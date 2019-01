Ecco 78 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell'Informagiovani. L'ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 49



Chimico o Biologo Formatore Europa

Cerchiamo, per azienda operante nel settore medicale, un chimico o un biologo o con laurea similare per ricoprire il ruolo di tecnico commerciale per la formazione ed il post vendita.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

gestione dei contatti con i potenziali clienti: distributori, concessionari, aziende farmaceutiche o cosmetiche, farmacie ecc;

gestione delle presentazioni e/o delle dimostrazioni del funzionamento dei prodotti;

gestione del supporto tecnico scientifico ai clienti attraverso corsi di formazione da svolgere sia presso i clienti sia in sede;

gestione, in collaborazione con il reparto commerciale, del servizio assistenza tecnica di post vendita definendo priorità, tempi e condizioni;

supporto alle funzioni commerciali attraverso la preparazione del materiale scientifico e tecnico;

supporto all'ufficio tecnico nella raccolta di studi bibliografici e di letteratura scientifica;

partecipazione alle fiere di settore, convegni, congressi ed eventi.

Si richiedono:

diploma superiore o laurea in materie scientifiche: chimica, biologia o affini;

ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata sia scritta;

buone capacità comunicative ed espositive; flessibilità; problem solving; disponibilità a viaggiare in tutto il mondo.

L'azienda propone un iniziale contratto a tempo determinato per trasformarlo, successivamente, a tempo indeterminato.



Programmatore C/C++

Cerchiamo, per società attiva nel settore IT, un programmatore/sviluppatore C/C++.

Il candidato, inserito in ricerca e sviluppo, si occuperà, in base alle richieste dei clienti, di programmare. Egli utilizzerà i seguenti linguaggi:

C/C++ ed il paradigma OOP.

Si richiedono le seguenti conoscenze:

Python (base); networking e protocolli di rete; OS Linux e scripting shell; scrittura di codici per microcontrollori: ARM, PIC, AVR ecc; conoscenza base dei protocolli di comunicazione HW.



Ingegnere o Perito Aeronautico

Cerchiamo per società attiva nel settore aeronautico un ingegnere o perito aeronautico da inserire in organico.

Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:

analisi della documentazione tecnica emessa dai costruttori di aeromobili, motori ed altri componenti, ma anche della Autorità per valutarne l'applicabilità;

emissione dei documenti per i lavori di officina: rapporti, fogli di lavoro, disegni ecc;

emissione ed aggiornamento dei programmi di manutenzioni degli aeromobili;

emissione e tenuta degli scadenziari;

ricerca dei ricambi e dei materiali per le lavorazioni di officina;

coordinamento con gli specialisti aeronautici per l'ottimizzazione dei risultati dei lavori eseguiti in officina.

Si richiedono:

laurea triennale o diploma in aeronautica; conoscenza dei disegni tecnici; conoscenza di un cad; esperienza nella programmazione di lavori aeronautici sia di costruzione dia di manutenzione o, in alternativa, nel campo della meccanica.



Progettista Elettrico Impianti Automatizzati

Azienda multinazionale, produttrice di impianti per il settore alimentare e non solo, ci ha incaricati di selezionare un progettista elettrico.

Il candidato, inserito nell'ufficio tecnico elettrico, avrà i seguenti incarichi:

valutare le richieste tecniche ed i capitolati dei clienti;

sviluppare la progettazione elettrica: quadri, posizionamento di inverter e fotocellule ecc;

elaborare le distinte;

eseguire la costificazione dei componenti di sua competenza;

supportare, se necessario, produzione e service;

valutare i fornitori.

Si richiedono:

esperienza nella posizione; conoscenza delle normative CE, US e CSA; Eplan; Sap; buona conoscenza della lingua inglese.



Grafico

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore cartotecnico, in grafico.

Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà, in base alle richieste ed agli imput dei clienti, di sviluppare, progettare ed eseguire l'elaborazione grafica per la linea di trasformazione con la stampa digitale.

Il candidato seguirà la prototipazione, la campionatura grafica; supervisionerà e validerà la grafica die nuovi prodotti.

Si richiedono:

diploma in arti grafiche; ottima conoscenza di Suite Adobe, Illustrator, Photoshop, Indesign.

Preferibile anche la conoscenza di Autocad 2d, Packaging Art-Pro; buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Il contratto, inizialmente a tempo determinato, avrà scopo assuntivo a tempo indeterminato.



Installatore Manutentore Elettrico Elettronico

Cerchiamo, per multinazionale tedesca attiva nel settore impiantistico, un tecnico installatore e manutentore delle componenti elettriche e del PLC.

