produzione di intermedi e principi attivi cerca per la propria sede produttiva nel Nord Italia un/una Ingegnere Elettro-Strumentale da inserire all’interno dell’ufficio tecnico di ingegneria. Il candidato ideale possiede una Laurea specialistica in ingegneria elettrica/elettrostrumentale o Diploma di perito elettrico/elettrostrumentale conseguito con ottimi voti; almeno 3-5 anni nel ruolo, maturata all’interno di EPC Contractor o in Aziende di sviluppo prodotto. Il ruolo prevede la responsabilità della definizione delle specifiche tecniche ed i relativi capitolati d’appalto per la realizzazione dei lavori di alimentazione elettrica per motori, prese illuminazioni etc., oltre che i relativi capitolati d’appalto per la realizzazione dei lavori di installazione della strumentazione di campo e le relative connessioni al sistema di controllo. La figura inserita inoltre avrà il compito di sviluppare l’impiantistica elettro strumentale con la relativa documentazione; verificare la documentazione dell’ingegneria di dettaglio prodotta da fornitori esterni; redigere gli schemi elettrici, loop diagram di strumentazione, planimetria vie cavi (con il supporto dei disegnatori). Inoltre si occuperà del dimensionamento dei cavi elettrici, della valutazione tecnica delle offerte, della verifica in campo della corretta esecuzione dei lavoro, della definizione dell’architettura corretta per il sistema di controllo e delle specifiche tecniche per i principali componenti elettrici e strumentazione (in collaborazione con gli ingegneri di processo per la parte di loro competenza). La figura cercata proviene preferibilmente da aziende operanti nel settore Chimico o Farmaceutico. Completano il profilo, la predisposizione al lavoro in team, la capacità di pianificazione e di organizzazione, l’attitudine al problem solving e forte orientamento al risultato.



DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO

Azienda del settore del vetro cerca una/un Disegnatore Progettista Meccanico con esperienza nella progettazione, mediante l'uso di specifici sistemi di software di stampi, modelli di stampi, componentistica meccanica e parti di macchinari. Il profilo ricercato possiede buona capacità di utilizzo dei sistemi CAD; conoscenza delle varie materie prime e delle relative modalità di lavorazione; conoscenza nel settore delle normative riguardanti la progettazione; buona propensione al lavoro di squadra e apprendimento. Sede di lavoro: Provincia di Parma



PROGETTISTA STAMPI VETRO

Azienda del settore del vetro cerca una/un Progettista Stampi Settore Vetro diplomata/o perito Meccanico o Laureata/o in Ingegneria Meccanica. La figura selezionata verrà inserita nella Direzione Tecnica e possiede esperienza pregressa nella progettazione di Stampi, modelli di Stampi e componentistica meccanica mediante l'utilizzo di specifici software. Si richiede una buona conoscenza del disegno tecnico (quotatura, tolleranze dimensionali) preferibilmente per stampi e/o modelli di stampi e dell’utilizzo di CAD 3D; conoscenza delle varie materie prime e relative modalità di lavorazione; buona propensione all’apprendimento e all’attività in team. Sede di lavoro: Provincia di Parma



JUNIOR PROJECT ENGINEER MACCHINARI

Azienda che progetta, realizza e distribuisce prodotti abrasivi per lavorazioni meccaniche cerca Laureata/o in Ingegneria meccanica, o formazione equivalente, per la progettazione in Autocad 2D di macchine per la produzione interna e per la realizzazione dei prodotti aziendali. La figura cercata verrà inserita nel ruolo di Junior Project Engineer Macchinari e verrà inserita inizialmente all’interno dell’ufficio tecnico e affiancata ad una figura senior, con l’incarico di seguire inoltre tutta l’attività legata al service e manutenzione delle macchine stesse (anche quelle già esistenti): presse automatiche, forni a tunnel e impianti di miscelazione. Gradita precedente esperienza in ambito progettazione, il profilo ideale ha Interesse per il troubleshooting e passione per le tematiche relative al miglioramento continuo, è capace di lavorare in gruppo ed ha una conoscenza almeno discreta della lingua inglese. Sede di lavoro: PARMA