Il candidato avrà il compito di eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti installati presso i clienti.

Egli si occuperà di eseguire modifiche, aggiornamenti, riparazioni, troubleshooting per le macchine e gli impianti già installati.

Il candidato si occuperà, anche, di nuove macchine.

Egli si recherà presso i clienti per eseguire le proprie mansioni.

Si richiedono:

diploma di tipo tecnico; esperienza nella posizione; conoscenza dei componenti elettrici e del plc; disponibilità alle trasferte;

buona conoscenza della lingua inglese.

L'azienda offre possibilità di crescita e formazione continua: gli aggiornamenti tecnici saranno frequenti e presso la casa madre tedesca.



Software Engineer plc

Cerchiamo, per strutturata azienda attiva nel fine linea, un Software Engineer Progettista.

Il candidato, inserito in ufficio tecnico, svolgerà le seguenti mansioni:

analisi e definizione delle specifiche di automazione;

progettazione e sviluppo del SW.

Si richiedono:

laurea in ingegneria elettronica o informatica; esperienza in ufficio tecnico o R&D;

conoscenza Motion; conoscenza della lingua inglese.



Trasfertista Automation

Cerchiamo, per multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Trasfertista Automation.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

installazione della parte di automazione in sede; esecuzione delle prove di funzionamento;

installazione del PLC presso i clienti; avviamento e collaudo; elaborazione delle modifiche al plc in caso di necessità.

Si richiedono:

diploma o laurea di tipo tecnico; conoscenza del plc; disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, 120 gg; discreta conoscenza della lingua inglese.



Analista Funzionale SAP

Cerchiamo, per strutturata e dinamica azienda, un Analista Funzionale SAP.

Il candidato, inserito in un gruppo di quattro persone, risponderà al responsabile ERP e di sua competenza saranno, in collaborazione con i colleghi, lo sviluppo e la gestione degli applicativi aziendali.

Le mansioni di sua competenza sono:

supporto agli utenti e risoluzione ticket; controllo dello stato di avanzamento delle attività; esecuzione dei troubleshooting;

analisi funzionale, implementazione e personalizzazione dei moduli SAP.

Tra i moduli che il candidato dovrà seguire citiamo: FI, CO, PP, MM.

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di uno-due anni; laurea in ingegneria informatica o fisica o statistica o matematica o economia.



Responsabile Manutenzione TPM

Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Responsabile Europa TPM.

Il candidato dovrà, per tutta Europa, svolgere le seguenti mansioni nell'ambito delle manutenzioni:

sviluppare e guidare l'organizzazione verso il modello TPM per le prestazioni basate sui contratti di manutenzione;

guidare e far crescere le rete TPM sul campo;

istruire e sviluppare le mentalità e le capacità inerenti il TPM per tecnici di assistenza, manutentori, responsabili di sito;

garantire la consegna degli obiettivi delle prestazioni inerenti le manutenzioni fornendo supporto e la formazione necessari ai manutentori; controllare la corretta esecuzione dei contratti di manutenzione: tempi, budget ecc; relazionarsi con i direttori ed i dirigenti di post vendita per guidare la crescita del TPM; sviluppare e guidare le nuove iniziative basate sul TPM.

Il candidato si recherà presso i clienti situati in Europa.

Si richiedono:

conoscenza TPM; laurea in ingegneria; disponibilità ad effettuare trasferte in Europa pari al 70% del tempo lavorativo;

buona conoscenza della lingua inglese.



Responsabile di Produzione

Cerchiamo, per azienda strutturata e dinamica, attiva nella lavorazione meccanica, un Responsabile di Produzione.

Il candidato avrà le seguenti responsabilità:

gestione dei contatti con i clienti per i preventivi; gestione dell’avanzamento della produzione e delle commesse;

pianificazione delle scadenze e planning delle commesse; caricamento distinte; supporto ufficio acquisti; rapporti con i manutentori per capirne le esigenze; gestione delle commesse in termini di tempi, costi, qualità.

Si richiedono:

diploma o laurea in ambito meccanico; esperienza di 4-5 anni nel ruolo; conoscenza del disegno meccanico; discreta conoscenza della lingua inglese.



Buyer Sourcing Strategico

Azienda, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un Buyer.

Il candidato si occuperà dell'acquisto di materiale, per lo più, elettrico, elettronico e di automazione.