PROGETTISTA SOFTWARE PACKAGING

Azienda del settore packaging/imbottigliamento cerca Laureata/o in Ingegneria elettronica/informatica o Diplomata/o Tecnico con esperienza di almeno 5 anni in analoga mansione; da inerire nel ruolo di Progettista Software all’interno dell’Ufficio Automazione della Funzione Engineering & R&D, rispondendo all’Automation Manager. La figura nel ruolo si si occuperà dello sviluppo software di commessa per macchine nel settore Packaging e, quando richiesto, di attività di collaudo interno e di messa in funzione presso il cliente. Lo sviluppo SW delle macchine avverrà utilizzando master STD di partenza a cui occorrerà sviluppare personalizzazioni richieste.Il tecnico inserito dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vedute. Si richiede autonomia uso PLC e panelli operatore SIEMENS; nell’uso PLC e Pannelli operatore Rockwell; la conoscenza Motion B&R e delle Reti di comunicazione (Profibus, Profinet, Ethernet/IP); nonché la conoscenza di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine. La conoscenza della lingua inglese è preferibile ad altra lingua; completano il profilo la capacità di utilizzo Office - SAP ed altri programmi aziendali, l’analisi, il problem solving, l’autonomia (nel rispetto delle regole aziendali) e la flessibilità. Zona di lavoro: PARMA.



BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (ZONA EMILIA)

Società d’ingegneria cerca laureato o diplomato con esperienza nella vendita consulenziale di servizi alle aziende e nella trattativa commerciale nel settore Automotive, Aerospace, Defense, Farmaceutico da inserire con l’incarico di Business Development Manager. Il ruolo prevede lo sviluppo del business attraverso la ricerca di nuovi clienti da acquisire e fidelizzare, oltre alla gestione dei clienti acquisiti. Il candidato ideale possiede una spiccata propensione commerciale con un forte orientamento ai risultati e padronanza dei moderni sistemi informatici. Completano il profilo: intraprendenza e determinatezza, predisposizione alle relazioni interpersonali. Zona di lavoro: PARMA



CONSULENTE TRICOLOGICO LAUREATO IN BIOLOGIA O AFFINI

Istituto che opera nel settore Healthcare Evoluto (soluzioni tricologiche e chirurgiche) su tutto il territorio nazionale da oltre 30 anni cerca per la sede di Bologna, laureata/o magistrale in biologia o affini per il ruolo di Consulente Tricologico da inserire team. Le principali attività del nuovo consulente sono: la consulenza e presentazione di proposte personalizzate alla clientela; gestione del Cliente al fine di mantenere la sua soddisfazione nel tempo. La figura ricercata è iscritta all’albo dei biologi o requisiti per l’iscrizione; possiede precedente esperienza a diretto contatto con il pubblico; ha solide doti relazionali e predisposizione al lavoro in team, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza del pacchetto Office. Sede di lavoro: Bologna



BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Azienda del settore metalmeccanico specializzata nella produzione della tecnologia dell’aria, n particolare nei sistemi di aspirazioni e compressori dell’aria cerca per il ruolo di Back Office Commerciale Estero una persona con esperienza nel ruolo di almeno 4/5 anni, buona conoscenza della lingua Inglese e Francese e buona conoscenza del pacchetto Office. Il ruolo prevede la responsabilità della segreteria commerciale, della gestione dell’archivio e delle scadenze, l’inserimento e gestione degli ordini fino all’evasione degli stessi, l’emissione offerte e preventivi e il data entry ufficio costi e amministrazione. Completano il profilo la propensione al problem-solving e buona attitudine al lavoro in squadra. Luogo di lavoro: Parma



HR BUSINESS PARTNER

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca per la propria sede di Parma, un HR Business Partner. La risorsa dovrà assicurare che le normative del lavoro e le direttive definite dalla Direzione vengano rispettate nei processi di gestione dei lavoratori impiegati sui servizi del territorio di competenza (Area Parma). Si occuperà della gestione delle risorse impiegate sui servizi ed in particolare di adempiere ai compiti amministrativi nella gestione del contratto individuale di lavoro; garantire la tenuta delle relazioni sindacali per le posizioni individuali del singolo lavoratore; elaborare il budget relativo al piano formativo aziendale, organizzare i percorsi formativi e verificare la correttezza dei moduli erogati; assicurare la movimentazione interna e la stabilizzazione del contratto di lavoro per singolo lavoratore; applicare e verificare la correttezza delle procedure relative alle norme in materia di sorveglianza sanitaria. La ricerca è rivolta a professionisti esperti, con forte motivazione, che siano interessati a lavorare in un contesto aziendale dinamico e stimolante, con prospettive di crescita e di sviluppo professionale. Si richiede: possesso del diploma di laurea (preferibilmente quinquennale), conoscenza della normativa giuslavoristica, esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione, disponibilità a spostamenti sul territorio di Parma, Reggio Emilia e relative province. Completano il profilo: buone capacità relazionali e negoziali, capacità di lavorare per obiettivi, definendo le priorità, problem solving e orientamento al cambiamento. Sede di lavoro: PARMA



ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO

Azienda cerca candidati con precedente esperienza, anche breve, da inserire come addetti al confezionamento alimentare. Luogo di lavoro: Parma.



AGENTE PARMA/ PIACENZA Settore Arredo

Azienda del settore dell’elettrodomestico da incasso con prodotti e servizi destinati al mondo dell’arredamento, dalla progettazione alla vendita, cerca una persona con una forte predisposizione commerciale consulenziale per lo sviluppo, ampliamento e fidelizzazione del portafoglio clienti nelle zone di Parma e Piacenza. La persona selezionata ha esperienza commerciale di qualche anno preferibilmente nel settore elettrodomestico, mobile, arredamento per la casa, ricoprirà il ruolo di Responsabile Commerciale e Completano il profilo l’attitudine al problem solving e all’organizzazione, voglia di crescere e disponibilità alla formazione. Zona di lavoro: Province di Parma e Piacenza



TECNICO COMMERCIALE AUTOMATION

Azienda leader nel settore dell'automazione industriale conto terzi, cerca figura con background accademico ad estrazione tecnica (Laurea in Ingegneria Elettronica Triennale o Diploma Tecnico Informatico o Elettronico ad indirizzo Automazione), che abbia maturato una precedente esperienza preferibilmente in reparti di progettazione e programmazione software PLC, per l’inserimento in azienda con il ruolo di Tecnico - Commerciale Automation. Il candidato/a ideale possiede una buona conoscenza di componenti elettromeccanici, impianti elettrici bordo macchina, schemi elettrici e software (PLC e SCADA), conoscenza di ambienti programmazione PLC Si dovrà occupare dello Sviluppo Commerciale delle aree di Parma e Reggio Emilia, in particolare dell’ analisi di mercato delle aree assegnate; dello sviluppo del portafoglio clienti; dell’assistenza tecnica. Animo commerciale, intraprendenza e orientamento al risultato completano il profilo. Sede di lavoro: PARMA



OPERATION MANAGER (Oil&Gas)

Azienda multinazionale operante nella progettazione e nella costruzione di impianti (EPC) per il settore impiantistico (Oil&Gas) cerca Operation Manager (Oil&Gas) per il coordinamento dei diversi team tecnici relativi allo sviluppo ed al controllo delle commesse acquisite (costi, tempi). Si occuperà quindi di: a) relazioni coi clienti (per recepire e gestire le eventuali modifiche o migliorie da apportare), b) partecipare alle negoziazioni coi fornitori c) monitorare la gestione organizzativa delle commesse (pianificazione, impiego delle risorse, tempi e standard assegnati), d) mantenere e sviluppare le relazioni coi clienti. La persona ricercata ha già maturato una specifica esperienza di almeno dieci anni in società d'ingegneria o in aziende impiantistiche del settore, preferibilmente in ambito Offshore e FPSO, è in grado di gestire i rapporti con grossi Committenti. Il candidato è un ingegnere chimico o meccanico che, sulla base dei target economici e dei tempi, supervisionerà le attività tecnico- progettuali interfacciandosi con i diversi specialisti, l'avanzamento delle commesse (attività di cantiere e logistica), i rapporti coi fornitori (offerte, allineamenti tecnici), le relazioni con i clienti. È quindi in possesso di buone conoscenze in ambito progettativo, di costruzione-montaggio, sa confrontarsi con fornitori e Clienti. Necessaria un'ottima conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Ravenna

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI/COMMERCIALE/SERVICE

Azienda metalmeccanica con sede a Parma cerca Impiegato Ufficio Acquisti/Commerciale/Service Il/la candidato/a si dovrà occupare delle offerte, gestione acquisti e vendite, gestione ricambistica, gestione interventi tecnici, gestione service. Si richiede formazione tecnica e/o esperienze in contesti metalmeccanici. Buona conoscenza scritta dell'inglese e buona conoscenza di AS400. Sede di lavoro: PARMA