Tra le mansioni di sua competenza citiamo:

guidare e sviluppare una strategia globale inerente le materie prime per le categorie di spesa assegnate;

monitorare il mercato attraverso costante benchmarking per migliorare i costi, la qualità, le consegne e la tecnologia;

supportare global commodity manager nella definizione delle previsioni di risparmio annuale;

identificare rischi ed opportunità;

implementare il piano d'azione di risparmio; promuovere e guidare le attività di riduzione dei costi e dei prodotti e delle soluzioni alternative; gestire le relazioni con i fornitori a livello globale; monitorare l'andamento dei KPI e definire le necessarie azioni correttive; negoziare contratti a lungo termine a livello globale; garantire la conformità dei processi di approvvigionamento; immettere i dati di approvvigionamento rilevanti in SAP per i nuovi codici prodotto.

Si richiedono:

3-5 anni di esperienza in attività di sourcing strategico; esperienza in aziende metalmeccaniche internazionali; laurea o diploma di tipo tecnico; buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda.



Technical Trainer

Azienda di Parma, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un Technical Trainer.

Il candidato, di estrazione elettronica, avrà il compito di fare la formazione sugli impianti venduti, sugli upgrade e sulle macchine.

Egli preparerà tutta la documentazione necessaria: slide, manuali, brochure ecc.

Il candidato si recherà presso i clienti e spiegherà il funzionamento sia agli utilizzatori, sia ai tecnici di manutenzione sia all'ingegneria attiva presso i clienti.

Il candidato parteciperà agli incontri tecnici con i progettisti e si rapporterà con essi per aggiornarli sulle problematiche trovate, sugli impianti, dagli utilizzatori.

Si richiedono:

buona conoscenza degli aspetti elettrici, elettronici, PLC degli impianti; buone doti comunicative; buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda; disponibilità ad effettuare 150 gg di trasferte nel corso dell'anno.





Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per aziende cliente nel settore delle telecomunicazioni, leader nella fornitura di servizi di System Integration, Telecomunicazioni e Trasporti.

La risorsa, lavorerà in affiancamento ad un AT senior e si occuperà della parte documentale sia a preventivo che a consuntivo dell’attività.

In particolare svolgerà attività di:

- reportistica ad uso interno ed esterno;

- contabilità lavori;

- monitoraggio e valutazione delle performances in fase di svolgimento attività, al fine di

garantire l’erogazione dei servizi in conformità con le richieste della committenza; - controllo e verifica degli interventi on field e tramite l’utilizzo dei sistemi aziendali;

I requisiti richiesti:

- diploma di Geometra

- attitudine al lavoro in team;

- intraprendenza e autonomia nella esecuzione delle attività;

- precisione e accuratezza;

- buone capacità organizzative e relazionali.

Si offre:

Tirocinio di 6 mesi più successivo eventuale apprendistato.

Luogo di Lavoro: Parma

Orario di lavoro: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00



INSTALLATORE IMPIANTI ASPIRAZIONE

REQUISITI : Gradito diploma tecnico ad indirizzo meccanico, il candidato dovrà aver maturato una buona esperienza nel campo oggetto della ricerca, conoscendo l'utilizzo dei principali strumenti di lavoro e la lettura del disegno meccanico. Il candidato dovrà aver maturato una buona esperienza all'interno della carpenteria leggera, riuscendo a gestire in autonomia, anche piccoli interventi di saldatura.

RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno del team d'installazione impianti presso le aziende clienti.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Sede/Orario: Parma/Full Time



OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO - LAVORO IN QUOTA

RUOLO: Le risorse si occuperanno del montaggio e saldatura di parapetti, linee vita, dispositivi di sicurezza su tetti e cornicioni.

REQUISITI: Pregressa esperienza come operaio edile o saldocarpentiere, buona manualità, utilizzo attrezzature varie d'officina e capacità di eseguire piccole saldature. Costituisce titolo preferenziale il possesso del patentino per i lavori in quota.

Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: vari cantieri di Parma e provincia





IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Economico, abbinandovi un'esperienza di almeno 3-5 anni nella mansione oggetto della ricerca.

RUOLO: La risorsa sarà inserita nella sede di Parma, all'interno dell'ufficio Commerciale, gestendo l'inserimento ordini, bollettazione, DDT e fatturazione.

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME

Tempo determinato, finalizzato all'assunzione, retribuzione commisurata all'esperienza precedentemente maturata.