SALES & MARKETING ACCOUNT

Azienda che opera nella formazione aziendale ricerca persona dinamica ed intraprendente con una preparazione accademica umanistica, economica o giuridica. per il ruolo di Commerciale Training per la zona di Parma. La persona scelta si occuperà dello sviluppo del portafoglio clienti attraverso la promozione a 360° dei servizi, della formazione (formazione finanziata; formazione obbligatoria sulla sicurezza d.lgs.81/2008 e formazione obbligatoria per gli apprendisti); dell'erogazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli apprendisti presso le aziende clienti. Il profilo del candidato ideale risponde ad una persona autonoma nella gestione delle attività, capace di lavorare per obiettivi, con buone competenze comunicative e commerciali. Si richiede buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta elettronica. Sede di lavoro: Parma



SALES & MARKETING ADDETTO CUSTOMER SERVICE

Realtà operate nel settore automazione cerca diplomata/o o laureata/o ad indirizzo Economico o Linguistico e con esperienza pregressa (almeno 3 anni) nella gestione del service e redazione contratti di assistenza programmata per l’inserimento in azienda come Impiegato/a Servizio Assistenza Clienti Estero. La risorsa inserita in supporto ai 2 senior gestirà i rapporti commerciali quotidiani con clienti Italia ed Estero per la risoluzione di problematiche; i rapporti quotidiani con tecnici interni e partner esterni; la redazione delle proposte commerciali in riferimento ai clienti direzionali; l'inserimento a sistema dell'ordine fino a risolvimento; l'organizzazione degli interventi manutentivi e predisporrà la reportistica. Caratteristica imprescindibile del profilo ricercato è l’esperienza pregressa nel settore metalmeccanico (preferibile su impianti packaging e fine linea). Inoltre si richiede ottima conoscenza del pacchetto office e preferibile buon utilizzo di sistema CRM e ottimo inglese per uso telefonico e scritto quotidiano. Sede di lavoro: PARMA



TECHNICAL SALES ESPERTO WEB APPLICATIONS E SOLUZIONI IT

Azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per la realtà aumentata per rafforzamento del proprio organico cerca risorsa tecnica commerciale esperta di web applications e soluzioni IT con esperienza nel ruolo di vendita di almeno 3-5 anni e con conoscenze di piattaforme e soluzioni IT per lo sviluppo commerciale del business in Italia ed all’Estero. La figura selezionata gestirà progetti di Open Innovation in un contesto internazionale e ricoprirà un ruolo chiave tra i partner tecnologici con i quali dovrà interfacciarsi costantemente, e la clientela. Si occuperà della vendita B2B, del training e del deployment al cliente finale. Il candidato ideale possiede dunque spiccate capacità di lettura del fabbisogno del cliente e doti di project management per la gestione, oltre che una capacità di analisi dei requisiti e definizione delle specifiche dei prodotti. Completano il profilo le seguenti competenze: Inglese scritto e parlato fluente; ottime doti organizzative e di project management; capacità di analisi dei requisiti e definizione delle specifiche in funzione della customizzazione del prodotto, conoscenza di reti informatiche, piattaforme cloud, mobile/wearable devices, web applications, integrazione di soluzioni IT. Sede di lavoro: PARMA.

SYSTEM ADMINISTRATOR ISCS

Società di consulenza informative per l’inserimento all’interno del team impegnato nella divisione Assistenza e Monitoraggio Sviluppo in ambito bancario cerca un System Administrator interessato a lavorare sul fronte Operation. Le competenze del profilo ricercato includono la conoscenza e l’utilizzo dei Sistemi Operativi Unix/Linux e Windows; Primeur - Thema Spazi; Conoscenza di base di database relazionali; Conoscenze di scripting Unix/Linux e/o Windows; Sistemi di Ticketing (Remedy e/o Service Now); Sharepoint. Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese per poter comunicare con membri del team che operano dall’Estero e la conoscenza di Matlab e Pspice. Sede di lavoro: Parma

TECNICO DI RAFFINERIA

Azienda cerca diplomato tecnico (ITIS, Perito Agrario o percorso di studi con chimica o fisica) da inserire nel ruolo di tecnico di raffineria. La risorsa si occuperà della conduzione degli impianti di lavorazione. A seconda della materia prima da lavorare, dovrà scegliere il processo di lavorazione più opportuno, miscelare opportunamente le sostanze chimiche, regolare gli impianti, prelevare campioni sulle linee, utilizzare la strumentazione per analisi e test (attività sulle linee di produzione, non in laboratorio). Zona di lavoro: Parma