ADDETTE ALLE PULIZIE PART TIME

Requisiti:

Esperienza nel ruolo, maturata presso aziende di servizi di pulizia industriali

Disponibilità a svolgere i seguenti Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì: dalle 5.30 alle 8.30

ZONA DI LAVORO: quartiere INTERPORTO FONTEVIVO

Abitazione vicinanze ZONA DI LAVORO;

Automunita

Si offre contratto a termine con possibilità di proroghe



RESPONSABILE REPARTO MACCHINE UTENSILI

REQUISITI : Diploma tecnico, consolidata esperienza nel ruolo di tornitore e fresatore manuale, ottima conoscenza disegno meccanico e strumenti di misura; completano il profilo autonomia, buone capacità organizzative e leadership.

RUOLO : La risorsa, rispondendo al Responsabile di Produzione, supervisionerà le lavorazioni di tornitura e fresatura manuale, gestendo il lavoro di 4 risorse e occupandosi in prima persona anche di caricamento e realizzazione pezzi su tornio e fresa manuale.

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato



ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO/RISCELTA VETRO

REQUISITI : Pregressa esperienza nel confezionamento su linea o riscelta del vetro presso aziende del settore.

RUOLO : La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e riscelta e si occuperà dell'imballaggio della merce, confezionamento oggetti in vetro e controllo difetti dei prodotti.

Luogo di lavoro: Torrile



TECNICO COMMERCIALE

Requisiti:

Diploma tecnico o Laurea Triennale, esperienza pregressa in ruolo tecnico/commerciale, attitudine alle relazioni con i clienti e alla vendita, capacità di negoziazione, disponibilità a spostamenti e trasferte.

Ruolo:

La risorsa si occuperà di gestione rapporti con clienti, ricerca nuovi clienti e sviluppo mercato con trasferte principalmente in Europa

Zona e orario di lavoro: Parma, full-time.

Si offre: contratto iniziale a termine finalizzato a definitivo inserimento in azienda, con prospettive di crescita economica e professionale



BUYER JUNIOR

Requisiti:

Diploma tecnico

Esperienza di lavoro di almeno 2 anni come impiegato tecnico addetto agli acquisti.

Inglese buono

Preferibile la provenienza dal settore metalmeccanico: richiesta capacità di lettura del disegno tecnico.

Ruolo:

La risorsa si occuperà di inserimento ordini, gestione fornitori, richieste preventivi, formulazione distinte di acquisto.

Zona e orario di lavoro: Parma, full-time.

Si offre:

contratto inizialmente a termine finalizzato a definitivo inserimento in azienda, con prospettive di crescita economica e professionale.



CAPO OFFICINA

REQUISITI : Diploma ad indirizzo Meccanico o qualifica equivalente, consolidata esperienza nel ruolo di capo officina, con conoscenza delle lavorazioni di saldatura, verniciatura, fresatura, capacità di gestione delle risorse e definizione dei tempi di produzione e montaggio. .

RUOLO : La risorsa si occuperà di gestione e coordinamento del personale di officina, supervisione e supporto alle lavorazioni dei reparti taglio lamiera, fresa-alesatura, montaggio e verniciatura.

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Orario di Lavoro: Full time- spezzato. Luogo di lavoro: Sissa- Trecasali



INGEGNERI GESTIONALI per le aree Produzione, Qualità, Ricerca e Sviluppo

REQUISITI : Laurea in Ingegneria Gestionale, breve esperienza lavorativa o di tirocinio in una delle aree sopra indicate

Ottima conoscenza del pacchetto office.

Buona conoscenza dell'inglese.

Completano il profilo forte capacità di problem solving e di gestione

dello stress.

RUOLO : In base alle attitudini e alle esperienze pregresse le risorse selezionate saranno inserite in uno dei reparti aziendali, affiancando il responsabile di settore e seguiranno la programmazione della produzione o la gestione del sistema qualità o lo sviluppo di nuovi prodotti, in un'ottica di potenziamento delle aree della produzione, ricerca e sviluppo e qualità.

Tipologia contrattuale: tempo determinato, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.

Sede di Lavoro/Orario: Parma Nord/Full Time



Ti piacerebbe intraprendere un percorso formativo e professionale interamente finanziato?

Partecipa all’ Academy per diventare TECNICO MANUTENTORE FRIGORISTA

L’Academy ti permetterà di acquisire le competenze relative alla manutenzione/collaudo di impianti frigoriferi industriali in Italia e nel mondo ratificate tramite attestati di frequenza.

L’obiettivo finale è l’inserimento lavorativo in azienda, leader mondiale del settore della refrigerazione.

Requisiti: diploma di Istituto Tecnico/ tecnico Professionale o similare

Durata: 120 ore a partire dal mese di Marzo 2019





ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma.



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Ricerchiamo per azienda cliente che opera nel settore alimentare, un manutentore elettromeccanico.

La figura ricercata ha già esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore alimentare.

Principali mansioni saranno la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari industriali. Completano il profilo: essere in possesso del patentino per l'uso del carrello con uomo a bordo, capacità nell'utilizzo di transpallet elettrici, flessibilità oraria e disponibilità a fare straordinari anche al sabato.

Orario: su turni (5.30-13.00/ 13.30-21.00).

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.



ADDETTA PULIZIE PART TIME

Ricerchiamo per azienda che si occupa di servizi di pulizia, un Addetta alle pulizie part time.

La risorsa ha esperienza nel ruolo.

Principali mansioni saranno: pulizia di uffici e condomini.

Luogo di lavoro: Parma e provincia nord di Parma.

Orario di lavoro: 15 ore settimanali, 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle 5:00 alle 8:00. Subito disponibile e automunita.



OPERAIO PROSCIUTTIFICIO

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un operaio prosciuttificio. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce, salatura e lavorazione del prosciutto.

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

Orari: su turni diurni con possibilità di fare qualche ora straordinaria.



Per importante azienda in zona Mezzani (PR) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA STAFFE LUNGHE con esperienza e autonomia nell'utilizzo delle pinze. Richiesta disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO ELETTRICO JUNIOR . Il candidato ideale possiede diploma elettrotecnico, patente B, garantisce flessibilità oraria ed è disponibile a trasferte giornaliere. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda



Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione



Per importante ristorante/pizzeria in zona Parma (PR), ricerchiamo 1 CAMERIERI DI SALA. Le risorse si occuperanno del servizio in sala, presa ordinazioni e accoglienza clienti. Il candidato ideale possiede anche minima esperienza, attitudine al lavoro di gruppo e disponibilità a lavorare su turni spezzati. Preferibile domicilio in prossimità del luogo di lavoro.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO DI PROCESSO per organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA BASE. Si richiede diploma tecnico e minima esperienza in ambito elettrico. Si richiede patentino carrello elevatore



Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE MACCHINE AUTOMATICHE. La risorsa si occuperà di impostare, azionare le macchine e seguirà il processo fino allo scarico del pezzo finito. Il candidato ideale ha minima esperienza in ambito metalmeccanico. Richiesto patentino carrello elevatore



Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico a Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. IMPORT. La risorsa sarà inserita nell’Ufficio Import Area Pianificazione e Logistica e risponderà direttamente all’Import Manager. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e preferenziale conoscenza della lingua francese. Si occuperà di gestione ordine di import, verifica rispetto tempi e monitoraggio tracking, gestione operazioni di sdoganamento e arrivo della merce a magazzino



Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 CONTROLLER. Il candidato ideale possiede laurea in materie economiche e si rende disponibile per una formazione iniziale fuori sede. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.



Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE. Il candidato ideale possiede laurea in ingegneria meccanica o chimica. Si richiede esperienza nella mansione e di coordinamento di un team di 35 persone.



Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) , ricerchiamo 1 ADD. ALLE ATTIVITA’ CONTABILI. Il candidato ideale si occuperà principalmente di fatturazione attiva. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento in azienda..



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona Langhirano (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con esperienza. La risorsa verrà inserita per manutenzione elettromeccanica macchinari e linee di produzione. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda..



Per importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1 RIVESTITORE DI CALDAIE. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio rivestimento e conoscere il processo di coibentazione. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 AUTISTA PATENTE C - CQC. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.



Per importante azienda in zona San polo di Torrile (PR) , ricerchiamo 1 DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO . La risorsa è in possesso di un diploma tecnico e verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. Si offre contratto iniziale in somministrazione.



Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con minima esperienza nella mansione. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.



Addetto/a Vendita Reparto Informatica

Per importante azienda cliente ricerchiamo un/a addetto/a vendite settore informatica.

Richiesta disponibilità al lavoro su turni diurni e nel weekend.

La risorsa inserita rimanderà direttamente al responsabile del reparto e del punto vendita.

Passione per l'informatica e pregressa esperienza in attività di vendita costituiranno requisiti preferenziali.

Orario di lavoro: part - time

Luogo di lavoro: Fidenza (PR)



Addetto/a Vendita settore Retail

Per importante azienda cliente, stiamo ricercando un/a addetto/a vendita ambito Retail.

La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:

. circa 2 anni di esperienza in attività di vendita in ambito retail

. buona conoscenza della lingua inglese

. ottime capacità relazionali

Si offre contratto part-time a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Fidenza (PR)



ANNUNCI PRIVATI - 29

Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani CARRELLISTI, con almeno un paio di anni di esperienza, sia per la sede di Busseto (PR) che per la sede di San Polo di Podenzano (PC). Richiesta disponibilità a lavoro su turni e/o orario spezzato. Durante la stagione (metà luglio/fine settembre), anche turni festivi. Automuniti e dotati di attestato per utilizzo carrello in corso di validità.

Assunzione diretta, contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di rinnovo a lungo termine.



Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca MECCANICO MANUTENTORE / CONDUTTORE ESPERTO con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).



Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di MECCANICO MANUTENTORE / CONDUTTORE DI LINEE JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).



Pizzeria da asporto a Parma cerca personale:

- SPEEDY PIZZA PER CONSEGNE A DOMICILIO;

- BANCONISTA;

- AIUTO PIZZAIOLO.



Il primo ristorante biologico, vegetariano e vegano a Parma dal 1996, ricerca AIUTO SALA per lavoro da svolgere dal lunedì al sabato, pranzo e cena, in modo continuativo.



Selezioniamo neolaureato/a in economia o simili da formare come AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. Offriamo tirocinio formativo. Solo full time. Le sedi di lavoro sono Fidenza e Salsomaggiore, ma i condomini da gestire sono a Parma. È quindi condizione essenziale la residenza in un luogo che consenta di raggiungere i tre comuni con semplicità.



Leader della mediazione creditizia del gruppo TEMPOCASA, seleziona 2 GIOVANI COLLABORATORI ambosessi, dinamici e motivati con buone doti relazionali, automuniti, anche alla prima esperienza da avviare alla professione.

Offresi:

- collaborazione con uffici immobiliari fidelizzati

- convenzione con i principali istituti finanziari

- back office dedicato e altamente qualificato

- corsi settimanali di formazione e aggiornamento tecnico e commerciale

- supporto commerciale personalizzato

- fisso mensile

- provvigioni e premi mensili

- crescita professionale

Descrizione del lavoro: il candidato si occuperà dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo del portafoglio già acquisito dell'azienda attraverso il collocamento di prodotti creditizi.

Esperienza, capacità e competenze richieste:

- capacità relazionali e competenze commerciali

- abitudine a lavorare per obiettivi e in squadra.

Contratto di lavoro: Partita Iva

Si ricerca nella zona di Parma.



Importante azienda specializzata nell'Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un TECNICO ELETTROSTRUMENTISTA PREFERIBILMENTE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA PREVISTA DALL'ART. 1 LEGGE 68/99.

Il candidato ideale ha almeno 10 anni di esperienza nel settore, flessibilità, capacità relazionali e padronanza nell'utilizzo del PC. Viene offerto lavoro full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato.



Società con sede a Traversetolo (PR), specializzata nella fornitura e assistenza di Gruppi di continuità, ricerca GIOVANE PERITO ELETTROTECNICO /ELETTRONICO con esperienza nel settore o comunque pratico di manutenzione, riparazione parti elettriche ed elettroniche.

Si richiede: disponibilità a trasferte giornaliere in Italia, buona conoscenza dei sistemi informatici, capacità di team working, autonomia ed efficacia professionale.



Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.



Connettiva ricerca per azienda all’avanguardia nella produzione di macchine automatiche per il mercato della lavorazione delle carni un: TECNICO DI PRODUZIONE

Il candidato è un appassionato di meccanica, si occuperà di attività di assemblaggio e costruzione di macchine presso la clientela italiana, avrà maturato esperienza in ruoli analoghi e in attività di tornitura, saldatura e macchine utensili.

È preferenziale l'esperienza o conoscenza, anche di base, di impianti elettrici o componenti elettrici in ambito meccanica.

È richiesta inoltre, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

L’azienda offre un contratto di prova finalizzato all’inserimento.



Connettiva ricerca per affermata azienda italiana del settore cosmetico naturale una CONSULENTE COSMETICA che abbia una forte passione per il benessere e la cura della persona. La nostra consulente ideale conosce già il settore del benessere e della cosmetica, ha grande facilità di relazione e di comunicazione, ma soprattutto ambizione per trasformare una passione in un futuro progetto di vita.

La consulente cosmetica è una professionista della cosmetica e della nutraceutica in settore stimolante e sfidante.

Si valutano candidature di profili con anche brevi esperienze ma conoscenza e passione per il settore.



Connettiva ricerca per affermata azienda di corsi sulla sicurezza sul lavoro e formazione una figura: AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

La risorsa verrà inserita nell’ufficio amministrativo occupandosi di fatturazione, bilancio, rendicontazione, attribuzione dei costi ai progetti di formazione.

Si richiede conoscenza CRM e abilità nell’utilizzo di software gestionali.

Completano il profilo ottime doti organizzative, precisione, puntualità e affidabilità.

È gradita esperienza pregressa nel ruolo.

L’azienda offre un iniziale inserimento in un ambiente stimolante e caratterizzato da alta professionalità e serietà.



Selezioniamo AGENTI DI VENDITA per Parma e provincia nel settore Parrucchieri.

Si richiedono: almeno 5 anni di esperienza nel settore della cosmetica, conoscenza approfondita del settore, forte capacità relazionale, automunito.

Offriamo: formazione continua durante tutto l'anno, affiancamento per ogni necessità, inquadramento Enasarco, fisso mensile + provvigioni.



Ristorante in Parma ricerca le seguenti figure professionali:

- 1 CUOCO CAPO PARTITA;

- 1 PIZZAIOLO;

- 1 CAMERIERE/A.



Agriturismo in provincia di Parma cerca AIUTO CUOCO PART-TIME con esperienza, in possesso di Diploma di Istituto Alberghiero.

Sede di lavoro Varano Marchesi (PR).



Affermata azienda di Parma, attiva nel campo edile da oltre 30 anni cerca un GIOVANE MURATORE, preferibilmente diplomato.

La risorsa, assisterà il suo responsabile di riferimento, in tutte le fasi del cantiere.

Contratto di lavoro: Apprendistato professionalizzante.

Requisiti richiesti:

-) Automunito;

-) Età ideale: max 28 anni;

-) Esperienza lavorativa: di 2-3 anni, settore edile;

-) Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, dinamismo e flessibilità.



TIROCINANTE AREA E-LEARNING E MULTIMEDIALITÀ_ (RIF. ELMU)

Gruppo LEN, azienda che si occupa di formazione professionale e consulenza per aziende, ricerca una figura in ambito informatico/multimedialità per l’attivazione di un tirocinio formativo di 6 mesi, con serie prospettive di inserimento.

La figura ricercata si occuperà della progettazione, realizzazione e revisione editoriale di prodotti multimediali, quali percorsi di formazione a distanza (FAD), video tutorial e pillole formative e-learning in formato SCORM, curandone anche l’impostazione grafica.

Il candidato/a dovrà essere un/una giovane laureato/a (triennale o magistrale) in Marketing o Scienze della Comunicazione o ambiti similari.

Requisiti indispensabili:

- Conoscenza avanzata del pacchetto Office Automation (Word, Excel, Power Point);

- Competenze nell’utilizzo dei principali dispositivi digitali, quali PC, smartphone e tablet;

- Competenze linguistiche di lingua italiana per la redazione di testi e contenuti;

- Conoscenza di livello B1 di lingua inglese scritta e parlata;

- Conoscenza dei principali strumenti software: Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop, PowToon.

- Conoscenza base del CMS Wordpress.

Costituisce titolo preferenziale aver maturato competenze e/o conoscenze riguardanti la piattaforma Moodle e altri LMS e il programma Adobe Captivate.

Completano il profilo capacità relazionali e comunicative, di pianificazione, organizzazione e di gestione del tempo.

Richiesta flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

? richiesto il possesso della patente di guida.



TIROCINANTE AREA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING (RIF. CDMA)

Gruppo LEN, azienda che si occupa di formazione professionale e consulenza per aziende, ricerca una figura di tecnico della comunicazione e marketing con competenze digital per l’attivazione di un tirocinio formativo di 6 mesi, con serie prospettive di inserimento.

La figura ricercata si occuperà di creare e gestire contenuti per il web e per i social media, di svolgere attività di promozione, community management e del supporto nella gestione di eventi e progetti.

Il candidato/a dovrà essere un/una giovane laureato/a (triennale o magistrale) in Marketing o Scienze della Comunicazione o ambiti similari.

Requisiti:

- Conoscenza avanzata del pacchetto Office Automation (Word, Excel, Power Point);

- Competenze linguistiche e grammaticali per la scrittura disinvolta in lingua italiana;

- Conoscenza del funzionamento dei principali social media;

- Conoscenza del CMS WordPress e altre piattaforme per la gestione e la produzione di contenuti multimediali;

- Competenze in ambito SEO;

- Conoscenza di livello B1 della lingua inglese scritta e parlata;

- Competenze in ambito gestione progettuale e organizzazione di eventi.

? considerato titolo preferenziale il possesso di competenze relative all’utilizzo di Photoshop e dei principali software per l’editing delle immagini.

Completano il profilo capacità relazionali e comunicative, di pianificazione, spirito proattivo e flessibilità sul lavoro.

? richiesto il possesso della patente di guida.



Azienda Alimentare in provincia di Parma cerca neo-laureato in materie economiche (laurea triennale) da inserire inizialmente con TIROCINIO FORMATIVO ALL’INTERNO DELL’UFFICIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE.

Si richiedono: diploma in ragioneria e/o laurea triennale in scienze economiche, disponibilità a lavorare Full-Time, anche durante il periodo estivo, conoscenza dei principali applicativi informatici (ed in particolare ottima padronanza di Excel), capacità di lavorare con un elevato grado di precisione.

La risorsa supporterà la contabilità nella creazione e nella gestione di anagrafiche prodotto, distinte, cicli di lavoro, nel processo di ridefinizione annuale degli standard di prodotto e di manodopera; collaborerà nello svolgimento di analisi, controllo ed imputazione contabile dei costi della manodopera diretta ed indiretta; supporterà la contabilità nel processo di budgeting.



Struttura ricettiva di Parma, ricerca un/una ADDETTO/A ALLA RECEPTION.

Requisiti e caratteristiche dei candidati

- Max. 29 anni, residente a Parma o provincia di Parma

- Conoscenza della lingua inglese. Sarà gradita la conoscenza di una seconda lingua

- Diploma di scuola superiore o laurea

- Conoscenza del pacchetto Office

- Doti relazionali e capacità di lavorare in gruppo

- Possesso di patente B ed automunito

- Precedente esperienza professionale: non necessariamente nel medesimo ambito ma un background lavorativo sviluppato in settori similari costituirà titolo preferenziale

Attività:

- Accoglienza e gestione clienti

- Operazioni di check-in e check-out

- Supporto alla gestione della struttura

Tipo di contratto e orari di lavoro: dopo uno stage formativo full time, seguirà contratto part time

Giorni lavorativi: dal lunedì al sabato

Sede di lavoro: Parma



Società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno: 1 BACK-OFFICE COMMERCIALE PART-TIME

MANSIONI - La risorsa si occuperà di: fissare appuntamenti di qualità per la rete di vendita interna ed esterna. Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

SKILL - Il candidato ideale ha già maturato una significativa esperienza in attività di telemarketing, customer care e/o teleselling e gode di: ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, proattività e forte orientamento all’obiettivo. È richiesta infine un’ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.

OFFERTA - Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali) - orario 9-13 oppure 14-18 - Fisso mensile - Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita ZONA DI LAVORO - Parma



ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA (Sala Baganza - PR).

Il candidato deve avere un’ottima conoscenza della lingua INGLESE, meglio se anche della lingua TEDESCA scritta e parlata; avere esperienza nella gestione dei social media; essere automunito.



Pizzeria da asporto di Parma cerca ADDETTO/A ALLE CONSEGNE A DOMICILIO AUTOMUNITO/A. Orario di lavoro serale.

Inviare candidature a roberto1973.rm@libero.it

Pizzeria da asporto in Parma cerca BANCONISTA, meglio se senza esperienza. Orario di lavoro serale.

Inviare candidature a roberto1973.rm@libero.it

Affermata Agenzia Immobiliare in Parma seleziona urgentemente per ampliamento organico GIOVANI COLLABORATORI AUTOMUNITI, con buone doti relazionali, da inserire nel ruolo di agenti acquisitori nuova clientela.

Richiesta serietà, dinamicità, attitudine a lavorare in squadra.

Completano il profilo una minima esperienza nel settore immobiliare.

Offresi interessanti possibilità di guadagno al raggiungimento degli obiettivi.



Ristorante cerca CUOCO CAPOPARTITA a tempo pieno.



Agenzia di pubblicità ricerca un/a giovane, età indicativa 23-29 anni, munito/a di patente e mezzo proprio, per visitare nuova e vecchia clientela preventivamente selezionata.



Importante azienda specializzata nell'Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un Coordinatore Ufficio Acquisti che, alle dirette dipendenze della direzione, a seguito del ricevimento delle richieste per la fornitura di materiali o servizi, si occuperà della gestione del processo fornitori abituali e nuovi, gestendolo dalle trattative con gli stessi al buon fine dell'avvenuta fornitura. Si richiedono: esperienza sugli acquisti, molto gradita se in ambito metalmeccanico, e conoscenza del Codice Appalti soprattutto la parte inerente i subappalti.

Viene offerto lavoro full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato.